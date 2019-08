No decimos nada nuevo al asegurar que la gran cantidad de hechos decisivos ocurridos durante lo que va del siglo XXI han modificado para siempre nuestras vidas y auguran un futuro impredecible y difícilmente imaginable. Ya no hablamos únicamente de tecnología, de inteligencia artificial o de cuándo las computadoras tendrán emociones o conciencia y, hasta quizás, derechos; de lo que estamos hablando es del fenómeno global que afecta la ética, las conductas, los dilemas y los desafíos que el crecimiento exponencial de la tecnología presenta a la humanidad de una manera, a veces, alienante. Basta solo pensar en las generaciones que nos precedieron hace cien, doscientos o trescientos años, y parcelar sus vidas para analizar los pocos cambios y sorpresas que tuvieron a lo largo de toda su existencia. Este ejercicio nos permite medir el esfuerzo intelectual y psíquico al que se nos somete al tener que aceptar cambios que no llegan siquiera a internalizarse en nuestra psiquis cuando ya, antiguos y en desuso, se reemplazan por otros que seguirán igual camino en tiempos más acotados que los anteriores.