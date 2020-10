Elecciones en Bolivia: con Evo asilado en Argentina, el pueblo boliviano va a las urnas

El expresidente Carlos Mesa busca polarizar la elección con el candidato del MAS, Luis Arce, y apela al voto útil para evitar un triunfo del partido de Evo Morales en primera vuelta. Foto: Archivo DEF.

Tras su postergación debido a la pandemia, los comicios que elegirán al sucesor de Jeanine Áñez tendrán su primer capítulo el próximo domingo. El exministro de Economía, Luis Arce, buscará conducir nuevamente al Movimiento al Socialismo (MAS) al Palacio del Quemado, sede del gobierno en La Paz. Arce es considerado el “padre” del exitoso modelo económico boliviano de los últimos 14 años, aunque también es blanco de una investigación por incumplimiento de los deberes de funcionario público en el manejo del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI). Su compañero de fórmula será el excanciller David Choquehuanca. El binomio fue elegido en el mes de enero en Buenos Aires, tras un plenario del MAS con la presencia protagónica de Evo Morales, quien recibió asilo político en nuestro país luego de un breve paso por México.

El principal rival de Arce será el exjefe de Estado, Carlos Mesa Gisbert, quien lideró, entre 2003 y 2005, el gobierno de transición que sucedió al del dimisionario Gonzalo Sánchez de Lozada . Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, se presenta como el candidato que va a “derrotar al fraude y la corrupción”, y es acompañado por el productor agropecuario Gustavo Pedraza. Con eslóganes como “¿Evo de nuevo? Never in the life” y una fuerte apelación al voto útil, busca neutralizar a la tercera fuerza, encabezada por el líder del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, un actor clave en los acontecimientos de octubre y noviembre de 2019 que derivaron en la salida del poder de Evo Morales tras perder el apoyo de las fuerzas policiales y militares. El candidato a vicepresidente de Camacho es Marco Pumari, exlíder cívico de Oruro que también jugó fuertemente contra el MAS en los tumultuosos acontecimientos de fines del año pasado.

En principio, había otras cinco candidaturas inscriptas, pero tres de los postulantes se retiraron de la contienda para evitar una dispersión del voto opositor al MAS. Una de ellas fue la propia mandataria Jeanine Áñez, que encabezaba uno de los binomios junto al empresario Samuel Doria Medina . También decidió abandonar la carrera electoral el partido Acción Democrática Nacionalista (ADN), la fuerza política fundada por el fallecido general Hugo Banzer, que llevaba como candidata a presidenta a la escritora cochabambina María de la Cruz Bayá. Otro expresidente, Jorge “Tuto” Quiroga también decidió declinar su candidatura para evitar que “el MAS pueda quedarse con la Presidencia en la primera vuelta”. Para alzarse con el triunfo el domingo, Luis Arce debería obtener el 45% de los votos o bien superar el 40% con diez puntos porcentuales de diferencia sobre el segundo mejor ubicado. Hasta ahora, las encuestas predicen un balotaje, pero teniendo en cuenta que los sondeos están centrados mayormente en el voto urbano, no se descartan sorpresas de cara al 18 de octubre, lo que evitaría una segunda vuelta el 19 de noviembre.

Mientras tanto, sigue en carrera el pastor evangélico de origen coreano, Chi Hyun-Chung, que en las elecciones de octubre del año pasado consiguió un sorpresivo 8,7% y se ha negado a retirarse de la actual contienda. Finalmente, el exdirigente sindical minero Feliciano Mamani representará al Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), acompañado de la abogada y exgremialista del autotransporte de la ciudad de Cochabamba, Ruth Nina.

El domingo también se elegirán 130 diputados y 36 senadores, para integrar la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional .

