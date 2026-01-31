Guerra tecnológica: ¿qué desafíos enfrentan las Fuerzas Armadas en materia de inteligencia artificial?

La inteligencia artificial cada vez pisa más fuerte en el ámbito militar (Fotos: archivo DEF y Fernando Calzada)

Ya es un hecho: la inteligencia artificial gana cada vez mayor protagonismo en los distintos ámbitos y, por supuesto, el militar no es la excepción. Surge entonces la pregunta: ¿a qué desafíos se enfrentan las Fuerzas Armadas?

Los especialistas advierten que quien logre controlar este tipo de desarrollos será quien lo maneje todo, especialmente la guerra. ¿La razón? Es mucho más veloz que el ser humano a la hora de analizar información para tomar decisiones.

“El desafío es integrar nuevas capacidades sin perder el control”

“La IA está comenzando a tener impacto prácticamente en todos los ámbitos de la defensa, aunque, en mi opinión, hay cuatro áreas donde su influencia será especialmente significativa. Una de ellas es inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), ya que hoy es posible analizar enormes volúmenes de datos provenientes de sensores, satélites o drones en tiempo real, y esto acelera la detección de amenazas y mejora la identificación de objetivos, lo que permite alcanzar niveles de precisión muy difíciles de lograr para un operador humano.

También hay avances en ciberdefensa y seguridad de la información, ya que los sistemas inteligentes pueden anticipar ataques, detectar comportamientos anómalos y reaccionar con gran rapidez”, explica a DEF el ingeniero Hugo Borchert, especialista con amplia experiencia en seguridad de la información en las Fuerzas Armadas y actual director de Tecnología Informática de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Según el experto, otra área clave son las operaciones autónomas, con el desarrollo de vehículos no tripulados que asumen tareas sin exponer vidas humanas. Además, aclara, la IA puede tener un papel relevante en la toma de decisiones estratégicas. “El desafío real está en cómo integrar estas nuevas capacidades sin perder el control humano”, sostiene, al tiempo que insiste en la necesidad de formar profesionales propios para evitar depender de terceros en áreas estratégicas, como la militar.

¿Las Fuerzas Armadas pueden derrotar a la inteligencia artificial?

Según el brigadier (R) Fabián Luján, docente del Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y exdirector de Defensa y Seguridad de la Fuerza Aérea Argentina, hay que destacar el avance de la IA maliciosa, caracterizada por ataques rápidos, sigilosos y complejos.

“La preocupación en el ámbito militar es mucho más importante, ya que la IA puede atravesar organizaciones y afectar estructuras críticas”, señala. En ese sentido, el oficial explica que, sobre la base de este contexto, en el Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, se están diseñando distintos programas de capacitación: “Al ser algo disruptivo, se van generando las tecnologías y las aplicaciones necesarias para cada ambiente operacional: aire, mar, tierra y ciberespacio. Se están dando pasos firmes hacia una transformación digital con visión estratégica”.

“La rapidez es la esencia de la guerra”, rescata Luján de El arte de la guerra, de Sun Tzu: “En esta obra, la velocidad no es sinónimo de precipitación, sino de oportunidad bien calculada. Esto se conecta con el dilema actual: la IA puede acelerar decisiones, pero, si lo hace sin comprensión humana, puede llevar a la derrota”.

No deshumanizar los conflictos y sumar la mirada ética, los retos más importantes en la guerra tecnológica

Por su parte, Marcelo F. Martínez, abogado, exoficial de la Fuerza Aérea Argentina e investigador sobre el impacto de la IA en el Derecho y la Sociedad, explicó que una de las grandes discusiones gira en torno a regular o no la IA. En ese sentido, hay distintas formas de encarar el fenómeno, tanto en China como en Estados Unidos y en Europa.

“La velocidad apabullante de la IA contrasta con la lentitud de los gobiernos, los bloques o las instituciones, que van expresando sus pareceres siempre detrás de los acontecimientos. Si aún estamos discutiendo si conviene o no regular, uno puede entender cómo está el resto de las cuestiones, específicamente lo concerniente al plano militar o al derecho humanitario”, afirma.

En el ámbito castrense, el especialista sugiere pensar la IA a partir de determinados principios, como el de distinción (la inteligencia artificial debería ser capaz de discriminar entre combatientes y civiles), el de proporcionalidad (el sistema debe ser capaz de prever si el daño civil incidental será excesivo en relación con la ventaja militar), el de precaución (el sistema debería tomar todas las precauciones factibles en la elección de medios y métodos para evitar bajas civiles).

La velocidad apabullante de la IA contrasta con la lentitud de los gobiernos (Fotos: archivo DEF y Fernando Calzada)

“Si aún no hemos solucionado nuestros problemas éticos en los conflictos previos a la IA, menos aún podríamos pensar en hacerlo en lo que se viene con la incorporación de IA al armamento”, reconoce, y agrega: “Hay numerosas voces que se vienen alzando en pos de no deshumanizar los conflictos, empezando por el Vaticano, con el documento Antiqua et nova, que advierte que la inteligencia artificial puede aumentar los instrumentos de guerra más allá del alcance de la supervisión humana. En cuanto a los límites al uso de IA en la defensa, se impone la necesidad de consensuar un nuevo protocolo adicional a los Convenios de Ginebra”.

“Siempre destacamos la calidad de nuestros recursos humanos, y ahora, con estas herramientas, las posibilidades se multiplican. Lo primero es apostar por la formación”, concluye.