Tip de la RAE: Cumbre Iberoamericana, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

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La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo de la celebración en Madrid el 4 y 5 de noviembre de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, se ofrecen algunas recomendaciones lingüísticas para las noticias relacionadas.

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La denominación XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno se escribe con mayúscula inicial en sus términos significativos y lo mismo ocurre con la mención abreviada XXX Cumbre Iberoamericana .

Para aludir a la edición, puede optarse también por el ordinal escrito con letra ( trigésima ) o por su abreviatura con número arábigo ( 30.ª ), que puede leerse también como cardinal ( treinta ).

En caso de mencionar que se celebra el 35.º aniversario del nacimiento de las cumbres iberoamericanas , si se quiere escribir el ordinal con letras, se puede hacer en dos palabras ( trigésimo quinto aniversario ), que es la opción más habitual, o en una ( trigesimoquinto , sin tilde).

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La expresión cumbre iberoamericana se escribe con mayúscula cuando alude a una en concreto, pero, si se trata de una denominación genérica, como sucede cuando se usa en plural, lo adecuado es la minúscula . De este modo, en «Las Cumbres Iberoamericanas cumplen treinta ediciones», habría sido mejor escribir «Las cumbres iberoamericanas…».

A partir del año 2014, estos encuentros dejaron de celebrarse cada año para hacerlo cada dos, es decir, pasaron de ser anuales a bienales , pero no bianuales , puesto que, como señala el Diccionario de la lengua española , este adjetivo se refiere a ‘lo que ocurre dos veces al año’.

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Es válido utilizar el artículo o prescindir de él para referirse a (la) Argentina , (el) Brasil , (el) Uruguay , (el) Perú , (el) Paraguay y (el) Ecuador . Para la República Dominicana , se recomienda su uso . En todos estos casos, si se emplea, el artículo va con minúscula y puede formar parte de una contracción («La presidenta del Perú viajará a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana»).

Sin embargo, en El Salvador , el artículo forma parte del nombre, por lo que no es apropiado omitirlo . Se escribe con mayúscula inicial y, si lo precede la preposición a o de , no forma la contracción en la escritura, aunque sí suele hacerse en la lectura, como indica el Diccionario panhispánico de dudas .

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Los sustantivos que designan los cargos se escriben con inicial minúscula , sean del rango que sean: rey , jefe de Estado , presidente del Gobierno , ministro de Asuntos Exteriores …

A este respecto se recuerda que el organismo encargado del seguimiento de los acuerdos de estas cumbres es la Secretaría General Iberoamericana , que se escribe con mayúsculas por tratarse del nombre de una institución , al frente de la cual está el secretario general iberoamericano , denominación que, por corresponder al cargo, se escribe en minúsculas.

Asimismo, lo apropiado es escribir en minúscula palabras como reunión , encuentro , foro o sesión ( reunión ministerial de trabajo , encuentro de embajadores , grupo de reflexión …), excepto si forman parte de un nombre propio ( Foro Digital Iberoamericano , por ejemplo).

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La locución latina pro tempore , que recoge el Diccionario de la lengua española con el significado de ‘temporal o transitoriamente’, se escribe sin tilde y en cursiva. Es válida también la forma adaptada protémpore , que se usa en el español americano: «España mantiene pro tempore / protémpore esta función».

El desarrollo sostenible o sustentable es uno de los asuntos que se tratarán en la cumbre. Ambas formas son válidas (la primera más utilizada en España y la segunda más común en América) para referirse al modelo de desarrollo que intenta evitar el consumo excesivo de recursos.

Como señala la Ortografía de la lengua española , se escriben con iniciales mayúsculas todos los términos significativos del título de documentos oficiales o históricos, como declaraciones, acuerdos y tratados internacionales : Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales , Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos … Además, no requieren ni cursiva ni comillas.

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¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.