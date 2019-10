-La industria aeronáutica es estratégica. Nosotros carecemos de una visión de largo plazo. Lamentablemente, se dio a FAdeA un uso político, se la “partidizó” y ese ha sido uno de los grandes errores del Estado argentino. Yo no cuestiono la buena intención de la actual gestión de la fábrica, pero la estrategia ha sido pésima. En lugar de anunciar que cada año se van a fabricar tres aviones Pampa, habría que haber dicho: “Vamos a construir 30 Pampas en diez años”. De esa forma, se asegura a los contratistas un horizonte de largo plazo. El negocio se abre cuando se encara la construcción de flotas de un tamaño razonable. Por otro lado, FAdeA tiene un problema histórico: siempre vivió del Estado y la Fuerza Aérea es un cliente cautivo. Hoy FAdeA no tiene una necesidad de sobrevivir, si bien el Gobierno le ha empezado a hacer sentir que tiene que adaptarse y ser competitiva. Hay muchos millones de dólares perdidos de anteriores gestiones, que no sabemos dónde están. El dinero se entregó y no se consiguieron los resultados esperados. No fue el caso de INVAP, donde se hizo un plan y hoy los radares están y los hemos desarrollado acá.