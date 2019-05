-Con respecto a América del Sur, ¿cuáles son las particularidades de Brasil y su proyecto de submarino nuclear?

-Es un proyecto que ha generado muchas resistencias internacionales, pero no es proliferante per se. Lo cierto es que Brasil sería el único caso en el mundo de un Estado sin armas nucleares que contaría con un submarino de propulsión nuclear. Debemos aclarar que la propulsión nuclear no está prohibida por el TNP y tampoco implica que el submarino tenga armamento nuclear. El desafío es diseñar un método de verificación para el combustible nuclear del reactor del submarino, de modo de dar cumplimiento a las obligaciones que Brasil tiene en el marco del TNP como "Estado sin armas nucleares". Me refiero al acuerdo de salvaguardias totales con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Es decir, se debe asegurar que el submarino cumpla su función específica, lo que implica estar sumergido por tiempos largos y, a la vez, se controle que el material nuclear no sea derivado a otros fines. Lo inédito del caso es que todos los demás Estados poseedores de submarinos nucleares no están obligados a tales salvaguardias, sea porque están reconocidos como legales poseedores de armas nucleares dentro el TNP o por no ser partes.