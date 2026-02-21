Crisis en Haití: el país busca superar el ciclo de la violencia y el desafío de las bandas criminales

“Haití atravesó un prolongado período de incertidumbre institucional", explicó Jean Rony Alexandre (Foto: gentileza)

La situación de violencia en Haití no da tregua. El desafío de las bandas criminales pone en jaque la autoridad del Estado. La coalición Viv Ansanm (“Vivir Juntos”) y la pandilla Gran Gif (“Garra Grande”) controlan barrios enteros de la capital, Puerto Príncipe, y se han hecho fuertes en las regiones del Artibonito y el Plateau Central. Según datos de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití, entre enero y noviembre de 2025, se produjeron 8100 asesinatos.

La llegada en el próximo mes de abril de 5500 efectivos, que integrarán la Fuerza de Represión de las Pandillas –bajo el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU–, es esperada con expectativa por el gobierno haitiano. Tras el final del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), hasta las próximas elecciones presidenciales y legislativas, las potestades del Poder Ejecutivo han sido transferidas al premier, Alix Didier Fils-Aimé, y su consejo de ministros, que cuentan con el respaldo de la comunidad internacional.

El Consejo Electoral Provisional (CEP) fijó para el 30 de agosto de 2026 la realización de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas. En caso de ser necesario, habrá una segunda vuelta el 6 de diciembre. La meta es que las autoridades electas asuman sus funciones el 20 de enero de 2027.

Una espiral de criminalidad que pone en jaque la autoridad del Estado haitiano

Para conocer las causas y salidas posibles a la actual crisis que vive el país caribeño, DEF dialogó con Jean Rony Alexandre, líder del partido Renovación Nacional, que integra la coalición “Compromiso Histórico”. El joven dirigente, de 36 años, se refirió a la compleja coyuntura que enfrenta Haití y al rol que puede desempeñar la comunidad internacional para colaborar en la recuperación del poder de policía del Estado, hoy puesto en jaque por el crimen organizado.

Según datos de Naciones Unidas, entre enero y noviembre de 2025 ocurrieron 8100 asesinatos (Foto: AP)

-¿Cuál es la situación actual de su país en materia de seguridad?

-Al día de hoy, la situación de la seguridad en Haití sigue siendo extremadamente frágil. Estamos ante una crisis profunda y persistente. No solo en la capital, Puerto Príncipe, sino también en el Artibonito (zona ubicada en el centro-oeste de la isla) y en algunas zonas del Plateau Central (Meseta Central). Allí, grupos armados controlan amplias partes del territorio. Su presencia limita fuertemente la circulación de personas y bienes y paraliza la actividad económica, escolar y social en muchas comunidades. El Estado sigue actuando, pero sus capacidades son insuficientes dada la magnitud del desafío.

-¿Ha logrado el Estado recuperar el control?

-Hubo reconquistas parciales de ciertos territorios, pero, cuando la presión disminuye, los grupos armados intentan retomar el control. El Estado sigue existiendo, pero sus capacidades son insuficientes para enfrentar la magnitud del desafío. Las autoridades públicas siguen luchando para imponer su presencia sostenida en el terreno. Hemos observado, en los últimos días, una intensificación de las operaciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Fuerza de Represión de las Pandillas (una fuerza internacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU). La progresiva llegada de nuevos equipos y materiales permitirá reforzar esa presencia.

-¿Cómo funcionará la nueva Fuerza de Represión de las Pandillas?

-El gobierno se prepara para la llegada de la nueva fuerza internacional, con un personal de 5500 efectivos, que reemplazará a la misión precedente –la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, creada en 2023 y liderada por Kenia–. La nueva fuerza trabajará, junto con las autoridades haitianas, para neutralizar a las bandas criminales, garantizar la seguridad de las infraestructuras críticas, facilitar el acceso a la ayuda humanitaria por parte de la población y crear las condiciones necesarias para la realización de las elecciones, con el objetivo de un regreso del país al orden constitucional.

La presencia de grupos armados limita fuertemente la circulación de personas y bienes y paraliza la actividad económica, escolar y social en muchas comunidades (Foto: archivo DEF)

Una crisis con raíces profundas, que exige respuestas múltiples

-¿Cómo puede colaborar la comunidad internacional?

-La experiencia demuestra, claramente, que no se puede resolver la crisis en Haití únicamente recurriendo a la fuerza. Una respuesta limitada a la seguridad puede contener la violencia, pero no resuelve las causas profundas de la inestabilidad. Es necesario reforzar las capacidades de las fuerzas públicas haitianas para restablecer el control del territorio. Pero ese esfuerzo debe ir acompañado del apoyo a la Justicia, la lucha contra la corrupción y el funcionamiento de las instituciones. Sin un Estado de derecho sólido, ningún progreso en materia de seguridad será sostenible a lo largo del tiempo.

-¿Qué otras acciones necesita el pueblo haitiano para superar la crisis?

-La dimensión económica es crucial. Se necesitan inversiones en sectores que creen empleo: infraestructura, agricultura, pequeñas empresas y formación profesional. Así se podrá dar una perspectiva de vida a los jóvenes y reducir su reclutamiento por parte de las bandas armadas. La seguridad y el desarrollo deben ir de la mano.

-¿Cuáles son los actores regionales e internacionales que pueden brindar mayor apoyo?

-Los socios tradicionales de Haití son los Estados Unidos, Francia y Canadá. Ellos pueden desempeñar un rol importante, ya sea a través del financiamiento, la cooperación técnica, el apoyo institucional y el acompañamiento diplomático. Pero todo ello debe darse en una lógica de colaboración y no de sustitución de las autoridades haitianas. En definitiva, la estabilización de Haití exige un enfoque global: seguridad, instituciones sólidas y desarrollo económico deben ir de la mano.

"Una respuesta limitada a la seguridad puede contener la violencia, pero no resuelve las causas profundas de la inestabilidad", subrayó Alexandre (Foto: gentileza)

El rol de Estados Unidos: control del tráfico de armas, transición política e inversiones

-¿Cómo ve el rol de Estados Unidos frente a la crisis haitiana?

-Estados Unidos tiene, evidentemente, una responsabilidad particular frente a Haití, en razón de su proximidad geográfica, sus lazos históricos y su influencia política y económica en la región. Puede jugar un rol determinante en distintos niveles. En el plano de la seguridad, con financiamiento, logística y equipamiento para las fuerzas haitianas, así como para la nueva misión internacional. También puede contribuir de manera decisiva en la lucha contra el tráfico de armas y las redes criminales transnacionales que alimentan la violencia de las bandas en Haití.

-¿Qué otras acciones serán necesarias?

-La contribución de EE. UU. no debe limitarse a la seguridad, sino que tiene que incluir una faceta diplomática y económica: apoyar la transición política, alentar el diálogo institucional para el rápido retorno al orden constitucional y favorecer las inversiones que permitan crear empleo y brindar estabilidad. Abogamos por un fortalecimiento de esa cooperación con Washington, tanto en materia de seguridad como de desarrollo económico, inversiones directas y transferencia de conocimientos, en particular tecnológicos. Haití podría beneficiarse en términos de modernización de la administración pública y fortalecimiento de sus instituciones.