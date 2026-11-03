Los libros de no ficción de noviembre: del terror de Mariana Enriquez a un inédito de Foucault

Los libros de no ficción de noviembre

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Las librerías argentinas reciben en noviembre una veintena de títulos de no ficción que abarcan desde la neurociencia y la filosofía hasta la historia del nazismo, el cine mudo y el terror latinoamericano. Ensayos, biografías, memorias y libros de divulgación conforman una oferta variada. Aquí, una selección

Mariana Enriquez construye el manifiesto de su poética del terror

Mariana Enriquez publica "Conversación con la oscuridad" (Páginas de Espuma)

Mariana Enriquez publica Conversación con la oscuridad (Páginas de Espuma), un ensayo en cinco partes que funciona como declaración de principios de su literatura. Lejos de las ruinas medievales y las brumas del gótico europeo, la autora de Nuestra parte de noche propone un terror que brota de los traumas históricos y sociopolíticos de América Latina. El libro cruza teoría, cultura popular, cine y true crime para argumentar que la escritura espectral es el lenguaje adecuado para dar cuenta de los muertos que no descansan. “Cuando decidí escribir terror, tuve que pensar en cuáles eran los miedos y los traumas históricos de mi sociedad”, señala Enriquez en el volumen. “Encontrar el horror propio. Mis (nuestros) terrores. Es ahí precisamente donde surgió la dimensión histórica, política y regional.”

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Un inédito de Michel Foucault revisa la construcción histórica del sexo

"Los hermafroditas" de Michel Foucault

Coincidiendo con el centenario del nacimiento de Michel Foucault —nacido el 15 de octubre de 1926—, Anagrama publica en su colección Argumentos (168 páginas), un manuscrito inédito que el filósofo proyectó en 1978 para su Historia de la sexualidad. El texto quedó en sus archivos cuando reorientó esa investigación hacia la Antigüedad. A partir del diario de Herculine Barbin, una persona intersexual del siglo XIX, Foucault distingue entre sexo anatómico y sexualidad, y revisa la transición desde un orden jurídico que permitía elegir un sexo hacia otro que imponía la determinación de un único sexo «verdadero» por la medicina. La edición, traducida por Juan Gabriel López Guix, incluye un prefacio de Arianna Sforzini y un epílogo de Éric Fassin.

Peter Fritzsche indaga por qué los alemanes votaron a Hitler

El historiador Peter Fritzsche analiza en Votar a Hitler las razones del respaldo electoral que recibió el Partido Nazi en 1933. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El historiador Peter Fritzsche, profesor de la Universidad de Illinois, llega a las librerías con Votar a Hitler (Siglo XXI). El Partido Nazi obtuvo casi el 50 % de los votos en 1933, y Fritzsche sostiene que ni la hiperinflación, ni el desempleo, ni el resentimiento de las clases medias bajas alcanzan para explicar ese respaldo masivo. Autor de Germans into Nazis y Life and Death in the Third Reich, el historiador analiza qué diferenciaba al nazismo de los partidos tradicionales de derecha e izquierda y cómo logró presentarse como garantía de un cambio radical ante una ciudadanía deslumbrada.

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Fernando Martín Peña dedica un libro a Buster Keaton, su primera obsesión cinéfila

Fernando Martín Peña reconstruye la trayectoria y la filmografía de Buster Keaton en un nuevo libro sobre el comediante del cine mudo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fernando Martín Peña publica Buster Keaton (Penguin Random House), el libro que, según la propia editorial, estaba predestinado a escribir. Historiador de cine, archivista y director del área de cine del MALBA desde 2002, Martín Peña fue quien en 2008 localizó en Buenos Aires una copia de la versión completa de Metrópolis, de Fritz Lang, y en 2013 identificó una versión desconocida del cortometraje The Blacksmith, del propio Keaton. En este volumen reconstruye la vida y la filmografía de un artista que se crió en el vaudeville, definió un estilo hecho de movimiento y precisión durante la década de 1920 y atravesó años de olvido antes de ser reconocido como uno de los grandes maestros de la comedia.

La vida de Daniel Barenboim en 32 episodios

Rodolfo Biscia repasa la vida de Daniel Barenboim a través de treinta y dos episodios en la biografía El absoluto musical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El absoluto musical, de Rodolfo Biscia (Planeta), recorre la trayectoria de Daniel Barenboim en 32 episodios, tantos como las sonatas de Beethoven que el músico grabó cinco veces. El relato arranca con un niño de ocho años que hace fila en la boletería del Teatro Colón a comienzos de la década de 1950 para conseguir entradas para Arthur Rubinstein, y llega hasta el maestro declarado persona non grata por el parlamento israelí. En el medio, la emigración a Israel en 1952, el veredicto de Wilhelm Furtwängler —“es un fenómeno”—, la conquista de Londres junto a Jacqueline du Pré, la fundación con Edward Said de una orquesta que reunió a músicos israelíes y palestinos, y la dirección de las grandes orquestas de París, Chicago, Milán y Berlín.

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Roberto Gargarella reúne sus anotaciones al margen en un libro personal

"Amor y socialismo", de Roberto Gargarella.

El jurista y filósofo político Roberto Gargarella presenta Amor y socialismo (Siglo XXI), una colección de subrayados y anotaciones personales que reunió a lo largo de los años. Profesor de teoría constitucional en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de Buenos Aires, autor de La sala de máquinas de la Constitución y Las teorías de la justicia después de Rawls, Gargarella se aleja aquí del ensayo académico para ofrecer un recorrido que va y vuelve de lo privado a lo público, con viñetas sobre aprendizajes, intereses, crecimientos y decepciones.

Gabriel Mindlin revela la física detrás del canto de las aves

El físico Gabriel Mindlin expone los mecanismos de la física y la neurociencia detrás del canto de las aves en La voz más bella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El físico Gabriel Mindlin, director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, publica La voz más bella (Penguin Random House). Con más de tres décadas de investigación —que incluyó la publicación de trabajos en Nature y Physical Review Letters—, Mindlin se dedica a descifrar cómo las aves producen sus cantos, los aprenden y los transforman. El libro cruza física, biología, neurociencia y observación de la naturaleza. En un experimento reciente, su equipo colocó robots acústicos en el Parque Pereyra Iraola, a 60 kilómetros de Buenos Aires, y logró que un gorrión juvenil aprendiera un canto que había desaparecido del repertorio local hacía décadas.

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Alex Prichard desmonta los prejuicios sobre el anarquismo

"Anarquismo", de Alex Prichard.

Anarquismo, de Alex Prichard (Siglo XXI, 192 páginas, $ 24.900), es la traducción al español de Anarchism: A Very Short Introduction, publicado originalmente por Oxford University Press en 2022. Prichard, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Exeter, cuestiona la asociación automática entre anarquismo, caos y violencia, y muestra cómo las ideas anarquistas se expresan en formas concretas de activismo y en propuestas de políticas públicas en el mundo contemporáneo. El libro aborda salud, educación, trabajo y política internacional desde una perspectiva libertaria.

Rudi Capra aborda el viaje como concepto filosófico y experiencia transformadora

Rudi Capra, cosas que pasan cuando viajamos.

El filósofo italiano Rudi Capra publica Filosofía del viaje. Modos, tiempos, espacios y significados del viajar (Adriana Hidalgo). Doctor en Filosofía de Asia Oriental e investigador en la Universidad de Wuhan, Capra aborda el viaje en su doble dimensión de concepto y experiencia. El ensayo va del nomadismo que conoció Marco Polo en el siglo XIII al fenómeno actual de los nómades digitales, pasa por las migraciones políticas y el flâneur urbano, y se detiene en la relación entre viaje y tiempo.

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“El viaje es la gran experiencia por excelencia, nos permite jugar con nuestra identidad y dejar que lo imprevisto transforme al viajero”, señaló Capra en una entrevista con Infra Journal.

Stanislas Dehaene explica el cerebro con la calidez de una charla de café

Stanislas Dehaene y todo lo que podemos aprender.

La vuelta a tu cerebro en 40 diálogos, de Stanislas Dehaene (Siglo XXI, 192 páginas, $ 26.900), propone un recorrido accesible por los mecanismos del aprendizaje. Dehaene, profesor de psicología cognitiva experimental en el Collège de France y director de la unidad de Neuroimagen Cognitiva de Saclay, es autor de How We Learn y Reading in the Brain.

En este nuevo libro se dirige a padres, docentes y a cualquier lector interesado en entender cómo funciona la capacidad humana de aprender.

Maristella Svampa sale de su zona de confort para hablar de dinosaurios

Maristella Svampa dialoga con especialistas en ciencias naturales sobre la extinción del Cretácico en Por el camino de los dinosaurios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La socióloga Maristella Svampa, investigadora superior del Conicet y autora de El colapso ecológico ya llegó, publica Por el camino de los dinosaurios (Siglo XXI, 256 páginas, $ 29.900). Svampa deja a un lado la ecología, la filosofía y la sociología para dialogar con geólogos, físicos y paleontólogos sobre el meteorito que causó la quinta extinción, los debates entre disciplinas que rozan la ficción especulativa y la distancia abismal entre los tiempos de la Tierra y la escala de la vida humana.

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Joaquín Navajas identifica diez autoengaños del cerebro

La portada del libro Tu mente te miente, de Joaquín Navajas y editado por Aguilar, plantea diez engaños que las personas crean sobre sí mismas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurocientífico Joaquín Navajas publica Tu mente te miente (Penguin Random House), un libro que identifica diez engaños que la mente humana se fabrica a sí misma y ofrece herramientas para reconocerlos y reducir su influencia en la toma de decisiones cotidianas.

El volumen parte de una pregunta directa: ¿por qué repetimos decisiones que nos perjudican, confiamos en recuerdos falsos o defendemos ideas contra toda prueba?

Alejandro Ros reúne tres décadas de diseño gráfico argentino

El diseñador gráfico Alejandro Ros compila en el libro Gráfica más de tres décadas de afiches y portadas de discos del rock argentino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gráfica, de Alejandro Ros (Penguin Random House), compila más de tres décadas de trabajo del diseñador tucumano que redefinió la identidad visual del rock argentino. Egresado de la primera promoción de Diseño Gráfico de la UBA, Ros seleccionó portadas, afiches, proyectos editoriales e instalaciones realizados para Página/12, Fito Páez, Spinetta, Soda Stereo, Babasónicos, Mercedes Sosa y Juana Molina, entre otros.

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Fabián Martínez Siccardi interroga la identidad patagónica desde la autobiografía

"La estancia", de Fabián M. Siccardi .

En La estancia (Penguin Random House), Fabián Martínez Siccardi reconstruye los veranos de su infancia en la estancia de sus abuelos, a orillas del lago Cardiel, en la Patagonia austral. Lo que empieza como memoria familiar se convierte en ensayo cuando el autor descubre que aquel mundo se sostenía sobre el despojo de familias indígenas, la ocupación de tierras, las huelgas y los fusilamientos de trabajadores rurales. El libro, entre la autobiografía y el ensayo personal, se pregunta cómo mirar un paisaje con afecto sin dejar de reconocer las violencias que lo fundaron.

Infertilicidad, un testimonio sobre lo que la industria de la maternidad no muestra

"Infertilidad", de Paula Kozub (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paula Kozub publica Infertilicidad (Del Zorzal), un libro en primera persona sobre la experiencia de no poder gestar. Licenciada en publicidad con más de 20 años construyendo la voz de grandes marcas, Kozub escribe por primera vez con la propia. “La infertilicidad no tiene industria. Nadie postea la foto del embrión no transferible ni de los óvulos que no llegaron a blastocisto”, anota.

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Un abecedario infantil del cuerpo humano y una catástrofe que se puede reparar

"Abecedario un poco asqueroso del cuerpo humano", escrito por Valeria Edelsztein e ilustrado por Gabriela Burin (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cierran la lista de novedades de no ficción dos títulos para lectores jóvenes. Abecedario un poco asqueroso del cuerpo humano, de Valeria Edelsztein y Gabriela Burín (Siglo XXI, 32 páginas, $ 18.900), recorre de la A a la Z las funciones del cuerpo, incluidas las más desagradables. Y Una catástrofe colosal, de la alemana Hannah Brückner (sello pípala, de Adriana Hidalgo), es un libro ilustrado ambientado en un museo de ciencias naturales que trabaja sobre la necesidad de lidiar con lo imprevisto y aceptar ayuda cuando todo se viene abajo.

Le sigue Yo siendo yo. El teatro de la autenticidad en las estrellas del pop, de Hans Laguna (Anagrama, colección Nuevos cuadernos, 160 páginas). Publicado el 4 de marzo de 2026, el ensayo analiza cómo la autenticidad se convirtió en un atributo central de las figuras del pop y cómo la industria explota esa identidad bajo una exigencia permanente de reinvención, especialmente para las mujeres. La cultura de masas, plantea el libro, transformó el ideal romántico del artista en un producto accesible y coreografiado.

Elías J. Palti rastrea las raíces intelectuales de la nueva ultraderecha

"El pensamiento neorreaccionario", de de Elías J. Palti (Imagen Ilustrativa Infobae)

En El pensamiento neorreaccionario. De la Escuela Austríaca a la Alt-Right, el historiador intelectual Elías J. Palti reconstruye el recorrido de las ideas que nutren a las derechas radicales contemporáneas. El volumen, de la Colección Filosofía, revisa las obras de Carl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Murray Rothbard, Hans-Hermann Hoppe, Curtis Yarvin y Nick Land para seguir una tradición que parte de la Escuela Austríaca y llega a la Alt-Right. El ensayo analiza el pasaje de esas discusiones filosóficas y económicas a una visión de futuro que también interpela a sectores populares.

El libro sitúa ese itinerario en las transformaciones de las relaciones entre líderes, multitudes, Estados y corporaciones. Desde esa perspectiva, aborda el ascenso de Donald Trump y de referentes latinoamericanos afines como parte de un proceso de alcance estructural.

Cuatro títulos de crítica literaria y ensayo llegan de Luz Fernández y Muerde Muertos

La editorial Luz Fernández aporta cuatro novedades. Rimbaud, de Jacques Rivière, recupera un ensayo de 1930 en el que el crítico francés se pregunta de qué y por qué acusa Rimbaud a sus lectores. La heredad de Hölderlin, de Norbert von Hellingrath, con traducción y edición de Pablo Gianera, reúne por primera vez en español los ensayos y conferencias del filólogo que organizó la primera edición completa de la obra de Friedrich Hölderlin e influyó sobre Stefan George, Walter Benjamin y Giorgio Agamben. Pioneras transatlánticas, editado por Inés Viñuales, retrata a Norah Borges, Maruja Mallo, Victoria Ocampo y otras mujeres argentinas y españolas que ampliaron el rol femenino en la cultura entre 1930 y 1970. Y El último que apague la luz, de Luz Castillo, reúne composiciones escolares de la década de 1940 como contraste con la crisis educativa actual. “Tenemos un analfabetismo ilustrado que duele. ¿Quién defiende a la cultura?”, escribe la autora.

Por su parte, Muerde Muertos publica Léxico Laiseca, de Demián Paredes, un ensayo con estructura de diccionario que recorre el universo del escritor Alberto Laiseca (1941-2016), desde el “realismo delirante” hasta Los sorias, su obra máxima.