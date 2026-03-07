DEF

La otra cara del conflicto con Irán, ¿cómo repercutió en Medio Oriente la nueva escalada militar?

La respuesta iraní a la muerte del líder supremo Alí Jamenei tuvo un impacto notable en numerosos países de la región. Quiénes son los afectados

Emiratos Árabes Unidos fue el Estado que más sufrió la respuesta iraní con entre 140 y 165 misiles balísticos y entre 209 y 541 drones. Bahréin, Kuwait, Qatar, Omán y Arabia Saudita también fueron objeto de la contraofensiva (Foto: archivo DEF)

Tras las operaciones de Estados Unidos e Israel en Irán, que provocaron la muerte de Alí Jamenei y una convulsión político-religiosa, la escalada militar en el régimen de los ayatolás cobró fuerza y, en apenas dos días, afectó considerablemente a varios países de Medio Oriente.

Crece la lista de países atacados por Irán

Teherán lanzó una serie de contraataques que tuvieron como objetivo principal las bases militares de Estados Unidos y Europa apostadas en países del golfo Pérsico, reconocidos aliados de Washington y oposición a la injerencia iraní en la región.

Emiratos Árabes Unidos fue el Estado que más sufrió la respuesta iraní, con entre 140 y 165 misiles balísticos y entre 209 y 541 drones. Bahréin, Kuwait, Qatar, Omán y Arabia Saudita también fueron objeto de la contraofensiva.

Un hecho destacable en el incipiente conflicto fue el ataque a la base naval francesa Camp de la Paix, ubicada en Abu Dabi.

Aún centrados en Medio Oriente, el rango de acción se expandió a Israel, Jordania y Siria, este último con el factor de haber dejado su alineación con la red de proxies de los ayatolás y con una cercanía decidida a EE. UU. Por fuera de la región inmediata y ya asentado el conflicto, Turquía y Chipre sufrieron ataques provenientes de Irán.

En el caso de la isla, el hecho involucró drones que atacaron la base británica de Akrotiri, mientras que, en el caso turco, un misil balístico fue neutralizado por elementos de defensa de la OTAN desplegados en el Mediterráneo este.

Un hecho destacable en el incipiente conflicto fue el ataque a la base naval francesa Camp de la Paix, ubicada en Abu Dhabi

Sin embargo, el ataque a las instalaciones militares estadounidenses y europeas solo fue una parte de la ofensiva iraní. Se registraron ataques sobre construcciones civiles y, especialmente, sobre infraestructura energética, como la refinería de Aramco en Ras Tanura, ciudad de Arabia Saudita.

Se estima que Irán realizó más de 900 ataques, mediante el uso aproximado de un total de 1200 misiles, drones y bombas, mientras que Estados Unidos ejecutó más de 2000 ataques a objetivos terrestres y marítimos cerca del estrecho de Ormuz y el golfo de Omán. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja informó 787 muertos.

La respuesta clave del golfo Pérsico a Teherán

Ante el tenso escenario, los ministros de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Arabia Saudita, Omán, Qatar y Kuwait asistieron a una reunión de emergencia del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Los seis estados del golfo Pérsico anunciaron que adoptarán todas las medidas necesarias para defenderse frente a los ataques atribuidos a Irán, tras los “cuantiosos daños resultantes de los traicioneros ataques iraníes” y debatieron medidas para restablecer la estabilidad en la región.

El comunicado del CCG advierte que podrían “responder a la agresión” como parte de su estrategia para proteger “sus territorios, ciudadanos y residentes”. Los países de la región pérsica recordaron que la estabilidad del Golfo representa un “pilar fundamental de la estabilidad económica mundial”.

Se registraron ataques a construcciones civiles y, especialmente, sobre infraestructura energética, como la refinería de Aramco en Ras Tanura, ciudad de Arabia Saudita

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita endureció su postura y expresó su “disponibilidad para poner todas sus capacidades a disposición en apoyo de cualquier medida que decidan tomar”, en relación con los países afectados por Teherán.

Alcance y magnitud: las diferencias con la Guerra de los 12 Días

A menos de un año del último conflicto que involucró a Medio Oriente, la Guerra de los 12 Días es el último antecedente de un enfrentamiento directo entre Estados Unidos, Israel e Irán. Durante casi dos semanas, se sucedieron ataques aéreos, lanzamientos de misiles y drones, operaciones encubiertas y acciones de fuerzas aliadas de Teherán en distintos frentes.

El objetivo central de Israel fue degradar de manera significativa las capacidades militares y, sobre todo, el programa nuclear iraní. Estados Unidos lanzó la operación conocida como Midnight Hammer, un ataque de alta precisión contra instalaciones nucleares subterráneas iraníes consideradas críticas para el avance del programa atómico.

La respuesta iraní se tradujo en oleadas de misiles y drones dirigidos contra Israel y en amenazas explícitas contra bases estadounidenses en la región. Paralelamente, milicias proiraníes en Irak y Siria incrementaron su actividad, mientras que, en el sur del Líbano, creció la presión de Hezbollah y, en el mar Rojo, los hutíes de Yemen intensificaron acciones contra el tráfico marítimo, ampliando el alcance geográfico de la crisis.

Ante el tenso escenario, los ministros de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Arabia Saudita, Omán, Qatar y Kuwait asistieron a una reunión de emergencia del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) (Foto: archivo DEF)

En comparación con la Guerra de los 12 Días, lo experimentado en 2026 representa una escalada de tensiones mucho mayor, con más países involucrados de forma directa en el conflicto y mayores consecuencias en el régimen de Irán, que atraviesa un período de inestabilidad tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei y otros líderes claves para la cadena de mando de las fuerzas armadas iraníes.

