Arranca el Festival de Cine de Mar del Plata con el estreno de ‘La Bola Negra’, varias candidatas al Oscar en competencia y una apuesta por llenar las salas

Del 5 al 15 de noviembre, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata presenta 150 películas y entregará premios honoríficos a Natalia Oreiro, Emilio Kauderer y Alejandro Agresti

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Este jueves arranca una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el único evento cinematográfico de categoría A de toda América Latina, en medio de un contexto de debate sobre las políticas culturales del gobierno nacional: el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) acumula cuestionamientos por recortes que afectaron su estructura y su capacidad de apoyo a la industria cinematográfica. En simultáneo, la muestra alternativa Fuera de Campo celebra su tercera edición con una programación de cine argentino independiente que incluye el estreno local de Biografía de Jorge Luis Borges, de Mariano Llinás, y títulos premiados en Venecia y Cannes. Pese a ese escenario, el certamen oficial despliega 150 películas durante once días, con dos de los títulos más resonantes de la temporada de premios en competencia —Ink, de Danny Boyle, e Elsinore, de Simon Stone—, el estreno mundial de la española Los relatos, una Competencia Argentina en la que los documentales superan a las ficciones y premios honoríficos para la actriz Natalia Oreiro, el compositor Emilio Kauderer y el director Alejandro Agresti. Las entradas tienen un precio realmente popular (5 mil pesos) y más de 35 funciones ya tienen localidades agotadas.

La película de apertura es Caballo salvaje nueve, la nueva película del irlandés Martin McDonagh, una tragicomedia protagonizada por John Malkovich y Sam Rockwell que sigue a dos agentes de la CIA enviados a Rapa Nui poco antes del golpe de Estado de 1973. Malkovich ganó la Copa Volpi al Mejor Actor en Venecia por este papel y llega al festival como uno de los candidatos más firmes de la temporada de premios de Hollywood. El cierre, previsto para el 15 de noviembre, estará a cargo de Borges and Me, del estadounidense Marc Turtletaub: una road movie de los años setenta en la que el escritor Jay Parini, encarnado por Fionn Whitehead, conduce al poeta Jorge Luis Borges —interpretado por Luis Gnecco— por las Tierras Altas de Escocia.

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Las entradas bajan a $ 5.000 y más de 30 funciones ya están agotadas

Una de las novedades más concretas de esta edición es el precio de los tickets. La entrada general queda fijada en $ 5.000, frente a los $ 7.000 de 2025, y se lanzaron paquetes de diez títulos a $ 25.000, lo que implica un costo de $ 2.500 por función. El movimiento tuvo efecto inmediato: se vendieron 15.000 entradas anticipadas y más de 35 funciones ya tienen localidades agotadas, entre ellas las tres proyecciones de La bola negra, la película española cuyas 2.400 butacas se agotaron por completo.

La decisión de bajar los precios no fue casual. La edición 2025 dejó una imagen difícil de olvidar: una sola función de La chica de Colonia, premiada en Berlín, registró apenas nueve espectadores. Ese número se convirtió en una señal de alerta que derivó en un cambio de estrategia para 2026, que incluye mayor presencia en redes sociales y un trabajo específico para atraer al público local marplatense.

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La película Caballo salvaje nueve, dirigida por Martin McDonagh y protagonizada por John Malkovich, abrió la cartelera del certamen (Foto: Diego Araya Corvalán/Searchlight Pictures via AP)

Danny Boyle y Simon Stone encabezan la competencia internacional

La sección más importante del festival reúne 14 largometrajes que disputarán el Astor al Mejor Largometraje, con un jurado presidido por el cineasta peruano Francisco Lombardi e integrado por el director mexicano Carlos Cuarón, la actriz argentina Eva de Dominici, la realizadora danesa Birgitte Stærmose, la directora mongola Uisenma Borchu y la periodista italiana Silvia Bizio.

Los dos títulos más esperados de la competencia llegan con el viento a favor de los festivales de otoño. Ink, del británico Danny Boyle, inauguró la Mostra de Venecia y reconstruye cómo el empresario Rupert Murdoch convirtió The Sun en un fenómeno del periodismo sensacionalista en el Londres de 1969. Guy Pearce interpreta a Murdoch y Jack O’Connell al editor que ejecutó la transformación; Claire Foy completa el trío protagónico.

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La otra gran apuesta es Elsinore, del australiano Simon Stone, que ganó el premio del público en Toronto y abrió el Festival de Londres. La película cuenta la historia real del actor escocés Ian Charleson, quien decidió interpretar a Hamlet en el National Theatre de Londres en 1989 pese a estar gravemente enfermo de sida. Andrew Scott protagoniza el papel y Olivia Colman lo acompaña como la médica que intentó disuadirlo.

Uno de los momentos más esperados de la competencia es el debut mundial de Los relatos, del español Miguel del Arco, cuyo estreno absoluto tendrá lugar en Mar del Plata. Juan Diego Botto interpreta a un hombre que regresa a su pueblo natal después de cumplir una condena por femicidio. Marta Etura, protagonista femenina del filme, viajará al festival para acompañar las proyecciones.

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Desde Japón llega Children Untold, de Miwa Nishikawa, un drama de posguerra sobre una niña huérfana de 12 años que debe disfrazarse de varón para sobrevivir en las calles de Tokio. La actuación de la debutante Ami Koyae ya fue destacada por la crítica tras su paso por Toronto.

La selección internacional también reserva lugar para cines menos transitados en las carteleras argentinas. Kindik, del kazajo Darkhan Tulegenov, es uno de los títulos que más atención generó entre los programadores: un drama sobre lo que una madre es capaz de hacer para salvar a su hijo. Completan la competencia Truly Naked, de la neerlandesa Muriel d’Ansembourg; Vigilante, del belga Olivier Pairoux; Halima, del marroquí Yassine el Idrissi; 2 Valid IDs, de la filipina Ma-an Asunción-Dagñalan; Vindima, del portugués Luís Galvão Teles, con Maria de Medeiros; The Night Arezou Disappeared, del iraní Arian Vazirdaftari, y Bélyeg, del húngaro Róbert Pajer.

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La bola negra, la película española dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, es uno de los títulos más demandados del festival: sus tres funciones programadas se agotaron con 2.400 entradas vendidas (Foto: Elástica Films)

La competencia latinoamericana incluye al candidato paraguayo al Oscar

La Competencia Latinoamericana concentra algunos de los títulos más premiados de la región. Narciso, del paraguayo Marcelo Martinessi, reconstruye el ascenso y la muerte de un locutor de radio en el Paraguay de 1959, en los comienzos de la dictadura de Alfredo Stroessner. La película ganó el premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine en la Berlinale y representará a Paraguay en los premios Oscar y Goya. Diro Romero protagoniza el filme junto a Nahuel Pérez Biscayart.

Brasil compite con Feito Pipa, de Allan Deberton, ganadora del Oso de Cristal en la Berlinale y candidata oficial del país al Oscar. La película sigue a un niño de 11 años criado por su abuela que intenta disimular el deterioro de salud de ella para no tener que convivir con su padre, interpretado por Lázaro Ramos. Venezuela participa con una reinterpretación del clásico El pez que fuma, de Román Chalbaud, en versión del director Luis Fernández, con Mimí Lazo como protagonista.

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El cine argentino suma doce títulos y más documentales que ficciones

La Competencia Argentina integra 12 largometrajes con una particularidad que refleja el estado actual de la producción nacional: este año los documentales superan en número a las ficciones entre los títulos presentados al festival. Entre los más destacados figura El Diego que nadie vio, de Román Cárdenas, construido con material inédito del fotógrafo Jorge Luengo, quien acompañó a Diego Maradona durante más de dos décadas.

En el terreno de la ficción, Gustavo Postiglione presenta Chejov en Rosario, con Julieta Cardinali como protagonista, que entrelaza textos de Antón Chéjov con las tensiones de un teatro independiente santafesino. También integra la selección Sin placa, ópera prima de Yamil Chadad, y Perfume, una película de María Gabriela Epumer, dirigida por Lucía S. Ruiz y codirigida por Andrea Testa, que recupera a la guitarrista de Viuda e Hijas de Roque Enroll y de Charly García a partir de 50 horas de material filmado por la propia artista.

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