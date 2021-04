Guía de Arte y Cultura: semana del 9 al 16 de abril

ARTE

El Bellas Artes presenta la exposición virtual “Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos”

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual colectiva Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial.

“A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”.

El resultado reúne 47 obras realizadas por importantes artistas de 20 países: Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

La colección de proyectos de monumentos, que comenzó a gestarse en julio de 2020, puede verse ingresando en este link.

__________

El Museo Moderno presenta Elda Cerrato: El día maravilloso de los pueblos

Elda Cerrato - Repertorio de los sueños III, de la serie _De la realidad_, acrílico sobre tela, 1974, 66 x 96 cm

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, presenta la exposición Elda Cerrato: El día maravilloso de los pueblos, de 14:00 a 19:00 con entrada libre y gratuita en el edificio ubicado en Avenida San Juan 350. Podrá visitarla hasta fines de agosto de 2021.

En la primera exposición antológica de Elda Cerrato (argentina nacida en Asti, Italia, en 1930), artista y maestra de artistas argentinos, el Museo Moderno presenta una selección de obras que abarca cincuenta años de producción realizada entre Buenos Aires, Tucumán y Caracas. Tanto en su desarrollo artístico como académico, el trabajo de Cerrato ofrece una singular trama simbólica, conceptual y ética, en la que resuenan las diversas tendencias del arte latinoamericano del siglo XX, como también las dinámicas sociales, políticas y culturales de la región.

Con El día maravilloso de los pueblos el Museo Moderno celebra el valioso legado de esta artista que tanto ha contribuido a la construcción de la memoria personal y colectiva, punto de partida fundamental desde el que es posible ensayar respuestas para la vida contemporánea.

__________

Actividades en el Centro Cultural Kirchner

- Trío Caldelari-Fainstein Day-Mas

El ciclo de conciertos presenciales Compositores y compositoras de Argentina presenta un concierto de música de cámara argentina a cargo del ensamble integrado por Jorge Caldelari (violín), Teresa Fainstein Day (violoncello) y Javier Mas (piano). Sonarán piezas de Manuel Gómez Carrillo, Gilardo Gilardi, Héctor Panizza, Carlos Olivares y Astor Piazzolla.

Viernes 9 de abril, 20 h / Sala Argentina

- La generación que inventó otra infancia. Homenaje a Hugo Midón

Artistas que crecieron con las obras de Hugo Midón y Carlos Gianni realizan un homenaje al grande del teatro infantil e interpretan algunas de sus canciones más recordadas. Con dirección de Leo Sujatovich sobre las composiciones de Carlos Gianni, guión de Enrique Federman, conducción de Osqui Guzmán y e interpretaciones de Juanchi Baleirón, Verónica Condomí, Cucuza Castiello, María Ezquiaga, Hilda Lizarazu, Belén Pasqualini y Luna Sujatovich.

Sábado 10 de abril, 17 h / Auditorio Nacional

- Piazzolla, por el Cuarteto Gianneo y Horacio Romo

Dentro del espacio de conciertos presenciales de música académica y del ciclo anual Piazzolla 100, el ensamble integrado por Luis Roggero y Sebastián Masci (violines), Julio Domínguez (viola) y Matías Villafañe (cello) se une al bandoneonista Horacio Romo para ofrecer obras originales y arreglos de piezas del gran compositor.

Domingo 11 de abril, 18 h / Auditorio Nacional

- Centenario Piazzolla

En el centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, se presenta esta exposición curada por Liliana Piñeiro y Natalia Uccello. Organizada en torno a momentos claves de la obra del compositor, cuenta con instalaciones de Carolina Antoniadis, Julián D’Angiolillo, Nicolás Varchausky, Mene Savasta Alsina, Valeria Traversa, Johanna Anouk Wilhelm, Axel Krygier, Augusto Zanela y Hernán Khourian.

Miércoles a domingos, de 14 a 20 h / Salas del segundo piso / Ingreso cada 30 minutos hasta las 19 h

- Cuando cambia el mundo. Preguntas sobre arte y feminismos

Las obras de Aline Motta, Esther Ferrer, Joiri Minaya, Pau Delgado Iglesias y Sebastián Calfuqueo proponen agendas de feminismos diversos, potentes en términos históricos y urgentes en términos contemporáneos. La muestra fue curada por Andrea Giunta.

Miércoles a domingos, de 14 a 20 h / Salas del cuarto piso / Ingreso cada 30 minutos hasta las 19 h

- Julián Medina y Alberto Biggeri

El dúo interpreta obras originales y arreglos de piezas de Vilmos Montag, Giovanni Bottesini y Astor Piazzolla. El concierto integra el ciclo en streaming Ofrendas musicales.

Estreno online: domingo 11 de abril, 20 h

__________

Amigos del Bellas Artes: talleres de arte para los más chicos

Amigos del bellas Artes lanza una propuesta que busca explorar la experiencia de la creación artística en los chicos desde un rol participativo activando el pensamiento, la sensorialidad y las emociones. Dirigida a chicos y chicas a partir de 6 y 8 años, es en modalidad virtual: clases pregrabadas de 30 minutos disponibles para ver durante una semana. Además, hay material complementario con actividades sugeridas. A continuación, los talleres:

INICIACIÓN A LA LITERATURA GRIEGA

EL TEATRO GRIEGO. LA ÉPICA LATINA

Por Marisa Divenosa

Inicia el 21 de abril

UNA CUESTIÓN DE GÉNEROS: CINE Y LITERATURA DEL SIGLO XX

Por Prof. Sebastián Cardemil Muchnik

Inicia el 7 de mayo

EL AUTORRETRATO COMO CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD

Por Valeria Stefanini

Inicia el 12 de mayo

ESPLENDORES DEL MEDIOEVO: DE BIZANCIO A LA ALTA EDAD MEDIA

Por Miguel Ángel Muñoz

Inicia el 13 de mayo

ESTE ES MI MUSEO

Taller infantil de arte

Por Julieta Capece

Inicia el 6 de mayo

DE OSCAR WILDE A AUGUSTE RODIN, LAS ARTES AL FIN DEL SIGLO XIX

Por Santiago Erausquin

Inicia el 28 de mayo

LAS ARTES EN EL ROMÁNICO Y EN EL GÓTICO

Por Miguel Ángel Muñoz

Inicia el 9 de junio

__________

Después de Babel. Traducciones rioplantenses

El acta de independencia en español y aymara, junto con las proclamas de Belgrano en guaraní y obras contemporáneas como la de Cristina Piffer, realizadas a partir de las actas de bautismo de los indígenas capturados en el campo de detención que funcionaba en la Isla Martín García durante la Conquista del Desierto, los diálogos entre el lunfardo, como proceso de formación y mutación espontánea en la lengua y los textos y traducciones en neocriollo de Xul Solar en complicidad con Borges, forman parte de los más de 500 documentos, libros y objetos, provenientes del ámbito de las artes visuales que abordan el tema de la traducción como herramienta política en el Río de la Plata en Después de Babel. Traducciones rioplatenses.

La muestra está curada por la lingüista francesa Barbara Cassin, de la Académie Française/CNRS, en colaboración con los investigadores del Instituto de Investigación en Arte y Cultura Dr. Norberto Griffa (IIAC) de la UNTREF, Marina Aguerre y Leandro Martínez Depietri.

__________

La muestra de arte contemporáneo itinerante

Veintinueve artistas intervendrán barricas de vino en vivo que –luego- serán subastadas y el total de lo recaudado será para una acción benéfica.

Con el objetivo de mostrar que todos pueden disfrutar del arte, Bodega Viña Olivia, especializada en vinos jóvenes, de guarda y espumantes, presenta la muestra de arte contemporáneo Zaffiro Art Bubbles.

La exposición, en constante transformación, estará formada por veintinueve artistas plásticos que mostrarán el working progress de su intervención sobre barricas de vino.

Entre los artistas que formarán parte de Zaffiro Art Bubbles estará el dibujante y guionista Jorge Meijide, Ides Kihlen y Pedro Roth, que en esta oportunidad contará con la colaboración de Agustina Mazzocco.

Finaliza el jueves 15 de abril con la subasta de las obras.

__________

Séptima Edición del Premio Fundación Andreani

La muestra que reúne las 47 obras seleccionadas puede visitarse en el nuevo edificio de Fundación Andreani de jueves a domingo de 11:00 a 18:00.

El recorrido de obras elegidas permite vislumbrar el panorama federal del arte contemporáneo y además, esta Séptima Edición se caracteriza por la incorporación de proyectos artísticos de carácter científico y tecnológico.

Entre las obras se encuentra “Individuos sustanciales”, de Mariano Giraud, ganadora del Primer Premio en esta Séptima Edición. La pieza es una instalación de esculturas impresas en 3D que se expande con soporte de realidad virtual y celular. Al recorrido tradicional suma movimiento de personajes, sonido y elementos ingrávidos.

Hasta 21 de junio de 2021, de jueves a domingo, de 11:00 a 18:00. || Entrada libre y gratuita. Reservas de visitas desde https://www.fundacionandreani.org.ar/

__________

X Festival Shakespeare

William Shakespeare

Del 10 al 25 de abril se realiza el X Festival Shakespeare. Todas las actividades serán online y se pueden ver acá www.festivalshakespeare.com.ar

A continuación, las producciones del festival:

- Shakespeare, García Lorca y Hamlet

Con Norma Aleandro y Mercedes Morán.

Idea y dirección de Patricio Orozco.

Viernes 23 de abril a las 20hs.

- La violación de Lucrecia

Elenco: Elena Roger (Lucrecia), Alberto Ajaka (Tarquino), Ana María Picchio (Narradora), Leonor Benedetto (Narradora).

Adaptación y dirección: Patricio Orozco

Sábado 17 de abril a las 20hs.

El día sábado 24 de abril a las 17 se realiza un panel de desicusión

- Masterclass: Otelo

Duración: 150 minutos.

A cargo de Patricio Orozco.

Actividad con inscripción previa.

Esta actividad será en vivo y online el día sábado 10 de abril a las 17hs.

- Piazzolla y Shakespeare: “Sueño de una noche de Verano”

Marcela Roggeri y James Strauss

Fecha de presentación: A confirmar próximamente.

- ROMEO Y JULIETA QR

La dramaturga y directora Gabriela Blanco presenta una adaptación de la obra en formato audio, donde los participantes realizan un recorrido a pie (con la entrega de un mapa previo) y, escaneando códigos QR con sus celulares, accederán a las escenas de este clásico universal.

La experiencia invita a sumergirse en un mundo paralelo al cotidiano, las calles que transitamos a diario, se transformarán en las calles de Verona, y los participantes serán testigos de esta historia de amor.

Los stickers con el código QR estarán dispuestos en este circuito:

1. Teatro Tadrón (Niceto Vega 4802)

2. Patio de Actores (Lerma 568)

3. Espacio LTK (Acevedo 1029)

4. Jufre teatro bar (Jufre 444)

5. El exéntrico (Lerma 420)

PANTALLA

Harold Bloom: La última entrevista

Estreno 24 de Abril a las 17hs.

- VHS –Volver a Hamlet. Siempre. (Documental)

Estreno 11 de Abril a las 17hs.

Duración: 64 min.

ÁREA ACADÉMICA

Los académicos más prestigiosos del mundo se dan cita para celebrar nuestro décimo aniversario. Actividad traducida al castellano. Todas las actividades quedarán subidas en la página web del festival.

Sábado 10 de Abril a las 16hs.

Prof. James Shapiro: Shakespeare en una América dividida.

Sábado 10 de Abril a las 18hs.

Prof. Clare McManus: Mujeres en escena en el período Isabelino-Jacobino

Domingo 11 de Abril a las 16hs.

Prof. James Marino: ¿Quién es el dueño de Shakespeare?

Sábado 17 de Abril a las 16hs.

Prof. Lucy Munro: The King’s men. La compañía de Shakespeare.

Domingo 18 de Abril a las 16hs.

Prof. Vanessa Harding: Shakespeare y las plagas.

Sábado 24 de Abril a las 19hs.

Prof. Stephen Greenblatt: El tirano. Shakespeare y la política.

KARTUN/SHAKESPEARE

Mauricio Kartun reflexionará sobre su relación con la obra de Shakespeare: Kartun

dramaturgo, lector, espectador, docente, adaptador. Cómo descubrió el autor de Terrenal la obra de Shakespeare, qué significa en su historia la relación con el teatro shakesperiano, cómo adaptó Romeo y Julieta, cómo se apropia de Shakespeare el teatro argentino, por qué Shakespeare es un clásico, qué puestas shakesperianas recuerda y qué películas, qué obra de Shakespeare dirigiría y por qué, entre otras cuestiones.

La entrevista se realizará en vivo el día Sábado 17 de abril a las 16hs.

FESTIVAL SHAKESPEARE

EN LA ESCUELA

El Festival Shakespeare en la Escuela comienza su 6ta edición en Argentina.

En estos años ha participado más de 400 escuelas (públicas y privadas) de todo el país.

Estos eventos online están destinado a que maestr@s y profesor@s de escuelas primarias y secundarias puedan tener más y mejores herramientas para la enseñanza de Shakespeare en sus instituciones.

Estrategias de enseñanza en el aula: Folger Library (USA)

La entrevista estará disponible online el: 11 de Abril a las 16hs.

Shakespeare en el aula de la Primaria por Cecilia Pena Koessler.

La actividad será en vivo y online el 18 de Abril a las 17:30hs.

Shakespeare en el aula de la Secundaria por Flavia Pittella

La actividad será en vivo y online el 25 de Abril a las 17:30hs.

__________

Becas Creación del Fondo Nacional de las Artes en formato renovado

Interrumpidas en el marco de la pandemia de COVID-19, las tradicionales Becas Creación del Fondo Nacional de las Artes (FNA) vuelven renovadas para contribuir con aquellos proyectos culturales que necesitan auxilio económico en un sector que ha sido especialmente castigado por la emergencia sanitaria.

Durante 2020 el FNA dedicó gran parte de su logística a las Becas Sostener Cultura I y II, que beneficiaron de forma extraordinaria a trabajadores y trabajadoras de la cultura de todo el país. En 2021, en cambio, el foco estará puesto en fortalecer, fomentar y estimular la concreción de proyectos artísticos-culturales con una mirada amplia y federal.

Por primera vez habrá montos que varían de acuerdo a la cantidad de integrantes. Se ha dispuesto que se otorguen $80 mil para los proyectos individuales; $120 mil para los proyectos grupales que tengan entre dos y cuatro integrantes y $160 mil para los que tengan cinco o más integrantes. En esta ocasión, el pago se realizará en su totalidad en cuanto se otorgue la beca, no estará dividida en estipendios.

Otra novedad es que, a diferencia de otros años, en esta edición no quedarán excluidos quienes hayan resultado ganadores o beneficiarios en concursos o becas de años pasados. Es decir que beneficiarias y beneficiarios de la Beca Sostener Cultura o de concursos de 2020 podrán aplicar a la Beca Creación 2021, así como de Becas 2018 y 2019. Cabe aclarar que sí es requisito excluyente que hayan presentado sus informes finales, es decir que nadie que deba informe final de Becas Creación o Becas Formación puede participar. Esto no aplica para las contraprestaciones de Beca Sostener Cultura II, ya que para presentar la misma hay tiempo hasta junio.

La convocatoria a las Becas Creación 2021 estará abierta entre el 6 de abril y el 11 de mayo de 2021 y la inscripción deberá realizarse en forma virtual a través de la Plataforma del FNA: https://app.fnartes.gob.ar.

__________

“Más allá de las formas”, de Alejandro Gigli

Dentro de cada uno de nosotros residen verdades y conocimientos que pueden manifestarse de múltiples formas, al adentrarse en las arquitecturas de un mundo interior.

Las obras son una invitación a la revelación de algo oculto, según la visión del que mira. Así, aparecen formas geométricas sugerentes que nuestra mente, desde lo profundo, sabrá ver.

Puede visitar la muestra en Praxis Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:30 a 19:30; sábados, 10:30 a 14:00

____________

Las propuestas del Museo Nacional de Bellas Artes

Luego del cierre temporario como medida sanitaria preventiva, el Museo Nacional de Bellas Artes abre sus puertas al público de jueves a domingo, de 12:00 a 19:00, con entrada gratuita y reserva previa de turnos ingresando en www.bellasartes.gob.ar.

Se permitirá recorrer las salas de la planta baja, que albergan las obras de arte argentino del siglo XIX, las piezas de arte europeo de los siglos XII al XIX, y las colecciones Guerrico y Hirsch, que forman parte del acervo permanente del Bellas Artes.

_________

Muestras en el Museo Sívori

Con el protocolo de los Museos de la Ciudad, las visitas al Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori serán de lunes, miércoles, jueves y viernes de 12:00 a 19:00; sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00.

Para garantizar el ingreso, se recomienda la reserva previa por vía digital y anticipada (al menos 2 horas antes del turno requerido) a través del Sitio Web del Museo. En caso de que el visitante asista sin reserva previa, su ingreso dependerá de que el aforo dentro de las salas no esté completo.

-La exhibición Guillermo Facio Hebequer-Abraham Vigo reúne una importante selección de grabados históricos del artista Guillermo Facio Hébequer y bocetos escenográficos del artista Abraham Vigo pertenecientes a la Colección Sívori.

Esta exposición ha sido realizada en conjunto con el equipo de investigación del museo y las áreas de dirección y producción museográfica del Sívori.

-Un párpado pleno de savia. La muestra reúne más de 90 obras en dibujo de pequeño y mediano formato realizadas por Martha Zuik entre 1954–1979, los primeros años de su producción que, junto a materiales documentales diversos, reconstruyen su inicio artístico.

El Museo Sívori está en Av. Infanta Isabel 555, Parque Tres de Febrero, CABA.

__________

“Paisaje”, una experiencia artística inmersiva

“¿Cómo abordar la noción de paisaje desde este entorno extrañado?”, se preguntan Florencia Battiti y Daniel Fischer, curadores de la exposición colectiva que está disponible en casanaranja.com.ar

En el contexto de pandemia, el acceso al arte por medios virtuales tomó mayor relevancia. En esa línea, la experiencia Paisaje propone un recorrido virtual innovador e interactivo que permite acceder, desde una computadora o celular, a las obras originales de artistas como Charly Nijensohn, Teresa Pereda, Fabiana Barreda, Matías Duville, Estanislao Florido, Gabriela Golder, Jorge Macchi, Edgardo Rudnitzky, Leticia Obeid, Silvia Rivas y Paola Sferco.

La exhibición está dividida en cuatro salas que invitan a un recorrido pausado y agradable donde el visitante podrá desplazarse entre las salas utilizando el mouse y acceder a información clave tanto de la pieza como del artista. El recorrido también cuenta con audioguías y tips desarrollados por el equipo de mediación de Casa Naranja para una exploración activa durante el tour.

___________

Fabián Bercic presenta la exposición “Meteora”

Ya se puede visitar la muestra de esculturas, fotos y cascos femeninos en galería Calvaresi, Defensa 1136, hasta el sábado 8 de mayo.

La muestra, denominada Meteora, reúne esculturas geométricas de gran tamaño, cascos de armaduras que representan tocados femeninos neoclásicos y fotografías de paisajes nevados, todas obras realizadas entre el 2017 y el 2021.

_________

La muestra del Museo Terry de Tilcara

La muestra permanente del Museo Nacional Terry de Tilcara puede visitarse todos los viernes, sábados y domingos por la tarde.

El Museo Nacional Terry, desde el inicio de la cuarentena, viene llevando adelante una variada agenda de propuestas virtuales a las que se sumaron luego actividades al aire libre en los patios del museo, en la plaza y en escuelas rurales. Como parte de un proceso de reapertura gradual y consciente el público ahora podrá visitar las salas del museo de forma presencial y reencontrarse con la muestra permanente que contiene obras del pintor José Antonio Terry y de sus hermanas Leonor y Sotera.

Las visitas a las salas podrán realizarse los días viernes, sábados y domingos en el horario de 14:00 a 18:00 y serán guiadas, con una duración de 25 minutos, pudiendo asistir simultáneamente hasta 6 personas que integran un mismo grupo familiar, o bien un máximo de 3 personas de distinta procedencia, según lo establecen los protocolos sanitarios.

Para asistir es necesario realizar una reserva previa a través de la web del museo.

_________

CINE

Constelaciones colectivas - El nuevo cine independiente de Hamburgo

El Goethe-Institut Buenos Aires y la Sala Leopoldo Lugones - CTBA presentan Constelaciones colectivas – El nuevo cine independiente de Hamburgo del 8 al 22 de abril.

Este ciclo online está integrado por una selección de nueve películas actuales de directoras y directores de la ciudad portuaria del norte de Alemania, donde el cine independiente, experimental y cooperativo se arraiga, se fortalece y cuenta con una larga tradición. El ciclo de cortometrajes y largometrajes, con acceso libre y gratuito, será presentado con una charla inaugural por el crítico y programador de cine Roger Koza.

Programa I: 8 al 15 de abril. Programa II: 15 al 22 de abril. Ambos programas podrán verse durante siete días a partir del 8 y el 15 de abril respectivamente a través de la plataforma online Vivamos Cultura - Sala Leopoldo Lugones.

_________

Fritz Lang en América - 14 films en la Sala Leopoldo Lugones

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, y la Fundación Cinemateca Argentina, han organizado un ciclo denominado Fritz Lang en América, que se llevará a cabo del jueves 8 al domingo 25 de abril en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530). La muestra está integrada por catorce largometrajes fundamentales del cineasta alemán dirigidos durante su exilio en el continente americano y producidos en el seno del sistema de estudios de Hollywood.

Agenda del ciclo:

Jueves 8:

Los verdugos también mueren (Hangmen Also Die!; EE.UU., 1943). A las 15 h (134′, DM).

Solo vivimos una vez (You Only Live Once; EE.UU., 1937). A las 19 h (86′, DM).

Viernes 9:

La caza del hombre (Man Hunt; EE.UU., 1941). A las 16 h (105′, DM).

La venganza de Frank James (The Return of Frank James; EE.UU., 1940). A las 19 h (92′, DM).

Sábado 10:

Espíritu de conquista (Western Union; EE.UU., 1941). A las 16 h (95′, DM).

Prisioneros del terror (Ministry of Fear; EE.UU., 1944). A las 19 h (86′, DM).

Domingo 11:

Mala mujer (Scarlet Street; EE.UU., 1945). A las 16 h (102′, DM).

La mujer del cuadro (The Woman in the Window; EE.UU., 1944). A las 19 h (107′, DM).

__________

Las cargas

Las cargas

El dramaturgo y director Christian García estrenó su obra Las cargas, junto a un elenco formado por Laura Névole, Lucas Crespi y Pablo Chao, en la cual se reflexiona desde el humor absurdo acerca de los mandatos sociales que recaen sobre las personas y sus vínculos, y cómo esas cargas nos atrapan y alejan de lo que somos realmente.

¿De qué trata? Todos somos madres, padres o hijos de alguien. Alguna vez fuimos o somos amantes o amados, en multitud o en soledad. Somos algo a nuestro modo, familia, intento o lo que sea. Todo eso junto, a veces, y nada al mismo tiempo. De cualquier manera, cuando nos llegue la hora, vamos a remolcar nuestros cuerpos hasta la orilla como focas. Y ahí, al borde de todo, vamos a esperar que la marea nos arrastre, que haga suya nuestra carga.

Funciones: sábados 22:30 horas en la Casa Teatro Estudio (Guardia Vieja 4257, CABA). Entradas $500. Reservas.

__________

Sala Leopoldo Lugones. Vuelve el cine en el cine

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que la Sala Leopoldo Lugones reinicia sus actividades de manera presencial como sede del 22° Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici).

La Lugones alojará una parte de la programación del evento cinematográfico, reencuentro con los espectadores que continuará con el regreso gradual de ciclos retrospectivos, programas temáticos y estrenos de producciones recientes.

Asimismo, en tiempos de distanciamiento social, la Sala Leopoldo Lugones continuará ofreciendo, de manera absolutamente gratuita, una serie de programas y proyecciones especiales online, en la plataforma del Ministerio de Cultura y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires

________

Lita Stantic, cineasta. 6 films en la Sala Leopoldo Lugones Online

034

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, y Cinemateca Argentina han organizado un ciclo denominado Lita Stantic, cineasta, en la plataforma del Ministerio de Cultura y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires. El ciclo está integrado por cinco películas producidas por la realizadora y productora argentina Lita Stantic en diversas etapas de su extensa y rica carrera, e incluye títulos de María Luisa Bemberg, Lucrecia Martel, Pablo Reyero, Gustavo Fontán y la realizadora paraguaya Paz Encina.

El programa se completa con el único largometraje dirigido por Stantic en 1993, la notable Un muro de silencio. Este ciclo online anticipa una futura retrospectiva presencial en la Sala Leopoldo Lugones, cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

Podrá acceder a las proyecciones de la Sala Leopoldo Lugones virtual en la plataforma del Ministerio de Cultura en este link y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires desde aquí . Cada título estará disponible durante siete días.

____________

Continúa la propuesta virtual de Cine Lumière

-”Entre Nosotras” (Italia) de María Sole Tognazzi con las interpretaciones de Margherita Buy, Sabrina Ferilli, Domenico Diele.

Sinopsis: La película cuenta la historia de amor entre la arquitecta Federica (Margherita Buy) y la ex-actriz Marina (Sabrina Ferilli), que deciden ir a vivir juntas. En el pasado, la tímida e introvertida Federica estuvo casada y tuvo un hijo, mientras que Marina ha sido siempre una orgullosa lesbiana y muy abierta. El pasado de cada una afectará a su relación llegando a poner en cuestión su amor.

-“Chavela”. Por segunda semana consecutiva se emite el material inédito de esta película, así como las entrevistas que dio y sus contemporáneos, colegas y parejas, han dado como resultado un cariñoso retrato de una artista carismática y excepcional, que fue abiertamente lesbiana a lo largo de su vida.

Chavela Vargas ganó un nombre por sí misma primero en México y más tarde en todo el mundo principalmente por su interpretación de rancheras tradicionales. Estas canciones eran compuestas principalmente por hombres y en su mayoría hablaban de amor no correspondido por las mujeres, el cansancio del mundo y la soledad. Chavela las interpretaba con su propio ritmo y su voz áspera y vulnerable.

Aparecen en cámara personas como el director Pedro Almodóvar, a quien ella llamaba “su esposo en este mundo”, y quien apadrinó su carrera dentro y fuera del país ibérico. Desde esa resurrección artística el documental hace un foco especial en los recitales y conciertos que levantaron la euforia del público en el mundo. Escenarios como el Olympia en Francia, Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro de Bellas Artes en México, la ciudad de la que se quejó, pero amó hasta el final y la misma en donde decidió morir. Dirección: Catherine Gund, Daresha Kyi.

Puede verla en Cine Arte Lumière.

__________

Cervantes Online presenta “Asteroide. Fin de un mundo imposible”

Asteroide. Fin de un mundo imposible puede verse en el Cervantes online , con subtítulos en español. Esta obra fue seleccionada en el concurso Nuestro Teatro y permanecerá disponible en ese canal.

Con Carlos Belloso, Eugenia Guerty, Julián Larquier, Luis Machín y Camila Peralta.

La música es de Guillermina Etkin, el diseño de iluminación de Ricardo Sica, el de vestuario de Cecilia Zuvialde y el de escenografía de Mariana Tirantte.

__________

“Artes Performáticas, El espacio de ensayo (en otro lado)” de Ivana Müller

Últimos días para ver las dos piezas audiovisuales realizadas por la artista franco-croata, en el marco de El espacio de ensayo (en otro lado) y en colaboración con el Instituto Francés de Argentina.

El espacio de ensayo es un ciclo de entrevistas en el que diversos artistas de las artes escénicas abren sus procesos y reflexionan sobre ese espacio esencial de la práctica del cual hoy se ven privados: “el espacio de ensayo”. Realizado en el marco de El trabajo del artista, el ciclo inaugura la versión El espacio de ensayo (en otro lado), con la participación de artistas internacionales.

La segunda pieza, Reflexiones compartidas, es un video en el cual el texto está lleno de blancos a ser completados por les espectadores: una conversación incompleta que intenta producir un encuentro a pesar de la distancia.

Puede verlo en este enlace.

__________

TEATRO

“Toc Toc”

TOC TOC, la comedia más obsesiva y divertida de todas, del reconocido y talentoso autor francés Laurent Baffie, batió récords en la historia del teatro argentino siendo la comedia más vista y regresa con funciones en el Multitabaris.

Seis personajes que padecen trastornos obsesivos compulsivos (TOC) se encontrarán y se conocerán en la sala de espera de un afamado psiquiatra con el fin de solucionar sus problemas. El psiquiatra nunca acudirá a la terapia y serán ellos los que tengan que llegar a sus propias conclusiones.

Ernesto Claudio; Patricia Echegoyen; Miguel Ángel Rodríguez; Malena Figó; Natacha Córdoba; Diego Freigedo y Gabriela Grinblat bajo la dirección Lía Jelín, y producción de Sebastián Blutrach, Eloísa Cantón, Bruno Pedemonti y el productor mexicano Morris Gilbert.

Funciones: Miércoles, jueves y viernes a las 20:00; sábados 20:30 y 22:30; domingos 19:30 || Teatro Multitabarís, Avda. Corrientes 831 || Localidades: $ 1.700, por boletería del Teatro o por sistema Plateanet: 5236-0000

__________

Elizabeth II en el Teatro Regina

Vuelve la comedia musical del off, aplaudida por el público en el verano de Buenos Aires y con maravillosas críticas especializadas: domingos 18 y 25 de abril y 2 y 9 de mayo.

Tomando la leyenda inglesa que dice que la famosa Reina Virgen era en realidad un hombre, Pérez Costa da lugar a una ficción en la que se propone hablar sobre la identidad de género, el derecho latente por el que peleamos día a día a ser felices siendo aquello que imaginamos ser, más allá de lo impuesto.

Se podrá ver en el Complejo Teatral Regina, Av. Santa Fé 1235, todos los domingos a las 20:30 protagonizada por el destacado actor del teatro musical Gustavo Monje, junto a grandes artistas del género.

___________

“El equilibrista”, con Mauricio Dayud

Mauricio Dayub y sus 5 personajes en "El equilibrista"

Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo porqué.

Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo. Mauricio Dayub.

Autores: Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub. Dirección: César Brie

Funciones: viernes y sábado a las 20:00 en el teatro Chacarerean, Nicaragua 5565, CABA.

__________

Bergman y Liv. Correspondencia amorosa

Un espectáculo de Lázaro Droznes interpretado por Ingrid Pelicori y Osmar Nuñez con la dirección de Leonor Manso.

Esta obra epistolar está interpretada por Ingrid Pelicori y Osmar Nuñez con la dirección de Leonor Manso.

Las funciones son los días viernes y sábados a las 20.30 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) y las entradas se adquieren online únicamente a través de Alternativa Teatral. Platea $550, Pullman $450.

Sinopsis: La obra relata a través de cartas el vínculo que tuvo a lo largo de cuarenta años Ingmar Bergman con Liv Ullmann. Un vínculo de gran profundidad, complejidad y riqueza tanto en lo personal como en lo artístico. A lo largo de este intercambio epistolar, ellos pasan por distintas etapas. Sin embargo, estarán unidos para siempre. A veces a través del trabajo, esa pasión en común, a veces reflexionando sobre el pasado. Y siempre compartiendo las alegrías y tristezas que les depara la vida en las distintas etapas.

___________

La conducta de los pájaros

Con las actuaciones de Juan Washington Felice Astorga, Guillermo Bechthold, Federico Rodríguez Moreno y Eliana Wassermann. Autores: Vicente Muleiro y Norman Briski. Director: Norman Briski. Música original: Fito Páez

Sinopsis: ¿Es posible estudiar la conducta de los pájaros? ¿Es atrapable la posibilidad de un cambio social? La reunión entre un intelectual y dos héroes de la historia como Rosa Luxemburgo y Manuel Ugarte solo generan más preguntas. Con la única certeza de que la pregunta es lo más importante. La conducta de los pájaros es intentar saber por qué la paloma se equivoca.

Todos los viernes a las 21:00 en Teatro Calibán, México 1428 PB 5, CABA.

__________

Fragmentos de oscuridad. Los caprichosos objetos del destino

El Grupo de Teatro Callejero La Runfla cumple 30 años y lo festeja con el estreno de Fragmentos de oscuridad. Los caprichosos objetos del destino de Héctor Alvarellos inspirada en “Los ciegos” de Maurice Maeterlinck.

Podrá verla todos los sábados en el teatro bajo las estrellas que desde hace tres décadas La runfla crea en las instalaciones del Parque Avellaneda. Una excelente oportunidad para conocer y ver al emblemático Grupo de Teatro Callejero.

Para cuidarnos en cada función se implementará un sencillo, pero necesario, protocolo sanitario para poder disfrutar del teatro de manera segura.

Funciones: sábados a las 21:00 en Lacarra al 900 || Entrada: a la gorra

_________

El virus de la violencia

Una obra de Marina Wainer con las actuaciones de Romina Pinto e Iván Steinhardt. Por cuestiones de protocolo y medidas higiénicas, la venta de entradas se realiza en forma digital a través de Alternativa Teatral.

Sinopsis: Una pareja de recién casados llega de viaje de luna de miel a un lugar hermoso e idílico, pero estalla la pandemia del coronavirus y deben permanecer allí por la estricta cuarentena. La separación de sus familiares y la escasez de dinero, hacen resaltar los efectos secundarios del aislamiento. La curva ascendente y mortal del virus crece a la par del maltrato y de a poco, el confinamiento se vuelve una cárcel de difícil salida.

Estreno sábados a las 20:30 en Lerma 568, Patio de Actores.

_________

No importa dónde (un ensayo sobre Richard The Second de William Shakespeare)

(Julián Aguirre)

“No importa dónde” es una puesta despojada con gran despliegue corporal, música original y una chelista en vivo, sobre los monólogos de Ricardo II, presentando las escenas pensadas como olas que se suceden una tras otra, con algunos “inserts” de Hamlet.

El rey Ricardo desembarca en la costa de Gales luego de combatir en las guerras de Irlanda desconociendo que Bolinbroke, duque de Hereford y futuro Enrique IV ha eliminado a muchos de sus aliados y se prepara para destituirlo del trono. Cuando se da cuenta....

El crítico Harold Bloom piensa que Ricardo es un predecesor del príncipe de Dinamarca y la versión de Juan Manuel Correa y Claudio Peña juegan con esa idea en una propuesta escénica única.

Funciones: jueves de abril a las 21:00 en Nün Teatro Bar, Juan Ramírez de Velazco 419, Villa Crespo. Entradas: $600

_________

Las Oceánicas

Las Oceánicas explora el mundo íntimo de dos adolescentes y el empleado de un hotel. Los universos que los personajes despliegan en lo que nombran se van sucediendo en la obra como acto de magia o de performatividad.

Sinopsis: En un cuarto de hotel en Mar del Plata, dos jóvenes compañeras de colegio pasan su estadía mientras asisten a una convención de poesía. Sutilmente tocadas por el universo de Alfonsina Storni y Alejandra Pizarnik, cultivan un micromundo de intimidad apocalíptica y florida, a resguardo del exterior. Es de noche cuando, de un modo espontáneo, un joven empleado del hotel ingresa a la habitación. La cofradía de esta amistad empieza a hacer agua y la playa misma va apoderándose de la habitación. Las jóvenes, intento de poetisas, se descubrirán fallidas, incompletas o simplemente jóvenes. En el camino íntimo e intransferible del propio deseo, construirán su modo único de habitar el mundo.

Funciones: viernes a las 22:00 || Teatro Cultural Morán - Pedro Morán 2147 - || Entrada: $500 - Reserva: https://www.passline.com

__________

Pieza para maniquíes y un actor de reparto.(Documental sobre el silencio)

Durante el 3, 10 y 17 de abril, se presentará en el Teatro Payró a través de streaming, el espectáculo Pieza para maniquíes y un actor de reparto (Documental sobre el silencio), de Gabriel Penner bajo dirección de Ana Alvarado. Las entradas pueden adquirirse únicamente por Alternativa Teatral.

Con dramaturgia de Gabriel Penner y las actuaciones de Pablo Maidana, Luciano Mansur y Guillermo Tassara.

Sábados 3, 10 y 17 de abril a las 21hsEntrada general: $400 - por Alternativa Teatral

__________

Dos/ Un elogio escénico para el amor

Dos payasos de dudosa reputación, reunidos en una unicidad inevitable, se proponen crear un espectáculo de variedades sobre la base de una disertación filosófica sobre el amor. DOS / Un elogio escénico para el amor es un proyecto que se enmarca en la trayectoria de producción de la Compañía El Muererío Teatro, dirigida desde 1996 por Diego Starosta. Este Espectáculo forma parte de la trilogía teatral Condiciones de Verdad, iniciada con el espectáculo El immitador de Demmóstenes (2017).

Con dramaturgia de Diego Starosta, supervisión dramatúrgica de Sebastián Ricci, la actuación de Diego Starosta y al dirección de Sebastián Ricci.

Funciones presenciales los viernes a las 21:00 en Teatro Payró (San Martín 766, Caba) // Entrada general: $500, por Alternativa Teatral.

__________

El fixer, de Mario Diament

Una nueva obra de Mario Diament con las actuaciones de Edgardo Moreira y Enrique Dumont que habla sobre la Argentina de hoy, sobre la Argentina de siempre y esos personajes únicos que revelan lo increíble.

Sinopsis: Dos argentinos se encuentran por casualidad en un café de South Beach, en Miami, en tiempos de la pandemia. Uno es un periodista, de paso por la ciudad. El otro es un expatriado, un personaje misterioso, que dice haber estado vinculado a los servicios de inteligencia. A lo largo de una conversación que comienza de manera trivial, el relato aborda algunos de los episodios más turbulentos de la historia argentina reciente. El hombre, que se define como un “fixer”, un arreglaquilombos, parece conocer detalles críticos y haber participado de algunos de ellos. Bajo el sutil interrogatorio del periodista, la historia que emerge constituye una punzante radiografía de la Argentina actual.

Todos los sábados a las 20:30 en El Tinglado.

__________

Fragmentos de oscuridad. Los caprichosos objetos del destino, de Héctor Alvarellos

El Grupo de Teatro Callejero La Runfla cumple 30 años y lo festeja con el estreno de Fragmentos de oscuridad. Los caprichosos objetos del destino de Héctor Alvarellos, piezainspirada en Los ciegos de Maurice Maeterlinck.

La obra se podrá disfrutar todos los sábados en el teatro bajo las estrellas que desde hace tres décadas La runfla crea en las instalaciones del Parque Avellaneda. Una excelente oportunidad para conocer y ver al emblemático Grupo de Teatro Callejero.

En cada función se implementará un sencillo, pero necesario, protocolo sanitario para poder disfrutar del teatro de manera segura.

Funciones: sábados a las 21:00 en Lacarra al 900, esquina Remedios || Entrada: a la gorra

_______

Cosas que supimos siempre

Escrita y dirigida por Ignacio Apolo Con Arturo Bonín y Fede Marrale. La obra fue grabada en el teatro El Extranjero en diciembre de 2020.

Sinopsis: Nicolás (45) encuentra a Antonio (70), su padre, escondido en un depósito de sillas, manteles y mesas. Afuera parece haber una fiesta, de la que Antonio se ha escapado. Su hijo intentará hacerlo regresar, pero para volver -si esto fuera posible- primero habría que comprender. Habría que recordar. Habría que aceptar y, finalmente, asumir las cosas que supimos siempre.

Entradas en venta por alternativateatral.com y en este sitio. || Gorra virtual: mínimo de $ 250.

_________

Vuelve “Petróleo” al Metropolitan Sura

Una de las obras más vistas y premiadas de los últimos tiempos regresó a la sala del teatro Metropolitan Sura (Av. Corrientes 1343) para revivir la magia de un espectáculo presencial y el poderoso encuentro entre el cuarteto de actrices Piel de lava y su público.

Sinopsis: Las actrices se ponen en la piel de cuatro trabajadores del petróleo como posibilidad de indagar en la construcción del género. En la obra convive la construcción/deconstrucción de estereotipos y el humor; ejes fundamentales que reafirma su vuelta al teatro presencial.

Puede verla los miércoles a las 20:00, siguiendo los protocolos vigentes. || Entradas en Plateanet.

____________

Deviniendo Tato

Deviniendo Tato

La obra “Deviniendo Tato” se crea a partir de textos dramáticos, artículos y anécdotas de Eduardo Tato Pavlovsky. También situaciones de sesiones de psicodrama evocadas y recreadas por los autores de la obra que fueron pacientes de Tato durante varios años. Deviniendo Tato es un reconocimiento – homenaje a todo lo vivido y trabajado con Tato en sus sesiones grupales.

A modo de patchwork, se ligan estos elementos heterogéneos que componen escenas, a medida que surgen líneas de sentido. Los fragmentos de obras de Tato Pavlovsky están en la pieza “Deviniendo Tato” desterritorializados de las obras originales del autor. Es así, que ligados unos a otros, y con frases de artículos y anécdotas, resultan reterritorializados en las escenas de Deviniendo Tato.

Funciones: domingos a las 18.30 en Nün Teatro Bar, Juan Ramírez de Velazco 419, Villa Crespo

________

“Todo mal” en Espacio Callejón

La obra es un compendio de experimentaciones grupales. Un continuo avance de la acción. Una vorágine de situaciones incómodas, humor oscuro y peligro latente, que va creciendo en intensidad hasta alcanzar su clímax devastador: la representación de su propia muerte, artificial e inevitable.

Actúan: Bárbara Culotta, Juan Jiménez, Manuel Guirao, Marina Rodríguez Levy, Nicolás Schneider, Victoria Casellas, Poppy Murray y Zoilo Garcés. Dramaturgia y dirección: Leandro Orellano.

Sinopsis: Juan y Beata salen hace un mes y deciden mudarse juntos. La primera noche de convivencia Beata confiesa ser parte de una especie de secta o grupo con el que tiene un pacto pendiente. La fecha elegida para cumplirlo es esa misma noche y están llegando. De pronto la intimidad de la pareja se ve invadida por un desfile de personajes grotescos que ponen a prueba los límites de la tolerancia y la aceptación.

En Espacio Callejón - Humahuaca 3759. Entrada general: $600.-Estudiantes y jubilados: $500 en este sitio.

__________

Nada del amor me produce envidia

Un melodrama musical escrito por Santiago Loza, dirección y puesta en escena de Diego Lerman y la actuación de María Merlino.

Sinopsis: Espectáculo teatral-musical centrado en el drama de una costurera de barrio a la que un buen día se le aparecieron Libertad y Evita para encargarle el mismo vestido. Tomando como punto de partida el mítico cachetazo que aparentemente Libertad Lamarque le habría dado a Eva Perón, Nada del amor me produce envidia es un melodrama musical cuyo anclaje es el mundo de las cancionistas argentinas de los años 30.

Todos los domingos a las 19:30 en el Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857, CABA.

____________

Buscando a Vassa

Filmación

Continúa el ciclo de audiovisuales del CTBA con una producción basada en la pieza «Vassa Zheleznova», de Máximo Gorki, con texto y dirección de Felicitas Kamien en el Ciclo Modos Híbridos.

Maiamar Abrodos, Stella Galazzi y Marta Haller interpretan la vida de Vassa Zheleznova, esa mujer avasallante y orgullosa que ha criado una caterva de inútiles a los que pretende controlar y proteger hasta las últimas consecuencias.

Puede verlo a través de la plataforma vivamoscultura.buenosaires.gob.ar y de la web complejoteatral.gob.ar

__________

Elizabeth I, Una historia de otro tiempo que es hoy

Tomando la leyenda inglesa que dice que la famosa Reina Virgen era en realidad un hombre, Pérez Costa da lugar a una ficción en la que se propone hablar sobre la identidad de género.

Sinopsis: Elizabeth, Francis (su consejero) y Robert (su más leal confidente) se dan cita en un viejo taller de cuadros del palacio. La reina debe elegir esta noche en secreto entre tres pretendientes aquel con quien va a poner fin a su soltería: Felipe II de España, Eric de Suecia y Enrique III de Francia. Cada uno de ellos traerá a la escena una hipótesis y agregará argumentos para que Elizabeth, mejor dicho el joven debajo de su peluca, se proponga dejar la identidad impuesta y decida recuperar su antigua vida… ¿Cómo lo hará? ¿De qué manera logrará sortear las dificultades que se le impondrán para asumir su identidad?

Puede verlo en El Cubo, Pasaje Zelaya 3053 (CABA), los sábados a las 20:30. Localidades $ 750, promoción 2 x $ 1.200. Venta por Plateanet.com

__________

Después de nosotros (El hijo de Juan Oribe)

Julio Chávez se presenta de miércoles a domingo en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza con “Después de nosotros” (el hijo de Juan Oribe).

El multipremiado actor, que también es el autor de la obra junto a Camila Mansilla, comparte escenario con Alejandra Flechner, María Rosa Fugazot, Matías Recalt y Mariano Muso.

Dirigida por Daniel Barone, la obra es una producción de Adrián Suar y Nacho Laviaguerre.

Argumento: Juan (Chávez) y Andrea (Flechner) fueron pareja y fruto de su relación nació Federico (Recalt), que tiene 22 años y un retraso madurativo. La vida se fue construyendo día a día superando obstáculos.

Funciones: jueves y viernes a las 20:30; sábados a las 20:15 y a las 22:15; domingo a las 20:30. Funciones online: todos los jueves a las 20:30

__________

Molly, una mujer

“Molly, una mujer” es una obra con libro y dirección de Fernando Saad, protagonizada por María Marchi y Gastón Biagioni.

Sinopsis: La vida que habían construido se desbarató en un montón de piezas, formulada en dos preguntas: ¿Qué mujer soy y qué mujer seré? Y ahora su mundo depende de cómo transita ese deseo de libertad. Pero el camino de Ana se devela en sus sueños, en las mujeres a las que pone cuerpo y voz en el escenario, transitando miedos no confesados y descubriendo que el deseo a veces es una grieta por la cual el dolor escapa. Separarse de su hombre y volver veinte años después... una despedida donde se evidencian las marcas en dos cuerpos enfrentados por el tiempo y las ilusiones perdidas.

Las funciones se realizarán todos los jueves a las 20:00 en el teatro Buenos Aires. Avenida Corrientes, esquina Rodríguez Peña.

__________

“Te quiero, sos perfecto, cambiá”

Es una comedia musical protagonizada por Laura Oliva, Flor Otero, Roberto Peloni y Agustín Sullivan, con dirección general de Ricky Pashkus y producción general de Rimas Producciones.

Sinopsis: El encuentro, la primera cita, el noviazgo, el levante, la seducción, el amorío, la discusión con los padres, los mandatos, la soltería. Todos estos aspectos son vividos y mucho más, a través de una mirada irónica, simpática y crítica que permite entender el amor romántico con mucho amor, pero también con mucho humor.

Funciones: miércoles y jueves a las 21:00, sábado a las 20:00 en el Teatro Astral, Avenida Corrientes 1639, CABA. Entradas a la venta en boletería o por Plateanet.

__________

“Fritos Refritos” en #SábadosEnElConti

Fritos Refritos es un espectáculo en movimiento realizado con números clásicos - propios, nuevos y a estrenar del Payaso Chacovachi y la Payasa Fanchulini. Entre los dos suman medio siglo de profesión: son jóvenes para ser viejos y viejos para ser jóvenes.

Tienen un repertorio de 30 rutinas... “a la carta” , donde el menú que escojan será acorde al espacio, al tipo de público y tiempo disponible. De esta manera, cada presentación es única. Espectáculo adaptable para sala, teatro, circo, anfiteatro y calle.

En Av. Del Libertador 8151 - Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). Para más información puede ingresar a este enlace.

__________

“Zoraida, la reina del Abasto”, un audiodrama dirigido por Mariano Stolkiner por las calles del Abasto

Sinopsis: Zoraida, es una mujer inmigrante, al igual que tantas otras. Originalmente de nacionalidad colombiana y madre soltera de dos hijos, desde su llegada se ha ganado la vida con distintos trabajos. En este recorrido, nos invita a pasar por algunos de sus lugares más íntimos en el Abasto, zona de la Ciudad de Buenos Aires dónde vive y trabaja. A través del mismo, los espectadores irán pudiendo construir la historia de esta mujer entrañable, referente de tantas otras que circulan alrededor nuestro cada día sin que les prestemos mayor atención.

Dramaturgia: Mariano Stolkiner, Voz del recorrido: Zoraida Saldarriaga.

Máximo de participantes: 15 por función. Localidades: $ 300 en www.teatroelextranjero.com o www.alternativatetral.com || Consultas e informes: consultas@teatroelextranjero.com o al 48627400.

Funciones todos los sábados a las 20:00 y 21:00. Los recorridos comienzan y terminan en el Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3380, CABA.

_________

Las chicas del zapping

El fanatismo de unas divertidas empleadas del hogar por el mundo de la televisión, llevará a disfrutar de un espectáculo lleno de ritmo, color y nostalgia. De humor rápido y desenfrenado, que prometen risas mediante un refrescante cóctel de nuevos personajes y situaciones.

Con más de 25 años de trayectoria, Los Quintana fusionan el teatro y el arte del transformismo trabajando a la perfección la técnica de la fonomímica y la pantomima, usando como base bandas sonoras de películas, fragmentos de teleseries, publicidades y un repertorio musical alegre y melodramático.

Autoría: David Quintana. Actúan: Fernando Quintana, Martín Bontempo, Juan Speroni, Tadeo Pettinari.

Funciones: viernes a las 22:30 || Localidades: $ 700 || Entradas a través de Plateanet || Teatro CPM Multiescena - Av. Corrientes 1764 (CABA)

__________

MÚSICA

Las propuestas del Centro Cultual Kirchner

El Centro Cultural Kirchner, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, continúa proponiendo actividades abiertas al público, con espectáculos en vivo y exhibiciones realizadas bajo el estricto cumplimiento de todos los protocolos vigentes de higiene, seguridad y distanciamiento. Además, se puede acceder a nuestros contenidos originales a través de la web www.cck.gob.ar y de las redes sociales.

-Argentina desde el piano. Homenaje a Astor Piazzolla

Con la coordinación de Hilda Herrera, los pianistas Nicolás Müller, Sebastián Gangi y Lisandro Baum interpretan piezas de Piazzolla como Para lucirse, Los pájaros perdidos y Decarísimo. El concierto forma parte del programa Pianistas Argentinos, del Ministerio de Cultura de la Nación.

Viernes 2 de abril, 20:00 / Sala Argentina

-Nahuel Pennisi

El cantante y guitarrista virtuoso presenta el concierto presencial A solas, un recorrido íntimo por su repertorio más popular.

Sábado 3 de abril, 20:00 / Auditorio Nacional

-Cuerdas de la Sinfónica Juvenil Nacional “José de San Martín”

Bajo la batuta de María Clara Marco Fernández, el ensamble interpreta obras de Vivaldi, Bach, Mozart y Piazzolla, con Pilar Magalí Policano como violín solista.

Domingo 4 de abril, 18:00 / Auditorio Nacional

-Cecilia Pastawski, Santiago Bürgi, Hernán Iturralde y Tamara Benítez interpretan música de cámara argentina

Una selección de canciones de cámara de compositores argentinos: Carlos López Buchardo, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Floro Ugarte, Enrique Mario Casella y Héctor Iglesias Villoud. El concierto integra el ciclo en streaming Ofrendas musicales.

Estreno online: domingo 4 de abril, 20:00

-Puede revivir el concierto de Loli Molina

El jueves primero de abril a las 20:00, en la Sala Argentina se presentó el ciclo Palabra cantada, que convoca regularmente a cantautores y cantautoras de distintos ritmos y estéticas, realiza un nuevo concierto presencial de la mano de Loli Molina. La cantante y compositora nacida en Argentina y residente en México interpreta las canciones de su último disco, Lo azul sobre mí (2019), y repasa su repertorio acompañada por su guitarra.

__________

The End celebra sus 30 años

The End celebra sus 30 años

The End, la banda tributo a Pink Floyd, realizará un concierto en Obras el sábado 17 de abril a las 20 horas para celebrar sus 30 años. El espectáculo es al aire libre y estará basado en un repaso por lo mejor del repertorio de la banda inglesa. Capacidad limitada por protocolo. Entradas a la venta en tuentrada.com

__________

Ariel Ardit

Ariel Ardit se presentará en el Torquato Tasso con un show en vivo todos los viernes de abril, 2, 9, 16, 23 y 30.

Este es el regreso del cantor a la mítica sala de San Telmo en la cuál toco en innumerable cantidad de ocasiones. Para este ciclo, estará acompañado por Andrés Linetzky en piano y dirección musical, Ramiro Boero en bandoneón, Pablo Guzmán en contrabajo y Manuel Quiroga en violín.

Repasará tangos clásicos de su repertorio y de su último disco “Íntimos”. Una oportunidad única para experimentar desde casa un concierto del mejor tango argentino con sonido e imagen en alta calidad, desde cualquier lugar del mundo.

Con 8 discos editados como solista, 1 premio Konex Platino(2015), dos premios Carlos Gardel (2015 y 2017), y dos nominaciones al Latin Grammy, Ariel Ardit es el mayor referente de tango de su generación.

Más infortmacion en este enlace.

_________

Música para volar presenta “Sinfónico de Gustavo Cerati y Charly García” en el Teatro Gran Rex

Luego de la amplia repercusión de sus presentaciones en Chile, Paraguay y Argentina, Música para volar regresa a los escenarios, esta vez el 9 de abril en el Gran Rex.

Será un show único en que los músicos, las luces y las proyecciones audiovisuales que acompañan el espectáculo harán vivir al espectador una experiencia sinigual. Las canciones que serán parte del recorrido fueron seleccionadas especialmente para este momento, marcado por el retorno de los recitales presenciales.

Las entradas están disponibles para la venta en Ticketek.

__________

El Teatro Colón continúa compartiendo toda su magia a través de su escenario digital

(Prensa Teatro Colón)

Un abanico de propuestas artísticas, visuales, auditivas y lúdicas que se encuentran disponibles para los distintos públicos y que pueden ser disfrutadas en cualquier momento.

-Funciones de Óperas, Ballets y Conciertos: Se pueden revivir las magníficas producciones de las últimas temporadas del Teatro Colón como ser las Óperas La Bohéme, Rigoletto, Aida y Norma; los ballets de El lago de los cisnes, La bella durmiente del bosque, La viuda Alegre, Romeo y Julieta y El Cascanueces; el concierto de Martha Argerich junto a Zubin Mehta al frente de la Orquesta Filarmónica de Israel; recitales líricos de Aida Garifullina y de Juan Diego Florez; y conciertos de abono de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, entre muchísimos otros.

Asimismo, también están disponibles los Documentales sobre la producción y el detrás de escena realizados íntegramente en el Teatro Colón como “Haciendo Turandot” y “Haciendo La Bohéme”.

-Archivo Histórico Sonoro: Están disponibles funciones completas, memorables e históricas como ser la ópera La Bohéme del 16 de agosto de 1987 con el aclamado tenor Luciano Pavarotti en su primera presentación en nuestro escenario, el debut del tenor español José Carreras en 1973 en el Teatro Colón y un recital de Martha Argerich del año 1969.

-Músicos desde casa: Distintos músicos de nuestro Teatro comparten encuentros virtuales interpretando grandes piezas musicales para acercar la cultura a todo el público. Se puede encontrar La Canción de la Bandera, interpretada por alumnos de canto del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, La Cocina de la Música, adaptación no convencional de la Suite N° 1 de Carmen de Bizet interpretada por cuatro integrantes de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, y la obertura de la ópera Nabucco por cantantes del Coro Estable del Teatro Colón.

-CasasdeÔpera: Un producto con el sello de excelencia del Teatro Colón que abre una puerta a la experimentación de nuevas formas para la ópera poniendo las nuevas tecnologías al servicio de la expresión y el arte. A través de siete episodios breves, este nuevo enfoque se potencia a partir del trabajo artesanal y en conjunto realizado por los propios cantantes líricos desde sus hogares, resolviendo las necesidades de maquillaje, iluminación, vestuario, arte y cámara con objetos domésticos y una enorme dosis de creatividad.

-Ludwig van Beethoven: ciclo dedicado a la celebración por el 250° aniversario de su nacimiento: Una inigualable oportunidad para acercarse a sus inolvidables creaciones a través de una serie de piezas sonoras históricas, interpretaciones de artistas en exclusiva para el Teatro Colón y una selección de escritos desde su propia pluma.

-Colón para chicos: Propone contenidos que están pensados para niños y niñas hasta mayores de 10 años, explorando distintas disciplinas artísticas a través del arte, los juegos, la creatividad y la diversión.

Link para acceder a todas las propuestas en Colón Digital.

_________

“The Beats” en Parque Centenario

Siguiendo todas las pautas de la nueva normalidad llevarán al escenario nuevamente a la banda más importante de todos los tiempos “The Beatles” con la energía y efervescencia que los caracteriza.

La cita será el jueves 08 de abril de 2021 a las 20:00 en el Anfiteatro del Parque Centenario. Las localidades están en venta por sistema Ticketek.

____________

ACTIVIDADES

Coloquio internacional “Marguerite Duras y Las Américas”

En sintonía con las Jornadas de marzo de 2019 en la Universidad de Lille, e inscribiéndose en un marco de reflexión más amplia sobre las resonancias internacionales de la autora de L’Amant, el coloquio “Marguerite Duras y las Américas”, a realizarse forma online en Buenos Aires, los días 15 y 16 de abril, se propone indagar, con el auspicio de la Société Internationale Marguerite Duras, las relaciones entre la escritora francesa y las Américas.

Formulario de pre-inscripción a las jornadas en este enlace. Para consultar el catálogo de nuestra Mediateca, aquí.

__________

Talleres en el Recoleta: “Del dicho al hecho”

En el marco de la nueva campaña del Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, llega al Patio de los Naranjos Del dicho al hecho, un ciclo de talleres gratuitos para aprender sobre escritura, herramientas digitales, narración cinematográfica y artes gráficas abordando temáticas de género. Todos los sábados a las 16:00.

Este fin de semana el taller será ¿Cómo escribir un retrato feminista?. Taller con Feminacida que desafía la construcción de otro tipo de relatos, sin estereotipos y sin lugares padecientes. Sabemos que las palabras no son solo palabras. También bocetan a punta de lápiz, pintan, y es posible usarlas para hacer un retrato. Queremos seguirles los pasos a nuestros personajes, los que marcan la historia propia y colectiva, recuperar la memoria, exaltar lo que brilla, volver extraño lo cotidiano y viceversa.

Podés conocer la agenda completa ingresando al siguiente link: http://www.centroculturalrecoleta.org/

____________

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno reanudó los servicios presenciales al público

La atención presencial al público se realizará de lunes a viernes de 10:30 a 14:30 y habrá que cumplir con las fases y modalidades de acceso a las distintas salas (a través de reservas anticipadas de turnos y de materiales bibliográficos) previstas en el Protocolo de Reinicio de Servicios Presenciales al Público.

En esta primera fase, el acceso de los usuarios será por medio de turnos y está previsto del siguiente modo:

- Los usuarios en general tendrán acceso a las salas de materiales especiales (Mapoteca-Fototeca, Música y Medios Audiovisuales, Archivos y No Videntes).

- Los Investigadores Acreditados por la Biblioteca tendrán además acceso a las salas de Libros, de Hemeroteca y del Tesoro.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, generada por la pandemia, trabajamos en la preparación de las condiciones necesarias para planificar y garantizar una reapertura segura, adecuando nuestras instalaciones, aplicando las medidas de seguridad y estableciendo etapas y los protocolos respectivos, tendientes a brindar un ambiente de bienestar y de cuidado de la salud para los usuarios y trabajadores de la Biblioteca.

_________

CHARLAS EN EL RECOLETA: CICLO “TE DIGO MÁS”

En la nueva campaña del Recoleta, creada y protagonizada por mujeres, habrá lugar para el pensamiento y la reflexión con Te digo más, un ciclo de charlas moderado por Ingrid Beck y Silvina Giaganti, todos los viernes a las 19 en la terraza, con el fin de dar lugar a distintas voces y abordar la realidad de feminismos y las conversaciones urgentes de este potente movimiento.

-2 de abril, Vir Cano dará la charla “Que la rabia nos valga”.

-9 de abril, Violeta Alegre, activista travesti-trans, titular de la Oficina de Identidad de Género y Orientación sexual del Observatorio de Género en la Justicia de CABA, invitará a “Pensar los vínculos desde una perspectiva travesti”.

-16 de abril, la actriz Thelma Fardin, propondrá reflexionar sobre “¿A dónde nos envía la sociedad cuando nos dice esperemos a ver qué dice la justicia?”

___________

MACBA: 50 años del arte geométrico argentino

El Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires presenta una muestra sobre los últimos 50 años de la pintura geométrica en la Argentina, que estará curada por Rodrigo Alonso y contará con obras de Mariela Scafati, Alfredo Londaibere, Jorge Gumier Maier, Hilda Mans, Fabián Burgos, Pablo Siquier, Magdalena Jitrik, Maria Martorell, Silvia Gurfein, Graciela Hasper y Tulio de Sagastizabal, entre otros artistas.

El objetivo de la muestra es poner en valor el arte geométrico argentino del período 1970 – 2020, en el que emprendió inéditos rumbos que han sido denominados con rótulos tan variados como nueva geometría, geometría sensible, neo-geo, parageometría, geometría ornamental o postgeometría.

En paralelo con la muestra, el MACBA editará un catálogo que será la primera obra que reúna a lo más destacado del arte geométrico de los últimos 50 años en Argentina.

La muestra se exhibirá en Av. San Juan 338, en San Telmo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los días de 12:00 a 19:00, con excepción de los martes, en que el museo permanece cerrado.

__________

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata presenta junto a CINE.AR Play una selección de películas argentinas

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, único de Clase A en Latinoamérica, presenta junto a CINE.AR PLAY, una selección de largometrajes y cortos argentinos: doce títulos que formaron parte de diferentes selecciones en ediciones anteriores del evento cinematográfico marplatense.

Una muestra compuesta de diversas miradas y de carácter federal, que se renueva cada mes para disfrutar de lo mejor de nuestro cine, estará disponible en CINE.AR PLAY.

Puede ver la programación en CINE.AR

__________

Las propuestas del Centro Recoleta

(Gentileza Centro Cultural Recoleta)

“Amor de Verano”, la campaña del Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, continúa durante todo febrero con actividades gratuitas al aire libre.

La programación, de martes a domingos, cuenta con recitales en vivo en la terraza y los patios, talleres de dibujo y entrenamiento físico, teatro y cine, ferias, tardes Clave 13/17, y muestras en salas de artes visuales. Los jueves se realiza Recoleta Picnic Nocturno, un ciclo para venir con amigos a disfrutar de música, poesía y mucho más desde las 20 hs hasta la medianoche.

El Centro Recoleta está abierto de martes a viernes de 13:30 a 22:00 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22:00 || Puede conocer la agenda completa ingresando al siguiente link: http://www.centroculturalrecoleta.org/

___________

Las propuestas de la Embajada de México

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior, lanza la revista digital “Casa de México” una publicación mensual que además de informar a la comunidad mexicana en el exterior, celebra la herencia cultural de México y nuestras tradiciones.

Además celebra el centenario de Centenario de Elena Garro, para ello Radio Educación, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, presenta esta serie de radio teatro basada en cuentos cortos escritos por Garro (1964) como parte de la colección La Semana de Colores. La autora utiliza realismo mágico para transportar un mensaje sobre la función de mujeres en sociedad. Puede escucharlos en este sitio.

__________

Las propuestas del Cervantes

Durante febrero, habrá teatro al aire libre en el ciclo “El Cervantes en la Biblioteca Nacional” con entrada libre y gratuita en Biblioteca Nacional, Agüero 2502.

Podrá ver obras como Un hembro, escrita por Rubén Sabbadini y dirigida por Laura Paredes; La ilusión del rubio, escrita por Santiago San Paulo y dirigida por Gastón Marioni, entre otras obras.

Las reservas estarán disponibles en Alternativa (dos ubicaciones por persona), a partir del domingo previo a cada estreno.

Y continúa Estrenos en el Cervantes Online con Puzzle, escrita por Omar Lopardo y dirigida por Santiago Doria, entre otros estrenos.

__________

Lanzamiento Ciclo de Encuentros Culturales 2021 de la Fundación Judaica

En febrero, la Fundación Judaica comienza el ciclo cultural 2021 para ofrendar la visión de sus instituciones en valores que se traducen en acciones por el bien común. El Ciclo Encuentros Culturales, tendrá como principal objetivo integrar la tradición judía a la construcción de una unidad social en diversidad.

-El 29 de abril llegará el turno de La Travesía, una tarde con músicos y poetas, con Ana Victoria Chaves y Santiago Kovadloff que trazarán a lo largo de una hora y media un itinerario que invita a recorrer y habitar atmósferas estéticas tan variadas como igualmente intensas.

Actividades vía streaming y presencial en Arribeños 1308, Belgrano.

__________

“Identidad” una exposición del Parque de la Memoria y Abuelas de Plaza de Mayo

De miércoles a viernes se puede visitar la exposición sin reserva previa de 14:00 a 17:00 con un aforo máximo de 20 personas y cumpliendo el Protocolo COVID.

Los fines de semana, de 16:00 a 17:00, con reserva previa con un aforo máximo de 20 personas y cumpliendo el Protocolo COVID.

Más información en www.parquedelamemoria.org.ar

___________

Las propuestas en El Palais de Glace

La colección escucha. Voces del acervo propone un recorrido por las oficinas y reservas. Se trata de cuatro relatos sonoros que abrevan de la colección del Palais de Glace, producidos por Leticia Obeid, Lucía Reissig, Mario Scorzelli y Santiago Villanueva. En las oficinas se encuentran los materiales audiovisuales producidos por Diego Bianchi, Nia Huaytalla, Agustina Muñoz, Marcelo Pombo y Marlene Wayar durante La colección escucha.

En ¿Qué necesitan aprender los museos? El museo aprende el Palais de Glace puso su colección de arte a disposición de Poetas Villeros e Identidad Marrón que crearon, bajo su propio criterio curatorial, esta exposición.

Las muestras se pueden recorrer de jueves a sábado de 15:00 a 20:00. Antes de asistir se deberá reservar turno en Compartir Cultura.

__________

La biblioteca municipal de Vicente López se encuentra habilitada para préstamos y devoluciones de libros

La biblioteca municipal José Froilán González abre los días lunes, miércoles y viernes entre las 10 y las 14 horas, exclusivamente para los socios que quieran retirar libros en préstamo o realizar una devolución.

Además, todas las semanas recomiendan libros a través de la cuenta de Facebook de la secretaría de Cultura y puede ver el catálogo completo de la biblioteca puede verse en la página web, en este sitio.

Desde la institución recomiendan que realicen una reserva previamente enviando un mail a biblioteca.cultura@vicentelopez.gov.ar, para respetar los protocolos de distanciamiento.

Recomendaciones: El ingreso será de a una persona por vez y es obligatorio en uso de tapabocas. Todos los libros devueltos permanecen en cuarentena durante 14 días, antes de volver a ser prestados.

Quienes estén interesados en asociarse para poder retirar libros deben acercarse a la biblioteca, que se encuentra en Lavalle 3281, Villa Martelli, con DNI y un servicio a nombre del interesado.

__________

Artistas en la naturaleza: paseos al aire libre en el Jardín Botánico Carlos Thays

El paseo es una propuesta destinada a niñas y niños de 8 a 12 años para explorar la naturaleza a través del arte y recorrer el Jardín con el objeto de generar un registro visual a modo de “diario de viaje” con consignas disparadoras y juegos.

La actividad se realizará los días sábados durante todo febrero. Se suspende y reprograma por lluvia.

Rompecabezas es una plataforma cultural en desarrollo y un espacio de encuentro que propone talleres, cursos, seminarios y jornadas de trabajo, públicos y con el objetivo de incorporar al y la reflexión.

Formulario de inscripción a la actividad en este enlace.

__________

Feria de Mataderos

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, anuncia la reapertura de la histórica Feria de las Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas, ubicada en el corazón del barrio de Mataderos en Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales, estará todos los domingos de 11:00 a 19:00.

La tradicional Feria de Mataderos retomará la actividad de sus puestos de artesanías y de la feria gastronómica, donde se venderá comida al paso y productos típicos de nuestra cultura nacional.

Esta iniciativa busca reactivar el circuito cultural de una de las ferias más importantes de la Ciudad, respetando el distanciamiento social y desalentando la permanencia en el lugar para evitar aglomeraciones. Para cumplir con todos los cuidados sanitarios, en esta primera instancia no se programarán espectáculos de música y baile sobre el escenario.

La Feria fue creada en 1986 con el objetivo de generar un espacio permanente para la producción y difusión de nuestras raíces culturales.

__________

“Un dinamo”, un recorrido virtual por los últimos 25 años de radio en Argentina

UnDinamo.com es el nuevo proyecto de Santiago Gallo Bluguermann después de recorrer durante 25 años las radios de rock más importantes del país. La plataforma nace de una necesidad y un deseo: seguir haciendo el programa Hagan Correr La Voz, que llevaba 4 años en el aire, y que de pronto quedó sin lugar porque la pandemia se llevó puesta la radio en la que se emitía.

El portal web y una App para teléfonos celulares nace para seguir haciendo el programa (de lunes a viernes, de 10 a 13) e invitar a los que puedan a suscribirse para ayudar a sostener el espacio.

Puede escucharlo en Undinamo.com

__________

LIBROS

Mi vida junto a los grandes del tango

Atilio Talin, quien fuera manager de Astor Piazzolla, presenta Mi vida junto a los grandes del tango (Ed. Catálogos), un libro sobre bambalinas del tango desde la década del 30 hasta la actualidad, gracias a sus vivencias y años compartidos con los más grandes.

Historias, anécdotas y apasionantes acontecimientos narrados con toda la espontaneidad de su autor, Atilio Talin, amigo de los grandes maestros del tango como Aníbal Troilo, Enrique Cadícamo, Mariano Mores, Horacio Salgán, Osvaldo Pugliese, Roberto Goyeneche, Astor Piazzolla y muchos más.

__________

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Abrió la inscripción del Premio Storni de Poesía 2021

El Ministerio de Cultura de la Nación y el Centro Cultural Kirchner abrieron hoy la inscripción del Premio Storni de Poesía 2021, cuyo objetivo es reconocer y fomentar la producción poética argentina.

Hasta el 19 de abril podrán participar autores mayores de 18 años que residan legamente en el país. La inscripción es con seudónimo y exclusivamente virtual, completando el formulario habilitado en www.cultura.gob.ar.

Podrá presentarse una sola obra por participante y se otorgará un premio de $150.000 pesos y dos menciones a modo de incentivo $50.000 pesos cada una.

El jurado está integrado por los poetas Estela Figueroa (Santa Fe), Graciela Cros (Carlos Casares, Buenos Aires) y Osvaldo Bossi (Ciudadela, Buenos Aires).

“Es un orgullo lanzar este premio que lleva el nombre de una de las grandes referentes del género de la región. Nos comprometemos a darle la continuidad y el apoyo que merece. La poesía es una de las grandes expresiones artísticas y culturales. Se merece una política cultural que la promueva, difunda y acompañe de cerca a sus poetas”, señaló el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer en el acto de lanzamiento que se realizó en el Centro Cultural Kirchner.

El formulario de inscripción; las preguntas frecuentes, y las bases y condiciones se pueden consultar acá.

La inscripción estará abierta hasta el 19 de abril de 2021 y los nombres de los ganadores serán anunciados a finales de mayo.

__________

Concurso Federal de Muralismo

Serán seleccionadas 70 obras de todo el país que recibirán un monto de $70.000. El plazo de inscripción vence el 30 de noviembre.

El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, lanza el Concurso Federal de Muralismo que premia a proyectos murales individuales y colectivos de todo el país.

La convocatoria se enmarca dentro de las actividades especiales que realiza el Ministerio de Cultura de la Nación en el “Año del Gral. Manuel Belgrano”, en conmemoración de los 250 años de su nacimiento y 200 desde su fallecimiento.

La iniciativa pretende incentivar la recuperación afectiva del espacio público y promover la expresión de las identidades locales en todo el territorio. Serán seleccionadas 70 obras que recibirán un monto de $70.000.

Está dirigida a personas mayores de dieciocho (18) años, de nacionalidad argentina (nativa o por opción) o extranjera con residencia acreditada en el país. Se requiere experiencia previa ligada al diseño y realización de murales, que será evaluada a partir de los antecedentes aportados por los/as postulantes. Se admitirán presentaciones individuales o colectivas, en los términos presentados en el siguiente Reglamento.

El eje transversal del concurso es: Soberanías y las temáticas específicas incluyen:

Link a la convocatoria: https://www.cultura.gob.ar/concurso-federal-de-muralismo-9781/

__________

Marcelo Toledo, el artista argentino que proyecta un museo de la pandemia

En marzo del 2020, recién llegado de Nueva York, Marcelo Toledo dio positivo en coronavirus. Fue uno de los primeros casos en el país. Pasó por días mucha incertidumbre por el desconocimiento sobre la enfermedad. Se recuperó y, meses más tarde, logró transformar lo que vivió en arte.

En noviembre, realizó la primera muestra en un espacio público tras la cuarentena. “Alquimia, transmutar a través del arte” fue una muestra site-specific, que se instaló al pie de Floralis Genérica en la plaza Naciones Unidas, al lado de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Actualmente trabaja en “Museo del después”, una muestra que pondrá en foco algunos de los rastros que dejó la pandemia y propone que el público se sume por medio de las redes sociales o donando elementos para el armado del museo.

Quienes estén interesados en colaborar podrán hacerlo a través del Instagram de la muestra @museodeldespues.

__________

CURSOS Y TALLERES





Malba Literatura

Luis Chitarroni (Alejandro Guyot)

En abril y mayo Malba Literatura inicia cuatro nuevos cursos. Los darán voces intelectuales de la literatura: Luis Chitarroni, Daniel Guebel, Jorge Luján, Victoria Cirot y Leandro Pinkler. A continuación, el cronograma.

I- SEMINARIO

Por Luis Chitarroni y Daniel Guebel

Lunes de 19:00 a 20:30, a partir del 12 de abril (16 clases)

Este canon accidental propone una guía de lecturas más o menos ordenada cronológicamente: en algunos casos, de acuerdo con su primera edición; en otros, con el apogeo de su divulgación, para que los lectores se diviertan y los escritores escriban.

II- CURSO

Por Jorge Luján

Viernes 16, 23, 30 de abril y 7 de mayo de 18:30 a 20:00

Cada palabra es una llave que abre puertas infinitas. Todo es posible: desde imitar el habla de lugareños, hasta crear vínculos insospechados o deslizarse por el túnel de las multidimensiones. Tiramos los dados, y aparecen nombres como Rulfo, Carroll, Girondo, Cummings y… el habla de los niños.

III- CURSO EN EL MARCO DE “TERAPIA”

Por Victoria Cirlot

Viernes 14, 21 y 28 de mayo de 16 a 17:30

Este breve curso atenderá a las estrategias a partir de las cuales fue posible alcanzar tal transformación, que repercutió en las formas creadoras y en las de la vida, extendiéndose a muchos otros lugares del planeta.

IV- CURSO

Por Leandro Pinkler

Jueves 20, 27 de mayo, 3, 10, 17 y 24 de junio de 17:00 a 18:30

Ante la reedición de la obra cumbre de Joseph Campbell Las Máscaras de Dios, resulta oportuna una lectura de la última de sus partes: Mitología creativa.

Taller de Filosofía “A(r)mar el pensamiento”

Sí, la filosofía es amor al saber, pero no se trata de un sentimiento romántico o edulcorado. Es un afecto activo, diría Spinoza: amor combativo, potente, dispuesto a atravesar barreras y a emprender conquistas que nos lleven más allá de lo conocido y consabido. Pensar es un acto de resistencia, un movimiento audaz y una decisión arriesgada.

Todos los grupos son de duración anual (de abril a noviembre). No se requieren conocimientos previos.

Informes e inscripción: dianasperlingfilosofia@gmail.com || Cupo limitado.

__________

Cursos de artes escénicas de Jorge Ferrari

El curso explora los fundamentos de la creación escenográfica que le funciona a Ferrari a la hora de diseñar la escenografía de un espectáculo, qué elementos tiene en cuenta, qué cosas le importan.

Cómo reconocer correctamente el espacio, qué brinda, qué limitaciones impone y qué provoca; descifrar la obra, descubrir lo que está escondido entre sus pliegues; nutrirse de las reuniones del equipo creativo, son algunos de lso puntos que abordará.

Serán 19 clases on line on demand por www.ticketek.com.ar

__________

Cursos de Stage Management dictado por Mina Battista

El curso desarrolla en detalle la labor del Stage Manager, pieza fundamental de todo show: en qué consiste su trabajo, qué tareas desempeña y con quiénes se relaciona en cada etapa, cuáles son sus herramientas de trabajo, cómo confecciona el libro o guión de un espectáculo, entre otros conocimientos de vital importancia.

Tomando como ejemplo un espectáculo musical de gran formato, Mina Battista nos dirige en un fascinante recorrido por el quehacer del Stage Manager, la “bisagra” que articula lo artístico y lo técnico, una profesión que requiere método, pasión y temple.

El curso está organizado en 18 encuentros, cada uno de los cuales aborda una parte del oficio del Stage Manager: trabajar en equipo, saber liderar, generar un buen clima, transmitir tranquilidad y además… correr un show de enorme complejidad.

A la venta por www.ticketek.com.ar

__________

INFANTILES





*Enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com





SEGUIR LEYENDO: