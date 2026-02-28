E-commerce 2026 en Argentina: IA y comercio agéntico, las claves de la nueva era digital

La tendencia más disruptiva que proyecta el informe es el surgimiento del llamado “comercio agéntico" (Foto: gentileza Tiendanube)

Argentina atraviesa un punto de inflexión decisivo en su economía digital. Según el último informe NubeCommerce 2026 de Tiendanube, el comercio electrónico local dejó atrás la etapa de expansión impulsada únicamente por volumen para ingresar en una fase de madurez marcada por la eficiencia operativa, la profesionalización y la inteligencia artificial (IA) como motor estructural del crecimiento. La tecnología ya no es un complemento: es el sistema nervioso del negocio.

El informe fue presentado en Mar del Plata, como punto de partida del año y en clave de balance y análisis del desempeño del comercio electrónico durante 2025. La experiencia se completó con la participación de Lucciano’s, la reconocida heladería artesanal marplatense, uno de los clientes de la plataforma que hoy cuenta con presencia en distintos mercados en todo el mundo.

Del chatbot al comercio agéntico

La tendencia más disruptiva que proyecta el informe es el surgimiento del llamado “comercio agéntico”. La evolución es clara: de simples bots que responden preguntas frecuentes a agentes de IA autónomos que operan como intermediarios digitales 24/7. Estos sistemas no solo informan, sino que asesoran, recomiendan productos, negocian condiciones y hasta cierran ventas sin intervención humana. “El comercio es conversación”, remarcó Franco Radavero, Country Manager de Tiendanube en Argentina y el encargado de presentar el informe.

Los números respaldan el cambio. Según encuestas realizadas por la empresa, en Argentina, las grandes marcas ya delegan el 65 % de sus consultas en sistemas automatizados. Un caso es ChatNube, la solución nativa de la plataforma, que logra resolver de forma autónoma el 61,3 % de las dudas de los usuarios. Además, funciona con la personalidad de cada marca y puede armar carritos de compra en tiempo real durante la conversación, integrando experiencia y conversión en un mismo flujo.

La experiencia se completó con la participación de Lucciano’s, en donde uno de sus fundadores, Christian Otero, compartió la trayectoria de la empresa

El desafío de la rentabilidad en un clic

Con un mercado donde el 79,5 % de las compras ya se realiza desde smartphones, la optimización del checkout se vuelve estratégica. El checkout acelerado —que permite comprar en un solo clic almacenando datos de forma segura— reduce el tiempo de compra en un 30 % y aumenta las ventas directas en un 8 %.

En logística, la centralización tecnológica permitió ahorrar hasta un 15 % en costos de envío, facilitando la estrategia de “envío gratis”, que ya representa el 42 % de las órdenes, sin erosionar el margen de ganancia.

El mensaje para 2026 es claro: la inteligencia artificial dejó de ser una ventaja competitiva opcional para convertirse en infraestructura básica del comercio digital. En esta nueva etapa, el éxito no será de quien crezca más rápido, sino de quien crezca mejor, utilizando la tecnología para transformar cada dato en una decisión estratégica.

La inteligencia artificial aplicada al trabajo de e-commerce en Argentina

DEF participó de la presentación y dialogó con Franco Radavero, referente del ecosistema digital y vocero de Tiendanube. Durante la charla, se abordaron los principales desafíos que enfrentan las empresas argentinas en la adopción de inteligencia artificial, el rol del liderazgo en ese proceso y las tendencias que marcarán el futuro del e-commerce.

-En la presentación, mencionaste que cerca del 40 % de las empresas ya usa IA para capacitarse. ¿Cuál es hoy el gran desafío en ese proceso?

-El principal desafío es común a casi todos, más allá del estilo de liderazgo: hay tantas herramientas nuevas todo el tiempo que se genera una ansiedad constante. Aparece la duda de si seguir con una plataforma o migrar a otra porque “ahora es mejor”. El punto clave es entender qué herramientas necesitás realmente, cuáles se aplican a tu negocio y cómo integrarlas en procesos concretos. No se trata de usar todo, sino de usar bien.

DEF participó de la presentación y dialogó con Franco Radavero, vocero y Country Manager de Tiendanube

-¿Eso se vuelve más complejo en pymes o en empresas con liderazgos más tradicionales?

-Sí, porque las herramientas específicas suelen estar más al alcance de empresas grandes. Para una pyme, llegar sola a soluciones muy especializadas es difícil. Por eso, muchas terminan usando herramientas más masivas como Gemini o ChatGPT, que funcionan bien como punto de partida. Ahí es clave compartir conocimiento, educar y hablar de casos reales.

-¿Existen barreras de costo para adoptar IA?

-Cada vez menos. En general, hablamos de licencias de 20 o 50 dólares, que, en un contexto de negocio, no son altas. La barrera más grande es cultural. En tecnología, tenemos incorporado el mindset de probar, equivocarnos y cambiar rápido.

-¿Cómo se trabaja ese mindset dentro de Tiendanube?

-No tenemos cursos obligatorios internos de IA. Lo que sí hacemos es compartir mucho el conocimiento. Tenemos canales donde los equipos cuentan qué están probando, qué les funcionó y qué no. También tenemos herramientas “homologadas”, sobre todo por temas de seguridad de la información. No todo se puede cargar en cualquier IA gratuita. Cuando una herramienta demuestra valor y puede servir a muchos, la habilitamos para toda la compañía.

El informe fue presentado en Mar del Plata, como punto de partida del año y en clave de balance y análisis del desempeño del comercio electrónico durante 2025 (Foto: gentileza DEF)

Agentes de IA y retail unificado

-En el informe, se habló mucho de agentes de IA. ¿Cómo los imaginan en Tiendanube?

-Chat Nube es solo el comienzo. Estamos construyendo un ecosistema de agentes: uno para diseñar la tienda, otro para generar contenido (fotos, videos, descripciones), otro como consultor de negocio y otro para optimizar soluciones técnicas. Es como tener una miniagencia y un equipo de consultores dentro de la plataforma.

-¿Qué otras tendencias ven fuertes hacia delante?

-La integración total de canales. Hoy una marca vende en su tienda online, en Instagram, TikTok, WhatsApp y en locales físicos. El desafío es unificar stock, datos y experiencia. Por eso preferimos hablar de retail unificado más que de omnicanalidad: una sola marca que vive en distintos espacios, pero con una experiencia fluida.

<i>Live shopping</i>: una palanca más, no la solución mágica

-En el informe, también se menciona el live shopping. ¿Cómo lo evalúan para el mercado argentino?

-Hoy no existe una barrera tecnológica para el live shopping (la venta de productos a través de transmisiones en vivo con compra en tiempo real), sino una barrera cultural. El consumidor no lo va a pedir de forma explícita, pero es una herramienta que empieza a despertar interés en las marcas, sobre todo como una forma de diferenciarse y generar conexión con la audiencia. A diferencia de plataformas internacionales, el live shopping local permite hablar en el mismo idioma, entender los códigos culturales y mostrar el producto en una experiencia real.

La reconocida heladería artesanal marplatense es uno de los clientes de la plataforma que hoy cuenta con presencia en distintos mercados en todo el mundo

De todos modos, no lo vemos como algo que vaya a transformar el negocio por sí solo. Es una palanca más dentro del abanico de herramientas de marketing: puede traccionar ventas, acercar al fundador o al equipo de la marca y reforzar el vínculo con los clientes, pero no es una solución estructural. Su crecimiento puede ser progresivo y complementario, no disruptivo.