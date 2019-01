Sonia y su tío Iván viven en Carmen de Patagones, un pueblo al sur del país. Tienen un hostel en el que viven y trabajan, y además ensayan para sus recitales. El único huésped se llama Pablo, un médico joven que no sabe hasta cuándo va a quedarse. Con la llegada del padre de Sonia, Alejandro, y su nueva mujer, Elena, la convivencia empieza a incomodar. Cinco vidas a la deriva entre canciones, dulces caseros y fracking; y una pregunta implícita: ¿Pueden hacer otra cosa? ¿Podemos hacer otra cosa del mundo?

* “El amor es un bien”

Sábados, 20 horas, a excepción del 2 de febrero, que será 22 horas. Reestreno: febrero 2019

La Carpintería

Jean Jaures 858 – CABA

El equilibrista

Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué.

Autores: Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub. Dirección: César Brie.

* “El equilibrista”

Estreno: sábado 22 de enero. Funciones: martes, 21 horas

Chacarerean Teatre

Nicaragua 5565 – CABA

La elegida