Una muestra antológica rescata la mirada feminista y literaria de Alicia D’Amico

La FotoGalería Sara Facio del Teatro San Martín presenta la primera exposición antológica dedicada a Alicia D'Amico

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La FotoGalería Sara Facio abrirá desde este martes 3 de noviembre, a las 18, la muestra Alicia D’Amico: La poesía de lo cotidiano, la primera exposición antológica dedicada a una de las fotógrafas más influyentes del siglo XX en la Argentina. La exhibición, curada por María Laura Rosa, reúne retratos de figuras literarias, series sociales y trabajos que se exhiben por primera vez ante el público, fruto de la preservación de su archivo personal.

Retratos que marcaron la literatura latinoamericana

Entre las piezas centrales de la muestra figuran los célebres retratos que Alicia D’Amico (Buenos Aires, 1933-2001) realizó a escritores como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Pablo Neruda, Alejandra Pizarnik, Silvina Ocampo y Olga Orozco. Estas imágenes forman parte de fotolibros que hoy integran el canon de la fotografía argentina, entre ellos Buenos Aires, Buenos Aires (1968), Retratos y autorretratos (1973), Geografía de Pablo Neruda (1973) y Humanario (1976/1977).

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La fotógrafa retrató a figuras de la literatura latinoamericana como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Alejandra Pizarnik (foto) y Pablo Neruda

La curaduría a cargo de Rosa propone un recorrido que no se limita a la faceta más conocida de la artista. La exposición incorpora series que testimonian sus indagaciones sociales y políticas, como los trabajos sobre Madres de Plaza de Mayo, Ensayo sobre la locura, Las Clarisas, Mapuches, Refugio Municipal de San Telmo y Pies desnudos, material que amplía la lectura habitual sobre su obra.

Una trayectoria forjada entre Buenos Aires y Francia

D’Amico se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes y completó estudios en Francia gracias a una beca obtenida en 1955. Antes de eso, había aprendido el oficio junto a su padre, Luis D’Amico. En 1960 abrió un estudio profesional en sociedad con Sara Facio, alianza que sostuvieron durante 26 años, hasta 1986.

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Alicia D'Amico aprendió fotografía con su padre y completó su formación en Francia con una beca en 1955

Esa colaboración se extendió también al terreno editorial: en 1973, junto a Facio y Cristina Orive, D’Amico cofundó La Azotea, sello pionero en la edición de fotolibros en la región. Seis años más tarde, en 1979, impulsó la creación del Consejo Argentino de Fotografía.

El compromiso feminista detrás de la cámara

La obra de D’Amico estuvo atravesada por un compromiso sostenido con los derechos humanos y el movimiento de mujeres. En 1970 cofundó la Unión Feminista Argentina (UFA) y, en 1983, el espacio Lugar de Mujer. A partir de 1982 desarrolló una investigación pionera sobre la mirada y el rol femenino en la fotografía, de la que surgieron propuestas de vanguardia en la representación del desnudo.

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La curaduría incorpora series sobre las Madres de Plaza de Mayo, el pueblo mapuche y el Refugio Municipal de San Telmo

Ese trabajo trascendió las fronteras del país: su producción fue exhibida en encuentros internacionales como Hecho en Latinoamérica, en México; Les Rencontres d’Arles, en Francia; Venecia 79, en Italia, y el Kunsthaus de Zúrich, en Suiza.

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*Alicia D’Amico: La poesía de lo cotidiano podrá visitarse en la FotoGalería Sara Facio del Teatro San Martín, ubicada en Avenida Corrientes 1530, Ciudad de Buenos Aires. La entrada es sin costo. Horarios: martes a viernes, de 14 a 21; sábados y domingos, de 13 a 20. Apertura: martes 3 de noviembre, a las 18.

Fuente y fotos: gentileza prensa Departamento de Prensa CTBA.