Guía de Arte y Cultura: semana del 28 de mayo al 4 de junio

“ALMA - La Primera Ola”

Así se titula la muestra que se exhibe en el bello espacio de arte de Menéndez Libros y muestra obras realizadas en forma conjunta por Diego Andrea Ceccoli y Rocío Alonso, fundadores del movimiento “ALMA” que da nombre a la exhibición.

“Alma” surge como un movimiento de despersonalización del autor, una propuesta que busca la visualización de la obra por delante de sus creadores; La idea del movimiento es trabajar varios artistas en la misma obra generando algo que es distinto a la obra individual de cada uno.

Para más información sobre este movimiento en este link.

El Museo Moderno presenta La fábrica de la exposición de Alberto Greco

(Guido Limardo)

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia el lanzamiento de La fábrica, una serie de videos semanales en los que el museo se propone contarle al público cómo es el proceso de creación de una exposición, de principio a fin, desde las diversas voces que integran cada área de la institución. La primera entrega, dedicada a la exposición Alberto Greco: ¡Qué grande sos! puede verse en el canal de YouTube del museo.

Cada semana el museo presentará a diferentes protagonistas que contarán en primera persona el engranaje que se pone en funcionamiento ante la realización de una exposición. Cada espacio, cada obra y cada material expuesto contiene el trabajo de muchas personas y equipos.

Exposiciones “cruzadas”: Smart Gallery BA & The White Lodge. Buenos Aires y Córdoba expanden fronteras

Buenos Aires y Córdoba serán los escenarios de un intercambio de galerías. Smart Gallery y The White Lodge compartirán sus obras durante los meses de abril a julio de 2021.

El mundo cambió y el sector del arte no es la excepción: necesitamos aprender a generar nuevas redes y formatos de trabajo conjunto. En este escenario local surgen nuevos esquemas de funcionamiento de la escena de galerías de arte y esto es lo que hace posible crear nuevos vínculos que fortalezcan a la actividad e incentiven nuevas y más grandes colaboraciones.

Con esta premisa por delante, los artistas representados por The White Lodge en Córdoba traerán sus obras a Smart Gallery Buenos Aires, y viceversa, de la mano de sus respectivos curadores, Dolores de Argentina y Andrés Sobrino.

TWL: de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 o fuera de estos horarios con cita previa Av. Emilio Olmos 15 piso 4N. || Smart Gallery B.A.: lunes a viernes de 13 a 19H | Av. Alvear 1580 PB

Herlitzka + Faria: Muestra actual | Current show

En Herlitzka + Faria abre la temporada 2021 con la muestra El medio es el mensaje y el mensaje está en la pintura con obras de Oscar Bony, Elda Cerrato, Nicolás García Uriburu, Abdulio Giudici, Mauro Guzmán, Alicia Herrero, Magdalena Jitrik, David Lamelas, Sameer Makarius, Marta Minujín, Margarita Paksa, Karina Peisajovich, Alejandro Puente, Juan Pablo Renzi, Osvaldo Romberg y Juan Tessi.

La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11:30 a 19:00 con cita previa: info@herlitzkafaria.com. A través de la plataforma ARTSY podrán acceder a las vistas de sala, así como a cada una de las obras exhibidas, y conectarse con los perfiles de todos los artistas para acceder a información biográfica.

Y a través del sitio web podrán acceder al texto curatorial de la muestra haciendo click en este enlace.

Exposición virtual “Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos” en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual colectiva Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial.

“A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”.

El resultado reúne 47 obras realizadas por importantes artistas de 20 países: Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

La colección de proyectos de monumentos, que comenzó a gestarse en julio de 2020, puede verse ingresando en este link.

Las propuestas del Bellas Artes

Desde el equipo de Amigos del Bellas Artes junto a docentes, continúa la conexión con alumnos y socios con una oferta educativa que incluye:

-LAV: Laboratorio de artes vivas. La nueva propuesta que vincula artes escénicas de manera transdisciplinaria junto a la música, la danza, la performance y las artes visuales

-Talleres en vivo por Zoom. Dibujo, pastel, color y composición

-Auditorio virtual. Presentaciones en vivo y contenidos abiertos para disfrutar a través del canal de YouTube

-Socios: Contenidos digitales exclusivos: Ciclo Correspondencias y otras actividades especiales

-Tienda Bellas Artes online. Conseguí los productos del Museo y los catálogos de exposiciones en la Tienda Online

TEATRO ONLINE

“Las mujeres del General”, de Rafael Calomino

Un recorrido por la vida de San Martín enfocado en cada aspecto de su personalidad, preponderando su intimidad y su relación con las mujeres que lo rodearon, dejarán entrever a un General prócer y humano. Se harán presentes los amores, la madre, Remedios, Rosita Campusano y Mercedes. Cada una de ellas permitirá desarrollar un aspecto de su vida en relación a la historia que conocemos. Su madre que, desde el desgarro de su separación, a los once años intuye su compromiso, vigor e inteligencia. Su hija Mercedes y el dolor de no sentirse única, conociendo el valor de su padre por la Patria. El padecimiento de su esposa Remedios, con el sentido de la enfermedad que no la abandonará. La traición de los cuerpos sufrientes, sus prioridades políticas y las consecuencias del amor de su Rosa que se le atraganta en el alma.

Autoría: Rafael Calomino. Actúan: Daniel Miglioranza, Rosa Ferrer, Silvina Muzzanti, Ligüen Pires, Mercedes Villalba (en formato Streaming) y María Marta Guitart (en modo presencial). Dirección: Eduardo Lamoglia.

Funciones: todos los viernes a las 20:00 || Entradas por Alternativateatral.com por streaming $ 500 (se puede visualizar en las siguientes 24 horas) || Próximamente presencial en Teatro El Tinglado.

“Hipólita pondera la conquista”

Una obra de Eric Baremboin realizada con María Onetto, Javier Drolas, Delfina Dotti y Marina Otero para el ciclo Nuestro Teatro del Cervantes.

Sinopsis: ”Hipólita ...” es un texto rudo y vigoroso para disfrutar de las preguntas y cantidad de fluires del pensamiento.

Puede verlo gratis en CervantesOnLine desde este enlace.

CINE

19º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICDH)

El Instituto Multimedia DerHumALC (IMD) anuncia que desde el 27 de mayo al 2 de junio de 2021 se realizará el 19° Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos [FICDH] en una edición completamente online con el eje puesto en la identidad migrante, bajo el lema Raíces en Movimiento.

Este año y por primera vez, el FICDH cuenta con su propia plataforma de streaming para difundir los contenidos audiovisuales del festival a través del sitio http://www.imd-stream.org.

Toda la información relativa al festival en el sitio web: http://www.ficdh.imd.org.ar

7ª edición Muestra de Cine Español - ESPANORAMAS 2021

Dos ejes atraviesan de lado a lado esta edición tan particular de Espanoramas: la idea del cine como reformulación de la memoria y la del cine como lugar para registro de lo íntimo, de lo familiar, de lo doméstico incluso.

De algún modo estas dos corrientes han estado presentes de manera clara en nuestra día a día a lo largo de 2020 y buena parte del 21, dos años que han sido únicos en nuestra existencia, marcando un momento en el que todos y todas hemos visto con perplejidad cómo lo que hasta hace unos meses era cotidiano pasaba de repente a constituirse en el ayer del mundo pre-COVID, y cómo (también) nuestro entorno más inmediato se transformaba en un espacio de convivientes que funcionaba como lugar único de seguridad y cobijo para cada uno de nosotros.

Del 3 al 13 de Junio en www.espanoramas.com.ar

Rescatando el tango vanguardista: Film&Arts presenta el concierto que une a Astor Piazzolla y Eduardo Rovira

Film&Arts presenta en mayo al conjunto de origen belga -SONICO- quienes revisan el origen del tango vanguardista con Astor Piazzolla y Eduardo Rovira . Desde el Minard Schouwburg de Gante (Bélgica) con el repertorio de su tercer álbum, ‘Piazzolla-Rovira: The Edge of Tango’.

Rovira vs Piazzolla: es una falsa controversia: El título de este álbum no ha sido elegido al azar. Suele presentarse a Piazzolla y Rovira como las dos posibles vanguardias del tango; se ha pretendido cierta confrontación entre ellos; y se discute aún quién fue el primero en modernizar el tango. El primer impulso hacia la construcción de un tango moderno lo realizó Piazzolla en 1955 con el Octeto Buenos Aires. Al año siguiente, Rovira se incorporó al Octeto La Plata, pero no dejó ningún registro fonográfico.

El concierto se transmitirá por Film&Arts en simultáneo, tanto en su pantalla como en su canal oficial de Youtube (disponible durante 48 horas), el domingo 30 de mayo a las 18.30.

Llega el Russian Film Festival con lo mejor del cine ruso

Del 11 de junio al 4 de julio, grandes y chicos podrán disfrutar del festival, de manera gratuita a través de la plataforma digital Qubit, con una programación diversa que contendrá las mejores películas del cine ruso.

El Russian Film Festival está organizado por Roskino y el Ministerio de Cultura de la Federación Rusa, con el apoyo de la Agencia Federal para los Asuntos de Colaboración con la Comunidad de Estados Independientes, Compatriotas en el Extranjero y Cooperación Humanitaria Internacional (Rossotrudnichestvo), con el objetivo de que el público extranjero se pueda introducir en el mundo del cine ruso. Durante 2020, más de 120.000 personas disfrutaron del festival en Australia, México, España y en Brasil con la colaboración de plataformas online locales.

Más información en @rff_russianfilmfestival

La UNTREF ofrece estrenos en el Canal UN3

Los dos estrenos recientes del Canal UN3 ya se pueden ver gratis desde la plataforma y desde la app para dispositivos móviles y Smart TV.

1) “Punto de Quiebre”, la primera ficción inmersiva en 360 de Argentina es protagonizada por Magui Bravi, Tomás Fonzi, Jazmín Stuart y más actores reconocidos.

La serie irrumpe con un nuevo formato audiovisual y permite una experiencia inmersiva. ¿Cómo? A través del uso de lentes especiales de realidad virtual o bien desde cualquier pantalla digital donde el espectador podrá guiar con sus dedos la dirección de la imagen que desea ver, pudiendo llegar a un rango de visión 360 de cada escena, viviendo cada historia como si fuese un protagonista más. Se trata de una apuesta vanguardista que UN3.TV realiza en co-producción con Virtual 360.

2) Feriados, la serie uruguaya de Lucas Cilintano, Leonardo Pintos y Claudio Quijano que se emitió a lo largo del país vecino por la tv de aire y fue declarada de interés en la república oriental.

Se trata de nueve historias que se entrelazan a lo largo de un año. Nueve personajes enfrentan sus conflictos en un día feriado y comienzan un nuevo recorrido. La ficción se transmitió por TV Ciudad de Montevideo y Canal 5 de Uruguay y, entre sus distinciones, se pueden mencionar su preselección a los Premios Platino 2017 como Mejor Serie Iberoamericana, sus nominaciones a los Premios TAL 2017 como Mejor Serie Latinoamericana y a los Premios Fénix 2017 como Mejor Serie de Comedia Iberoamericana. Además fue declarada de interés por el Ministerio de Desarrollo Social (INJU), así como por el Ministerio de Turismo y Deporte.

Lita Stantic, cineasta. 6 films en la Sala Leopoldo Lugones Online

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, y Cinemateca Argentina han organizado un ciclo denominado Lita Stantic, cineasta, en la plataforma del Ministerio de Cultura y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires. El ciclo está integrado por cinco películas producidas por la realizadora y productora argentina Lita Stantic en diversas etapas de su extensa y rica carrera, e incluye títulos de María Luisa Bemberg, Lucrecia Martel, Pablo Reyero, Gustavo Fontán y la realizadora paraguaya Paz Encina.

El programa se completa con el único largometraje dirigido por Stantic en 1993, la notable Un muro de silencio. Este ciclo online anticipa una futura retrospectiva presencial en la Sala Leopoldo Lugones, cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

Podrá acceder a las proyecciones de la Sala Leopoldo Lugones virtual en la plataforma del Ministerio de Cultura en este link y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires desde aquí . Cada título estará disponible durante siete días.

Continúa la propuesta virtual de Cine Lumière

-”Entre Nosotras” (Italia) de María Sole Tognazzi con las interpretaciones de Margherita Buy, Sabrina Ferilli, Domenico Diele.

Sinopsis: La película cuenta la historia de amor entre la arquitecta Federica (Margherita Buy) y la ex-actriz Marina (Sabrina Ferilli), que deciden ir a vivir juntas. En el pasado, la tímida e introvertida Federica estuvo casada y tuvo un hijo, mientras que Marina ha sido siempre una orgullosa lesbiana y muy abierta. El pasado de cada una afectará a su relación llegando a poner en cuestión su amor.

-“Chavela”. Por segunda semana consecutiva se emite el material inédito de esta película, así como las entrevistas que dio y sus contemporáneos, colegas y parejas, han dado como resultado un cariñoso retrato de una artista carismática y excepcional, que fue abiertamente lesbiana a lo largo de su vida.

Chavela Vargas ganó un nombre por sí misma primero en México y más tarde en todo el mundo principalmente por su interpretación de rancheras tradicionales. Estas canciones eran compuestas principalmente por hombres y en su mayoría hablaban de amor no correspondido por las mujeres, el cansancio del mundo y la soledad. Chavela las interpretaba con su propio ritmo y su voz áspera y vulnerable.

Aparecen en cámara personas como el director Pedro Almodóvar, a quien ella llamaba “su esposo en este mundo”, y quien apadrinó su carrera dentro y fuera del país ibérico. Desde esa resurrección artística el documental hace un foco especial en los recitales y conciertos que levantaron la euforia del público en el mundo. Escenarios como el Olympia en Francia, Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro de Bellas Artes en México, la ciudad de la que se quejó, pero amó hasta el final y la misma en donde decidió morir. Dirección: Catherine Gund, Daresha Kyi.

Puede verla en Cine Arte Lumière.

Cervantes Online presenta “Asteroide. Fin de un mundo imposible”

Asteroide. Fin de un mundo imposible puede verse en el Cervantes online , con subtítulos en español. Esta obra fue seleccionada en el concurso Nuestro Teatro y permanecerá disponible en ese canal.

Con Carlos Belloso, Eugenia Guerty, Julián Larquier, Luis Machín y Camila Peralta.

La música es de Guillermina Etkin, el diseño de iluminación de Ricardo Sica, el de vestuario de Cecilia Zuvialde y el de escenografía de Mariana Tirantte.

“Artes Performáticas, El espacio de ensayo (en otro lado)” de Ivana Müller

Últimos días para ver las dos piezas audiovisuales realizadas por la artista franco-croata, en el marco de El espacio de ensayo (en otro lado) y en colaboración con el Instituto Francés de Argentina.

El espacio de ensayo es un ciclo de entrevistas en el que diversos artistas de las artes escénicas abren sus procesos y reflexionan sobre ese espacio esencial de la práctica del cual hoy se ven privados: “el espacio de ensayo”. Realizado en el marco de El trabajo del artista, el ciclo inaugura la versión El espacio de ensayo (en otro lado), con la participación de artistas internacionales.

La segunda pieza, Reflexiones compartidas, es un video en el cual el texto está lleno de blancos a ser completados por les espectadores: una conversación incompleta que intenta producir un encuentro a pesar de la distancia.

Puede verlo en este enlace.

Buscando a Vassa

Filmación

Continúa el ciclo de audiovisuales del CTBA con una producción basada en la pieza «Vassa Zheleznova», de Máximo Gorki, con texto y dirección de Felicitas Kamien en el Ciclo Modos Híbridos.

Maiamar Abrodos, Stella Galazzi y Marta Haller interpretan la vida de Vassa Zheleznova, esa mujer avasallante y orgullosa que ha criado una caterva de inútiles a los que pretende controlar y proteger hasta las últimas consecuencias.

Puede verlo a través de la plataforma vivamoscultura.buenosaires.gob.ar y de la web complejoteatral.gob.ar

MÚSICA

El Teatro Colón continúa compartiendo toda su magia a través de su escenario digital

(Prensa Teatro Colón)

Un abanico de propuestas artísticas, visuales, auditivas y lúdicas que se encuentran disponibles para los distintos públicos y que pueden ser disfrutadas en cualquier momento.

-Funciones de Óperas, Ballets y Conciertos: Se pueden revivir las magníficas producciones de las últimas temporadas del Teatro Colón como ser las Óperas La Bohéme, Rigoletto, Aida y Norma; los ballets de El lago de los cisnes, La bella durmiente del bosque, La viuda Alegre, Romeo y Julieta y El Cascanueces; el concierto de Martha Argerich junto a Zubin Mehta al frente de la Orquesta Filarmónica de Israel; recitales líricos de Aida Garifullina y de Juan Diego Florez; y conciertos de abono de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, entre muchísimos otros.

Asimismo, también están disponibles los Documentales sobre la producción y el detrás de escena realizados íntegramente en el Teatro Colón como “Haciendo Turandot” y “Haciendo La Bohéme”.

-Archivo Histórico Sonoro: Están disponibles funciones completas, memorables e históricas como ser la ópera La Bohéme del 16 de agosto de 1987 con el aclamado tenor Luciano Pavarotti en su primera presentación en nuestro escenario, el debut del tenor español José Carreras en 1973 en el Teatro Colón y un recital de Martha Argerich del año 1969.

-Músicos desde casa: Distintos músicos de nuestro Teatro comparten encuentros virtuales interpretando grandes piezas musicales para acercar la cultura a todo el público. Se puede encontrar La Canción de la Bandera, interpretada por alumnos de canto del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, La Cocina de la Música, adaptación no convencional de la Suite N° 1 de Carmen de Bizet interpretada por cuatro integrantes de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, y la obertura de la ópera Nabucco por cantantes del Coro Estable del Teatro Colón.

-CasasdeÔpera: Un producto con el sello de excelencia del Teatro Colón que abre una puerta a la experimentación de nuevas formas para la ópera poniendo las nuevas tecnologías al servicio de la expresión y el arte. A través de siete episodios breves, este nuevo enfoque se potencia a partir del trabajo artesanal y en conjunto realizado por los propios cantantes líricos desde sus hogares, resolviendo las necesidades de maquillaje, iluminación, vestuario, arte y cámara con objetos domésticos y una enorme dosis de creatividad.

-Ludwig van Beethoven: ciclo dedicado a la celebración por el 250° aniversario de su nacimiento: Una inigualable oportunidad para acercarse a sus inolvidables creaciones a través de una serie de piezas sonoras históricas, interpretaciones de artistas en exclusiva para el Teatro Colón y una selección de escritos desde su propia pluma.

-Colón para chicos: Propone contenidos que están pensados para niños y niñas hasta mayores de 10 años, explorando distintas disciplinas artísticas a través del arte, los juegos, la creatividad y la diversión.

Link para acceder a todas las propuestas en Colón Digital.

Tomás Latorre lanza su disco “Fuera de mi piel”

El joven guitarrista, bajista y cantautor argentino-estadounidense Tomás Latorre, lanza Fuera de mi piel( Shagrada Medra), su segundo disco solista.

El álbum incluye diez canciones de autoría propia, que más allá de la marca personal que aporta el artista, llevan reminiscencias de folclore argentino y sudamericano. Cada tema cuenta un cuento corto referido a experiencias reales o fantasiosas.

Puede escuchar Fuera de mi piel en Spotify haciendo click aquí.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata presenta junto a CINE.AR Play una selección de películas argentinas

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, único de Clase A en Latinoamérica, presenta junto a CINE.AR PLAY, una selección de largometrajes y cortos argentinos: doce títulos que formaron parte de diferentes selecciones en ediciones anteriores del evento cinematográfico marplatense.

Una muestra compuesta de diversas miradas y de carácter federal, que se renueva cada mes para disfrutar de lo mejor de nuestro cine, estará disponible en CINE.AR PLAY.

Puede ver la programación en CINE.AR

Las propuestas de la Embajada de México

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior, lanza la revista digital “Casa de México” una publicación mensual que además de informar a la comunidad mexicana en el exterior, celebra la herencia cultural de México y nuestras tradiciones.

Además celebra el centenario de Centenario de Elena Garro, para ello Radio Educación, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, presenta esta serie de radio teatro basada en cuentos cortos escritos por Garro (1964) como parte de la colección La Semana de Colores.

La autora utiliza realismo mágico para transportar un mensaje sobre la función de mujeres en sociedad. Puede escucharlos en este sitio.

__________

“Un dinamo”, un recorrido virtual por los últimos 25 años de radio en Argentina

UnDinamo.com es el nuevo proyecto de Santiago Gallo Bluguermann después de recorrer durante 25 años las radios de rock más importantes del país. La plataforma nace de una necesidad y un deseo: seguir haciendo el programa Hagan Correr La Voz, que llevaba 4 años en el aire, y que de pronto quedó sin lugar porque la pandemia se llevó puesta la radio en la que se emitía.

El portal web y una App para teléfonos celulares nace para seguir haciendo el programa (de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00) e invitar a los que puedan a suscribirse para ayudar a sostener el espacio.

Puede escucharlo en Undinamo.com

LIBROS

Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen

Reescritura de Lisandro Fiks, presentación virtual: viernes 11 de junio 19:00. Participantes: Lisandro Fiks, Juan Leyrado y Romina Fernandes. Coordinador: Jorge Dubatti.

La editorial Los Libros del Espectador, bajo la dirección del reconocido investigador teatral Jorge Dubatti y la edición de Mariana Dubatti y Nora Lía Sormani, tiene el honor de presentar la línea Reescrituras Argentinas para iniciar este proyecto editorial que cuenta con diferentes colecciones.

El primer título de esta colección de adaptaciones es nada menos que el clásico de Henrik Ibsen, Un enemigo del pueblo, reescrito por Lisandro Fiks, protagonizado por el gran actor Juan Leyrado con éxito de crítica y de público, estrenado en el teatro Regio del Complejo Teatral de Buenos Aires en 2018 y presentado en otras salas durante ese año y 2019.

El texto inaugural sea el del dramaturgo y poeta noruego y que contemos para la edición con el apoyo de la Real Embajada de Noruega.

Zoom en directo y por el canal de Youtube del Instituto de Artes del Espectáculo.

“Güemes, el héroe desplazado”, de Alejandro C. Tarruella

En el Bicentenario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes todavía se discute su figura y sigue siendo un héroe que se mantiene postergado respecto a patriotas indiscutidos como Manuel Belgrano y José de San Martín. Es que Güemes carga con los estigmas del relato porteño-céntrico acuñado por Bartolomé Mitre que lo calificó de “anárquico caudillo menor” y “centinela fronterizo” o, en palabras del general José María Paz, “un gangoso mal aspectado”.

En Güemes. El héroe postergado, el escritor, periodista e historiador Alejandro C. Tarruella desenmascara esa visión sesgada de los defensores de la patria chica y, a través de su propia investigación, basada en las fuentes del Instituto Güemesiano de Salta e historiadores como Bernando Frías y Atilio Cornejo, descubre al verdadero héroe de la Independencia.

Mi vida junto a los grandes del tango

Atilio Talin, quien fuera manager de Astor Piazzolla, presenta Mi vida junto a los grandes del tango (Ed. Catálogos), un libro sobre bambalinas del tango desde la década del 30 hasta la actualidad, gracias a sus vivencias y años compartidos con los más grandes.

Historias, anécdotas y apasionantes acontecimientos narrados con toda la espontaneidad de su autor, Atilio Talin, amigo de los grandes maestros del tango como Aníbal Troilo, Enrique Cadícamo, Mariano Mores, Horacio Salgán, Osvaldo Pugliese, Roberto Goyeneche, Astor Piazzolla y muchos más.

ACTIVIDADES

Salud a la cofradía. Poesía, periodismo y política

Renovada vigencia de la obra de Raúl González Tuñón, Poesía y reportaje, de Geraldine Rogers, la subida a Ahira de la revista Contra, dirigida por Tuñón y la publicación, en 2019, de Una poética de la convocatoria, de María Fernanda Alle, serán el pretexto de actualidad para discutir la magnífica obra del autor de La calle del agujero en la media.

La actividad contará con la participación de Sylvia Saítta (UBA), Geraldine Rogers (UNLP) y María Fernanda Alle (UNR), y la moderación de Martín Prieto (UNR).

-Viernes 28 de mayo, a las 18 hs. por el canal de YouTube del IECH. ||| Organiza: Centro de Estudios de Literatura Argentina (CELA). Con el auspicio del Instituto de Estudios Críticos en Humanidades (IECH- UNR/CONICET).

Ciclo de Diálogos: Lo documental, la imagen y lo real

Hace ya tiempo se suceden acelerada y vertiginosamente transformaciones que afectan al conjunto de las sociedades. Se diversifican diagnósticos y pronósticos pero todas las miradas coinciden en que afrontamos un tiempo excepcional y crítico. La pandemia no hizo más que volver más dramático aún dicho proceso.

-1 de junio 19hs | Rodrigo Karmy: La filosofía y su trabajo sobre las imágenes de lo real; modera Sergio Wolf

-8 de junio 19hs | Diana Dowek: ¿La pintura ‘filma’ lo real?; modera Cecilia Fiel

-15 de junio 19hs | Gabriel R. Bengochea: El Universo ¿real o representado?; modera Cristian Pauls

-22 de junio 19hs | Flavia Costa: El abismal presente. Transformaciones y representación.; modera Francisco Estrada

ID de Zoom: 865 9343 3581

Festival Internacional de Cultura Digital 2021

Con más de 200 postulaciones a la convocatoria, de 25 países distintos, ya tenemos la Primera Ola de participantes confirmados para la 4ta edición del Festival Internacional de Cultura Digital.

El Festival Internacional de Cultura Digital es un encuentro 100% virtual, abierto y gratuito dirigido a artistas, tecnólogos, hackers, investigadores, educadores, e interesados en los nuevos dilemas éticos de la tecnología.

En esta edición “Pensar paisajes: más allá de un marco”, el eje curatorial pretende reflexionar sobre los espacios que habitamos, la presencia de la tecnología en ellos y cómo podemos construir escenarios más justos y colaborativos.

La inscripción a las actividades inicia la última semana de mayo a través de festival.pluscode.cc.

En junio llega la primera edición del Ciclo de Cine de Colectividades

El Ciclo de Cine de Colectividades propone reflexionar desde una perspectiva fresca y joven sobre el cruce de la identidad colectiva e individual dentro de las comunidades.

Curado y producido por el equipo de Noches de Alfombra -el ciclo de experiencias culturales de la Asociación Cultural Armenia- y desarrollado con el apoyo de Mecenazgo, contará tanto con películas de ficción como documentales y se llevará a cabo durante los fines de semana del 18 y del 25 de junio en forma virtual y gratuita. Además, tendrá una selección especial de films con perspectiva de género.

El Ciclo de Cine de Colectividades se podrá disfrutar de forma gratuita desde casa a través de nochesdealfombra.com.ar.La programación completa se dará a conocer próximamente.

Feria de Arte de Corrientes

Ya se inauguró la tercera edición de ArteCo, la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes. En un formato híbrido que combina la experiencia de exposición y venta de obra online de artistas y galerías y otros proyectos del NEA, con un programa especial de exhibiciones, intervenciones urbanas, conversatorios y capacitaciones, la apuesta de este año se amplía con iniciativas de otras provincias invitadas y también del Paraguay.

Se trata de una apuesta integral que incluye, en la programación virtual, la feria online con una plataforma diseñada especialmente —corrientesarteco.com—, capacitaciones dictadas durante todo el mes a artistas y proyectos participantes camino a la Feria, conversatorios con referentes del área abiertos al público en general y relatorías a modo de presentación de proyectos de relevancia. Por otro lado, en el planteo presencial, se han diseñado una serie de exposiciones e intervenciones urbanas.

La Biblioteca del Congreso de la Nación suma actividades culturales y educativas en el modo virtual

La Biblioteca del Congreso de la Nación continúa con diversas propuestas culturales y educativas que se pueden seguir de modo virtual a través del sitio oficial www.bcn.gob.ar y redes sociales, con acceso libre y gratuito, en el marco de las restricciones por la crisis sanitaria que produce la pandemia del COVID-19.

El lunes 31 de mayo a las 16.30 se realizará la charla online “La narrativa visual en la ilustración infantil” a cargo de Laura Aguerrebehere, profesora de artes plásticas egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, ganadora dos veces en la categoría “Ilustración infantil y juvenil” de los premios otorgados por la Asociación de Dibujantes de Argentina (ADA). La propuesta tendrá eje en el proceso y desarrollo de la ilustración de un libro y está dirigida a docentes, bibliotecarios y público general.

También el lunes 31 de mayo, de 18 a 19.30, tendrá lugar el cuarto encuentro del taller online “Nuevas escrituras del río”, dictado por Mónica Ávila. En cada encuentro se realiza un acercamiento a la literatura del Delta con enfoque en algunos de sus temas y autores tradicionales. El taller está destinado a un público adulto sin necesidad de acreditar conocimientos previos. Al finalizar el taller se entregarán certificados de participación.

El jueves 3 a las 16:00 se realizará el taller online “Preguntar para aprender” dictado por Ángela Menchón, profesora de Enseñanza Media y Superior en Filosofía (UBA) y Especialista en Políticas Educativas. La actividad se enmarca en el Ciclo Comunidades Educativas y buscará reflexionar, desde aportes de la didáctica y la filosofía, acerca del potencial pedagógico de las preguntas en el aula.

También el jueves, pero a las 17 hs, tendrá lugar el segundo encuentro del seminario online “Apuntes sobre rock. Rastros de historia y filosofía” que estará a cargo de Florencia Eva González, Laura Cotón y Tomás Colombres. Será el primero de 4 encuentros con la modalidad de clase semanal por Google Classroom y tendrá como objetivo el estudio y análisis de diferentes momentos del rock nacional y latinoamericano desde una perspectiva histórica y filosófica.

Más información en www.bcn.gob.ar

Las propuestas del Centro Cultural Kirchner

El Centro Cultural Kirchner, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, continúa ofreciendo contenidos originales para disfrutar a través de la web y redes sociales.

Desde el comienzo de la pandemia, el Kirchner asumió una política cultural activa brindando una gran variedad textos, videos, obras visuales, performances, charlas y recitales: en esta ocasión, también se suman clínicas de periodismo en colaboración con la revista Crisis, así como una jornada especial por la Ley Nacional de Danza.

-Los nuevos contenidos del Centro Cultural Kirchner llegan a Contar

Presentamos grandes novedades: ya se pueden ver en la plataforma Contar una serie de producciones propias registradas durante 2020 y 2021 en los diferentes espacios del edificio. Conciertos, performances, charlas y múltiples propuestas integran un amplio catálogo de contenidos originales para disfrutar.

-Artes performáticas: El presente de los cuerpos

Se abre la convocatoria para participar del segundo módulo de El presente de los cuerpos. Derivas, cruces y movimientos en la emergencia, un ciclo de talleres y conversatorios virtuales en conjunto con Notaciones Abisales Colectivo Editorial. El taller de fabulación teórica Excepción, abandono y desaparición: pensar, imaginar y sentir más allá de la indolencia se desarrollará en junio, con la participación de Ileana Diéguez (México) como invitada especial.

-Artes visuales: Diálogos con artistas de Cuando cambia el mundo

Los participantes de la exhibición internacional Cuando cambia el mundo. Preguntas sobre arte y feminismos conversan con la curadora Andrea Giunta en una serie de entrevistas transmitidas en vivo a través de nuestro Facebook. Se encuentran disponibles en Youtube los diálogos con Esther Ferrer (España), Sebastián Calfuqueo (Chile). El próximo martes, vivo con Joiri Minaya (República Dominicana, Estados Unidos). En vivo por Facebook: martes 1 junio, 18:00

-Pensamiento: Ey, Patria mía. Temporada 2, episodio 8: Lorena Guaiquián

La mapuche y militante política se refiere a la relación entre identidades originarias, territorio y justicia. Su testimonio integra la segunda temporada del podcast dedicado a la reflexión sobre la Patria y el continente. Disponible a través de la web y Spotify

-Pensamiento: Tanto lo anhelé, episodios 2 y 3

En el marco de los contenidos especiales vinculados con el mes de los trabajadores, el Centro Cultural Kirchner estrena junto al Archivo de la Memoria Trans (AMT) Tanto lo anhelé, cuatro piezas audiovisuales que retratan experiencias laborales e historias de vida situadas en el Hotel Gondolín, hogar y espacio de trabajo de compañeras travestis y trans desde hace tres décadas. La serie incluye relatos de Solange Fabian, Lourdes Figueroa, Viviana Borges, Marisa Acevedo, Tamara Gómez y Yoselin Angelica Morales. Las obras serán presentadas en formato digital en la web. El Hotel Gondolín, situado en el barrio porteño de Villa Crespo, es hogar y refugio de personas travestis y trans desde hace más de treinta años, que no solamente es vivienda sino también espacio de trabajo. Desde 2015 funciona como asociación civil y es administrado por las mismas compañeras que lo habitan. Innumerables imágenes y material que integran el Archivo de la Memoria Trans lo tienen como locación.

-Pensamiento: Proyecto Ballena: T/tierra

Se viene la segunda edición de Proyecto Ballena, una propuesta que convoca a artistas, políticxs, intelectuales y movimientos populares para reflexionar alrededor de un problema común. Del 9 al 13 de junio, el concepto de “T/tierra” funcionará como punto de partida de las conferencias, entrevistas, videoarte y otros contenidos que podrán disfrutarse a través de los canales de Youtube y Facebook del Centro Cultural Kirchner. Disponible a través de la web y Youtube

-Infancias: La asombrosa excursión de Zamba al Centro Cultural Kirchner: Mercedes Sosa

El entrañable personaje de la serie transmitida por la señal Pakapaka recorre nuestro Centro Cultural y se encuentra con una figura clave de la música del continente, Mercedes Sosa, interpretada por Susy Shock. Estrenos: lunes, miércoles y viernes, a las 11, 18 y 22 h en Canal Pakapaka.

Además, exhibiciones, artes performáticas y más. Todos los días, nuevos contenidos originales en www.cck.gob.ar

CANCHERA FESTIVAL Vol. 5

Canchera Festival Vol 5 sigue en Que Tren Club Cultural (Olazábal 1784, Barrio Chino) hasta el 6 de junio con una programación deluxe: el sábado 15 a las 17:00, Maca Mona Mu; el domingo 16 a las 17hs Barbi Recanati en dúo set con Lux Raptor; el domingo 23 a las 16.30 Vane Butera; el sábado 5 de junio a las 15.30 Sofía Viola y el domingo 6 de junio a las 17hs Julieta Zylberberg y Manu Hattom presentan Muy campamento.

Producción general: Circo Alboroto.

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Abre la convocatoria para Mecenazgo: la herramienta público-privada más importante de la Ciudad para apoyar a hacedores culturales

Con el fin de promover la reactivación del sector cultural y fomentar una posible proyección a futuro ante la suspensión de actividades ocasionada por el COVID-19, el Ministerio de Cultura de la Ciudad abre la convocatoria de Participación Cultural- Mecenazgo : el programa que más apoyo financiero genera a los proyectos artístico-culturales y busca incentivar la inversión público-privada con un presupuesto total de $1.200.000.000 (pesos mil doscientos millones).

Artistas; entidades/asociaciones culturales; músicos; bailarines; coreógrafos; directores; autores; escritores; artesanos; gestores culturales; productores; cineastas; realizadores audiovisuales; actores; docentes; cantantes; investigadores, todo hacedor cultural de CABA o que desarrollen su proyecto en la Ciudad ya puede inscribir su proyecto a Mecenazgo.

Este año, la inscripción será al igual que en 2020 por el sistema de Trámites a Distancia (TAD) comenzando el 26 de mayo a partir de las 17 h y finalizando el 25 de junio 17h, con una duración de un mes.

Concurso de Fotografía Digital de la Delegación de la Unión Europea en Argentina

La Delegación de la Unión Europea en Argentina lanza su Primer Concurso de Fotografía Digital, para celebrar el Día de Europa.

El 9 de mayo de cada año se celebra el Día de Europa y, para festejarlo, la Delegación Argentina de la Unión Europea lanza su Primer Concurso de Fotografía Digital, con un primer premio de 1000 euros. Otros 2400 euros se dividirán entre el segundo y tercer premio y las 12 menciones.

Este concurso fue oficialmente lanzado el 20 de mayo a través de las redes sociales de la Delegación de la Unión Europea en Argentina y permanecerá abierto hasta el día 10 de agosto a las 13:00.

Los concursantes deberán enviar sus fotos al siguiente correo concursoUE@fundacionluzaustral.com.ar ││Bases del concurso en www.encuentrosabiertos.com.ar

XV Premio Internacional de Manga Japón – Japan International Manga Award 2021

La Embajada del Japón en Argentina invita a través del Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón a participar del XV Premio Internacional de Manga, el Japan International Manga Award. Se entregará el Premio de Oro a la mejor obra y tres Premios de Plata a otros trabajos presentados. Los ganadores serán invitados a Japón durante 10 días, para asistir a la ceremonia de entrega de premios prevista en Tokio para febrero 2022.

El formulario de inscripción, junto con los requisitos, podrá ser descargado en la página de la Embajada del Japón en Argentina y deberá ser enviado antes del 9 de julio.

El Internacional de Manga Japón fue creado en mayo de 2007 por iniciativa del entonces Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Taro Aso, con el objetivo de premiar a los creadores de MANGA por su contribución a la difusión de la cultura MANGA en el exterior, así como al intercambio cultural internacional a través de MANGA. Desde entonces se ha convocado anualmente este Premio.

La solicitud de inscripción debe ser enviada al Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón en Argentina o al apartado del correo del XIV Premio Internacional de Manga Japón.

Convocatoria abierta hasta el 9 de julio 2021. Entrega de premio (previsto): febrero 2022 (la fecha del evento y la posibilidad del viaje estarán sujetos a las condiciones dictaminadas por las autoridades sanitarias de Japón y Argentina)

Formulario de inscripción, este enlace. || Requisitos: aquí.

CURSOS Y TALLERES

El amor y el desamor, en la feria Leer de la española María Dueñas

Amores fallidos y eternos, oscuros y luminosos, olvidados, apasionados, equívocos... Esa será la consigna de la III edición de la feria Leer, en versión online, con acceso gratuito y por las redes sociales.

Participarán cuatro destacados escritores, la española María Dueñas; el costarricense Luis Chaves y los argentinos Martín Kohan y Alexandra Kohan.

Será del miércoles 2 al viernes 4 de junio, a las 18, con la organización de la Subsecretaría General de Cultura de San Isidro y el apoyo de la compañía aseguradora Sura.

Dos primerascitas que irán por la plataforma Zoom, con cupo limitado e inscripción previaen https://www.sanisidro.gob.ar/cultura/festival-leer-2021.

Masterclass de Leila Guerriero | Laboratorio de escrituras FILBA

La clase magistral abordará los siguientes temas: Qué es y qué no es el periodismo narrativo. La importancia de conocer la tradición. La caja de herramientas de un autor de estos textos. La importancia del trabajo de campo y del cuidado de la prosa.

El Laboratorio de Escrituras es un ciclo online de formación dividido en cuatro módulos: Narrativas, No Ficción, Poesía y Literatura Infantil y Juvenil.

Inscripción aquí // Modalidad online.

“En tiempo Irreal”, clases abiertas de filosofía contemporánea

“En tiempo irreal”, un ciclo de clases de filosofía contemporánea para ver desde casa. La intención del ciclo es aportar a un público amplio herramientas de comprensión y disfrute de las obras de filósofos que viven, piensan y se comprometen con los dilemas de nuestro tiempo.

Las clases están planteadas como una primera aproximación, con un lenguaje claro y accesible para quienes no están familiarizados con los autores. Dan un pantallazo de algunos conceptos clave de sus obras y sirven a la vez de puerta de entrada e invitación a profundizar.

La propuesta es una introducción al pensamiento de Roberto Esposito, Giorgio Agamben y Peter Sloterdijk de la mano de docentes que conocen sus obras en profundidad. Las clases estarán disponibles en el canal de Fundación Andreani a partir de las siguientes fechas:

-Jueves 27 de mayo, 19hs - Roberto Esposito por Edgardo Castro

-Jueves 10 de junio, 19hs - Giorgio Agamben por Flavia Costa

-Jueves 24 de junio, 19hs - Peter Sloterdijk por Margarita Martínez

Nuevos relatos, tecnociencia feminista, biopolítica, inmunidad, estado de excepción, antropotécnica; ideas provocadoras para pensar en el presente.

Puede verlo en este enlace.

Arte Moderno y Contemporáneo, local e internacional, en la Colección Federico J. Klemm

Fundación Federico J. Klemm presenta un Curso de 5 Clases Magistrales que recorrerá temas, disciplinas, debates, artistas y obras de la Colección Klemm, arte moderno y contemporáneo, local e internacional.

Graciela Sarti, Rodrigo Alonso, Julio Sánchez, Georgina Gluzman y María Fernanda Pinta nos acompañarán en los recorridos con imágenes y Audiovisuales.

El Cuerpo de una Colección, selección y curaduría actual del patrimonio a cargo de Federica Baeza y Guadalupe Chirotarrab, junto a obras conservadas en depósito, y los célebres Programas de TV del Banquete Telemático de Federico Klemm, serán una presencia permanente el los módulos.

Las clases se dictarán todos los primeros jueves de cada mes, entre junio y octubre, de 18:00 a 21:00, vía plataforma Zoom. Las clases están abiertas a todo público, con acceso libre y gratuito, con inscripción previa.

Más información: aprendizaje@fundacionfjklemm.org

El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco da inicio a una nueva oferta de cursos

La Asociación de Amigos del Museo Fernández Blanco (AMIFEB) organiza, durante todo el año, variadas actividades solidarias. Continúa de este modo, con su tradicional apoyo al crecimiento y expansión del MIFB. Asimismo, suma su colaboración con la gestión de la Dirección General de Museos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Dirección del MIFB en la organización y patrocinio de la extensa programación cultural anual de la institución: exposiciones, visitas guiadas, conciertos, cursos y talleres, conferencias y eventos de extensión comunitaria, entre otras actividades.

De este modo, la AMIFEB propone este año una nutrida agenda de cursos, que se destacan por la calidad de sus docentes y profesionales, además de ofrecer el estudio de grandes clásicos.q

-16, 23 y 30 de julio: Santiago Kovadloff, quién dictará un seminario sobre Poesía y Filosofía, de 18 a 19 hs. Su capacidad de hechizar al oyente con la sensibilidad de su pensamiento, la elocuencia de su discurso y la profundidad de su voz hace que la experiencia prometa ser sobrecogedora.

Para conocer más sobre otros cursos, toda la información se encuentra detallada en la página de los amigos del museo: https://www.amigosdelfernandezblanco.org También pueden escribirle a “Elsita” a: amigosdelmifb@gmail.com

Entre palabras, talleres de escritura y de lectura (cursada online)

-Taller de lectura, por Flavia Pittella: Lectura de Stephen King en la escuela secundaria

-Talleres de escritura, por Sofía Bianco: Escritura de guion

Fabiana Scherer: Comunicación con perspectiva de género

Verónica Bondorevsky: Autocorrección ortográfica y gramatical

Cursada: mayo-julio || Informes e inscripción en: escuela@entrepalabras.org || www.entrepalabras.org

Programa de Otoño 2021 de Casa de Letras

-ESCRITURA - MODALIDAD VIDEOCONFERENCIAS: Novela corta. Cómo hacer una novela corta en doce semanas

Coordina: Ariel Bermani

El taller tiene como objetivo acompañar a cada participante en el proceso de construcción de una novela corta. Para eso leeremos fragmentos de novelas en busca de claves y herramientas, tomando en cuenta las dificultades que presenten los textos de los participantes. Cada uno escribirá en su casa su propia novela desde cero, a partir de las sugerencias que aportaremos entre todos.

Serán 12 encuentros de 2 horas / lunes de 19:00 a 21:00 / inicio: 17 de mayo

-Estadíos del yo. Seis paseos por el bosque autobiográfico

Coordina: Ariel Idez

¿En qué consiste escribir sobre uno mismo? ¿Cómo trabajar la escritura para volver atractivo, fascinante y multicolor el blanco y negro de lo cotidiano? Este curso se propone como un pequeño catálogo de diferentes formas de abordar lo autobiográfico y sus posibles combinaciones, a través de una serie de autores que lograron llevar su vida a la página sin morir (ni matar de aburrimiento al lector) en el intento.

Serán 6 encuentros de 2 horas / martes de 20 a 22 hs. / inicio: 1ro. de junio

-Provocaciones. Taller de indagación del proceso creador

Coordina: Inés Fernández Moreno

Para salirle al paso a la hoja en blanco, a las preguntas paralizantes y los rodeos que frenan la escritura narrativa, nos proponemos provocarla. Vamos a salir a la caza del núcleo creador que hay en cada uno a través de distintos abordajes, y con el respaldo de ejemplos, ejercicios y consignas concretas. Veremos aspectos teóricos y textos producidos dentro y fuera de cada encuentro.

Serán 8 encuentros de 2 horas / martes de 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 18 de mayo

-El cuento norteamericano: La suma de todos los recursos

Coordina: José María Brindisi

Durante los primeros cuatro encuentros, nos proponemos revisar una multiplicidad de textos, pensándolos desde las técnicas de escritura, que en muchos casos la escuela norteamericana moderna ha llevado al máximo de sus posibilidades. En la segunda mitad del taller, haremos ejercicios de escritura, proponiendo consignas focalizadas en algunos de los recursos abordados durante la primera parte.

Serán 8 encuentros de 2 horas / martes de 17.30 a 19.30 hs. / inicio: 1ro. de junio

ESCRITURA - MODALIDAD ONLINE:

-Tres apuntes para escribir un cuento. Taller breve de iniciación a la escritura narrativa

Coordina: Nicolás Mavrakis

Este curso “express” online es una introducción al Programa Formativo en Escritura Narrativa Online de Casa de Letras y tiene la misma metodología

Abordaremos tres cuestiones de la escritura de un cuento: La particularidad de la historia: lo que la hace digna de ser contada. El extrañamiento: la mirada distinta acerca de lo habitual. La distancia entre el problema y su solución: una tensión en la que sumergirse en el conflicto.

Duración: 3 quincenas / inicio: lunes 24 de mayo

-Grandes personajes en los libros infantiles: Taller breve de lectura y escritura de textos para niños y jóvenes

Coordina: Natalia Méndez

Este curso “express” online es una introducción al programa Palabras en juego – Leer y escribir textos para chicos, y puede también ser complementario para quienes ya lo hayan realizado. Tiene la misma metodología

¿Cómo se construye un personaje único? ¿Qué lo hace reconocible a través del tiempo? ¿Por qué algunas historias se recuerdan por el personaje? Son preguntas que exploraremos, a partir de lecturas y de ejercicios de escritura para trabajar nuevos personajes y recrear a los clásicos.

Duración: 3 quincenas / inicio: lunes 31 de mayo

POESÍA – MODALIDAD VIDEOCONFERENCIAS:

- Travesías. Taller de lectura, escritura, y reflexión

Coordina: Laura Yasán

Un viaje por la Poesía Latinoamericana de siglo XX, con escalas en sus estilos, recursos y herramientas, y excursiones a la poética propia. Cada encuentro tendrá un espacio de lectura de autores, otro de exploración personal a través de la escritura, y un compartir. Jorge Boccanera, Olga Orozco, Juan Gelman, Roque Dalton, Alejandra Pizarnik, Vicente Huidobro, Claribel Alegría, Luisa Futoransky, entre otros.

6 encuentros de 2 horas / lunes 18.30 a 20.30 / inicio: 31 de mayo

LECTURA – MODALIDAD VIDEOCONFERENCIAS:

-Taller de lectura creativa: Biografías atípicas. Estrategias, vínculos, quiebres

Coordina: Mariano Vespa

Se abordarán biografías desde una mirada creativa: a partir de archivos, voces, relatos, con interés no solo literario sino también familiar, político, social; y de personajes misteriosos, marginales; también historias de vida construidas en presencia del biografiado, a partir de su voz y sus gestos; y de escritores admirados, a partir de una construcción ficcional.

Serán 4 encuentros de 1 hora y media / viernes 18 a 19.30 / inicio: 4 de junio

EDICIÓN – MODALIDAD VIDEOCONFERENCIAS:

-Un acercamiento al mundo editorial

Coordina: Virginia Ruano

Este curso se propone brindar un panorama introductorio sobre el mundo de la edición de libros y, en particular, sobre la edición literaria. A partir de bibliografía teórica, de análisis de casos y de ejercicios prácticos, abordaremos las diferentes etapas del ciclo de vida de un libro y los actores involucrados en cada una de ellas.

4 encuentros de 2 horas / miércoles 19 a 21 / inicio: 19 de mayo

Puede acceder desde www.casadeletras.com.ar || Más información en casadeletras.info@gmail.com

Conversaciones difíciles: Tips y herramientas para hacer posible una conversación. Taller de tres encuentros vía zoom, a cargo de la licenciada Diana Wang

Hay conversaciones ríspidas e incómodas que es necesario encarar pero nos quitan el sueño. Si se callan, quedan atragantadas y lastiman; si se dicen, terminan en pelea o violencia.

A lo largo del taller revisaremos conductas y reacciones comunes y descubriremos nuevas habilidades y tips que nos permitirán tener y mantener esas conversaciones tan necesarias. No es mágico. Pero es posible.

Extensión del taller: tres clases online || Cuándo: miércoles 2, 9 y 16 de junio de 18.30 a 19.45 vía zoom ||Información e inscripción: cursosdianawang@gmail.com || Cupo limitado.

Malba Literatura

Luis Chitarroni (Alejandro Guyot)

En abril y mayo Malba Literatura inicia cuatro nuevos cursos. Los darán voces intelectuales de la literatura: Luis Chitarroni, Daniel Guebel, Jorge Luján, Victoria Cirot y Leandro Pinkler. A continuación, el cronograma.

I- SEMINARIO

Por Luis Chitarroni y Daniel Guebel

Lunes de 19:00 a 20:30, a partir del 12 de abril (16 clases)

Este canon accidental propone una guía de lecturas más o menos ordenada cronológicamente: en algunos casos, de acuerdo con su primera edición; en otros, con el apogeo de su divulgación, para que los lectores se diviertan y los escritores escriban.

II- CURSO

Por Jorge Luján

Viernes 16, 23, 30 de abril y 7 de mayo de 18:30 a 20:00

Cada palabra es una llave que abre puertas infinitas. Todo es posible: desde imitar el habla de lugareños, hasta crear vínculos insospechados o deslizarse por el túnel de las multidimensiones. Tiramos los dados, y aparecen nombres como Rulfo, Carroll, Girondo, Cummings y… el habla de los niños.

III- CURSO EN EL MARCO DE “TERAPIA”

Por Victoria Cirlot

Viernes 14, 21 y 28 de mayo de 16 a 17:30

Este breve curso atenderá a las estrategias a partir de las cuales fue posible alcanzar tal transformación, que repercutió en las formas creadoras y en las de la vida, extendiéndose a muchos otros lugares del planeta.

IV- CURSO

Por Leandro Pinkler

Jueves 20, 27 de mayo, 3, 10, 17 y 24 de junio de 17:00 a 18:30

Ante la reedición de la obra cumbre de Joseph Campbell Las Máscaras de Dios, resulta oportuna una lectura de la última de sus partes: Mitología creativa.

Taller de Filosofía “A(r)mar el pensamiento”

Sí, la filosofía es amor al saber, pero no se trata de un sentimiento romántico o edulcorado. Es un afecto activo, diría Spinoza: amor combativo, potente, dispuesto a atravesar barreras y a emprender conquistas que nos lleven más allá de lo conocido y consabido. Pensar es un acto de resistencia, un movimiento audaz y una decisión arriesgada.

Todos los grupos son de duración anual (de abril a noviembre). No se requieren conocimientos previos.

Informes e inscripción: dianasperlingfilosofia@gmail.com || Cupo limitado.

ACADEMIA 4´33´´. Nuevo espacio de enseñanza y reflexión sobre teoría y práctica de las artes contemporáneas

Con una amplia trayectoria en el campo de la producción musical y escénica y una mirada transdisciplinar, el colectivo 4′33″ y la Fundación CEAMC inauguran Academia 4´33´´: un espacio virtual destinado al aprendizaje, al cruce y a la reflexión teórico-práctica sobre las artes contemporáneas.

Seminarios del primer cuatrimestre 2021 - Mayo/Junio/Julio 2021 · modalidad virtual

Seminarios de 3 clases interactivas cada uno con ejemplos audiovisuales y claves de lectura y escucha. Se entregan certificados de participación emitidos por 4´33´´ y la Fundación CEAMC.

Modalidad virtual - Plataforma Google meet. Costo por cada seminario de 3 encuentros: $3600 para Argentina / USD35 para el exterior. Inscripciones: 433.musica@gmail.com

La inscripción se hará efectiva con la acreditación del pago

Cursos de artes escénicas de Jorge Ferrari

El curso explora los fundamentos de la creación escenográfica que le funciona a Ferrari a la hora de diseñar la escenografía de un espectáculo, qué elementos tiene en cuenta, qué cosas le importan.

Cómo reconocer correctamente el espacio, qué brinda, qué limitaciones impone y qué provoca; descifrar la obra, descubrir lo que está escondido entre sus pliegues; nutrirse de las reuniones del equipo creativo, son algunos de los puntos que abordará.

Serán 19 clases online on demand por www.ticketek.com.ar

Cursos de Stage Management dictado por Mina Battista

El curso desarrolla en detalle la labor del Stage Manager, pieza fundamental de todo show: en qué consiste su trabajo, qué tareas desempeña y con quiénes se relaciona en cada etapa, cuáles son sus herramientas de trabajo, cómo confecciona el libro o guion de un espectáculo, entre otros conocimientos de vital importancia.

Tomando como ejemplo un espectáculo musical de gran formato, Mina Battista dirige en un fascinante recorrido por el quehacer del Stage Manager, la “bisagra” que articula lo artístico y lo técnico, una profesión que requiere método, pasión y temple.

El curso está organizado en 18 encuentros, cada uno de los cuales aborda una parte del oficio del Stage Manager: trabajar en equipo, saber liderar, generar un buen clima, transmitir tranquilidad y además… correr un show de enorme complejidad.

A la venta por www.ticketek.com.ar

INFANTILES

El Ministerio de Cultura lanza iniciativa de apoyo a los artistas del sector infantil

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invita a participar del seminario En ronda, un plan de apoyo a la comunidad artística del sector infantil que el Ministerio de Cultura llevará a cabo durante mayo y junio de 2021.

El seminario “En ronda”, contará con el acompañamiento personalizado de especialistas, de artistas y de conocedores de las preferencias y necesidades de los padres y madres.

Durante el ciclo se compartirán herramientas para la efectiva comunicación y búsqueda de canales de comercialización de proyectos culturales para las infancias, recomendaciones sobre el uso de la tecnología como aliada de las propuestas, e intercambio de experiencias culturales y saberes de artistas para los mismos artistas.

La inscripción es gratuita y ya se encuentra abierta, los interesados pueden anotarse en este enlace.

__________

1er Festival MOMUSI Federal

MOMUSI, movimiento de Música para niños y niñas, presenta el “1er Festival Momusi Federal”, a realizarse todos los domingos, desde el 18 de abril al 13 de junio de 2021, a las 18:00.

La programación de este festival reúne 31 artistas, solistas y grupos musicales, de todo el país, dedicados a las infancias. Serán nueve transmisiones vía streaming que se emitirán por YouTube y redes sociales con acceso libre y gratuito. En cada fecha se presentan diferentes artistas habrá juegos, canciones y sorpresas para toda la familia.

El domingo 9 de mayo participan: piedra, papel tijera de córdoba, borde verde y copla colores de amba y canciones en el bosque de la sede marmawiza patagonia.

El 1er Festival Momusi Federal fue seleccionado y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación mediante el programa “Festivales Argentinos”.

Domingo 9 de mayo a las 18:00 se presentan: Piedra, Papel Tijera, Borde Verde, Copla Colores y Canciones en el Bosque. con entrada libre y gratuita.

Disfruta de los shows y de muchas sorpresas en YouTube: Momusi, Por Facebook: /momusiargentina, Por IG: momusiargentina y https:/www.momusi.org

Hasta el 13 de junio, todos los domingos a las 18:00

Talleres infantiles de arte para hacer en casa, la propuesta de “Amigos del Bellas Artes”

Una propuesta que busca explorar la experiencia de la creación artística desde un rol participativo activando el pensamiento, la sensorialidad y las emociones que buscan desarrollar una formación integral en artes visuales.

Más información en este sitio.





