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La hora de la inteligencia artificial: avances, aplicaciones y el desafío de un desarrollo ético en Argentina

Esta nueva tecnología atraviesa una etapa de expansión sin precedentes, transformando desde la economía global hasta la vida cotidiana. Argentina busca posicionarse en este nuevo paradigma tecnológico, en un contexto mundial donde la ética, la energía y la gobernanza digital se vuelven tan decisivas como los avances técnicos

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Su avance se refleja en
Su avance se refleja en sectores tan diversos como la medicina, la educación, la agroindustria, la logística, la energía y la administración pública, y ofrece oportunidades inéditas para mejorar la eficiencia, la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental (Foto: archivo DEF)

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa futurista para convertirse en un elemento transformador de la vida cotidiana, la economía y la ciencia. Hoy, promediando 2025, la IA no solo automatiza tareas repetitivas, sino que empieza a involucrarse en procesos complejos de análisis, predicción y creación de soluciones. Su avance se refleja en sectores tan diversos como la medicina, la educación, la agroindustria, la logística, la energía y la administración pública, y ofrece oportunidades inéditas para mejorar la eficiencia, la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental.

En paralelo, la adopción masiva de herramientas de IA generativa, desde texto y código hasta imágenes y música, abrió un nuevo paradigma en la creatividad, dado que cualquier persona o empresa puede generar contenido de calidad profesional sin necesidad de contar con grandes equipos o infraestructura.

El rápido avance de la IA en los últimos años

Entre los avances más relevantes, se destacan los modelos de lenguaje a gran escala (LLM, por sus siglas en inglés), que permiten comprender y generar texto con una coherencia y una profundidad que antes eran inimaginables. Compañías como OpenAI, Anthropic y Google DeepMind han desarrollado sistemas capaces de redactar informes, resumir investigaciones, traducir idiomas con precisión casi humana, asistir en programación y apoyar diagnósticos médicos preliminares, optimizando el tiempo y los recursos.

A la par, la visión artificial alcanzó un nivel en el que sistemas computacionales pueden reconocer patrones, objetos y escenas con una exactitud superior a la visión humana en contextos especializados, y transformó áreas como la radiología, la vigilancia ambiental y la automatización industrial. Además, la IA multimodal, que combina texto, imágenes, audio y video, permite una comprensión más integral de la información, lo que nos acerca a sistemas capaces de interactuar con el mundo de manera más natural y versátil.

Compañías como OpenAI, Anthropic y
Compañías como OpenAI, Anthropic y Google DeepMind han desarrollado sistemas capaces de redactar informes, resumir investigaciones, traducir idiomas con precisión casi humana, asistir en programación y apoyar diagnósticos médicos preliminares, optimizando el tiempo y los recursos (Foto: archivo DEF)

El impacto de la IA generativa se siente en los sectores creativos, donde el diseño gráfico, la publicidad, la música, el cine y la moda se benefician de herramientas que facilitan la experimentación y aceleran los procesos creativos. Plataformas como DALL E, Midjourney y Runway permiten generar imágenes y videos de manera rápida, mientras que modelos de texto como ChatGPT o Claude ayudan a elaborar guiones, artículos o estrategias de comunicación.

Este acceso democratizado permite a pequeñas empresas, emprendedores y creadores independientes competir en igualdad de condiciones con grandes corporaciones, lo que a su vez fomenta la innovación y la diversidad de contenidos. Sin embargo, esta expansión también plantea desafíos legales, éticos y sociales relacionados con derechos de autor, desinformación y sesgos, que deben abordarse con políticas claras y educación tecnológica.

Mirando hacia el futuro, la IA se está orientando a la creación de sistemas más explicables y éticos. La inteligencia artificial explicable (XAI) busca que los algoritmos sean comprensibles y auditables, lo que permitirá a usuarios y a reguladores entender cómo y por qué una IA toma decisiones.

Esto es crucial en ámbitos sensibles como la salud, la justicia, la banca y la seguridad. La integración de la IA con tecnologías emergentes, como la computación cuántica, promete acelerar el procesamiento de datos y optimizar problemas que hoy resultarían imposibles de resolver. Asimismo, la biotecnología se beneficiará de la IA para el desarrollo de medicamentos personalizados, terapias génicas y estudios de grandes volúmenes de datos biológicos, y transformará radicalmente la medicina preventiva y personalizada.

El impacto de la IA
El impacto de la IA generativa se siente en los sectores creativos, donde el diseño gráfico, la publicidad, la música, el cine y la moda se benefician de herramientas que facilitan la experimentación y aceleran los procesos creativos (Foto: archivo DEF)

El panorama en Argentina

En Argentina, la IA empieza a mostrar su potencial, aunque enfrenta desafíos característicos de la Región, como limitaciones en la infraestructura tecnológica y falta de regulaciones claras. El país cuenta con un ecosistema de talento altamente capacitado en programación, matemáticas y análisis de datos, lo que permite la proliferación de startups innovadoras. Empresas argentinas como Satellogic, especializada en imágenes satelitales con aplicaciones en agricultura y medioambiente, o MURAL, que integra la IA en la colaboración y la creatividad digital, muestran que la innovación local puede competir a nivel global.

Macarena Gorgal es ingeniera industrial, docente universitaria y especialista en diseño estratégico para la innovación, así como una activa divulgadora de temas de inteligencia artificial, género y tecnología. “Si las políticas públicas se orientan a distribuir capacidades, a exigir responsabilidad y auditoría, y a proteger a los grupos más vulnerables durante los procesos de cambio, la IA puede ser una herramienta poderosa para mejorar el bienestar y la equidad”, explicó la ingeniera.

La IA se está orientando
La IA se está orientando hacia la creación de sistemas más explicables y éticos. Esto es crucial en ámbitos sensibles como la salud, la justicia, la banca y la seguridad (Foto: archivo DEF)

El ámbito académico argentino también desempeña un papel fundamental. Universidades como la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) intensificaron programas de investigación y formación en IA, fomentando el desarrollo de talento capaz de afrontar desafíos globales. Esta capacitación no solo fortalece el sector tecnológico, sino que permite al país participar en proyectos internacionales y colaborar en la creación de estándares éticos y de soluciones que prioricen el bienestar social.

Sobre la difusión y la capacitación, Gorgal agrega que “deben articularse mediante un doble circuito complementario: universidades y centros de investigación que actúen como nodos de generación y validación del conocimiento, y redes territoriales que traduzcan ese conocimiento en prácticas relevantes y culturalmente apropiadas”.

Además, señala que la desconfianza ante nuevas herramientas tecnológicas suele reflejar un problema más amplio relacionado con “la relación entre el poder tecnológico y la estructura social”. Según ella, cuando las personas cuestionan estas herramientas, están percibiendo posibles fracturas en la distribución de beneficios y riesgos. Esta señal, explica, debe interpretarse como “una invitación a poner la gobernanza en primer plano: a no desvincular la discusión técnica de las preguntas sobre justicia, empleo y pluralismo”. Para Gorgal, respetar la reticencia de los usuarios es reconocer que “la tecnología debe inscribirse en un proyecto social deliberado y no instalarse como un hecho consumado”.

Macarena Gorgal es ingeniera industrial,
Macarena Gorgal es ingeniera industrial, docente universitaria y especialista en diseño estratégico para la innovación, así como una activa divulgadora de temas de inteligencia artificial, género y tecnología (Foto: Fernando Calzada)

Además, la especialista señala tres desafíos para la implementación de la IA: en primer lugar, la concentración de datos y de poder en grandes plataformas plantea asimetrías que requieren reglas de acceso y mecanismos de compartición equitativos. Luego, señala que es necesario construir un régimen de responsabilidad y transparencia que obligue a la trazabilidad de decisiones algorítmicas, auditorías independientes y mecanismos de reparación cuando la tecnología cause daño. “Por último, la automatización reconfigura el empleo y exige políticas activas de reconversión, formación y protección social”, concluyó Gorgal.

El verdadero desafío no reside únicamente en la tecnología, sino en su uso responsable. La IA puede amplificar tanto los aciertos como los errores humanos. Por eso, la discusión ética, la regulación clara, la educación digital y la participación de la sociedad son tan importantes como los avances técnicos. Argentina tiene la oportunidad de liderar en América Latina en lo relativo a la adopción de una IA ética y de alto impacto social, y de enfocarse en proyectos que prioricen la educación inclusiva, la salud accesible, la sostenibilidad ambiental y la innovación responsable.

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