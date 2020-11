Guía de Arte y Cultura: semana del 27 de noviembre al 4 de diciembre

ARTE

“Paisaje”, una experiencia artística inmersiva

“¿Cómo abordar la noción de paisaje desde este entorno extrañado?”, se preguntan Florencia Battiti y Daniel Fischer, curadores de la exposición colectiva que está disponible desde el 25 de noviembre en casanaranja.com.ar

En el contexto de pandemia, el acceso al arte por medios virtuales tomó mayor relevancia. En esa línea, la experiencia PAISAJE propone un recorrido virtual innovador e interactivo que permite acceder, desde una computadora o celular, a las obras originales de artistas como Charly Nijensohn, Teresa Pereda, Fabiana Barreda, Matías Duville, Estanislao Florido, Gabriela Golder, Jorge Macchi, Edgardo Rudnitzky, Leticia Obeid, Silvia Rivas y Paola Sferco.

La exhibición está dividida en cuatro salas que invitan a un recorrido pausado y agradable. El visitante podrá desplazarse entre las salas utilizando el mouse y acceder a información clave tanto de la pieza como del artista. El recorrido también cuenta con audioguías y tips desarrollados por el equipo de mediación de Casa Naranja para una exploración activa durante el tour.

El Museo Moderno presenta “Verónica Meloni: Acción de los días”

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la iudad, presenta Verónica Meloni: Acción de los días, una performance en la vía pública que será realizada frente al Museo Moderno el próximo sábado 28 de noviembre desde las 16:00 sobre Avenida San Juan 350, con acceso gratuito y reserva previa en museomoderno.org.

El Museo Moderno, desde su reapertura, se proyecta como un espacio integrado en la vida comunitaria del barrio de San Telmo con acciones, performances e intervenciones de artistas de variadas disciplinas y generaciones, dentro y fuera del museo.

La performance de Verónica Meloni da comienzo a una nueva etapa junto a artistas que desarrollarán acciones en el espacio público y en el barrio. En las próximas semanas, Elián Chali intervendrá la Avenida San Juan y la fachada del Museo y las artistas Sofía Bohtlingk, Julieta García Vázquez y Florencia Rodríguez Giles llevarán a cabo la performance Asamblea de pájaros, donde crearán junto a un grupo de cantores un coro de pájaros-humanos, en una metáfora sobre el volver a juntarse y comunicarse, con cuidados y transformados. Asimismo, se realizarán nuevas ediciones del proyecto Mi vereda, ideado y coordinado por Valeria Vilar con Zoe Di Rienzo como curadora invitada.

Calle tomada | Exhibición urbana de fotografía

Entre graffitis y murales, la fotografía artística reclama su lugar en el escenario del arte urbano con una original exposición callejera. La muestra se despliega a cielo abierto, sobre los muros del circuito de arte urbano que ofrecen los barrios porteños de Chacarita y Colegiales. En formato de afiches, las fotografías generan un impacto estético en la vía pública, para ser contempladas en forma orgánica por toda la gente que comparte la ciudad.

“Todas las imágenes fueron realizadas en el 2020 durante el contexto de aislamiento y abordan temáticas relacionadas con las emociones, reflexiones del espacio íntimo y privado; utilizando recursos que van desde la narrativa contemporánea, el still life, la photo performance, hasta la fotografía como abstracción.

La acción comenzará el día sábado 28 de noviembre. Expuestas a la intemperie en papel, las obras atravesarán el paso del tiempo, las intervenciones casuales y la propia degradación natural del material. Así, las imágenes convivirán con la aleatoriedad efímera del espacio, hasta desaparecer.

El proceso de re-contextualización de las obras para la vía pública se realizó en conjunto con Ale Giorgga, co-fundador del movimiento Buenos Aires Paste Up. Busca las intervenciones fotográficas siguiendo el hashtag #FotoColectivoVG.

La Cámara de Diputados realiza un festival de arte digital con fuerte perspectiva de género

A través de una iniciativa de la diputada nacional Jimena López, la Dirección General de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación realiza hasta el 7 de diciembre el festival “Federales: Arte y Género” en reconocimiento a distintas mujeres de todo el país que por medio de la pasión y el esfuerzo en el trabajo han logrado destacarse y encontrar su lugar dentro del arte.

El festival surge para visibilizar el trabajo artístico de más de 20 mujeres y diversidades que se desempeñan en distintas disciplinas tales como música, artes visuales, danza, escultura, fotografía, artesanías y dibujo, entre otras.

A través de las manifestaciones artísticas propician la integración de la cultura nacional y la igualdad de género.

Puede verlo en este enlace. || Hasta el 7 de diciembre.

Vuela con Aerocene Pacha, de Tomás Saraceno

Ya puede visitarse la exhibición que testimonia la experiencia llevada a cabo por el equipo de Aerocene, proyecto liderado por el artista argentino Tomás Saraceno en el marco de sus constantes exploraciones artísticas con sentido ecológico.

Luego de permanecer cerrada al público debido a la situación sanitaria que desencadenó el Covid-19, reabrió la exhibición que testimonia la experiencia Vuela con Aerocene Pacha llevada a cabo por el equipo de Aerocene, proyecto liderado por el artista argentino Tomás Saraceno en el marco de sus constantes exploraciones artísticas con sentido ecológico.

A través de videoproyecciones, el público puede acceder al registro del vuelo realizado a comienzos de año por la piloto Leticia Márquez en las Salinas Grandes de Jujuy, que tuvo la particularidad de ser el primer vuelo tripulado impulsado únicamente por el sol y por el aire y conocer todas las etapas de Vuela con Aerocene Pacha.

También se exhibe la mochila Aerocene, un kit básico de vuelo portátil que contiene una escultura aerosolar que se eleva a sí misma solo con el calor del sol. Vuela con Aerocene Pacha es parte de la iniciativa CONNECT, BTS, que reúne a grandes figuras del arte contemporáneo.

Puede verla todos los sábados y domingos, de 14 a 18 en las salas 206 y 207.

El museo Terry de Tilcara reabre sus puertas

Desde el viernes 20 de noviembre, se puede visitar la muestra permanente del Museo Nacional Terry de Tilcara, todos los viernes, sábados y domingos por la tarde.

El Museo Nacional Terry, desde el inicio de la cuarentena, viene llevando adelante una variada agenda de propuestas virtuales a las que se sumaron luego actividades al aire libre en los patios del museo, en la plaza y en escuelas rurales. Como parte de un proceso de reapertura gradual y consciente el público ahora podrá visitar las salas del museo de forma presencial y reencontrarse con la muestra permanente que contiene obras del pintor José Antonio Terry y de sus hermanas Leonor y Sotera.

Las visitas a las salas podrán realizarse los días viernes, sábados y domingos en el horario de 14 a 18 y serán guiadas, con una duración de 25 minutos, pudiendo asistir simultáneamente hasta 6 personas que integran un mismo grupo familiar, o bien un máximo de 3 personas de distinta procedencia, según lo establecen los protocolos sanitarios.

Para asistir es necesario realizar una reserva previa a través de la web del museo.

Experiencia única en la Ciudad de Buenos Aires: exposición gratuita de colecciones de arte privadas

La exposición se hará en la Casa de Subastas Martín Saráchaga desde el 26 de noviembre al 1 de diciembre de 14:00 a 20:00 y se podrá apreciar de manera presencial bajo cumplimiento de protocolo. También habrá un tour online.

La exposición contará con obras de arte de Luis Felipe Noé, Clorindo Testa, Rómulo Macció, Ernesto Deira, Roberto Aizenberg, Manuel Espinoza, Emilio Pettoruti, Carlos Alonso, Quinquela Martín, Nicolás García Uriburu como esculturas de Auguste Rodin y Enio Iommi, además de arte oriental, libros antiguos, platería colonial y criolla, esculturas, mapas, muebles de época y muchos otros objetos de valor histórico.

Para más información, ingresar en este enlace. || Hasta el 1 de diciembre

CINE

History recuerda a Maradona con el especial “El bueno, el malo, el Diego”

(Colorsport/REX/Shutterstock)

Luego de la triste noticia del fallecimiento del ícono más importante en la historia del fútbol, HISTORY dará un especial que formó parte del ciclo “Grandes Momentos del Fútbol” y que repasa la historia de Maradona como jugador, de la mano de entrevistas con Carlos Salvador Bilardo, Guillermo Coppola, Juan Simón, Osvaldo Ardiles, entre otros destacados del deporte.

Se trata de una co-produccion de HISTORY con North One Television, relata cómo los 16 años de un hombre que estuvo vistiendo la camiseta de la Selección de su país y que jugó cuatro Copas Mundiales, concluyen en una polémica historia con extremos regidos por la gloria y la deshonra …un lento descenso a la perdición.

Puede verlo este sábado 28 a las 22:35 en los canales que emiten la señal.

Canal Encuentro y DeporTV proyectarán la película Héroes en homenaje a Diego Maradona

Diego Armando Maradona, el héroe nacional, y el sueño hecho realidad en el Estadio Azteca el 29 de junio de 1986 (AP)

Los canales Encuentro y DeporTV, que dependen de Contenidos Públicos, de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, proyectarán esta noche la película Héroes, dedicada especialmente a Diego Armando Maradona.

En Canal Encuentro se proyectará este viernes 27 de noviembre a las 19:30 y en DeporTV se podrá a las 16:00 (repite el sábado 28 de noviembre a las 22:00).

Se trata de una película documental realizada sobre la Copa del Mundo de 1986, en México, que muestra los preparativos, los triunfos, las derrotas, las consagraciones y las decepciones de los jugadores estrella de este Mundial.

El film, que se estrenó en 1987, fue dirigido por Tony Maylam, y mostró la campaña de la Selección Argentina hacia el título mundial de la mano de un Maradona extraordinario. La hora y 26 minutos que dura la producción oficial se convirtió en un hito para los fanáticos argentinos como un modo de recordar ese campeonato.

El documental contó, además, con la música de Rick Wakeman —tecladista de la banda de rock progresivo Yes— y la narración de Michael Caine en su versión original. El director reconoció que la actuación del capitán del equipo argentino había sido tan espectacular que debía explotarse de manera cinematográfica.

Por eso, el ritmo y la construcción de la película, que intercalaba los sucesos que afectaron a la Ciudad de México en 1985 (un terremoto que destruyó el antiguo Distrito Federal), hacen que el film transmita un mensaje esperanzador y adquiera un tinte casi épico que puede emocionar a cualquier espectador, sin importar su nacionalidad, género o gusto por el fútbol.

“Butterfly”: la miniserie real sobre la transexualidad llega a Europa Europa

(Ben Blackall)

La señal Europa Europa estrena “Butterfly”, una miniserie de 3 capítulos de origen británica inspirada en la historia real de Jackie Green, la persona más joven del mundo en pasar por una reasignación de sexo.

La serie es protagonizada por Callum Booth-Ford (“Peaky Blinders”), interpretando a Max (quien luego pasará a ser Maxine), Anna Friel (“Broken”) como su madre y Emmett J. Scanlan (“Safe”) como su padre. La miniserie escrita por Tony Marchant (Ganador de un BAFTA por “La marca de Caín”) y dirigida por Anthony Byrne, estrena el jueves 3 de diciembre a las 20:00 (Arg/Chi) - 19 (Ven) - 18 (Col) - 17 (Méx).

Butterfly cuenta la historia de Vicky y Stephen, padres separados, y su hijo pequeño Max que se percibe como una niña. Desde pequeño trató de reprimir sus sentimientos para que su padre lo aprobará. Con 11 años, estos sentimientos son más fuertes y Max quiere vivir su vida siendo Maxine. Sus padres quieren lo mejor para ella, pero sus opiniones de cómo llevarlo son totalmente diferentes. Mientras que Stephen piensa que es solo algo pasajero, Vicky se asegura de que la salud mental de Maxine esté intacta. La historia que se desarrolla es el mayor desafío y prueba de amor que se pueda imaginar, ambos intentarán encontrar la mejor manera de enfrentar y apoyar esta decisión en la vida de su hija.

Continúa el ciclo Directoras en Cine Arte Lumière

Sigue el segundo ciclo de estrenos recientes de películas argentinas dirigidas por mujeres, con importante participación en festivales internacionales en la plataforma de Cine Arte Lumière, en forma exclusiva y gratuita, y es programado por la Comisión de Género de DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), en colaboración con Cine Arte Lumière y la multiplataforma cultural GPS audiovisual. Cada viernes a las 20 hay un estreno.

Este viernes 27 de noviembre puede ver “El silencio es un cuerpo que cae” (2017), documental de Agustina Comedi; el viernes 4 de diciembre, “Julia y el zorro” (2018), de Inés Barrionuevo. Con Umbra Colombo, Victoria Castelo Arzubialde y Pablo Limarzi y el viernes 11 de diciembre emitirán “Ausencia de mí” (2018), documental de Melina Terribili.

Puede verlo en Cine Arte Lumière || Hasta el 11 de diciembre.

Presentación del documental “Aborto Legal Ya! Cada vez más cerca”

El corto-documental de Eleonora Ghioldi trata sobre la lucha por la legalización del aborto y su relación con la problemática del control del cuerpo femenino y surge a partir del proyecto “Guerreras” (muestra fotográfica de la directora, que está recorriendo museos, colegios, universidades, cárceles y diversas instituciones desde hace más de dos años) y viene desarrollándose desde 2011 sobre violencia de género.

El Circuito estará intervenido, en las vidrieras se podrá ver el video instalación creado por Eleonora Ghioldi especialmente para esta muestra que se titula: “Aborto Legal Ya! Cada vez más cerca”. También contará con la intervención artística de clodet y la participación de la editorial Milena caserola, en la puesta estarán arte-afiches callejeros de che Alejandra, campaña Grafica Vivas Nos Queremos y Martina LaBorde, proponiendo una noche cultural al paso.

Este viernes 27 a las 18:00 en el Circuito Cultural J. J. (Jean Jaures 347) en un video instalación en las vidrieras del J.J. donde se proyectará el corto – documental. || Hasta el 3 de diciembre.

“Ceniza Negra” en Puente de Cine

Una película de Sofía Quirós Úbeda, seleccionada para representar a Costa Rica para competir por una nominación a Mejor Película Internacional en la 93º edición de los premios Oscar, y Mejor Película Iberoamericana en la 35º edición de los premios Goya de España.

Sinopsis: Ceniza Negra cuenta la historia de Selva, una chica de 13 años, que vive en un pueblo costero del Caribe Costarricense. Tras la repentina desaparición de su única figura materna, Selva queda al cuidado de un abuelo que se deteriora rápidamente. Entre sombras misteriosas y animales salvajes, Selva se enfrenta sola a sus últimos momentos de infancia y a su paso va adquiriendo una sabiduría inusual para una joven de su edad.

Estreno simultáneo en Argentina, Costa Rica y Chile en las plataformas de Puente de Cine. Redes: https://www.cenizanegra.com, IG: @cenizanegrafilm, FB: Ceniza Negra.

TEATRO

Los árboles mueren de pie

Con todos los protocolos que nos indican las autoridades, vuelve a realizar funciones en la calle que nunca duerme “Los árboles mueren de pie”, ahora al aire libre! En una producción del Teatro Columbia. Hermosa sala en Avenida Corrientes 1537, que sigue apostando a espectáculos de calidad para que el público pueda disfrutar de buen teatro.

Unan obra de Alejandro Casona con adaptación de Claudio Salama y las actuaciones de Micaela Paradiso, Emilia Vidal, Penélope Arrosogaray, Gabriela Branda, Eduardo Ezon, Guillermo Lombardi, Giselle Mestre, Nonnel Nhoj, Elsa Orrea, Graciela Pérez, Claudio Salama.

Todos los sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00. Link de venta de entradas en Alternativa Teatral en este enlace.

“Identidad testimonial”, el musical que le canta a la igualdad

Durante décadas se solía escuchar que el teatro musical era inocente, falsamente optimista y cumplía con su función de entretener. En su fachada de optimismo y jovialidad, el teatro musical durante años lanzó mensajes contra la discriminación racial, social y sexual. Por lo tanto, quisimos abrir esta puertita para hacer un recorrido por algunos momentos en los que se clamó por la libertad y la igualdad. Canciones de vanguardia, canciones con metáfora, canciones testimoniales de musicales de todos los tiempos, contra todo tipo de represión o discriminación sexual, racial o simplemente por segregar al diferente.

Con idea, libro y dirección de Pablo Gorlero, dirección musical, Juan Ignacio López, coreografía: Verónica Pecollo. Interpretado por Belén Cabrera, Agustín Iannone, David Okada Caldas, Manuela Perín, Mariano Taccagni, Belén Ucar.

Seis únicas funciones, viernes a las 20:30 en los jardines del Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto 2348

Vuelve “El equilibrista”, con Mauricio Dayud

Mauricio Dayub y sus 5 personajes en "El equilibrista"

Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo porqué.

Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo. Mauricio Dayub.

Autores: Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub. Dirección: César Brie

Funciones: sábado y domingos a las 20:00 en el teatro Chacarerean

MÚSICA

La extraordinaria pianista eslovena Dubravka Tomšič Srebotnjak en su debut sobre el escenario del Teatro Colón

Este domingo 29 de noviembre a las 20:00, el Teatro Colón presenta a través de su página oficial, sus redes sociales oficiales y la plataforma de contenidos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Vivamos Cultura, un concierto protagonizado por la pianista eslovena Dubravka Tomšič Srebotnjak, que reúne una programación musical conformada por piezas de Dominico Scarlatti, Ludwig Van Beethoven, Alojz Srebotnjak y Frédéric Chopin.

Dubravka Tomšič Srebotnjak se presentó por primera vez en Buenos Aires en 2018, en el Ciclo Grandes Intérpretes Internacionales del primer coliseo

La Ciudad vive lo mejor del jazz con diferentes propuestas para grandes y chicos

El 28 y 29 de noviembre, el Festival extiende sus fronteras y permite que desde cualquier parte del país los amantes del jazz, y quienes quieran acercarse al género por primera vez, puedan disfrutar de una variada oferta de contenidos a través de las plataformas digitales.

Además, en la Ciudad, el jazz vuelve a resonar con dos eventos al aire libre. Habrá diversidad de artistas locales e internacionales, conciertos, solopianos, clínicas, cine para chicxs y clases de baile para toda la familia, entrevistas, el lanzamiento de Inspiradoras: mujeres que reflexionan, un ciclo que atravesará todos los Festivales de la Ciudad, y la final del concurso nacional para cantantes. Por primera vez, el Festival llevará a cabo un Mercado del Jazz para generar puentes entre artistas locales y especialistas internacionales del género.

Durante dos días, grandes y chicxs podrán conocer y disfrutar del jazz a través de la plataforma Vivamos Cultura, las diferentes redes sociales de Festivales de la Ciudad (Youtube FestivalesGCBA, Facebook /FestivalesGCBA e Instagram @festivalesgcba) y de manera presencial en espacios al aire libre en la Ciudad como el Anfiteatro del Parque Centenario y los jardines del Museo Larreta.

Legüereale presenta “Lemar”

Legüereale es un original colectivo conformado por 12 músicas, cantoras y bailarinas, cuya propuesta única integra la fuerza del ensamble de bombos y tambores con instrumentos melódicos, la canción y la danza de una forma novedosa. En 2015 editó su primer álbum, “Celebración” y ahora presenta “Lemar”, el segundo corte de su próximo disco, “La Paz del Fuego”.

El estreno oficial será el miércoles 2 de diciembre a través de su canal de Spotify, mientras que el lanzamiento del videoclip conceptual será el viernes 11 de diciembre a las 20.30 por YouTube y otras redes sociales.

“Lemar” implica una incursión en la canción para Legüereale, un grupo que se autodefine como transgénero, ya que no limita sus posibilidades creativas a un único estilo. El nuevo tema llega para complementar a “dTerum”, el primer corte del disco, difundido en marzo. Ambas canciones, con sonoridades diferentes, forman parte de un concepto integral.

Orquesta de tango de la UNA presenta “Una Década” con Susana Rinaldi, José Colangelo, Cristina Vázquez, Roque de Pedro

A modo de conmemoración por los 10 años de actividad de la Orquesta de Tango de la UNA se estrena el próximo 30 de noviembre el documental “Una Década”, con la participación especial de Susana Rinaldi, José Colangelo, Cristina Vázquez, Roque de Pedro y muchos más. Ya disponible en YouTube en este enlace.

La banda sonora del documental “Una Década” se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify, en este enlace.

“Una Década” no solo es la historia de cómo el tango floreció y se desarrollo en el fecundo espacio de la Universidad Nacional de las Artes, sino que también nos plantea con sensibilidad la complejidad de entramados que conforman el lugar del Tango en la cultura. El 30 de noviembre de 2010 sonaron por primera vez acordes de la Orquesta de Tango de la UNA (Universidad Nacional de las Artes). Aquel concierto marcaría el comienzo de una serie de acontecimientos que pondrían en tensión los límites entre música popular y la música académica, así como la relación entre tradición y la originalidad, poniendo en relieve la multiplicidad de sentidos que es capaz de asumir el Tango.

Dirección: Ariel Pirotti y Zaida de Pedro. Idea Original: Ariel Pirotti. Música Original: Ariel Pirotti

TALLERES Y ACTIVIDADES

Las propuestas de la Biblioteca del Congreso

la Biblioteca del Congreso de la Nación sigue ofreciendo actividades culturales y recreativas orientadas para toda la familia. Así es como adaptándose a los tiempos que corren, la BCN refuerza su compromiso con la comunidad y pone a disposición una serie de iniciativas virtuales con acceso libre y gratuito

El viernes 27 a las 19:00 habrá una charla on line con la cineasta Julieta Tetelbaum, con transmisión en VIVO desde www.bcn.gob.ar, la página web de la BCN, y a través de la cuenta de Facebook en @Biblioteca del Congreso.

El sábado 28 a las 18:00, llega una nueva edición del Festival Coral On Line “Desde casa para el mundo”. El evento es organizado por Patagonia Canta on line y será transmitido desde www.bcn.gob.ar, la página web de la BCN, y a través del canal de Youtube @Biblioteca del Congreso de la Nación.

La jornada contará con 12 coros de 7 países diferentes y finalmente, el Coro Vozes Paulistas interpretará Dies irae y Cantique de Jean Racine.

Para más información ver en www.bcn.gob.ar o en las redes sociales de @BCNArgentina.

Vuelven terrazas, jardines y patios culturales para disfrutar la Ciudad

Las terrazas, patios y jardines culturales reabren sus puertas para vivir la cultura al aire libre. La programación incluye múltiples iniciativas culturales, barra y gastronomía, ciclos de cine, literatura, música en vivo, danza, unipersonales, para volver a disfrutar de una experiencia cultural diferente, a través de estrictos protocolos que regulan la actividad.

Es un paso más en esta puesta en marcha que lleva adelante el Ministerio de Cultura porteño, para revincularnos presencialmente con las expresiones artísticas y sus creadores, en espacios claves de la vida cultural, después de meses de acompañamiento a través de plataformas digitales.

Terrazas lunáticas en el Centro Cultural 25 de Mayo:

A partir del viernes 27 de noviembre, el CC 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) reabre su terraza y brindará seis fechas con programación cultural gratuita, funciones al aire libre, bajo las estrellas, con proyecciones de cine, música en vivo y unipersonales que podrán verse todos los viernes y sábados durante noviembre y diciembre, desde las 19 horas.

Las reservas se podrán hacer enviando un mail a cc25terraza@gmail.com con nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento y barrio. Durante la semana se podrán reservar sólo para los espectáculos de ese fin de semana, y hasta 4 lugares por persona. Se confirma una vez que la persona recibe la entrada digital, que debe entregarse el día de la función en la puerta de CC25 junto a los DNI de los asistentes.

-Viernes de Cine: Proyección + shows y música en vivo

-Este viernes 27 a las 20:00. Cortometrajes de Alice Guy. Curados y presentados por Eva Noriega, con música de María Ezquiaga.

-Viernes 4 de diciembre a las 20:00. Banda de chicas de Marilina Giménez + banda en vivo. Pequeño show (15min.) Presentación de la película a cargo de la directora + Proyección (85min.) + Preguntas y Respuestas.

-Viernes 11 de diciembre a las 20:00. Bailar la sangre de Eleoísa Tarruella y Gato Martínez Cantó + Show de Flamenco de la Cía. de Eva Iglesias. Pequeño espectáculo de Flamenco de Eva Iglesias y Cía. (Música y Bailarinas/ 20min.) + Presentación de la película a cargo de les directores + Proyección (66min.) + Preguntas y respuestas.

Actividades virtuales y a puertas abiertas en el Centro Cultural Kirchner

MÚSICA:

-Mono Fontana y Florencia Ruiz / María Ezquiaga

En una nueva fecha del ciclo de conciertos presenciales Palabra cantada, que propone un recorrido por el trabajo de cancionistas, cantautores, poetas y compositores que utilizan la canción como formato principal en sus obras artísticas, se presentan María Ezquiaga y el dúo de Florencia Ruiz y Mono Fontana.

Sábado 28 de noviembre, 17:00 en el Auditorio Nacional

-Armonía Opus Trío

El ensamble integrado por David Lheritier (clarinete), María Marta Ferreyra (fagot) y Fanny Suárez (piano) se suma al ciclo de conciertos en vivo Beethoven y nosotros, con obras de Beethoven, Tajcêvic, Piazzolla y Bragato. Domingo 29 de noviembre, 17:00 en el Auditorio Nacional.

-Jorge Caldelari (violín) y Javier Mas (piano)

Dentro del ciclo de conciertos en streaming Ofrendas musicales, el dúo interpreta la sonata para violín y piano de Héctor Panizza, el reconocido compositor y director argentino. Estreno online: domingo 29 de noviembre, 20:00

-Liliana Herrero y Juan Falú

Celebrando los veinte años del disco Leguizamón - Castilla, la cantante Liliana Herrero y el guitarrista Juan Falú recorren algunas de las canciones del disco que marcó un punto de inflexión en la música popular argentina. Estreno online: sábado 28 de noviembre, 20:00

ACTIVIDADES VARIAS:

-Dinámicas para la existencia

Reabre la exhibición de artistas del panorama argentino actual que abordan el vínculo del ser humano con el ambiente a partir de diversos recursos artísticos, tecnológicos y científicos; una selección que da cuenta de la versatilidad que la investigación artística ha logrado en este terreno. Sábados y domingos, de 14:00 a 18:00 / Salas 203, 204 y 205

-Vuela con Aerocene Pacha, de Tomás Saraceno

Los fines de semana se puede visitar la exhibición que testimonia la experiencia llevada a cabo por el equipo de Aerocene, proyecto liderado por el artista argentino Tomás Saraceno en el marco de sus constantes exploraciones artísticas con sentido ecológico. Sábados y domingos, de 14:00 a 18:00 - Salas 206 y 207

-Transmisión de pensamiento: Alejandro Modarelli

A través de nuestro Facebook, Gabriela Borrelli Azara dialoga con el escritor y periodista, autor de Rosa Prepucio. Crónicas de sodomía, amor y bigudí, La noche del mundo. Brumario de maricas y coautor de Fiestas, baños y exilios. Los gays porteños en la última dictadura. Jueves 26 de noviembre, 20:00

-A propósito de Esquema-perspectivas, de Mónica Giron

La geógrafa Carla Lois y la historiadora del arte Marta Penhos discurren con la artista Mónica Giron sobre su obra Esquema-perspectivas. El diálogo forma parte de Prácticas artísticas en un planeta en emergencia, realizada junto a la Secretaría de Patrimonio Cultural. Desde el sábado 28 de noviembre.

-Cuando elegí ser Evita, capítulo 8: El lujo es necesidad

El nuevo episodio del podcast muestra el despliegue de la Fundación Eva Perón y su rol clave en la revolución social del peronismo. Sábado 28 de noviembre

Puede ver las actividades virtuales en en este link además del canal de Youtube y redes sociales del centro. Ls presenciales en Sarmiento 151.

Presentación virtual del Libro “Alejandro por siempre… amor” de Alejandro Almeida

El jueves 3 de diciembre a las 19:00, a través del canal de Youtube del Ministerio de Cultura de la Nación, se realizará la presentación del libro “Alejandro por siempre… amor”, en ocasión del mes de los Derechos Humanos y la Democracia, Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, realizará un encuentro en el que se darán a conocer los poemas de su hijo, Alejandro Martín Almeida, militante popular detenido desaparecido por el terrorismo de Estado en junio de 1975.

Participarán personalidades de la cultura, de Fabiana Almeida, Directora de Derechos Humanos en la Cultura, Pascual Spinelli, editor del libro; quienes reflexionarán acerca de los poemas leídos.

Puede verlo este jueves 3 de diciembre, a las 19:00 por el Youtube del Ministerio de Cultura de la Nación.

Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

El Istituto Italiano de Cultura de Buenos Aires acompaña al 35º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en su versión digital, presentando la Master Class del director de cine italiano Roberto Minervini, en el marco de la inciativa del Festival “Charlas con Maestros”. Minervini director, productor y fotógrafo italiano, residente en los Estados Unidos, es uno de los artistas que mejor han retratado los márgenes de la sociedad norteamericana, plasmando en sus películas un profundo sentido crítico y una mirada comprometida.

Charlas con Maestros: Roberto Minervini. Puede verlo este sábado 28 a las 18:00. Más información en este enlace.

Primera Muestra de Cortometrajes de Tenjo, “Cine Chicú 2020″

“Cinechicú 2020” es la primera ventana de distribución de Cortometrajes de Tenjo, que se llevará a cabo este año de manera semipresencial el 27, 28 y 29 de noviembre.

El evento está dirigido a promover, difundir y apoyar las obras cinematográficas de tipo cortometraje que traten temas regionales y permitan rescatar la identidad de los pueblos de Colombia a través de las tradiciones, artes y oficios.

Con esta muestra de cortometrajes, la Alcaldía Municipal de Tenjo y el Instituto de Cultura y Turismo buscan rescatar las tradiciones, artes y oficios e integrar el gremio audiovisual de la sabana cundinamarquesa, por medio de la competencia oficial de cortometrajes, a la que fueron convocados los municipios de Tenjo, Tabio, Cajicá, Chía, Cota, Funza, Mosquera, Madrid y Subachoque; y las diferentes instituciones, escuelas de formación, casas de la cultura y público en general.

Puede verlo en este enlace. || Hasta el 29 de noviembre.

Cierra la inscripción para participar del club de lectura con Mariana Enríquez

Como cierre de los encuentros 2020 del club, este mes el CCEBA propone la lectura de Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, y un encuentro con su autora que se realizará el 30 de noviembre a las 19:00 y puede inscribirse hasta el lunes 23.

Mariana Enríquez (Buenos Aires, 1973) es periodista y una de las narradoras más destacadas en la actualidad.

Actividad gratuita, para todo público, aunque tienen prioridad los lectores jóvenes (entre 14 y 20 años). Con inscripción previa y modalidad online.

Mes del Orgullo en Buenos Aires

Durante todo noviembre compartimos contenidos originales que reivindican y conmemoran la lucha de la comunidad LGBTTIQ+: festivales de cine, transmisiones en vivo, talleres y piezas audiovisuales que convocan a artistas de diferentes disciplinas se podrán ver a través de nuestros canales digitales.

Durante todo el mes habrá contenidos originales que reivindican y conmemoran la lucha de la comunidad LGBTTIQ+ con la realización de una serie de actividades artísticas: festivales de cine, transmisiones en vivo, talleres y piezas audiovisuales que convocan a artistas de diferentes disciplinas podrán verse a través de nuestros canales digitales.

Puede acceder a la programación completa en este link. || Hasta el 30 de noviembre

Continúa “Raza y ficción”, la experiencia artística de la Fundación para la Cultura Suiza Pro Helvetia

La Fundación para la Cultura Suiza Pro Helvetia invita a ver “Raza y ficción”, la experiencia artística, visual y de reflexión que se llevará a cabo en PLANTA INCLAN (teatro anfitrión) con el apoyo del Swiss Arts Council Pro Helvetia con motivo del lanzamiento y apertura de sus oficinas en América del Sur 2021; en un proceso de continuidad con el exitoso programa «COINCIDENCIA - Intercambios culturales Suizos y Sudamericanos» lanzado en nuestra región en 2017.

Hasta el 29 de noviembre, con acceso libre y gratuito en http://www.plantainclan.com, el público podrá participar de encuentros, acciones y experiencias llevadas a cabo por artistas, activistas, pensadores y colectivos artísticos locales e internacionales en torno a un tema: las múltiples formas del racismo en Argentina y las ficciones que lo sustentan.

Ofrece una serie de estrenos audiovisuales, prácticas artísticas y conversatorios con la curaduría artística de los coreógrafos y bailarines: Juan Onofri Barbato, Melina Seldes y la actriz, dramaturga y directora Elisa Carricajo y la participación de grandes artistas y pensadorxs: los colectivos locales «Identidad Marrón» y «Escena Política», la cineasta Lucrecia Martel, el antropólogo argentino Carlos Masotta, la cantante Brandy Butler (EEUU/Suiza), la investigadora Sally Schonfeldt (Australia/Suiza) y Kadiatou Diallo (Sudáfrica/Suiza) co-directora de SPARCK, espacio para la investigación, creación y conocimiento Pan-Africano, entre otros.

Este viernes 27 a las 19:00, estrena “Escena Marrón”, creación Identidad Marrón & Escena Política. Repite sábado a las 12:00 y domingo a las 16:00.

A las 21:00, estreno Reivindicación desde miradas marrones frente al racismo estructural, un conversatorio Lucrecia Martel con Florencia Mamaní + Alejandro Mamaní (Identidad Marrón). Repite el sábado a las 16:00 y domingo a las 12:00.

Este sábado 28 a las 14:00, estrena “Ponerle voz a lo no dicho e indecible”, conversación con Kadiatou Diallo y a las 20:00 estreno de “Puertas de cristal, puertas de metal. Diferencias y similitudes”. Conversatorio Cesar González con América Canela + Alejandro Mamaní (Identidad Marrón).

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita ingresando en la fecha y horario indicado en este enlace. || Hasta el 29 de noviembre.

Cierre del Taller de Lectura Online con Escritoras Argentinas

El encuentro literario reunirá a escritoras de distintos puntos del país e invitadas especiales, que participaron del taller en el transcurso del año. Se leerán sus obras y se generará un espacio de reflexión en torno a la experiencia de cada una.

Será transmitido en vivo por el Youtube del Ministerio de Cultura de la Nación y participará el tallerista Orlando Agüero y la periodista Ariadna Tabera como moderadora invitada.

Puede verlo el jueves 26 de noviembre a las 19:00 en el canal de Youtube del Ministerio de Cultura de la Nación.

“Un dinamo”, un recorrido virtual por los últimos 25 años de radio en Argentina

UnDinamo.com es el nuevo proyecto de Santiago Gallo Bluguermann después de recorrer durante 25 años las radios de rock más importantes del país. La plataforma nace de una necesidad y un deseo: seguir haciendo el programa Hagan Correr La Voz, que llevaba 4 años en el aire, y que de pronto quedó sin lugar porque la pandemia se llevó puesta la radio en la que se emitía.

El portal web y una App para teléfonos celulares nace para seguir haciendo el programa (de lunes a viernes, de 10 a 13) e invitar a los que puedan a suscribirse para ayudar a sostener el espacio.

Puede escucharlo desde el 23 de noviembre a las 10:00 en Undinamo.com

Taller de Pintura sin Pincel por Clarisa Cassiau en vivo en instagram de San Isidro Cultura

Todos los jueves de noviembre, a las 19:00 por el Live @sanisidrocultura se realizarán los talleres de Clarisa Cassiau que acercará a su gran pasión, la pintura, con su hacer y el nuestro a la par

Esponja en mano y acrílicos cerca, Clarisa participará de Talleres de artistas para guiar a los interesados por el mundo de la pintura, entre transparencias, esfumados y superposiciones. Como todo el ciclo, para ser parte del encuentro, totalmente gratis, habrá que subir al Live Instagram @sanisidrocultura y seguirle el tranco y la mano a esta destacada artista del Bajo de San Isidro.

Concurso Federal de Muralismo

Serán seleccionadas 70 obras de todo el país que recibirán un monto de $70.000. El plazo de inscripción vence el 30 de noviembre.

El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, lanza el Concurso Federal de Muralismo que premia a proyectos murales individuales y colectivos de todo el país.

La convocatoria se enmarca dentro de las actividades especiales que realiza el Ministerio de Cultura de la Nación en el “Año del Gral. Manuel Belgrano”, en conmemoración de los 250 años de su nacimiento y 200 desde su fallecimiento.

La iniciativa pretende incentivar la recuperación afectiva del espacio público y promover la expresión de las identidades locales en todo el territorio. Serán seleccionadas 70 obras que recibirán un monto de $70.000.

Está dirigida a personas mayores de dieciocho (18) años, de nacionalidad argentina (nativa o por opción) o extranjera con residencia acreditada en el país. Se requiere experiencia previa ligada al diseño y realización de murales, que será evaluada a partir de los antecedentes aportados por los/as postulantes. Se admitirán presentaciones individuales o colectivas, en los términos presentados en el siguiente Reglamento.

El eje transversal del concurso es: Soberanías y las temáticas específicas incluyen:

Link a la convocatoria: https://www.cultura.gob.ar/concurso-federal-de-muralismo-9781/





