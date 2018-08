La calma mágica El viernes 6 de julio se estrenó La calma mágica, escrita por el dramaturgo español Alfredo Sanzol, receptor en tres ocasiones del Premio Max de las Artes escénicas, entre otros. En esta oportunidad, la Compañía Timbre 4 convocó a Ciro Zorzoli para llevar adelante la dirección de esta pieza, que se presenta por primera vez en Argentina. *”La calma mágica”

Viernes, 23 horas. Sábados, 20.30 horas

Hasta el 1º de septiembre

Timbre 4

México 3554 – CABA

Entradas: $300. Estudiantes y jubilados: $200. Entradas a la venta a través de www.timbre4.com ______

Blum

Ingenio, poesía y un humor mordaz son los principales condimentos del texto firmado por Discépolo y Porter, además de contar con una estructura clásica y perfecta. Blum es una comedia con gran ritmo, algunas intervenciones musicales y tintes propios del music hall de los años cincuenta, que conforma un friso en el que conviven el mundo de las finanzas, el espectáculo y el amor.

* “Blum”

Jueves a sábados, 20.30 horas. Domingos, 20 horas

Hasta el 9 de septiembre

Teatro Regio

Av. Córdoba 6056 – CABA

______

Segunda temporada de Hedda

Ibsen escribió Hedda Gabler en 1890. Parece casi imposible que conserve actualidad. La obra es compleja, dura y no ofrece ninguna solución. Hedda no es un ser animado por la destrucción, es una víctima. Víctima de una cultura patriarcal y de su cruel destilado. Víctima de una sociedad que proclama la igualdad pero que no la práctica, porque la subordinación de las mujeres respecto del poder masculino persiste, tatuada a fuego. Si Hedda fuera un hombre, seguramente podría disponer de su destino y dirigirse a él a voluntad. Pero no, no puede. Incluso cuando ensaya comportarse con las prerrogativas de un varón. Versión de Melina Petriella y Nayla Pose.

* “Hedda”

Viernes, 21 horas

Hasta el 24 de agosto

El Brío

Av. Alvarez Thomas 1582 – CABA

Entradas generales: $200. Estudiantes y jubilados: $180

______