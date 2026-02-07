Crisis entre Estados Unidos e Irán: el escenario de un tercer ataque y la escalada geopolítica

Irán habría logrado reconstituir buena parte de sus capacidades de defensa aérea y de proyección misilística ofensiva (Foto: Reuters)

La crisis geopolítica entre Estados Unidos e Irán en 2026 atraviesa uno de sus momentos más delicados. Analistas y servicios de inteligencia internacionales evalúan el escenario de un posible tercer ataque que podría profundizar la escalada militar en Medio Oriente.

<b>El impacto de las primeras operaciones en Irán</b>

La prolongada guerra proxy de Irán contra Israel, sumada a los ataques con drones y misiles registrados en 2024, así como al rol desestabilizador de Teherán a través de su programa nuclear y su proyección de terrorismo expedicionario, derivó en una respuesta militar directa contra objetivos ubicados en su territorio nacional.

El primero de esos ataques fue ejecutado por Israel y el segundo por Estados Unidos. La crisis actual, profundizada por el avance de movimientos de rebelión social contra el régimen teocrático iraní, reconfigura el escenario regional y abre la posibilidad de un tercer ataque en un contexto de creciente inestabilidad y escalada geopolítica.

De acuerdo con estimaciones basadas en fuentes de información abiertas, especialistas israelíes y estadounidenses sostienen que, siete meses después de las operaciones Rising Lion y Midnight Hammer, Irán habría logrado reconstituir buena parte de sus capacidades de defensa aérea y de proyección misilística ofensiva, además de reiniciar actividades vinculadas al desarrollo de armas nucleares.

El impacto inicial de esas operaciones –que incluyó la decapitación parcial de la estructura de altos mandos militares– aceleró la erosión interna de la República Islámica y profundizó la fractura estructural entre el régimen y amplios sectores de la sociedad civil.

La crisis actual, profundizada por el avance de movimientos de rebelión social contra el régimen teocrático iraní, reconfigura el escenario regional (Fotos: Reuters)

Ese deterioro desembocó en un ciclo de movilización y rebelión interna que fue sofocado mediante una represión de extrema violencia, caracterizada por ejecuciones masivas y el uso sistemático de la fuerza armada. Las estimaciones sobre las víctimas civiles oscilan entre los 6000 y 12.000 muertos en las principales ciudades del país.

La estrategia de Washington y el riesgo de una escalada regional

Este escenario constituye uno de los principales factores que explican el curso de acción adoptado por la administración de Donald Trump, anunciado en diciembre pasado y ejecutado a partir de enero de 2026.

Desde la perspectiva estratégica de Washington, la motivación inicial se presenta como un respaldo a los movimientos de acción colectiva que desafían el régimen teocrático. Sin embargo, el objetivo de fondo apunta al centro del poder político iraní: inducir, mediante una combinación de presión militar intensificada y desorden interno, un colapso de la estructura de la teocracia que derive en escenarios de transferencia del poder.

Esta lógica genera fuertes advertencias por parte de actores regionales aliados de Estados Unidos –Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Turquía e incluso Israel– ante el riesgo de una escalada impredecible y de represalias iraníes dirigidas contra sus territorios e infraestructuras estratégicas.

La matriz de operaciones navales en el golfo Pérsico de Estados Unidos

La Operación Midnight Hammer, ejecutada en junio de 2025 contra tres blancos centrales del programa nuclear iraní, comprometió fuerzas pertenecientes a cuatro Comandos Combatientes Unificados de Estados Unidos. El eje ofensivo principal estuvo a cargo del Comando Estratégico, mientras que el Comando Central lideró las operaciones aeronavales, terrestres y de guerra electrónica en la región.

A su vez, los comandos Europeo e Indopacífico actuaron en funciones de apoyo. El escenario actual presenta un patrón similar, con la probabilidad adicional de incorporar al Comando de Operaciones Especiales ante eventuales acciones puntuales de guerra especial.

El objetivo de fondo apunta al centro del poder político iraní: inducir, mediante una combinación de presión militar intensificada y desorden interno (Fotos: CENTCOM)

Tanto durante la denominada “Guerra de los 12 días” de junio de 2025 como en la evolución de la crisis actual, una de las respuestas más probables por parte de Irán continúa siendo la reacción aeronaval en el golfo Pérsico, el intento de cierre militar del estrecho de Ormuz y los ataques misilísticos contra bases estadounidenses en Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos e Irak, así como contra infraestructura petrolera saudita.

En este marco, el rol del Componente Naval del Comando Central, articulado en torno a la Quinta Flota con base en Bahréin, resulta clave para evaluar el alcance y la contención de una eventual escalada.

Durante la operación Midnight Hammer, la Quinta Flota de Estados Unidos desplegó una arquitectura basada en Fuerzas de Tarea especializadas que permiten sostener operaciones prolongadas y de alta intensidad en el golfo Pérsico y áreas adyacentes.

Task Force 50 : núcleo del poder aeronaval ofensivo de la Quinta Flota. Integra los Grupos de Ataque de Portaaviones (rotativos) y constituye la principal capacidad de proyección de fuerza, ataque aéreo y disuasión regional de Estados Unidos.

Task Force 51 : componente anfibio y expedicionario. Articula buques de asalto anfibio (en junio de 2025 integraban esta fuerza el LHD Wasp y LHA Tarawa) y una Brigada Expedicionaria del Cuerpo de Marines.

Task Force 53 : fuerza logística.

Task Force 54 : fuerza de submarinos.

Task Force 55 : cruceros y destructores independientes de la Task Force 50.

Task Force 56 : fuerza de combate expedicionaria.

Task Force 57 : patrulla marítima.

Task Force 59: sistemas no tripulados e inteligencia artificial. Integra UAV, USV y UUV para vigilancia persistente, detección temprana y respuesta frente a tácticas de enjambre y amenazas no convencionales.

En junio de 2025, la Task Force 50 estaba integrada por dos Grupos de Ataque de Portaaviones, correspondientes al Carl Vinson y al Nimitz, que en enero de 2026 fueron relevados por el Grupo de Ataque del portaaviones Abraham Lincoln.

Durante la operación Midnight Hammer, la Quinta Flota de Estados Unidos desplegó una arquitectura basada en Fuerzas de Tarea especializadas (Fotos: CENTCOM)

Más allá del impacto táctico de los ataques, el principal éxito estratégico estadounidense en Midnight Hammer fue la contención de la escalada, evitando tanto la expansión geográfica del conflicto como el incremento descontrolado del nivel de fuerza empleada.

Los posibles próximos pasos de la administración de Trump

El desafío actual consiste en replicar una estrategia ofensiva de mayor intensidad, pero cuidadosamente delimitada, que permita neutralizar capacidades críticas iraníes sin derivar en una guerra regional abierta. Este equilibrio resulta cada vez más complejo ante la percepción, compartida por aliados regionales, de una recuperación gradual del poder militar iraní y de su capacidad de represalia.

A este escenario, se suma el temor estadounidense a una eventual asistencia clandestina para el desarrollo acelerado de un arma nuclear iraní, hipótesis reforzada por antecedentes históricos de proliferación encubierta desde Rusia, China y Corea del Norte a través de rutas en Asia Central y el Cáucaso.

Finalmente, el riesgo estructural de mayor impacto global sigue siendo el cierre del estrecho de Ormuz, uno de los principales instrumentos de disuasión estratégica de Irán, cuya militarización fue objeto de planes y ejercicios preventivos permanentes por parte del Comando Central desde la década de 1980.

Las posiciones políticas adoptadas por Qatar, Arabia Saudita, Omán y Turquía, orientadas a moderar la diplomacia coercitiva de Washington, reflejan el temor a un espiral de violencia que comprometa la estabilidad regional, afecte la producción energética y derive en una guerra de consecuencias económicas globales. La conducta esperada de Rusia y China, sumada a este delicado equilibrio de poder, completa un escenario en el que cada decisión militar adquiere implicancias estratégicas de alcance sistémico.

La administración de Donald Trump espera los próximos pasos a dar (Fotos: Archivo DEF)

Considerando el nivel de riesgo, y que por el momento actual un solo grupo de portaaviones está asignado a la Quinta Flota de los EE. UU., mientras que durante la “Guerra de los doce días” intervinieron dos grupos de ataque, la expectativa racional de utilidades no debe descartar las posibilidades de solución negociada de la crisis.