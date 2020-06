En su mensaje de Navidad de 2018 a los habitantes de Malvinas, la entonces premier británica Theresa May, afirmó que el tema de la soberanía sobre las islas no estaba para ser discutido. Tenía razón, porque el Reino Unido no tiene ningún derecho ni argumento para reclamar su soberanía. El archipiélago fue usurpado y queda para Argentina el reclamo de devolución, la negociación de la oportunidad y las condiciones. La usurpación nos desintegró y afectó nuestra economía y desarrollo.