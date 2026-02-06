Guía de Arte y Cultura: semana del 6 al 13 de febrero de 2026

MUESTRAS

Videoartista, de Juan Gabriel Miño

Videoartista es la primera exhibición individual de Juan Gabriel Miño. La muestra indaga en las posibilidades del cine expandido y la imagen en movimiento en un contexto atravesado por el consumo masivo e ininterrumpido de pantallas. A partir de una reflexión sobre la mirada como acto selectivo y consciente, la exhibición propone detener la distracción permanente y ensayar otras formas de ver.

La muestra reúne escenas nocturnas de Buenos Aires, videoclips de un cantante inventado, una “película del yo” y un mediometraje sin sonido que dialoga con la identidad argentina, el trabajo, el arte y los futuros suspendidos. El título retoma una reflexión sobre el lugar del video en el arte contemporáneo y su persistente condición marginal.

Además, en la sala de la Colección DM se presenta una selección de obras curada por Juan Gabriel Miño, con trabajos de artistas contemporáneas argentinas.

Se puede visitar hasta el 9 de febrero, los viernes y sábados de 19 a 22.

* Moria Galería, en Bolívar 430, 2.º piso, C. A. B. A.

Exposiciones en Casa Nacional del Bicentenario

MAGGIE ATIENZA LARSSON. OBRAS 1988-2008 . Un conjunto de pinturas, objetos y collages que nos introducen en un espacio ambiguo entre la fragilidad y la resistencia, y que funcionan como pequeños santuarios del paso del tiempo. Objetos de la vida diaria de la artista —fragmentos de materiales diversos— se resignifican, transformándose en archivos afectivos que laten entre lo cotidiano y lo sagrado. Cada pieza funciona como una puerta hacia un recuerdo vívido, un sentimiento nunca compartido o una experiencia difusa del pasado. Hasta el 15 de marzo de 2026 en el tercer piso de la Casa. Gestión de colección: Lali Solari , Valeria De Marzi y Jennifer Roberts .

La fuerza domesticadora de lo pequeño . Una exposición inspirada en el hexagrama 9 del I Ching, que reúne trabajos de Lucía Bouzada, Guadalupe Fernández, Luis Giménez, Alfredo Larrosa, Héctor Meana, Juan Montes de Oca y Silvia Sánchez, artistas contemporáneos de la ciudad de Buenos Aires cuya obra se desarrolla en un formato íntimo y cercano. Hasta el 8 de marzo de 2026, en el microespacio de la Casa. Artistas participantes: Lucía Bouzada ; Guadalupe Fernández ; Luis Giménez ; Alfredo Larrosa ; Héctor Meana ; Juan Montes de Oca ; Silvia Sánchez y Sonia Braun .

GENERACIÓN BETA: al otro lado del océano . Una serie de 20 videoentrevistas de la artista Franzi Kreis que forman parte del proyecto Generation Beta , una exposición compuesta por fotografías y QRs, a través de la cual el público se sumerge en las profundidades de la historia de una vida en cuestión de segundos. Hasta el 28 de febrero de 2026 , en el cuarto piso de la Casa.

Conocernos es un arte. Una década de expresión sin barreras . Diez años del proyecto arteASDRA. arteASDRA se fue construyendo de manera colectiva, sostenida y profundamente comprometida con la inclusión. Lo que comenzó como una pequeña iniciativa para abrir un espacio de creación artística se transformó, con el tiempo, en una comunidad en la que niños, niñas y adolescentes con y sin síndrome de Down encuentran un lugar para explorar, expresarse y vincularse a través del arte. A una década de su nacimiento, esta exposición se propone volver visible este recorrido no sólo como una manera de homenajear el esfuerzo de quienes lo sostuvieron, sino también de reafirmar la necesidad y la potencia de estos ámbitos en el presente. Hasta el 1 de marzo de 2026 , en el primer piso de la Casa.

GUSTAVO BRUNO. Implícito . Una serie de treinta imágenes que dan cuenta de una experiencia estética en clave baja y color. Un relato visual personal en el que la intención singulariza la imagen en lo banal, en la utilización de diferentes categorías estéticas, en la dinámica y las tensiones. Hasta el 22 de febrero , en el tercer piso de la Casa.

CARLA BERETTA. Fui al río y lo sentí cerca de mí… Una serie de acrílicos en papel de seda y textiles e instalaciones de la artista rosarina. Hasta el 22 de febrero, en el tercer piso y la vidriera de la Casa.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

Como es arriba, es abajo

Tramo se complace en presentar Como es arriba, es abajo, una muestra colectiva en la que la trastienda de la galería sube a la sala principal. Obras que habitualmente permanecen “detrás” pasan a ocupar el espacio central, proponiendo un recorrido más abierto, directo y cercano.

Reúnen una selección de piezas de los artistas representados por la galería, disponibles con precios especiales por tiempo limitado. Una oportunidad para acercarse a sus prácticas, descubrir obras recientes y comenzar —o continuar— una colección con piezas significativas y accesibles.

Desde el jueves 4 de diciembre. Se puede visitar de lunes a viernes, de 14 a 19.

* Tramo, en Av. Alvear 1580 PB, C. A. B. A.

Arte en el Centro Cultural Borges

No puedo vivir así, de Brenda Erdei. Una instalación conformada por pinturas hechas entre el año 2021 y 2025. En el centro de la sala se disponen obras de gran formato, sostenidas por soportes que las mantienen perpendiculares al piso. Estas retratan escenas domésticas de interiores de una casa sin personajes. Por su tamaño e ilusión de escala real generan un recorrido para el espectador, que simula un efecto de “espacio dentro del espacio”. En las paredes de la sala encontramos algunas pinturas que retratan a la artista como personaje en situaciones de intimidad, incomodidad o cierta violencia, en espacios poco definidos. En ambas series lo doméstico y la imagen propia como formas de representación de lo íntimo están afectadas por una tensión, un peligro latente. Curadora: Valeria Pecoraro. Inauguración: 27 de noviembre. Espacio circular del Centro Cultural Borges.

All Boys. Algunos proyectos insisten en permanecer. Pasan los años, cambian los nombres, los lugares, las certezas, pero algo persiste: la necesidad de volver a reunirse, de medir nuevamente las distancias y las afinidades. Esta tercera versión de All Boys, que ya tuvo su paso por Santa Fe y San Juan, llega al Centro Cultural Borges con nuevas obras, nuevas preguntas y una complicidad que sobrevive al paso del tiempo. El título nació como un guiño, casi una broma privada: una alusión al club de fútbol, un juego entre amigos. Con el tiempo, esa ironía inicial fue adquiriendo otros matices. Quizás allí resida parte de su sentido: un grupo de artistas que vuelve a encontrarse para revisar lo que fue, lo que sigue siendo y lo que, a fuerza de transformarse, todavía los une. No todos quisieron continuar en el proyecto; quienes sí lo hicieron —Fabio Kacero, Pablo Siquier, Fabián Burgos y Andrés Sobrino— aceptaron volver sobre una intensa historia compartida, con sus entusiasmos y contradicciones. En esta nueva etapa se suman Max Gómez Canle, Guillermo Iuso y Ernesto Ballesteros, ampliando el mapa de sensibilidades y perspectivas. Mientras que la presencia de Lucio Dorr se mantiene a través de su obra, como una forma de permanencia que enlaza pasado y presente.Curaduría: Fernando Farina. Espacio Bon Marché.

Peau #5. Série: Une tentative d'équilibre

Disección reúne un conjunto de proyectos que indagan en las imágenes científicas para el estudio del cuerpo humano y animal. Desde fines del siglo XIX, la fotografía junto al microscopio y el desarrollo posterior de distintas tecnologías de la imagen, permitieron observar lo que hasta entonces permanecía invisible para el ojo humano, convirtiéndose en un instrumento clave para las ciencias biológicas y médicas. En una tentativa de equilibrio Lucia Peluffo excava en la historia de la fotografía y su utilización científica en la representación del cuerpo humano. Esta serie de fotografías fue realizada a partir de imágenes médicas de su propio cuerpo y la observación en microscopio de muestras de su piel, sangre y huesos, que luego pintó con acuarelas, recuperando una antigua técnica utilizada en el Hospital Saint-Louis de París durante el siglo XIX. Paula Proaño Mesías, por su parte, presenta Affectus, un trabajo que parte del caso del tucán Grecia -primera ave en recibir una prótesis de pico- para explorar los cruces entre la biología, la medicina reconstructiva y los instrumentos de domesticación animal. Aurora Castillo indaga en los mundos subacuáticos para aproximarse a otros modos de existencia. Una serie de fotografías tomadas con cámaras subacuáticas y lentes microscópicas registran el ecosistema intermareal de la costa chilena, junto a la pieza audiovisual Picorocos que atiende a las formas de percepción de estos crustáceos cirrípedos y sus vínculos con todo el entramado marino que hace posible la vida. Inauguración: 27 de noviembre. Espacio de fotografía.

El Surumpio. Surumpio, palabra quechua que nombra la ceguera provocada por el reflejo del sol en los salares, se propone como una instalación audiovisual híbrida que pone en diálogo la imagen en movimiento y la luz proyectada sobre un cúmulo de cristales de sal. La sala se vuelve espacio practicado para reflexionar sobre la noción de paisaje y el acto de percepción corporal, temporal y geológica. Esta exposición resulta de un proyecto de investigación de tesis de posgrado que Alejandra Isler -artista visual, directora de arte, escenógrafa- realizó sobre la dramaturgia y la representación del paisaje vinculadas a nociones científicas de la química, en torno a la materialidad de la sal agenciada en la instalación como práctica contemporánea. El concepto de “surumpio” conlleva una lectura ancestral del contexto geográfico y a una invocación mística de la naturaleza que se reformula para una instalación que opera sus reflejos en el black out de un entorno que provoca la percepción del visitante para ceder a la ceguera blanca del salar. Inauguración: 27 de noviembre.. Curaduría: Jorge La Ferla y Mariel Szlifman. Espacio Beta.

Horario de visita: de miércoles a domingos, de 14 a 21. Entrada gratuita.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA.

Muestras en Arthaus:

BRUTTO de Indio Solari . Curadora: Barbara Maier . Exposición de arte visual, abierta hasta el 22 de febrero de 2026 Horario: martes a domingos, de 13 a 20 h. Entrada libre y gratuita.

FRACTURA EXPUESTA . Curadora: Silvia Gurfein . Sala 1. Artistas: Gala Altamare , Eugenia Braconi , Mara Caffarone , Yuyo Gardiol , Carla Grunauer , Delfina Liderjover . Hasta el 15 de marzo de 2026. Horario: martes a domingos, de 13 a 20 h. Entrada libre y gratuita.

SEGUIR LA CORRIENTE. Artista: Eugenia Calvo. Curador: Sebastián Vidal Mackinson. Sala 2. Hasta el 15 de marzo de 2026. Horario: martes a domingos, de 13 a 20 h. Entrada libre y gratuita.

* Arthaus: Bartolomé Mitre 434, Ciudad de Buenos Aires.

Paula Castro: Jugar las pinturas

Curadora: Alejandra Aguado. Del 1 de noviembre de 2025. Inauguración para todas las familias: sábado 25 de octubre, a las 15:00.

Malba Puertos presenta una nueva edición de juegos escultóricos de la artista argentina Paula Castro, titulado Jugar las pinturas, y producido para sumarse al circuito de arte público de Puertos, este proyecto toma como punto de partida cinco obras de arte latinoamericano en las que la artista, en su constante investigación sobre los géneros, tradiciones y artistas de nuestra historia, busca elementos lúdicos capaces de disparar su creatividad, o motivos extraordinarios que generan en ella una sensación de asombro y emoción.

Esta serie de juegos escultóricos resulta de una investigación que la artista viene desarrollando desde 2021 y que recibió, desde entonces, los apoyos del Premio Azcuy 2021, del que resultó finalista, y de la Fundación Ama Amoedo, que le otorgó en 2023 su Beca de Artistas y le permitió así materializar una primera edición de tres de sus diseños. Estos han sido presentados públicamente en el Museo de la Cárcova, Universidad Nacional de las Artes, en junio de 2025 y permanecieron en exhibición allí hasta diciembre de este mismo año. Bajo el título Jugar las pinturas, el conjunto de cinco juegos que inaugura Puertos, producidos por Malba, incluye la reedición de dos de ellos y la presentación de tres diseños exclusivos inspirados en la colección del museo.

* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

Dos muestras en Herlitzka & Co.

Se inauguraron dos exposiciones en simultáneo. Con estas dos exposiciones, Herlitzka & Co. reafirma su compromiso con el arte contemporáneo latinoamericano, ofreciendo un espacio de diálogo entre lenguajes, generaciones y contextos culturales diversos. Tanto Ojo de agua como Plumarios invitan a reflexionar sobre la memoria y la potencia simbólica de materiales inusuales en el campo del arte, convirtiendo a la galería en un punto de encuentro para la sensibilidad y el pensamiento crítico.

Ojo de agua, la primera exhibición individual en la galería del artista argentino Hernán Salamanco. En sus pinturas, Salamanco convierte al entorno y al espectador en parte activa de la obra: el brillo del esmalte refleja y multiplica lo que sucede alrededor, integrando espacio, materia y mirada en una misma experiencia. Su producción explora la complejidad de los vínculos afectivos y sociales, y busca generar un campo abierto de resonancias emocionales accesible a todos, más allá de teorías o referencias eruditas. Desde el 15 de octubre hasta el 13 de febrero de 2026.

Americanismos, de los artistas Ogwa (Flores Balbuena), Leandro Katz, Mariano León, Alejandro Puente, Francisca Rojas, Candelaria Traverso y Martín Weber, en la sala E. Una selección de obras que exploran la idea de América Latina y su iconografía, recurriendo a la mitología local y referencias a formas contemporáneas de comprender la vasta historia cultural y simbólica de la región. Desde el 28 de noviembre hasta el 13 de febrero de 2026..

Horario de visita: lunes a viernes, 11 a 19.

* Herlitzka & Co., Libertad 1630, C. A. B. A.

Marcos López: Fotografías 1975 - 2025, en Fundación Larivière

Exhibido del 8 de noviembre de 2025 al 19 de abril de 2026.

La primera gran antología dedicada al célebre fotógrafo argentino. Con curaduría de Valeria González, la exposición reúne más de 200 obras que atraviesan cinco décadas de creación, desde sus inicios en Santa Fe hasta un conjunto de medio centenar de imágenes de los últimos cinco años, nunca antes exhibidas.

La muestra, que incluye medio centenar de fotografías pertenecientes al acervo de la Fundación, traza un recorrido completo por la obra de López. Incluye sus viajes por el mundo, contundentes retratos, puestas en escena de impronta pop, fotografías intervenidas, y piezas que dejaron huella en el imaginario colectivo. Se trata de un corpus de obra que evidencia la diversidad y potencia de su mirada sobre la identidad latinoamericana.

* Fundacion Lariviere, en Caboto 564, C. A. B. A.

Muestras en el MALBA

Pop Brasil: vanguardia y nueva figuración, 1960s-70s . Del 7 de noviembre de 2025 al 2 de febrero de 2026 . En el Nivel 2. Esta muestra presenta un conjunto representativo de más de 120 piezas de 50 artistas, entre las que se encuentran obras del acervo de la Pinacoteca de San Pablo, y de las colecciones Roger Wright –considerada una de las más importantes de arte en Brasil dedicada a la producción artística de las décadas de 1960 y 1970– Malba y Costantini. Incluye obras de Anna Bella Geiger, Antônio Dias, Claudio Tozzi, Hélio Oiticica, Mira Schendel, Rubens Gerchman, Wanda Pimentel y Wesley Duke Lee, entre otros protagonistas fundamentales del período. Curadoría: Pollyana Quintella y Yuri Quevedo .

Valerie Brathwaite: Un propio andar fluyente. Del 7 de noviembre de 2025 al 2 de febrero de 2026. En el Nivel -1. Esta exposición reúne alrededor de cuarenta obras, entre dibujos y esculturas, que recorren la producción de Valerie Brathwaite (Trinidad y Tobago, 1938) desde los años 70 y destacan su producción reciente. Incluye una serie de obras sobre papel producidas entre 1972 y 2002 y un conjunto de esculturas blandas que la artista viene realizando desde 2004. A través de medios diversos y de un juego sutil entre abstracción y figuración, Brathwaite ofrece una mirada femenina de profunda raíz ecológica. Curaduría: Alejandra Aguado.

(Fuente)

Margarita Paksa: Ideas correspondientes 1964-1984. Del 12 de diciembre de 2025 al 16 de febrero de 2026. En el Nivel 1. Figura fundamental del arte de Argentina y América Latina, Margarita Paksa (Buenos Aires, 1932-2020) perteneció a la generación de artistas que encarnó el cambio que vivió el arte en los años 60, ante la perspectiva de un mundo globalizado. Ideas correspondientes, 1964-1984 revisa dos décadas de la producción de esta artista prolífica, reuniendo más de sesenta piezas gráficas y objetuales, instalaciones y documentación de proyectos.. Curaduría: Nancy Rojas.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

Muestras en el Centro Cultural Recoleta

Lo que arrastra la corriente inauguró el 30 de octubre a las 18 y reúne obras de María Daud, Agustín Míguez e Inés Tillous, tres artistas que formaron parte de HÍBRIDA Laboratorio un espacio de experimentación y debate de proyectos (in)disciplinarios activo desde 2019. Desde la curaduría, la creación y la enseñanza, promueve la interrelación de prácticas para generar diálogos que desafíen nuestra manera de percibir y transformen nuestra forma de estar en el mundo. La muestra toma como eje el agua y los ríos, entendidos como espacio público, derecho humano y territorio afectivo. En la sala se encuentran diferentes acercamientos a tres cuencas importantes de Argentina. María Daud trabaja desde la memoria familiar y presenta un video y foto performances realizadas en el río Dulce en Santiago del Estero; Agustín Míguez exhibe un video animación 3D y un mural sobre el Litoral santafesino creando su propio mito sobre la transformación de esa zona, e Inés Tillous muestra un video, piezas gráficas y una serie de pinturas del río Choncancharava en Córdoba, transformado por el modelo agroexportador. Con curaduría de Mercedes Lozano y Violeta González Santos. En la sala 4.

Artistas y arquitectos: Bedel, Benedit, Testa en el Recoleta inauguró el 30 de octubre a las 18. En el marco de los 45 años de la inauguración del Recoleta, se presenta esta exposición que se centra en el proyecto arquitectónico del Centro Cultural realizado por los artistas y arquitectos Jacques Bedel, Luis F. Benedit y Clorindo Testa, hecho que se contextualiza con su producción artística de la décadas del 70 y 80, período en que se concretó la remodelación edilicia. La exposición incluye Fragmentaciones de Jacques Bedel, un conjunto de sus obras de los últimos años. En Sala 7, los visitantes se encontrarán con la producción artística de la década del 70 de Bedel, Benedit y Testa. Sus búsquedas personales así como las obras, registros fotográficos y bocetos de su participación, en tanto integrantes del Grupo de los Trece, en la XIV Bienal de San Pablo de 1977 donde obtuvieron el Gran Premio Itamaraty otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que implicó su consagración internacional. En Sala 8 se despliega el proyecto arquitectónico, planos, decretos, fotografías del proceso de la obra y artículos periodísticos. También se exhiben obras de la década de 80 en donde las propuestas de los creadores se centran en la historia de América. En Sala 9 se presenta Fragmentaciones de Jacques Bedel, un conjunto de obras producidas entre 2017 y 2025 en las que experimenta con lo más variados materiales -polietileno, PVC laminado, PMMA, PVC tejido, sílice, cuarzo, policarbonato- para crear piezas a una escala monumental que remiten a lo sublime. Con curaduría de Cecilia Rabossi.

Ombligo inauguró el 30 de octubre a las 18. Exhibición seleccionada en el marco de la Convocatoria para artistas y proyectos curatoriales 2025 del Centro Cultural Recoleta. A través de un conjunto de pinturas de gran formato y una extensa serie de esculturas blandas, esta exposición de las artistas Jazmín Kullock y Porkeria Mala explora a través del género del autorretrato, la dimensión social de lo íntimo, la conflictividad afectiva del reconocimiento mutuo y la sinceridad del reflejo grotesco. Con curaduría de Nicolás Cuello. En la sala 10.

Políticas del sabor es una exposición colectiva curada por Larisa Zmud que cruza arte contemporáneo y cocinas comunitarias como prácticas de imaginación y resistencia. A partir de experiencias colectivas de distintos países y de obras de artistas de distintas épocas, propone pensar la cocina como espacio político, poético y de cuidado. Inaugurada el 13 de noviembre. En la sala Cronopios.

Fronteras blandas, curada por Javier Villa, la exposición reúne una serie de proyectos de Jimena Croceri (Cutral-Có, 1981), Carlos Gradin (Buenos Aires, 1980) y María Candelaria Traverso (Córdoba, 1991), quienes imaginan cómo restablecer los vínculos que tenemos con el agua. A través de cartografías poéticas diversas, la abordan como recurso vital y común pero también como un presencia activa e indomable capaz de articular cuerpos, comunidades y memorias. Inaugurada el 13 de noviembre. En la sala C.

Visión imposible se titula la exposición individual del artista Mariano Ullua (Mar del Plata, 1976), con curaduría de Carla Barbero. Se trata de un proyecto desarrollado especialmente para el CCR: una gran instalación escultórica que da continuidad a la investigación del artista en torno al modelado de hierro dulce, un material industrial que trabaja como si fueran líneas en el espacio, desplazando el dibujo hacia el plano tridimensional. Inaugurada el 13 de noviembre. En la sala J.

IRISADA LUZ DEL ATARDECER - 1977

Homenaje a Carlos Gorriarena abarca el centenario de su nacimiento y se presenta en la Sala Histórica. La exhibición incluye obras como Vidriera (2000) e Irisada luz del atardecer (1977).La actual selección aborda temas presentes en su obra, entre ellos los reclamos de justicia y las tensiones sociales. Inauguró el 17 de diciembre.

Un mundo de Busqued. La figura del escritor Carlos Busqued concentra la propuesta de las Salas 2 y 3. La muestra curada por Juan Maisonnave explora los objetos personales del escritor, entre los que se incluyen aeromodelos, libros anotados, cómics y una mandíbula animal. El enfoque trasciende la literatura e ingresa al universo material que inspiró buena parte de su producción. Inauguró el 17 de diciembre.

2021 El Deseo

El artista Ricardo Cohen (Rocambole) expone su serie Rocambole y el Jardín de los fantasmas en las Salas 13 y 14. Allí se muestran piezas originales de su trabajo gráfico, incluidas obras relacionadas con el grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La exposición coincide con los 40 años del lanzamiento de Gulp!, primer disco de la banda. La curaduría es de Natalia Famucchi. Inauguró el 17 de diciembre.

Kikin en sala 5 0

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. KIKIN, de Juan José Souto explora la relación entre forma, luz y espacio a través de esculturas y dispositivos lumínicos. En la Sala 5, Juan José Souto presenta KIKIN, con curaduría de Javier Villa, en la que se ponen en diálogo esculturas y dispositivos de luz. Cada obra examina la relación entre forma y luminosidad a partir de experimentos con densidad y revelación espacial. Inauguró el 17 de diciembre.

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. Antes del fulgor. Por otro lado, Valentín Asprella Lozano exhibe Antes del fulgor en la Sala 6. Esta muestra, curada por Carla Barbero, dispone piezas escultóricas e instalaciones que abordan transformaciones de lo natural y lo sintético mediante imaginarios de descomposición y regeneración. Inauguró el 17 de diciembre.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA.

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Elian Chali: Plano inesperado, hasta febrero de 2050. Invitado por el Museo Moderno a desarrollar un proyecto específico para repensar la fachada del edificio, el artista argentino Elian Chali (Córdoba, 1988) propone una pintura mural y, sorpresivamente, construye un nuevo espacio en el museo. Olas rojas, amarillas y verdes a lo largo de 330 metros cuadrados hacen aparecer un plano inesperado que, curiosamente, siempre estuvo allí.

(Fuente)

Dalila Puzzovio: Autorretrato, hasta febrero de 2026. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires celebra la trayectoria artística de más de seis décadas de la gran artista argentina Dalila Puzzovio (Buenos Aires, 1942) y subraya su relevancia para el presente. La exposición presenta sus obras más emblemáticas, así como un vasto archivo documental con material inédito, fotografías y registros de obras clave del arte argentino. En esta exposición retrospectiva, presentamos a Dalila Puzzovio como una artista de gran actualidad, cuyo trabajo con el cuerpo, la moda y la identidad anticipó debates contemporáneos acerca del rol de la mujer en la sociedad y la consolidó como una figura clave en la historia del arte argentino. Curaduría: Pino Monkes y Patricio Orellana. (Salas A y B).

(Fuente)

Víctor Florido: Interiores, hasta marzo de 2026. En esta selección de obras, que recorre más de una década de producción, Florido compone ambientes que introducen a los espectadores en una atmósfera sensible, donde todo lo que existe es parte de una realidad interior. Los evocativos espacios domésticos que retrata operan como metáforas del pensamiento: lugares donde lo visible convive con lo oculto. En su obra, presencias definidas con exactitud coexisten con figuras veladas o borradas, como un eco del modo en que la memoria conserva y también distorsiona aquello que intenta retener. Curaduría: Raúl Flores. (Primer piso, pasillo).

(Fuente)

Esto es teatro. Once escenas experimentales: del Di Tella al Parakultural, hasta febrero de 2026. Durante los años sesenta y setenta, con el mismo espíritu renovador y experimental, pero llevando su propuesta a una radicalidad visual inimaginable para el teatro de la época, el director tucumano Víctor García irrumpió en la escena internacional. Su obra constituyó un punto de intersección inédito entre las artes visuales y las artes escénicas. Esta exposición recupera con enorme orgullo su figura, que, a pesar de haber sido un verdadero parteaguas en la historia teatral contemporánea, sigue siendo todavía un secreto para el campo teatral argentino. Este recorrido establece un puente con otro espacio fundamental de experimentación, que surgió en Buenos Aires al calor de la entonces reciente democracia (1983): el Centro Parakultural. Esta exposición histórica hace foco en once episodios que acercan algunos gestos vanguardistas del teatro de los años sesenta, setenta y ochenta al Museo Moderno. Curaduría: Andrés Gallina, Florencia Qualina y Alejandro Tantanian. (Sala H).

(Fuente)

Tramoya: Ayelén Coccoz, Verónica Gómez, Leila Tschopp y Antonio Villa, hasta el 28 de febrero de 2026. En esta exposición se presenta a Ayelén Coccoz (Rosario, 1973), Verónica Gómez (Morón, 1978), Leila Tschopp (Morón, 1978) y Antonio Villa (Esquel, 1988), cuatro artistas que trabajan en el encuentro entre las artes visuales y las artes escénicas. Escenografías, telones, muñecos y vestuarios se traducen en pinturas, videos e instalaciones que revelan un detrás de escena imaginario. Tramoya celebra la experimentación, el juego, la invención poética y el truco sin disimulo. El título alude al artificio teatral de la ilusión y a los engranajes que sostienen las escenografías. Curaduría: Raúl Flores (Sala I).

Máquina Teatro: El Periférico de Objetos (1990-2009) Ana Alvarado, Emilio García Wehbi, Román Lamas y Daniel Veronese, hasta febrero de 2026. Esta exposición cuenta con la colaboración fundamental de sus protagonistas para la investigación, la digitalización de documentos de gran significado histórico, la restauración de objetos y la reconstrucción de piezas paradigmáticas. El recorrido propuesto acompaña los desplazamientos del lenguaje periférico a lo largo de los años: del retablo de títeres de sus primeros espectáculos a la toma total del escenario en Máquina Hamlet, de la monumentalidad de Monteverdi Método Bélico a la condensación poética de Manifiesto de niños. Esta muestra es el retorno vivo de los objetos, que traen al presente, como si fueran pequeñas máquinas del tiempo, el legado rupturista de este grupo que transformó la escena cultural y teatral argentina. Curaduría: Jimena Ferreiro, Andrés Gallina y Alejandro Tantanian. (Sala G).

Daniel Basso: Terciopelo Club, hasta marzo de 2026. Se trata de una serie de nuevos trabajos producidos especialmente para esta ocasión, que expresan los intereses recurrentes del artista marplatense: el recuerdo agridulce de la costa atlántica, la noche y su alegría vacua, la belleza cotidiana del diseño comercial.Mediante una lectura original de la atmósfera cultural de los años noventa, Basso recurre a la decoración de los clubes nocturnos, los clichés del turismo popular y la exaltación de las superficies, para llevar al límite la excentricidad de la forma, hasta sumergir al visitante en un escenario evanescente de pura ilusión.Curaduría: Franco Chimento (Sala D).

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, CABA.

Los museos porteños y sus exposiciones

Museo Histórico Saavedra (Crisólogo Larralde 6309, CABA.)

Entre Ríos. Hasta el 1 de marzo de 2026. Esta exposición invita a revisitar un episodio tan popular como las Invasiones Inglesas, a partir de los dibujos del argentino Ariel Cusnir. “Lejos de reproducir la gesta militar como epopeya, Cusnir aborda estas escenas desde una mirada crítica, sensible al absurdo, a la distorsión y al poder narrativo de lo marginal. En diálogo con el archivo del museo, este proyecto activa una arqueología poética y política que interpela la propia idea de documento e inscribe una cartografía obstinada por reimaginar las narraciones del pasado”, destaca la curadora Clarisa Appendino. En el marco de la participación de la red de MuseosBA en BIENALSUR. Con el aporte del programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad.

Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373, CABA)

XXI Salón de Arte Textil en Pequeño y Mediano Formato. Hasta el 9 de marzo de 2026. Exhibición de las obras premiadas y seleccionadas en la última edición de este reconocido Salón, organizado junto con la Asociación de Amigos del museo. Los trabajos muestran la riqueza de técnicas utilizadas, la combinación de lo tradicional con lo experimental, la utilización de materiales orgánicos, inorgánicos y sintéticos, y la expresión en diversas texturas, volúmenes y colores. Este Salón es un evento ya instalado en el panorama cultural argentino, que crece año a año con una alta participación y renovación de artistas y propuestas.

Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurés 735, CABA.)

Ignacio Corsini, el príncipe de la canción porteña. La primera muestra que se realiza dedicada exclusivamente a Ignacio Corsini repasa la trayectoria de uno de los cantores más populares de los años veinte, amigo y admirado por Carlos Gardel. Con el valioso aporte de coleccionistas y del archivo personal de la nieta del cantor, Victoria Corsini, se exhiben fotografías, partituras, prensa de época y objetos originales que reconstruyen su legado artístico.

Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Martes cerrados. Entrada general $10000; residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $2000. Miércoles sin cargo. Jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad y un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

TEATRO

Le frigó, de Copi

(Fuente)

Luego de una temporada estreno a sala llena en 2025, vuelve en su segunda temporada, a partir del jueves 5 de febrero de 2026 Le frigó, de Copi. Manu Fanego hace un unipersonal al límite bajo la dirección general de Tatiana Santana, y producción integral de Algán Producción Escénica.

Madame L se retiró de la moda y está escribiendo sus memorias. El día de su cumpleaños 50, la sorprende una heladera en el medio del living de su casa; fue su madre quien la envió como regalo. A partir de ese momento, inicia un viaje disparatado junto a los personajes de su vida: su amante, su editor, su chofer, un detective, su psiquiatra, su madre, su mucama. Cuando todo parece perdido y ya no encuentra razón de vivir, conoce a un amor especial que la acompañará en el final de su viaje.

Funciones: los jueves de febrero y marzo a las 22. Entrada general a $35.000, disponibles en Plateanet o en boletería del Teatro. Descuentos a través de Comunidad Picadero, Comunidad Futurock, Anfibia, Paraíso Club, Cels, Hoy Salgo, Club La Nación, y Clarín 365.

* Teatro Picadero (Enrique Santos Discépolo 1857, C. A. B. A.

————

La obra siamesa, de Laura Sbdar

La obra siamesa, de Laura Sbdar, se puede ver todos los miércoles de febrero, marzo y abril a las 20 horas en Arthaus (Bartolomé Mitre 434). Dos reconocidos artistas en el pico del éxito de su carrera se preparan para ser padres por primera vez. Sus hijos nacen siameses, y ellos toman el hecho como un concepto artístico. Obsesionados declaran el nacimiento de “La obra siamesa”, una performance duracional que expone la vida de los siameses, como una obra de arte viviente. Luego de presentar la última parte de la performance en el museo más prestigioso del país, “La obra siamesa”, desaparece. Protagonizada por Nicolás Goldschmid y Laura Nevole, las entradas se consiguen por Alternativa Teatral.

* Arthaus: Bartolomé Mitre 434, Ciudad de Buenos Aires.

Con Federico, segunda temporada

(Fuente)

Con textos de Federico García Lorca, e interpretación de Osmar Núñez. Dramaturgia y dirección, Analía Fedra García.

Osmar Núñez evoca a Federico García Lorca a través de su poesía y su prosa. Federico se vuelve una presencia real y perfuma todo el aire alrededor: como un torbellino, lleno de furia, amor y belleza.

Reestreno: viernes 13 de febrero a las 21. Funciones: viernes a las 21. Duración: 50 minutos.

* Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

————

Edipo en Ezeiza, en Mar del Plata

(Fuente)

Escrita y dirigida por POMPEYO AUDIVERT. En Edipo en Ezeiza los personajes (la madre, el padre, la hija y el hijo) dudan de su identidad y asumen estar siendo abducidos e infiltrados por un poder invisible y oscuro que los detenta en un teatro siniestro para fines inenarrables. Se abren sospechas de todo tipo, la filiación, los vínculos, el paisaje, la casa, son puestos en duda. Los procedimientos se repiten, los roles se invierten y las versiones de un mismo hecho se multiplican. Mediante el método del interrogatorio la familia intenta descubrir al enemigo infiltrado. A más de un metro no se ve nada.

La tragedia de Ezeiza 73 es uno de los tantos disparadores de esta comedia metafísica en la que nada es lo que parece ni lo que dice ser. Las alusiones político-históricas orquestan un sin fin de identificaciones, invitando al espectador a reflexionar sobre el ser y el sentir lo nacional.

Sinópsis: Comedia metafísica sobre cómo una familia intenta, a través del interrogatorio, dar con su paradero en la escena nacional perdida. En los restos fragmentados de un paisaje nacional que varía a cada momento, la familia se somete a feroces interrogatorios con el fin de descubrir al traidor disfrazado, al enemigo infiltrado. A más de un metro no se ve nada. El padre, la madre y el hijo son versiones incompletas y afásicas de un proyecto colectivo que se ha frustrado. Desde el picnic de Ezeiza las identidades familiares se han trastocado y ya no es posible afirmar una causa común ni una dirección. La lucha continúa por otros medios en un plano de realidad inenarrable.

Funciones hasta el 8 de febrero a las 21.

* Teatro Tronador de Mar del Plata, Santiago del Estero 1746, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.

————

Derecho de piso, de Ian Shifres y Ana Schimelman

Derecho de piso, el suceso teatral de Ian Shifres y Ana Schimelman, galardonada con 7 premios Hugo y varias nominaciones recientes en el circuito independiente llega, está en el teatro Metropolitan, epicentro de la calle Corrientes, con funciones los miércoles febrero a las 20:15.

Interpretada por Victoria Baldomir, Gerardo Chendo, Vero Gerez, Nicolás Martín, Guadalupe Otheguy, la obra recorre el proceso de montaje de un espectáculo teatral, tomando como protagonista a Brenda, su asistente, el nombre que nadie recuerda y todos necesitan. Las horribles verdades de un elenco quedan a la luz cuando su integrante más invisible alza la voz. ¿Cuánto debe soportar Brenda, que bien podría ser cualquiera, por alcanzar su sueño?

Localidades: $34.000 y $32.000, disponibles en PLATEANET.

* Teatro Metropolitan, av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

Stranger Sings: Una parodia musical

Un homenaje cargado de humor y canciones pegadizas que reinterpreta con descaro la icónica primera temporada de Stranger Things. No hace falta haber visto la serie para reírse y emocionarse: el espectáculo está pensado para que toda la familia disfrute, aunque no son los jóvenes quienes mejor reconocerán los guiños al universo ochentoso, a las películas de Spielberg y a la estética pop de la época. Y por supuesto, la obra reivindica a Barb Holland, el personaje “olvidado” que aquí encuentra su venganza escénica. Dirección: Sergio Lombardo.

Duración: 120 minutos. Funciones: jueves a las 20.

Reestreno

* Teatro Border, Godoy Cruz 1838, C. A. B. A.

LA LENGUA ES UN MÚSCULO, PERO EL LENGUAJE ES UN VIRUS (Síntesis de una hipótesis sobre la antítesis de una tesis)

Este es un proyecto que va ya por su quinta temporada, habiendo sido estrenada la obra en el 2022 con gran repercusión de público, y habiéndose convertido en un verdadero suceso del off Corrientes en el 2023, con localidades agotadas desde febrero hasta diciembre inclusive. La dramaturgia (Diego Carreño) está basada en los posteos humorísticos y lingüísticos realizados por el actor y director Gabriel Wolf (integrante del grupo “Los Macocos”) en Facebook desde el año 2014 a la fecha.

Para la versión 2024 de este proyecto, Carreño convoca a Leandro Aita (su compañero en el dúo humorístico Hermanos Delay) para que se encargue de la dirección. Contrariamente a los proyectos anteriores donde abundaban los recursos tecnológicos de este combo humorístico (Digital Mambo, Hombres Delay y Digitales anónimos), en este caso han elegido el minimalismo absoluto como recurso escénico respecto de la narrativa. Un hombre adulto, solo, viviendo en un lugar aislado de toda civilización, acompañado por un sinfín de artefactos y elementos antiguos que parece amar.

En efecto, E. (el protagonista) se encuentra en una casa perteneciente a su adinerada familia, ubicada en la cima de un cerro, en la que ha permanecido por los últimos 24 años, trabajando en la tesis que le permitirá graduarse como Filólogo, u Hombre de Letras. Esta tesis intentará confirmar aquél planteo de William Burroughs del año 1966 en el que afirmaba que “el lenguaje es un virus”.

Con esta premisa, el humor atravesará todo el espectáculo, como principal desafío de creación y de metodología narrativa para intentar acercarse a tamaña trama, utilizando y teatralizando elementos retóricos tales como la paradoja, la metáfora, la paronomasia y la dubitación, entre otros.

El resultado es una pieza de humor, en el que se intentará llevar a la acción teatral un sinfín de elementos propios de otras artes, a través de mecanismos generalmente utilizados en la narrativa o los géneros audiovisuales.

Voces en Off de Nazareno Casero y Diego Gentile. Con: Diego Carreño, Funciones: viernes a las 22:00. Entrada general: $22.000 en boletería del teatro o por Alternativa Teatral. Duración: 60 minutos.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, C. A. B. A.

————

El beso de la mujer araña

Con Oscar Giménez y Pablo Pieretti y dirección de Valeria Ambrosio.

El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, narra la historia de dos prisioneros que comparten una celda en la Argentina de los años 70. Uno de ellos es militante de una organización revolucionaria y el otro un homosexual acusado de corrupción de menores. El espectáculo habla de ideales, de compromiso, de limitaciones, de miserias, de libertad y todo lo inherente al ser humano, y por sobre todas las cosas habla de amor. Del amor más allá de la sexualidad. Del amor salvador, aquel que no distingue, que permite abrir la conciencia y nos permite vernos, encontrarnos en el otro y ser el otro. A lo largo de la obra veremos cómo Valentín y Molina se atraviesan, se transforman y se unen, signando un destino fatal y esperanzador a la vez.

Funciones: viernes y sábados a las 20. Entradas: $18.000 en boletería del teatro o por Plateanet.

* Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña 411, C. A. B. A.

Teatro, humor y música judía

Se realizará hasta el 31 de marzo en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, ubicado en Corrientes 1660, Ciudad de Buenos Aires. La propuesta ofrecerá presentaciones cada martes a las 20, con una grilla que incluye comedias, stand up, obras teatrales y espectáculos musicales. Las entradas ya se encuentran disponibles por Plateanet.

10 de febrero , La casa de atrás , una versión inspirada en el diario de Ana Frank , con dirección de Gastón Brian Gliksztein .

17 de febrero , Canciones sin botox , edición kosher, homenaje musical a las raíces judías a cargo de Diego Licht .

24 de febrero , Gala ortodoxa , una selección de voces femeninas de la comunidad ortodoxa.

3 de marzo , Cuando el sur canta en idish , una propuesta musical que enlaza la música judía y el folclore.

10 de marzo , Hermanas de sangre , escrita por Jessica Schultz y musicalizada por Diego Mizrahi .

17 de marzo , El cazador y el buen nazi , de Mario Diament , protagonizada por Jean Pierre Noher y Ernesto Claudio .

24 de marzo , New day will rise , una producción de danza contemporánea de Abcdario Compañía de danza.

31 de marzo (cierre), show de stand up ¿Conocés a Andi Ini?

* Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, en avenida Corrientes 1660, C. A. B. A.

Incidente en Vichy, de Arthur Miller

Adaptación y dirección: Pablo Gorlero. Luego de agotar funciones durante cinco meses todos los jueves, se despide Incidente en Vichy, de Arthur Miller, adaptada y dirigida por Pablo Gorlero, con 15 actores en escena, un hito para el teatro independiente. Volverá al Espacio Callejón para su segunda temporada el jueves 12 de marzo a las 20.

DANZA

Limbótica, una creación de Marcovsky - Mesri

(Fuente)

Cuando conciliar el sueño se vuelve una misión imposible, la noche se convierte en un limbo donde todo puede suceder. El 8 de febrero se estrena Limbótica, una creación de Verónica Marcovsky (intérprete) junto con Tamara Mesri (dirección escénica).

Con una sólida trayectoria en el flamenco, Verónica Marcovsky convocó a Tamara Mesri para potenciar una exploración multidisciplinaria. El resultado es un cruce entre la danza contemporánea, el teatro de objetos y la fotografía, apelando a los sentidos a través de una narrativa con fuerte arraigo visual. La obra transcurre en ese limbo de la noche cuando el insomnio acecha, el sueño no llega y la vigilia es un frágil telón de fondo donde se proyecta el inconsciente.

Funciones: 8, 15 y 22 de febrero a las 20:30. Localidades disponibles en Alternativa.

* Espacio Callejón, Humahuaca 3759, C. A. B. A.

Artes escénicas y performance en Arthaus:

La obra siamesa . Directora: Laura Sbdar . Miércoles 4, 11, 18 y 25 de febrero, 20 h .

Parque Nacional . Grupo: Besa . Sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero, 20 h . Domingos 8, 15, 22 de febrero y 1° de marzo, 20 h .

Bailarinas incendiadas . Dirección: Luciana Acuña . Jueves 12, 19 y 26 de febrero 20 h. Viernes 13, 20 y 27 de febrero 20 h. Sábado 7 de marzo, 20 h. Domingo 8, 20 h Entradas: consultar

Chayka Compañía: LABRUSCA Febrero: martes 24, 21 h. Marzo: martes 3, 10 y 17, 21 h.

Veneno Director: Juan Onofri Barbato. Febrero: sábado 28, 16:30 h. Marzo: sábados 7, 14 y 21, 16:30 h. Lugar: Terraza Arthaus



* Arthaus: Bartolomé Mitre 434, Ciudad de Buenos Aires.

CINE

Quinografía

Quino, siempre único.

Con imágenes y testimonios inéditos, exploramos el lugar donde Quino forjó su creatividad. Junto a él descubrimos su trabajo, sus afectos y los espacios significativos de su vida. Luego de convertirse en una celebridad mundial, regresó viudo y casi ciego para despedirse de la luz de su infancia.

Horarios de proyección: 14:45; 16:00; 17:15; 18:30 y 19:45. Duración: 75′.

* Sala Artefacta, Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

Cine en el MALBA

En febrero continúan en cartelera lo mejor del cine en el Malba. Además, se estrena el ciclo Gótico de verano, con programación y textos de Revista Encuadra.

(Fuente)

Viernes 6 de febrero

A las 18:00 , Onibaba, el mito del sexo , de Kaneto Shindo [Ciclo Gótico de verano .]

A las 20:00 , ¡Película gótica sorpresa! [Ciclo Gótico de verano .]

A las 22:00, Santa sangre, de Alejandro Jodorowsky [Ciclo Gótico de verano.]

Sábado 7 de febrero

A las 18:00 , Weser , de Fernando Spiner .

A las 20:00 , Un cabo suelto , de Daniel Hendler .

A las 24:00, La niebla, de John Carpenter [Ciclo Gótico de verano.]

Domingo 8 de febrero

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart .

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.

Jueves 12 de febrero

A las 19:00 , Camino del infierno , de L. Saslavsky y D. Tinayre [Ciclo Gótico de verano .]

A las 21:30 , Dr. Jekyll & Mr. Hyde , de John Robertson + música en vivo [Ciclo Gótico de verano .]

A las 23:00, El gabinete del doctor Caligari, de Robert Wiene + música en vivo [Ciclo Gótico de verano.]

Viernes 13 de febrero

A las 18:00 , El dependiente , de Leonardo Favio [Ciclo Gótico de verano .]

A las 20:00 , La ciénaga , de Lucrecia Martel [Ciclo Gótico de verano .]

A las 22:00, ¡Película gótica sorpresa! [Ciclo Gótico de verano.]

Sábado 14 de febrero

A las 18:00 , Weser , de Fernando Spiner .

A las 20:00 , Un cabo suelto , de Daniel Hendler .

A las 24:00, Terror en la ópera, de Dario Argento [Ciclo Gótico de verano.]

Domingo 15 de febrero

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart .

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.

Jueves 19 de febrero

A las 18:00 , La bestia debe morir , de Román Viñoly Barreto [Ciclo Gótico de verano .]

A las 20:00 , Frankenstein , de James Whale [Ciclo Gótico de verano .]

A las 21:30 , Rebeca , de Alfred Hitchcock [Ciclo Gótico de verano .]

A las 24:00, Obras maestras del terror, de Enrique Carreras

Viernes 20 de febrero

A las 18:00 , La mano en la trampa , de Leopoldo Torre Nilsson [Ciclo Gótico de verano .]

A las 20:00 , Criaturas celestiales , de Peter Jackson [Ciclo Gótico de verano .]

A las 22:00 , Vampyr , de Carl T. Dreyer [Ciclo Gótico de verano .]

A las 23:30, Miss Muerte, de Jesús Franco [Ciclo Gótico de verano.]

Sábado 21 de febrero

A las 18:00 , Weser , de Fernando Spiner .

A las 20:00 , Un cabo suelto , de Daniel Hendler .

A las 24:00, Carretera perdida, de David Lynch [Ciclo Gótico de verano.]

Domingo 22 de febrero

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart .

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.

Jueves 26 de febrero

A las 19:00 , Tras el espejo , de Robert Siodmak [Ciclo Gótico de verano .]

A las 21:00 , Muertos vivientes , de Don Siegel [Ciclo Gótico de verano .]

A las 23:00, Demencia 13, de Francis Ford Coppola [Ciclo Gótico de verano.]

Viernes 27 de febrero

A las 18:00 , ¡Película gótica sorpresa! [Ciclo Gótico de verano .]

A las 20:00 , Psicosis , de Alfred Hitchcock [Ciclo Gótico de verano .]

A las 22:00 , Embrujada , de Armando Bó [Ciclo Gótico de verano .]

A las 24:00, La venganza del sexo, de Emilio Vieyra [Ciclo Gótico de verano.]

Sábado 28 de febrero

A las 18:00 , Weser , de Fernando Spiner .

A las 20:00 , Un cabo suelto , de Daniel Hendler .

A las 24:00, Cuando cae la oscuridad, de Kathryn Bigelow [Ciclo Gótico de verano.]

Domingo 1 de marzo

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart .

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

Cine en Arthaus:

Un futuro brillante . Directora: Lucía Garibaldi Estreno y funciones: Viernes 20 de febrero, 20 h . (presencia de la directora y equipo) Viernes 6 y 20 de marzo, 20 h . Continúa en abril . Lugar: Terraza Arthaus

Fuck You! el último show . Director: José Luis García . Sábado 21 de febrero, 20 h (presencia del director y equipo). Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad de sala .

La Flor (episodio de las espías) . Director: Mariano Llinás . Parte 1: sábado 7 de febrero, 20 h . Parte 2: sábado 14 de febrero, 20 h .

Corresponsal Director: Emiliano Serra . Viernes 6 de febrero, 20 h . Viernes 27 de febrero, 20 h .



* Arthaus: Bartolomé Mitre 434, Ciudad de Buenos Aires.

"La flor", de Mariano Llinás

Cine en el Centro Cultural Recoleta

En febrero, el Recoleta tiene el ciclo mensual Película sorpresa, con proyección el domingo 22 a las 18. En febrero continúa el ciclo de comedias con Un verano de comedias 2, los sábados y domingos a las 18; y los viernes, en el mismo horario se inaugura el ciclo Viernes de los setenta. Se estrena, con función los jueves a las 18, desde el 5 de febrero, Ayahuasca Now: Voces de una guerra silenciosa, de Carlos Bruno Cejas, en la que se narra cómo tras muchos años de vida marcados por el TEPT, cinco hombres y dos mujeres, veteranos de Vietnam, Afganistán e Irak, viajan al corazón de la Amazonia peruana para participar en ceremonias chamánicas con el objetivo de sanar sus traumas. Frustrados por una sociedad que no los comprende e incapaces de encontrar respuestas en los tratamientos convencionales, se embarcan en un viaje de transformación que cambiará sus vidas.

Viernes 6 de febrero

(Fuente)

A las 18:00, Cuando el destino nos alcance, de Richard Fleischer [Ciclo Viernes de los setenta.]

Sábado 7 de febrero

(Fuente)

A las 18:00, Loquilandia, de H.C. Potter [Ciclo Un verano de comedias 2.]

Domingo 8 de febrero

A las 18:00, Una Eva y dos Adanes, de Billy Wilder [Ciclo Un verano de comedias 2.].

Jueves 12 de febrero

A las 18:00, Ayahuasca Now, de Carlos B. Cejas.

Viernes 13 de febrero

(Fuente)

A las 18:00, El hombre en lo salvaje, de Richard C. Sarafian [Ciclo Viernes de los setenta.]

Domingo 15 de febrero

A las 18:00, Los caballeros las prefieren rubias, de Howard Hawks [Ciclo Un verano de comedias 2.].

Jueves 19 de febrero

A las 18:00, Ayahuasca Now, de Carlos B. Cejas.

Viernes 20 de febrero

A las 18:00, Fantasma en el Paraíso, de Brian De Palma [Ciclo Viernes de los setenta.]

Sábado 21 de febrero

A las 18:00, Los caballeros de la mesa cuadrada, de Terry Jones y Terry Gilliam [Ciclo Un verano de comedias 2.].

Domingo 22 de febrero

A las 18:00, Película sorpresa.

Jueves 26 de febrero

A las 18:00, Ayahuasca Now, de Carlos B. Cejas.

Viernes 27 de febrero

A las 18:00, La venganza de Ulzana, de Robert Aldrich [Ciclo Viernes de los setenta.]

Sábado 28 de febrero

A las 18:00, Sintonía de amor, de Nora Ephron [Ciclo Un verano de comedias 2.].

Domingo 1 de marzo

A las 18:00, Una Eva y dos Adanes, de Billy Wilder [Ciclo Un verano de comedias 2.].

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

MÚSICA

Música en el Centro Cultural Recoleta

La entrada es libre y sin costo para residentes argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio. No se suspende por lluvia.

El Purre. El Purre (nombre artístico del joven músico y actor José Giménez Zapiola) se presenta por primera vez en el Centro Cultural Recoleta con un recital acústico acompañado por Mateo Robles y Luciano Ciganda, en el que recorrerá temas de su disco Nuestro Truman Show y varios singles. Axel, Coti, Cruzando el Charco, Benja Amadeo y Mery Granados. Viernes 6 de febrero a las 19:30. En la Terraza.

(Fuente)

Lucrecia Merico. Lucrecia Merico en voz, Mariano Heler y Juan Iruzubieta en guitarras protagonizan Tangos para reir, tangos para pensar, un recital con tangos reos que relatan con humor e ironía historias atemporales y otros tangos que transmiten pensamientos y sentimientos universales. Se colarán algunos boleros y habrá artistas invitados. Formó parte de la mítica Botica del Angel junto a Eduardo Bergara Leumann. Realizó giras por todo el país, Uruguay, Chile e Italia. Sus discos editados son: Sin vueltas (2006), Las minas del tango reo (2007), Por eso (2014), Un mundo raro (2017), Íntima (2019), Re Nacer (2020). En la actualidad está grabando su séptimo disco. Domingo 8 de febrero a las 19. En la Capilla.

(Fuente)

Caté trío. El trío formado por Delfina Cheb, Federico Casazza, Martiniano Charles va interpretar tangos, valses y milongas tanto clásicos como propios, con arreglos que reflejan un sonido que explora las raíces negras y rítmicas del tango. Su forma de tocar y su estética musical y visual buscan desmentir la idea tan difundida de que el tango es necesariamente triste y oscuro. Caté trío es un proyecto musical de tango y música rioplatense integrado por Delfina Cheb en voz, Federico Casazza en armónica y Martiniano Charles en guitarra. Surge en una noche tanguera de Buenos Aires a principios del año 2025. Los artistas se conocieron luego de compartir conciertos y deciden articular sus inquietudes artísticas para conformar un trío de elástica musicalidad con un propósito claro: dotar al tango de frescura, modernidad, fuerza y una búsqueda estética constante. Viernes 13 de febrero a las 19:30. En la Terraza.

(Fuente)

Sofía Campos . Recorrerá canciones de sus tres primeros discos y adelantará material de su próximo álbum. El concierto incluirá invitados especiales y momentos únicos que marcarán el cierre de una etapa y el inicio de un nuevo ciclo en su carrera. Cantante y compositora argentina radicada en Buenos Aires, fue nominada a los Latin Grammy 2022 como Mejor nuevo artista. Su música combina influencias argentinas, brasileñas y mexicanas. Tiene tres discos y ha colaborado con artistas como Natalia Lafourcade. Se presentó en escenarios de Nueva York, Austin, Madrid, San Paulo, Barcelona, Ciudad de México y Buenos Aires. Domingo 15 de febrero a las 19 . En la Capilla .

Mar Marzo y Manu Torres . Un doble concierto en el que Manu Torres presentará su disco Saliendo del modelo , con un show que cruza pop, funk y rock mientras que Mar Marzo presentará su primer disco, Pulsión , y adelantará parte de su segundo álbum de próximo lanzamiento. Mar Marzo es una artista y compositora argentina que combina jazz, R & B, neo-soul y pop con una propuesta sensible y delicada, destacándose por su voz aterciopelada y el piano. Formada en el Conservatorio Esnaola, lanzó su primer single en 2022 y en 2023 presentó su disco Pulsión , una obra íntima y personal. En 2024 participó del Lollapalooza Argentina, fue nominada a los Premios Gardel y abrió shows de Joss Stone y Aurora en el Movistar Arena, además de realizar una gira por distintas ciudades del país. En 2025 colaboró con Mir Nicolas presentando dos singles y presentó 3 cortes difusión de su nuevo álbum que saldrá en 2026. Manu Torres es un artista y compositor porteño. Su música tiene una impronta sensible y honesta que cruza el pop y el rock con matices urbanos. Con letras directas y emocionales, se encuentra presentando su último álbum Saliendo del modelo , para consolidarse como una de las nuevas voces emergentes. Viernes 20 de febrero a las 19:30 . En la Terraza .

Delfina Campos se va a estar presentando con su full band para dar así un show más rockero que tendrá además una mayor interacción con el público y varias sorpresas. La van a acompañar Leandro Quinteros, Iván Alejandro Kovacs, Martín Orlando Dadamo y Valentina Jordán. Es una de las cantantes y compositoras de pop-rock más destacadas de la escena musical emergente argentina. Su música se caracteriza por sus letras intimistas, su sonido potente y su voz profunda y llena de matices. Viernes 27 de febrero a las 19. En la Terraza.

Música en Arthaus:

BRUTTO. CRIMINAL TANGO. Domingo 22 de febrero, 20 h. Cierre de BRUTTO con presentación en vivo de CRIMINAL TANGO. Entrada libre y gratuita. Lugar: Terraza Arthaus.

* Arthaus: Bartolomé Mitre 434, Ciudad de Buenos Aires.

Música clásica

(Fuente)

Modernidad y romanticismo: Música de cámara . Cuatro jóvenes músicos protagonizan un concierto de cámara que abarca sonoridades modernas y de fines del romanticismo. El repertorio comprenderá obras compuestas entre los años 1880 y 1960 exhibiendo así casi un siglo de historia. Desde la gracia del estilo francés plasmada en obras rítmicas como la “Petite Suite para piano a cuatro manos” de Claude Debussy hasta la solemnidad del estilo ruso de César Cui y de Fikrate Amirov, se irán intercalando dúos, tríos y obras a cuatro manos. Los intérpretes son Aldana Angió , Federico García Gerosa , Leandro Cruz Garcia y Bruno Sias . Estudiantes del Conservatorio Manuel de Falla, se han presentado en los más célebres espacios como: la sala principal y el salón dorado del Teatro Colón, salón dorado de la casa rosada, el CETC, Radio Ciudad, CC Recoleta, Usina del Arte, entre otros. A su vez, algunos complementan su formación estudiando música antigua, como también formando parte de prestigiosos ensambles como: Banda sinfónica CODA, Sexteto Pincuyo de folklore fusión y el Coro de cámara de exalumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires. Sábado 7 de febrero a las 19 . En la Capilla .

Amor Amor. Es un espectáculo lírico-escénico que recupera el espíritu alegre y encantador de la opereta vienesa, combinando música, teatro, baile, humor y romance en una propuesta dinámica y divertida para todo público. Estrenado con gran éxito en el Teatro Colón en 2023, reúne arias y melodías inolvidables de compositores como Franz Lehár y Oscar Straus, interpretadas por solistas líricos del mismo teatro. Con una puesta en escena ágil y llena de energía, la propuesta invita a dejarse llevar por la magia de Viena. Un show para compartir, emocionarse, divertirse y celebrar el amor en todas sus formas. Mariana Ciolfi es la responsable de la idea general, dramaturgia y dirección escénica; la dirección musical y el piano están a cargo de Eduviges Picone y Josefina Lettieri es la asistente de dirección. El elenco está formado por Natacha Nocetti (soprano), Denise Pertussi (soprano), Julián Molinero (barítono), Ramiro Cony (tenor), Iván Vega (tenor). Mariana Ciolfi es directora de escena, dramaturga e investigadora argentina con más de 25 años de trayectoria en ópera y teatro. Formada en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y especializada en antropología teatral en el Odin Teatret (Dinamarca), su lenguaje escénico integra cuerpo, voz y ritual con dramaturgias contemporáneas. Es Coordinadora de Régie del Teatro Colón desde hace 12 años y Maestra de Dirección Escénica y Teatro en su Instituto, formando nuevas generaciones de artistas. Ha dirigido en los principales teatros de Latinoamérica y Nueva York, consolidando su trabajo en festivales internacionales como el Carnegie Hall y la Royal Opera House. Es creadora y directora de proyectos innovadores como CasaSdeÔpera (ciclo digital del Colón) y Ópera Maleva (que reescribe óperas clásicas). Sábado 21 de febrero a las 19. En la Terraza.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

Plataforma Mínimo: Marcos Monk, Delfina Cheb, Joaquín Fridman, Mariana Kesselman y María Lucía Thomas

Mínimo es un ciclo de cantautores que busca retomar la díada básica de instrumento y voz. Compositores ya consagrados dan un concierto íntimo en la librería Eterna Cadencia. Durante todo el 2025, el ciclo Mínimo llenó de música la librería con la participación de Lucio Mantel, Ezequiel Borra, Eugenia Sasso, Julián Mourin, El Nota, Juan Pérez, María Ezquiaga, María Pien y Barbi Recanati. Para arrancar el ciclo en 2026, se abrió Plataforma Mínimo a una convocatoria abierta a músicos, compositores y cantantes.

Participan de esta edición: Marcos Monk, Delfina Cheb, Joaquín Fridman, Mariana Kesselman y María Lucía Thomas. Curaduría: Victoria Rodríguez Lacrouts. Actividad abierta y gratuita. Viernes 20 de febrero a las 19.

* Librería Eterna Cadencia, en Honduras 5582, C. A. B. A.

ACTIVIDADES

En Eterna cadencia

Catas de libros + tinto de verano

Todos los jueves habrá catas de libros + tinto de verano en el Club Eterno, organizado por diferentes entidades en la librfería Eterna Cadencia. Quienes escriben son, ante todo, grandes lectores. En estos encuentros informales se invita a poner sobre la mesa algunas de sus lecturas más significativas y compartirlas con un tinto de verano.

Libros que me salvaron la vida, por Roque Larraquy . Esta actividad requiere inscripción Jueves 12 de febrero a las 19 . . Esta actividad requiere inscripción acá . Producido con Eterna Cadencia editorial.

Libros de cocina, por Rodo Reich. Esta actividad requiere inscripción Jueves 19 de febrero a las 19. . Esta actividad requiere inscripción acá . Producido con Vinilo editora.

Teoría de conjuntos: entrevista a Pedro Saborido

Un ciclo de entrevistas a autores de no ficción (ensayo, historia, divulgación científica, coyuntura política) que tiene como objetivo poner en juego ideas que nos ayuden a pensar el presente. En esta ocasión, Pedro Saborido, reconocido escritor, guionista, productor y director conversará sobre su libro más reciente Una historia de la felicidad (Planeta) que reúne relatos en los que, con su humor e imaginación, explora el modo en el que la felicidad aparece en lo cotidiano. Por Nacho Damiano.

Actividad abierta y gratuita. Miércoles 11 de febrero a las 19.

* Librería Eterna Cadencia, en Honduras 5582, C. A. B. A.

El Museo Ana Frank inicia su temporada de verano

(Nicolás Stulberg)

El Museo Ana Frank inicia su temporada de verano con visitas guiadas realizadas por jóvenes, en un recorrido que incluye salas recientemente renovadas, objetos originales y la única reproducción del Anexo Secreto donde se refugió la familia Frank durante el nazismo.

Se podrá visitar la muestra Historias de desobediencias en medio del horror: Elegir la dignidad humana. La exposición narra experiencias de quienes, aun en situaciones límites, eligieron desobedecer órdenes criminales, arriesgarse y salvar a otras personas, además de las vivencias de hijos y nietos de genocidas nazis que repudian a sus padres y abuelos.

Ubicado en una antigua casona del barrio de Coghlan (CABA) el museo puede visitarse los jueves, viernes, sábados y domingos, de 14 a 19.

* Centro Ana Frank Argentina, en Superí 2647, C. A. B. A.

————

MONET INMERSIVO

Continúa la experiencia multisensorial del padre y creador del impresionismo que cautiva al público.

Desde su llegada al Centro de Experimentación del Teatro Colón, la muestra ya fue disfrutada por cientos de visitantes, que destacan su impacto visual, emocional y sensorial. La posibilidad de sumergirse en el universo de Claude Monet, a través de proyecciones monumentales, música envolvente y una narrativa cuidada, convierte cada recorrido en una experiencia memorable que continúa atrayendo público y se extenderá por varias semanas más, confirmando el interés sostenido por propuestas innovadoras que dialogan entre el arte clásico y la tecnología. MONET INMERSIVO es una experiencia multimedial inmersiva que te transportará directamente a la genialidad del reconocido pintor Claude Monet. A través de tecnología de punta, podrás adentrarte en sus obras más emblemáticas y vivir una experiencia multisensorial única, acompañada de música envolvente y una narración que relata la vida y obra del maestro francés. El recorrido incluye decorados inspirados en los cuadros de Monet para realizar fotografías inolvidables, cascos realidad virtual, réplicas de los cuadros, explicaciones de sus obras, y espacios creativos como mesas de dibujo y salas de proyección que envuelven los sentidos, transportándote a un universo contemplativo y sensorial nunca antes visto.

Todos los días de 10 a 20.

* Centro de Experimentación del Teatro Colón, Viamonte 1168, C. A. B. A.

ART MASTERS: Museo del Prado en Realidad Virtual

UN VIAJE INSPIRADO EN LAS OBRAS DEL MUSEO DEL PRADO

De martes a domingos en La Rural, Pabellón Frers. Entradas en venta a través de www.laruralticket.com.ar.

Una exposición itinerante con algunas de las obras más importantes del Museo del Prado, que a través de la realidad virtual multiusuario (RVM), - también llamada metaverso- exalta la reinterpretación poética que brinda la dimensión de las obras que se presentan en el museo. Esta experiencia de realidad virtual aumentada combina historia e innovación, permitiendo a los visitantes poder adentrarse en algunas de las obras maestras más celebradas del arte europeo.

Una nueva forma de vivir el arte: Desarrollada por ACCIONA Cultura en colaboración con el prestigioso Museo del Prado, esta muestra itinerante propone un viaje sensorial único que combina historia, arte y tecnología de vanguardia. A través de entornos tridimensionales y storytelling interactivo, los visitantes podrán explorar desde adentro cinco obras maestras de artistas como Velázquez, Goya, Rubens, El Bosco y Veronese.

Un guardia como guía, un museo que cobra vida: El recorrido es guiado por un personaje virtual. Un guardia de seguridad del museo en su último día de trabajo. Él será el encargado de introducir a los visitantes en espacios del museo inaccesibles para el público tradicional —como el taller de restauración o la sala de guardias— y abrirá la puerta a un viaje emocional y visual dentro de las obras.

Piezas que cobran vida:

Las Meninas – Diego Velázquez.

El Jardín de Las Delicias – El Bosco.

El Aquelarre – Francisco de Goya.

Venus y Adonis – Paolo Veronese.

El Sentido de La Vista – Rubens y Jan Brueghel.

DÍAS, HORARIOS E INGRESO:

Martes a Jueves: 12 a 20

Viernes: 12 a 21

Sábados: 10 a 21

Domingos: 10 a 20

* El ingreso es por Av. Santa Fe 4363 (Pabellón Frers, La Rural).

EL HORIZONTE DE KEOPS, una expedición por el antiguo Egipto, en realidad virtual aumentada

Tras su éxito en París, Londres, Nueva York, Sídney, Lisboa y Shanghái, llega por primera vez a la Argentina El Horizonte de Keops, la experiencia de realidad virtual aumentada está en el Pabellón Frers de La Rural.

El recorrido comienza con un sobrevuelo sobre la meseta de Guiza, sigue con un ascenso sin esfuerzo hasta la cima de la Pirámide y continúa por pasillos y cámaras que revelan sus secretos como si fueran niveles de un gran juego. Incluye también los aposentos de la reina y culmina con un viaje por el Río Nilo para presenciar el homenaje final al faraón Keops.

Una experiencia basada en los descubrimientos científicos más recientes sobre la pirámide de Keops. Creada con la colaboración de Peter Der Manuelian y el equipo del “Giza Project” de la Universidad de Harvard, esta expedición combina tecnología y rigor histórico. Cada detalle se basa en años de investigación real en Guiza, para que la experiencia sea tan entretenida como auténtica.

Entradas a la venta a través de www.laruralticket.com.ar.

Horarios

Martes a jueves, de 12:00 a 20:00.

Viernes, de 12:00 a 21:00.

Sábados, de 10:00 a 21:00.

Domingos, de 10:00 a 20:00.

* Pabellón Frers, Av. Santa Fe 4363, C. A. B. A.

Visita escolar al Centro Ana Frank + Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad

En el Centro Ana Frank, junto a la visita centrada en la vida y el legado de Ana Frank, ahora también se incluye el “Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad”. Se trata de una propuesta integrada al recorrido del Museo, y especialmente pensada para estudiantes de todos los niveles primarios y secundarios que visitan el museo con sus escuelas. Puede realizarse antes o después de la visita al Museo y está coordinado por jóvenes guías de entre 15 y 25 años que se forman en el Centro Ana Frank. Para escuelas públicas, la entrada es gratuita.

Info y reservas: visitas.centroanafrank@gmail.com

* Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA), Superí 2647, CABA.

Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 hs.

Con la muestra recientemente renovada, Colón Fábrica propone recorrer las escenografías, utilería y vestuario del maravilloso mundo de las producciones de ópera y ballet realizadas íntegramente en los talleres del primer coliseo: Nabucco, Madame Butterfly, Don Carlo, Turandot, Cuentos de Hoffman y muchas más.

* Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

* Colón Fábrica en Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

INFANTILES

Verano en Casa Gerbera

Primera semana de febrero

CINE CLUB, a las 17, para toda la familia.

SÁBADO 7 de febrero: El rey león, de Rob Minkoff y Roger Allers.

TALLER, a las 11.

SÁBADO 7 de febrero: Juegoteca de verano.

Grupo 1, de 7 a 9 años. Grupo 2, de 10 a 12 años.

Segunda semana de febrero

NARRANDOANDO , a las 18 . VIERNES 13 de febrero : Ronda de narración e instalación del espacio. Para niños y niñas de 5 años en adelante.

ORIGAMI, a las 16:30. SÁBADO 14 de febrero: Plegando historias. Taller de origami y cuentos. Para niños y niñas de 7 años en adelante.

Tercera semana de febrero

TE CUENTO QUE , a las 17:30 . JUEVES 19 de febrero : Taller de fábrica de personajes. Para niños y niñas de 9 años en adelante.

CUENTO EN MOVIMIENTO , a las 15 . JUEVES 19, VIERNES 20 Y SÁBADO 21 de febrero : Taller de máscaras, escenografías y teatro. Para niños y niñas de 4 a 8 años.

RONDA CANELA, a las 11. SÁBADO 14 de febrero: Plegando historias. Taller de origami y cuentos. Para toda la familia. *Actividad arancelada.

El resto de las actividades son con inscripción previa y a la gorra. Consultas al mail casagerbera.actividades@gmail.com.

* Casa Gerbera, Librería y espacio cultural dedicado a las infancias, en Estados Unidos 4167, C. A. B. A.

La Ciudad de Buenos Aires invita a jugar, crear y descubrir el arte con una programación infantil de verano

Hasta el 28 de febrero, la Ciudad de Buenos Aires despliega una programación infantil que invita a jugar, crear y descubrir el arte a través de actividades durante las vacaciones. En el marco de Cultura de Verano, distintos espacios culturales porteños ofrecerán talleres creativos, lecturas al aire libre, visitas guiadas especialmente pensadas para los más chicos y espectáculos de música y teatro infantil. La agenda completa está disponible en la web festivalesba.org.

Otro de los ejes destacados será Bibliobicis , una propuesta itinerante de narración al aire libre que combinará lecturas, rondas de canciones y funciones de kamishibai (teatro de papel), con la participación de editoriales invitadas, en bibliotecas y espacios públicos de distintos barrios de la Ciudad.

La programación infantil del Circuito de Espacios Culturales y las bibliotecas públicas de la Ciudad se desplegará durante febrero con una amplia agenda de espectáculos de teatro, circo y música al aire libre, además de actividades de promoción de la lectura y encuentros con autores. Las propuestas se desarrollarán en espacios culturales como la Chacra de los Remedios , Julián Centeya , Carlos Gardel y Adán Buenosayres , y en bibliotecas de distintos barrios porteños, con acceso libre y sin costo para todo el público.

La programación infantil también se desplegará en el resto de los museos porteños. En el Museo Sívori , los Sábados Creativos se realizará el 7 y 28 de febrero , de 16 a 17:30 , e invitan a conocer a los artistas del Salón Manuel Belgrano y a explorar sus procesos creativos.

En el Museo Larreta , durante los jueves de febrero , de 14 a 15 , Un cuento en el palacio propondrá recorrer las salas del museo a partir de la narración de historias, especialmente orientado a niños de 4 a 8 años.

El Centro Cultural 25 de Mayo se sumará con una programación infantil basada en teatro y música en la Sala Principal. Los miércoles se presentará Lexi , una obra que aborda la inclusión a través de una historia pensada para toda la familia, con funciones los miércoles durante febrero . Los sábados se presenta Las aventuras de Estrella y Estrellita , una propuesta teatral protagonizada por un dúo. Los domingos estarán dedicados a la música con el ciclo Domingos Increíbles , con conciertos de bandas infantiles.

En el Centro Cultural Recoleta y la Casa de la Cultura también habrá propuestas pensadas especialmente para las infancias, con foco en el juego, la creatividad y la participación colectiva. El viernes 6 de febrero, de 17 a 21 , el Recoleta abrirá su Sala de Dibujo para un encuentro lúdico con más de 60 juegos de mesa, organizado por Last Round.

Y la Casa de la Cultura ofrecerá el taller Pequeñas manos, grandes historias, una experiencia de creación de títeres destinada a niños de 5 a 12 años, que se realizará los sábados, hasta el 21 de febrero, de 11 a 12:30, en el patio del espacio.

Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

Museo Participativo Prohibido No Tocar

Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

Horarios: de martes a viernes de 12 a 17, sábados, domingos y feriados, de 15 a 20. El ingreso al museo se permite hasta una hora antes del cierre. Entrada general $13.000 (a partir de los 4 años). Residentes argentinos: $8.000 exhibiendo DNI (a partir de los 4 años).

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

* Usina del Arte. Caffarena 1, C. A. B. A.vidades

CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Chispa! taller de poesía, intensivo y compacto: leer, escribir, decir

Dos encuentros de tres horas, dos tardes de verano, para descubrir cómo se enciende el poema. Dirigido a personas jóvenes y adultas con o sin experiencia. Coordinan Florencia Fragasso y Verónica Pérez Arango.

Consultas a chispapoesia@gmail.com

Martes 10 y miércoles 11 de febrero de 17 a 20.

* Casapuente, Parque Chas, C. A. B. A.

INSCRIPCIÓN A TALLERES DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA 2026 DE VICTORIA ROLAND

Seminarios intensivos de verano:

FEBRERO y MARZO 2026: HACER COSAS CON PALABRAS (alianzas productivas entre los cuerpos y los textos).

2 opciones:

FEBRERO: LUNES 23, MARTES 24, MIÉRCOLES 25 y JUEVES 26 de febrero, de 19 a 22.

MARZO: MIÉRCOLES 4, 11, 18 y 25 de MARZO, de 19 a 22.

Arancel: $80.000.

En Sala de Máquinas, Lavalle 1145. Timbre Subsuelo, C. A. B. A.

Taller anual

(1° cuatrimestre abril-julio 2026 / 2° cuatrimestre agosto-diciembre)

TALLER DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA

Grupo 1: MARTES de 19 a 22

Grupo 2: MIÉRCOLES de 19 a 22

Arancel: $80.000.

En Sala de Máquinas, Lavalle 1145. Timbre Subsuelo, C. A. B. A.

Más INFO sobre los talleres e inscripciones, escribir a vicoroland@gmail.com.

Cursos de verano en el MALBA

En febrero febrero, Malba Literatura presenta una nutrida oferta de cursos, dirigida tanto a público general como a profesionales del área.

Borges entre el tiempo y la eternidad . Por Carlos Gamerro. Miércoles 4, 11 y 18 de febrero 18:00 a 19:30 . (Auditorio). “El tiempo es un problema para nosotros, un tembloroso y exigente problema, acaso el más vital de la metafísica,” afirma Borges en “Historia de la eternidad”. A lo largo de su obra, sus reflexiones y perplejidades sobre la naturaleza del tiempo sucesivo, nuestra manera de percibirlo y sufrirlo, la relación entre el tiempo de los hombres y el conjetural tiempo (o atemporalidad) de Dios, accesible a nosotros –tal vez– a partir del éxtasis místico, han atravesado sus poemas, sus ensayos y sus cuentos. En este curso leeremos algunos de los textos más significativos relativos a este “tembloroso y exigente problema». Inscripción y costos: Curso completo: AR$95.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Curso presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después de cada clase en www.malbaplus.org.ar. Los videos estarán disponibles hasta 30 días después de finalizado el curso.

Tentativa de pensar procedimientos de escritura y desclasificación . Por Mario Ortiz. Lunes 9 de febrero de 18:00 a 20:00 . (Auditorio). El encuentro se plantea como una clase participativa cuyo eje central gira en torno a un abanico de autores que considero relevantes no sólo en la historia de la literatura sino en mi propia producción poética. La antología abarca textos de épocas y estilos tan diversos como Ovidio, el Arcipreste de Hita, Maurice Maeterlinck, Arturo Carrera, W. G. Sebald, Francis Ponge, Jorge L. Borges, Georges Perec y Raymond Queneau entre algunos posibles. Inscripción y costos: Seminario: AR$30.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Seminario presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después en www.malbaplus.org.ar. El video estará disponible hasta 30 días después de finalizada la clase.

Novelas del siglo XX. El límite de lo humano: V. Woolf, S. Lem, H. Murakami y W.G. Sebald. Por Miguel Vitagliano. Viernes 20, 27 de febrero, 6 y 13 de marzo de 18:00 a 20:00. (Biblioteca). ¿Cómo estar a salvo? ¿Cómo vivir con los otros? La pregunta por el límite es una constante del XX que insiste de distintas maneras. ¿Hasta dónde es posible soportar el horror? ¿Cuál es el límite de lo humano? La protagonista de Mrs. Dalloway impone un límite ante el menor desorden que pueda alterar su vida, el protagonista de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo quiere descubrir de qué cosas extrañas está hecha la realidad. Y lo que encuentra no son los horrores que Provocación indaga con genial ironía, aunque unos y otros se tejen en las relaciones del profesor de Los anillos de Saturno. Inscripción y costos: Curso completo: AR$120.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Curso presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después de cada clase en www.malbaplus.org.ar. Los videos estarán disponibles hasta 30 días después de finalizado el curso.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

Talleres de verano en la Librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal

ENCUENTROS CROCANTES , por Juan Pablo Cantini . Jueves de febrero a las 18:00 . Taller de lectura que propone un recorrido literario por algunos escritores que han explorado la cocina para crear textos maravillosos. A lo largo de cuatro encuentros, se leerá y conversará sobre algunos de los platos literarios más memorables de la historia, así como sobre los personajes construidos a partir del gusto de sus paladares. Informes e inscripción: pablocantini@gmail.com. Actividad arancelada.

FÁBRICA DE LIBROS, TALLER LÚDICO DE EDICIÓN , dictado por Alelí Manrique . Lunes de ¿febrero de 18:00 a 20:00 . Un taller para niños de 7 a 11 años, donde aprenderemos todo sobre la creación de un libro, desde la idea hasta la tapa. ¡Cada participante se llevará su propia obra! Vamos a analizar diferentes tipos de libros, aprender términos editoriales, armar cuadernillos, elegir y escribir textos, dibujar y diseñar tapas. Informes e inscripción: fabricadelibrostalleres@gmail.com. Actividad arancelada.

TALLER DE AUTOFICCIÓN , por Fernanda Nicolini . Lunes de febrero a las 18:00 . De la vida al papel: recuerdos, historias de familia y experiencias personales como insumos literarios. Un espacio para intercambiar lecturas y poner en práctica disparadores de escritura. Informes e inscripción: IG @fer.nicolini o por mail a fernicolinitalleres@gmail.com. Actividad arancelada.

TALLER NÓMADE , por Fabián Casas . Lunes y/o miércoles de febrero a las 18:00 . Un taller teórico-práctico que recorre los géneros poesía, ensayo, narrativa y cine. El curso no requiere de experiencia previa y tiene cupos limitados. Informes e inscripción: actividadesculturales@fce.com.ar o al teléfono 11 4429 3899. Actividad arancelada.

ASOMARSE AL ULISES DE JOYCE: ORIENTACIONES PARA SU LECTURA , por Rodrigo Moral . Martes de febrero a las 18:00 . Un espacio para despejar el camino hacia la lectura del libro más intrincado, aunque maravilloso, de la historia de la literatura, que abunda en aspectos filosóficos, psicológicos y culturales. Se brindarán encuadres, herramientas y consejos para adentrarse en su lectura y no fracasar en el intento. Informes e inscripción: info@rodrigomoral.com. Actividad arancelada.

Fantastic Taller: MAPA DE AVENTURAS , por Cam Rapetti . Martes de febrero de 17:30 a 19:00 . Taller de arte gráfico y dibujo creativo para infancias. Informes e inscripción: camilarapetti@gmail.com o por IG @fantastictaller. Actividad arancelada.

CÓMO SE ESCRIBE UNA VIDA, por Walter Romero. Miércoles de febrero de 18:00 a 20:00. Tres encuentros para leer a Annie Ernaux: por dónde empezar, por qué leerla y cómo su obra permite pensar la escritura de una vida. Estos encuentros proponen un panorama para entender su literatura y generar una entrada posible a esta obra única y actual como un modo de entender cómo se escribe una vida. Informes e inscripción: IG @wallyrom. Actividad arancelada.

* Librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal, Costa Rica 4568, C. A. B. A.

Talleres La Transformación

Taller de lectura y escritura Mujeres que escriben , 10.ª temporada. Nuevo grupo verano 2026 los sábados de 10:30 a 12:30. Se leerán autoras contemporáneas, se reflexionará sobre los textos con perspectiva de género y se escribirá a partir de consignas creadas por la coordinadora. Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar, www.latransformacion.ar

Club de lectura La Transformación . Una vez por mes se reunirán virtualmente (por Meet) a comentar la obra de una autora. El 18 de febrero se leerá Tengo miedo torero , de Pedro Lemebel . Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar, www.latransformacion.ar

Taller Escribir por Escribir. Una propuesta individual de escritura creativa y lectura, para escribir al propio ritmo y desde cualquier lugar. Asincrónico y autogestionado. Duración: 4 semanas. Incluye devoluciones personalizadas de los textos. Se abren cupos todos los meses, la primera semana del mes. Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar, www.latransformacion.ar.

Talleres a cargo de Malena Saito (virtuales y presenciales)

Taller El cuerpo . En esta época en la que se volvió a hablar del cuerpo sin parar, Saito llama a volver a leer y a escribir sobre ese asunto que somos y, a veces, olvidamos. Se van a leer fragmentos de Tununa Mercado, María Moreno, Virginia Feinmann, Héctor Viel Temperley, Mauricio Kartun, Tomás Litta, Estela Figueroa, Luci Quarleri, Ellen Bass y Sharon Olds, y a escribir a partir de algunas consignas lúdicas. Cuatro encuentros para indagar el envase y todas las historias que aloja adentro.

Taller La obsesión es un tema . Se elige un tópico que nos aturde y lo dejamos que enloquezca nuestra escritura. Se va a leer a Paula Peréz Alonso, Amélie Nothomb, Chris Kraus, I. Acevedo y Anne Lammot.

Taller La carta robada . Se trabajará en relación con estas preguntas: ¿Qué es la poesía? algunxs poetas responden, ensayamos respuestas. La importancia de la imagen. Cómo revelamos en verso. El ritmo. Cómo acelera y desacelera el poema. El corte de verso. Teoría y práctica sobre la respiración poética.

Taller La ciudad y sus affaires. Entre la poesía y el ensayo se vuelve a mirar la ciudad para escribirla. El principio de todo. ¿Cómo dicen que empezó Buenos Aires? Y bueno, soy porteño. La ciudad de las veredas rotas. Una fantasía que nos aloje.

Horarios:

El cuerpo , lunes de 19 a 21 , en Almagro (presencial).

La obsesión es un tema , martes de 19 a 21 (virtual).

La carta robada , miércoles de 19 a 21 (virtual).

La ciudad y sus affaires , jueves de 19 a 21 , en Almagro (presencial).

El cuerpo, viernes de 10 a 12, en Almagro (virtual)

En todos los casos, consultarle a Malena Saito, escribiendo al mail: soymalesaito@gmail.com.

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Ojos en el cielo

Bitácora de la Exposición: Ojos en el Cielo

Curaduría : Silvia Gurfein

Observar el cielo ha sido para mí un modo de pensar y habitar la tierra, como si comprender lo que se ve y ocurre en el espacio(el movimiento perpetuo de las nubes y la belleza de sus formas, las rotaciones de los planetas o los estallidos de las estrellas) fuera el lenguaje, el vocabulario para escribir y aprender la forma de vivir en este mundo. La heterogeneidad de mis inquietudes e intereses se despliega en diversos temas, soportes y materialidades. Lo mismo ocurre cuando estoy en el rol de curadora.El tema del cielo tendrá entonces diferentes modos de aparecer en mi trabajo. Agrupar a lxs artistas que se conectan con ese mismo interés, conversar con ellxs y exponer sus ideas y obras es una forma de ampliar mis propias observaciones, de encontrar maneras alternativas de traducir y materializar ese amor y acercarlo al público para que comparta ese particular interés.

http://proyectos.fundacionfjklemm.org.

