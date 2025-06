Malvinas en las universidades: “Es la única causa que une a todos los argentinos”

La muestra itinerante y federal de la Fundación TAEDA llegó a San Juan (Fotos: Fernando Calzada)

El 10 de junio, en el marco del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, del Atlántico Sur y la Antártida, la Muestra Itinerante de Malvinas de la Fundación Taeda llegó a una nueva provincia: San Juan. La exposición, organizada en conjunto con la Universidad de Congreso (sede Mendoza), fue inaugurada en el Centro Cultural Conte Grand.

Además, la Cátedra Abierta de la Universidad presentó el libro Ecos de Malvinas: 41 años, 41 entrevistas, una obra que reúne testimonios de veteranos de guerra, fruto del trabajo colaborativo entre las carreras de Comunicación y Relaciones Internacionales. Se trata de un valioso aporte para mantener viva la memoria y profundizar en el impacto humano de la guerra.

DEF dialogó con el rector de la Universidad de Congreso, Rubén Breso

Malvinas en las universidades: una causa que atraviesa a todos los argentinos

En este contexto, DEF mantuvo un extenso diálogo con Rubén Breso, rector de la Universidad de Congreso en Mendoza, quien desde su posición educativa siempre impulsó dinámicas y actividades abocadas a la causa de Malvinas. En la charla, dio a conocer varias de las iniciativas de la Universidad, su visión sobre el rol de la educación en Malvinas y la importancia del relato en primera persona.

-Primero, quería que me contaras sobre esta muestra y cómo surgió la idea de llevarla a San Juan, teniendo en cuenta que ustedes están en la Universidad de Mendoza. ¿Cómo empezó todo?

-La muestra llegó a Mendoza en 2023, junto con el Observatorio Malvinas, que está integrado por todas las universidades de la provincia. San Juan es una de nuestras sedes, y yo ya me había comprometido con la gente de allá a llevarla cuando la Fundación Taeda nos lo permitiera. La oportunidad ideal era durante la Semana de la Soberanía. Justo coincidía con un aniversario importante para San Juan. Nosotros estamos allá desde 2013, y la sede ha crecido muchísimo. Se merecía este protagonismo. Esta muestra itinerante sobre Malvinas refleja algo que repetimos siempre: es el único sentimiento que realmente nos une a todos los argentinos.

Familiares de víctimas del hundimiento del buque ARA Belgrano visitaron la muestra

-¿Qué rol tienen la universidad y las instituciones educativas en general en la difusión de la causa Malvinas?

-Un rol clave. Nosotros trabajamos directamente con los veteranos de guerra, que son historia viva. Ellos cuentan sus vivencias en primera persona, sin filtros ni sesgos. No es un relato académico o distante; es su historia, la que vivieron. Y eso tiene un impacto enorme, incluso más allá del ámbito universitario. Todo este movimiento nació desde un grupo de alumnos y docentes que investigan, que llevan este tema a escuelas primarias y secundarias. Así surgió Ecos de Malvinas, una serie de 41 entrevistas hechas por los 40 años de la guerra. Ahora estamos transformando esas historias en cuentos pensados para chicos de nivel primario y secundario.

La Universidad de Congreso trabaja directamente con veteranos de Malvinas

-¿Cómo es esa idea de llevar las historias a los más chicos?

-Ya hicimos una, por ejemplo. En este caso, es una declaración de un veterano, pero narrada desde la voz de un abuelo que le cuenta su experiencia en Malvinas a su hijo y a su nieto. Es una historia real, pero adaptada a un lenguaje accesible y emotivo para los chicos. Porque creemos que la gesta de Malvinas no terminó.

La Cátedra Abierta de la Universidad presentó el libro Ecos de Malvinas: 41 años, 41 entrevistas

-¿Cuál es la motivación detrás de estas iniciativas?

-Nosotros no perdimos una guerra, perdimos una batalla: la de Puerto Argentino. Pero la causa sigue y debe continuar por vías diplomáticas y pacíficas. Ahí es donde la academia tiene un papel central: producir fundamentos sólidos, académicos, que podamos presentar incluso en el Parlamento británico. Ellos saben que las islas no les pertenecen, pero necesitamos sostener nuestra posición desde el conocimiento, no desde la política.

De acuerdo a Breso, la causa Malvinas es la única que une a todos los argentinos

Las iniciativas académicas relacionadas con la causa Malvinas

-¿Y qué otras iniciativas relacionadas con Malvinas están desarrollando en la universidad, además del libro y la muestra?

-Los veteranos están haciendo cursos de oratoria en la universidad para poder compartir sus vivencias. Muchos tenían miedo o vergüenza de hablar en público, y estos talleres los ayudan a soltarse, a contar su historia. Nosotros los acompañamos en ese proceso. Y cuando ves a los estudiantes presentar el libro, es realmente conmovedor. Para muchos fue un cambio de perspectiva total. El contacto con los veteranos transformó su manera de pensar sobre la causa.

-En relación con los estudiantes, ¿hoy ves una recepción distinta, quizás más comprometida que años atrás?

-Sí, sin dudas. Hoy los alumnos no solo entienden el significado real de la gesta, sino que lo sienten. Dicen: “Antes conocíamos Malvinas por lo que nos contaban los libros. Hoy la conocemos por alguien que estuvo ahí, que arriesgó su vida”. Y eso los atraviesa profundamente. Cambia todo.

"Los veteranos de Malvinas están haciendo cursos de oratoria en la universidad para poder compartir sus vivencias", resaltó a DEF Breso (Fotos: Fernando Calzada)

-¿Qué mensaje te gustaría que deje la muestra y el libro en las nuevas generaciones?

-El mensaje es claro: las Malvinas son y serán argentinas. Siempre lo digo: durante la guerra por la independencia, Belgrano, San Martín, Rondó perdieron muchas batallas, pero logramos la independencia. Esto fue una batalla perdida desde lo militar, pero la causa Malvinas tiene que ser una política de Estado permanente. Nosotros soñamos con que nuestros nietos puedan recuperar las islas por medios pacíficos. Y estamos trabajando para eso, con el apoyo de muchas universidades de la región de Cuyo y también del gobierno. El libro fue declarado de interés provincial, lo presentamos en Tierra del Fuego, Entre Ríos, Córdoba, San Luis… Esa es la manera: mantener el tema vivo en la comunidad educativa, sin banderas políticas. Porque Malvinas es lo único que realmente nos une como argentinos.