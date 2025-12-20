Por qué serán clave los microrreactores militares en las guerras que vienen

Los microreactores nucleares se perfilan como la próxima revolución militar para cortar la dependencia energética en zonas de conflicto (Fotos: archivo DEF)

La irrupción de los microrreactores nucleares marca un cambio estructural en la arquitectura del poder militar contemporáneo. Más que introducir una nueva fuente energética, estos sistemas eliminan la vulnerabilidad más profunda de las fuerzas armadas modernas: la dependencia crítica de la electricidad y de las cadenas de suministro de combustible.

El programa estadounidense Janus propone dotar a la fuerza de autonomía energética sostenida, permitiendo operaciones persistentes en territorios antes inviables, aumentando la resiliencia ante ataques al sistema eléctrico y reduciendo la carga logística que define la guerra contemporánea. De alcanzar su madurez operativa, transformará la concepción misma de base militar, despliegue expedicionario y continuidad operacional.

Microrreactores militares: autonomía energética como vector de poder militar

Las transiciones energéticas han sido determinantes en la historia militar: el vapor emancipó a las flotas del viento, el petróleo multiplicó alcance y velocidad, y la digitalización creó redes de mando distribuidas. Hoy, el desafío no es una nueva energía, sino la fragilidad del ecosistema eléctrico que sostiene cada sensor, sistema de armas, red de comunicaciones y base avanzada.

La iniciativa del Ejército de Estados Unidos apunta directamente a este talón de Aquiles. Sus microrreactores –compactos, seguros, de funcionamiento autónomo y capaces de operar durante años sin reabastecimiento– buscan convertir cualquier emplazamiento en una microrred energética resistente, transportable y de larga duración. De materializarse, constituirían la innovación logística y operativa más relevante desde la adopción de los combustibles fósiles.

La necesidad es evidente. En los conflictos recientes, entre el 50 % y el 75 % del combustible consumido en campaña fue destinado simplemente a sostener bases: electricidad, infraestructura, comunicaciones, climatización, servicios. En paralelo, estudios muestran que el 70 % del peso logístico total se corresponde con combustible y agua. Esta ecuación limita las maniobras, la autonomía y la resiliencia, especialmente cuando la operación depende de convoyes vulnerables o de redes eléctricas nacionales susceptibles a ataques físicos, ciberataques o fenómenos climáticos extremos.

El salto tecnológico que habilita esta nueva etapa es el resultado de avances en miniaturización nuclear, con mejoras sustanciales en enfriamiento pasivo, blindaje compacto, controles autónomos y seguridad inherente. Project Pele ya demostró la viabilidad técnica; Janus busca convertir esta prueba en una capacidad estratégica real y replicable.

La ventaja decisiva reside en la ruptura de las dependencias territoriales. Un reactor móvil convierte un aeródromo austero, una isla remota o un enclave degradado en un nodo operativo autosuficiente con radares, comunicaciones satelitales, enjambres de drones y un puesto de mando robusto. En regiones como el Indopacífico, donde gran parte de las islas carecen de infraestructura eléctrica significativa, la portabilidad de un reactor multiplica el valor militar del terreno y permite posiciones persistentes donde antes solo existían escalas logísticas o enclaves temporales.

Otras potencias avanzan en la misma dirección –Rusia con plantas flotantes y reactores modulares para el Ártico; China con prototipos para sus posiciones en el Mar del Sur–, pero ninguna posee aún una capacidad terrestre, modular y verdaderamente desplegable como la que propone EE. UU.

Riesgos estructurales, desafíos de implementación y consecuencias estratégicas globales

Los microrreactores no están exentos de limitaciones. La centralización de la energía en un único punto genera un riesgo si el reactor entra en shutdown seguro, ya sea por intrusión cibernética, sabotaje, fallas de sensores o daños en sistemas de control. Aunque pueden enterrarse y blindarse contra pulsos electromagnéticos o explosiones, su arquitectura digital sigue siendo vulnerable a operaciones cibernéticas sofisticadas. El Pentágono está desarrollando marcos de ciberseguridad específicos, pero el desafío permanece.

Otro obstáculo es político y regulatorio. La palabra “nuclear” activa resistencias sociales, objeciones de gobiernos aliados y procesos de aprobación prolongados. Esto puede restringir significativamente los países donde EE. UU. esté autorizado a desplegar estos sistemas, en especial en misiones multinacionales o sobre territorios socios.

El punto más crítico, sin embargo, es la disponibilidad de HALEU (uranio de bajo enriquecimiento al 19,75 %), indispensable para este tipo de reactores. Actualmente, Rusia es el único proveedor a escala industrial, mientras que la producción estadounidense continúa en fase piloto. Si la fabricación nacional no se acelera, la expansión del programa Janus quedará estratégicamente limitada, independientemente de sus avances tecnológicos. La paradoja es clara: para lograr autonomía energética militar, EE. UU. debe primero superar una dependencia industrial nuclear.

Pese a estos riesgos, las consecuencias estratégicas de la adopción exitosa de microrreactores son significativas.

Janus redefine el concepto de continuidad operacional: los mandos estadounidenses ya no asumen que sus bases domésticas o avanzadas permanecerán conectadas a redes seguras. Se trata de un enfoque orientado al combate en entorno contestado, donde la pérdida de energía debe considerarse no una anomalía, sino una condición probable del teatro.

Su impacto en la arquitectura global de despliegue es profundo:

Permite operaciones persistentes en islas remotas del Indopacífico, lo que aumenta la presión estratégica sobre la geografía del conflicto con China.

Facilita la recuperación rápida de bases europeas después de ciberataques o sabotajes a la red eléctrica, un punto crítico ante la doctrina rusa de ataques híbridos a infraestructuras.

Otorga presencia sostenible en el Ártico y el Caribe, regiones donde el clima o la falta de infraestructura dificultan los basamentos permanentes.

Reduce la huella logística, otorgando mayor autonomía a unidades dispersas, regimientos litorales y conceptos como el Agile Combat Employment de la Fuerza Aérea.

Incluso podría acelerar aplicaciones civiles: desastres naturales, poblaciones remotas o infraestructuras críticas podrían beneficiarse de una fuente autónoma, segura y estable.

Microrreactores militares: un colofón estratégico

El programa prevé los primeros reactores piloto en bases nacionales para 2028. Si funcionan según lo previsto, la década de 2030 verá un nuevo paradigma operativo: bases más resilientes, unidades más autónomas y cadenas logísticas más livianas. Si fracasa, EE. UU. perderá la única vía cercana para reducir su vulnerabilidad energética en un momento en que la guerra multidominio hace del poder eléctrico el componente más crítico de la operación militar.

La competencia estratégica contemporánea se define por la capacidad de sostener operaciones bajo presión, con redes degradadas y en territorios remotos. En este contexto, la energía deja de ser un insumo y se convierte en un determinante estructural del poder militar. El programa Janus no solo propone un nuevo sistema energético: propone un nuevo modo de pensar la guerra. Si tiene éxito, cambiará el mapa del despliegue global de EE. UU., reescribirá la logística militar y alterará los equilibrios operativos en los principales teatros de operaciones del siglo XXI.