Cultura

Los museos recurren a la IA para redefinir los recorridos y crear experiencias personalizadas

La tendencia es utilizar la inteligencia artificial generativa para transformar la experiencia de los visitantes, con guías conversacionales, avatares y recreaciones en realidad virtual

Los museos recurren a la IA para crear experiencias de visita personalizadas
La aplicación ArtLens, que permite a los visitantes del Museo de Arte de Cleveland conectarse a las pantallas de IA de la galería introductoria ArtLens (Dustin Franz / The New York Times)
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Los museos existen para preservar tesoros de la historia y la creatividad y hacerlos accesibles para todos. Hasta la pandemia, eso consistía principalmente en lograr que la gente cruzara sus puertas. Pero cuando el covid confinó a tantas personas en sus hogares, llevar el arte allí donde estuvieran se convirtió en una necesidad apremiante.

Ahora, la inteligencia artificial generativa está impulsando una revolución en ese ámbito. Algunos museos la están utilizando para convertir los teléfonos de las personas en comisarios personales.

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Este noviembre, el Museo de Arte de Cleveland tiene previsto estrenar la nueva versión de su aplicación ArtLens, que ya permite a los visitantes conectarse a las pantallas de IA de la galería introductoria ArtLens. Al acercar sus teléfonos a cualquier objeto de la colección del museo y pulsar el botón de escaneo de la aplicación, tendrán acceso a toda la información que el museo posee sobre él.

La IA se está convirtiendo rápidamente en lo que el director del museo, Bill Griswold, describió en una reciente entrevista por video como “una herramienta esencial” para los museos. Se utiliza para etiquetar, describir y clasificar objetos en colecciones digitalizadas, para convertir la búsqueda y el descubrimiento en una experiencia similar a un juego y para facilitar la navegación. Fundamentalmente, está aumentando la capacidad de las instituciones para personalizar la experiencia de los visitantes.

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La cuestión es si esto conlleva el riesgo de que los museos sigan una ruta algorítmica y reduzcan los gustos de las personas, de forma muy similar a como lo han hecho los servicios de streaming. Esto es lo que dijeron profesionales de museos y archivos.

Los museos recurren a la IA para crear experiencias de visita personalizadas
Los museos recurren a la IA para crear experiencias de visita personalizadas (The New York Times)

En beneficio de todos

El Museo de Arte de Cleveland existe, dice Griswold, para “crear experiencias transformadoras a través del arte, en beneficio de todas las personas para siempre”. Su plan actual es alcanzar los 25 millones de visitantes anuales en línea para 2027. La digitalización de su colección, que está casi completa, es fundamental para ese objetivo y para la innovación que se exhibe en ArtLens.

Además, el museo ha generado descripciones visuales para los 68.000 objetos de su colección: las primeras 1.600 fueron redactadas por personas y el resto fue generado por IA. Los visitantes con discapacidad visual pueden utilizar las funciones de accesibilidad de sus teléfonos para escuchar estas descripciones.

Al consultar la colección en línea —o al escanear cualquier objeto de la colección en el museo en persona—, los visitantes pueden acceder a información detallada sobre la adquisición, conservación y procedencia de cada objeto, junto con esa descripción visual y, en algunos casos, un modelo 3D.

En el Museo Nacional de Arte Asiático del Smithsonian, la próxima exposición James McNeill Whistler demuestra con especial claridad el potencial de la IA para amplificar el poder de las representaciones digitales.

Después de debutar en Londres a principios de este año, esta retrospectiva abrirá en Washington en febrero con una nueva incorporación: una recreación en realidad virtual, impulsada por IA, de la legendaria Sala del Pavo Real de Whistler. Con su notable colección de porcelana Kangxi azul y blanca, estanterías doradas y murales pintados a mano, la sala es “un punto de apoyo” del museo, dijo su director, Chase F. Robinson, durante una videollamada. Pero, obviamente, la sala no puede viajar y solo un puñado de personas puede estar en ella a la vez.

Ahora, al explorar la versión de realidad virtual con un visor, las personas podrán manipular virtualmente los tesoros de la sala y acceder a distintas capas de información sobre ellos. A medida que los visitantes recojan objetos para examinarlos, la IA generativa completará los detalles visuales, las sombras y los cambios de perspectiva a medida que se muevan los artículos.

“Hace unos años, la IA era realmente mala en esto”, dijo por video Sonia Coman, directora de participación de marca y comunicación del museo. Coman fue contratada en parte por su experiencia en innovación digital.

“Esto era precisamente lo que hacía que la gente fuera muy escéptica al respecto. Le pedías que generara una naturaleza muerta y no tenía en cuenta la gravedad o las sombras estaban completamente mal”, añadió.

Los museos recurren a la IA para crear experiencias de visita personalizadas
La aplicación Artlas utiliza IA para analizar las preguntas de los usuarios y luego produce un mapa de calor del recorrido de los visitantes por las galerías (The New York Times / Artlas)

Repensar la navegación

El Museo Nacional de Arte Asiático también está desarrollando una herramienta de navegación impulsada por IA. En una próxima galería introductoria, los visitantes encontrarán avatares, o una mezcla creada con IA de guía, anfitrión y mediador, como los describió Robinson. No están destinados a reemplazar al personal humano del museo, sino a “estar presentes cuando nosotros no podamos”, dijo Robinson.

La personalización, dijo Griswold, consiste en “dotar a los visitantes de las herramientas que necesitan para disfrutar las galerías por su cuenta”. También se trata de reducir la intimidación, dijo por video Jane Alexander, directora de información digital del Museo de Arte de Cleveland.

“La persona promedio no puede nombrar a un artista”, dijo, ni siempre sabe qué pedirle a un mediador para que la ayude. Las herramientas de inteligencia artificial, en cambio, les permiten introducir sus preferencias, explorar la colección de forma creativa y obtener visitas personalizadas en sus teléfonos.

“La persona promedio mira una pintura, increíblemente, entre dos y nueve segundos”, dijo Alexander. Pero la investigación interna del museo de Cleveland ha determinado que pasar entre cinco y 10 minutos en ArtLens ha llevado a los visitantes a dedicar entre 30 y 60 minutos adicionales a explorar el resto del museo.

“Siempre los devuelve al arte auténtico”, dijo Alexander.

Una pequeña ayuda

Artlas, una empresa emergente de IA con sede en California, está llevando aún más lejos la personalización para los museos. Desde que lanzó su primera guía de exposición para el Museo de Arte Mori de Tokio en 2025, la empresa ha trabajado con museos de Hong Kong, Bangkok, Venecia y París, así como con instituciones de todo Estados Unidos, entre ellas el Museo de Brooklyn, el Museo de Arte Moderno y el Instituto de Arte Contemporáneo de Miami.

Artlas proporciona esencialmente a los visitantes un acompañante de IA personalizable, entrenado con fuentes autorizadas, controlado por la institución y capaz de conversar en 25 idiomas.

Antes de comenzar, Grace Yao, fundadora de Artlas, realizó una extensa investigación y habló con instituciones de todo el mundo. Descubrió que los museos y sus visitantes no se conocen muy bien. Artlas utiliza IA para analizar las preguntas de los usuarios y luego produce un mapa de calor del recorrido de los visitantes por las galerías. Los museos se sorprendieron de los resultados.

Los museos recurren a la IA para crear experiencias de visita personalizadas
Grace Yao, fundadora de Artlas (The New York Times / Artlas)

En Dib Bangkok, el nuevo museo de arte contemporáneo de Tailandia, el equipo está rediseñando la señalización del museo después de descubrir con qué frecuencia la gente pregunta dónde están los baños. El Museo de Arte Mori descubrió que, durante dos meses, atrajo a visitantes que hablaban 19 idiomas: habían pensado que serían más bien entre cinco y seis.

En todas las exposiciones para las que Artlas ha elaborado guías, dijo Yao, las obras que más terminaron gustando a los visitantes nunca fueron las que el museo había elegido para el cartel de la exposición.

La investigación preliminar en el Museo de Arte de Toledo, en Ohio, que está desarrollando una aplicación similar, ha sido igual de reveladora.

“Dos tercios de las personas nos dijeron que no quieren estar en sus teléfonos”, dijo por video Despi Mayes, directora de marketing y comunicaciones del museo. La aplicación se llama Wander por la frecuencia con que las personas utilizaron esa palabra en el estudio que el museo realizó con XG Exhibit Management, una consultora con sede en Indiana. Se descubrió que los visitantes preferían perderse. Lo que más querían, dijo Mayes, era un marcador de “usted está aquí”.

La idea, dijo Mayes, es “crear oportunidades de conexión entre nuestros visitantes en torno a pasiones compartidas” y diseñar experiencias que sean “sumamente relevantes”. Para ello, afirmó, la aplicación del museo debe ser capaz de realizar las tareas para las que las personas ya utilizan sus teléfonos: guardar o compartir información antes de su llegada, pedir comida antes de llegar a la cafetería o comprar productos para recoger en la tienda, además de facilitar la navegación.

La aplicación debe ser reconocible de inmediato por los visitantes “como útil y encantadora”, dijo.

En resumen, debe complementar una visita al museo, no dirigirla.

Fuente: The New York Times

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