-El debate que se dio con el proyecto de reforma fiscal se centró en cómo gravar de forma efectiva, legítima y eficiente los negocios que comprenden la economía digital. Esta discusión no resulta nada novedosa. Hace no mucho tiempo, la iniciativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe de gravar con ingresos brutos este tipo de negocios puso el tema bajo debate y generó gran polémica, en tanto muchos consideran que los servicios intangibles prestados vía Internet desde el exterior no verifican el hecho imponible de ese impuesto y, por lo tanto, no se encuentran gravados. Ahora, las plataformas digitales como Netflix, Uber, Spotify, Airbnb y semejantes, empezarán a pagar impuestos a nivel nacional. El mecanismo mediante el cual el Estado Nacional ejercerá su potestad tributaria sobre este tipo de plataformas será el de la retención en la fuente. Ello significa que las entidades financieras harán de agentes de retención por los pagos que los usuarios de estas plataformas realicen mediante tarjetas de crédito.