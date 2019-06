–Luego de diez años de trabajar en las cárceles, ¿nota algún cambio?

–No. Pocos meses después de que comencé a visitar Coronda, las personas que me habilitaban el acceso a la Unidad me preguntaban qué hacía ahí y me decían que estaba perdiendo el tiempo, que los presidiarios no se recuperan, que los ven salir y a los cuatro meses ya están de vuelta adentro. Esa es la creencia. No se mueven demasiado porque creen que no tiene sentido, que solo necesitan disciplina y obediencia. En algunas unidades hay celdas que están preparadas para cuatro personas (tienen dos cuchetas de un lado y dos del otro) y, sin embargo, allí duermen de ocho a diez personas. Tienen una letrina sin agua y un balde con agua para poder barrer los excrementos y desechos. ¿Qué dice la ley? Tanto la 24.660 como la 12.256, en sus primeros artículos, son clarísimas: la cárcel no es para que los reclusos estén pagando por lo que hicieron, sino para la reinserción social, que debe mediarse con el trabajo interdisciplinario que requiera cada caso. Eso no se cumple.