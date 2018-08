-Otro punto importante es el de la gestión de los combustibles gastados. ¿Por qué es un tema tan sensible a nivel internacional?

-La importancia reside en el hecho que, al reprocesar los combustibles gastados, se puede sacar el plutonio y se pueden desarrollar eventualmente actividades de proliferación nuclear. Esto no significa que el reprocesamiento sea de por sí una actividad proliferante. Lo que defendemos desde Argentina y Brasil, que son dos países que no se encuentran limitados tecnológicamente en el dominio del ciclo del combustible, es que nadie nos venga a decir que no podemos reprocesar. La decisión obedecerá, eventualmente, a apreciaciones de tipo económico, energético o político, e incluso, cada país podrá llegar a soluciones diferentes.