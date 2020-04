-Para ser precisos, lo que las Naciones Unidas reconoció ha sido la parte que no está en litigio. Lo importante es que la ONU haya reconocido que hay un diferendo territorial, como plantea la Resolución 2065, y hasta que no esté resuelto, en forma bilateral con el Reino Unido, no se puede avanzar en la delimitación. Igualmente, por derecho histórico y jurídico, nuestro país reivindica la soberanía sobre las islas y la delimitación de nuestra plataforma continental va a incluir, por supuesto, la proyección de las islas.