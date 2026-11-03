Cultura

El Coro Polifónico Nacional ofrece dos conciertos gratuitos en homenaje al papa León XIV en el Palacio Libertad

Las funciones se realizan este miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, con entrada libre y reserva previa, bajo la batuta del maestro Fernando Tomé y con solistas invitados de primer nivel

FIMBA 2026 de Bariloche
El Coro Polifónico Nacional rinde homenaje al papa León XIV con dos funciones gratuitas el 4 y el 5 de noviembre (Foto: Chiwi Giambertone)
Guardar

El Coro Polifónico Nacional presenta un concierto en homenaje al papa León XIV con un programa que reúne obras sacras de grandes maestros del repertorio coral sinfónico y piezas de compositores contemporáneos. Las funciones se celebran este miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre a las 20, con entrada gratuita y previa reserva.

Bajo la dirección del maestro Fernando Tomé, la velada convoca además a un conjunto de músicos invitados: el organista Sebastián Achenbach y el quinteto de vientos integrado por Ezequiel Orestes y Ramiro Especht en trompetas, Andrés Barolin en tuba, Rodolfo Roson en corno y Eduardo Ampuero en trombón. Los roles solísticos del coro estarán a cargo de Laura Delogu (soprano), Griselda Adano (contralto), Esteban Garreta (tenor) y Martín Caltabiano (bajo).

PUBLICIDAD

El programa recorre desde el barroco hasta obras del siglo XXI

La selección de obras abarca un arco histórico de varios siglos. El recital abre con el Grand Chœur dialogué de Eugène Gigout y continúa con Data est mihi omnis potestas, del escocés James MacMillan. Se suman el Ubi caritas de la compositora argentina Georgina Perazzo, el coral Es wird ein Stern aus Jacob aufgehn de Felix Mendelssohn y el Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré. La segunda mitad incluye I Saw the Lord de John Stainer, el Tollite hostias de Camille Saint-Saëns, el Gloria de la Christmas Cantata de Daniel Pinkham y el célebre “Hallelujah” del Messiah de Georg Friedrich Händel. El concierto cierra con la Toccata y fuga sobre Vater unser im Himmelreich de la Sonata para órgano n.º 6 de Mendelssohn.

Coro Polifónico Nacional
La selección de obras sacras incluye el 'Hallelujah' de Georg Friedrich Händel junto a partituras de Gabriel Fauré y Felix Mendelssohn.

Fundado en 1966 y constituido formalmente en 1967, el Coro Polifónico Nacional realizó su debut oficial en el Teatro Nacional Cervantes el 2 de septiembre de 1968. A lo largo de su historia, el ensamble ha interpretado obras del repertorio sinfónico-coral, grandes piezas a cappella, coros de ópera y música de cámara, en salas de concierto, templos, universidades y museos de todo el país y el exterior.

PUBLICIDAD

En 1995, 1997, 1998, 2015 y 2023, la Asociación de Críticos Musicales de Argentina lo distinguió como Mejor Coro de la Temporada. Entre los directores que condujeron el elenco figuran Roberto Saccente, Antonio María Russo, Damián Sánchez, Julio Fainguersch, Carlos López Puccio, Roberto Luvini, Ariel Alonso, José María Sciutto y Antonio Domenighini.

Las entradas son gratuitas, con reserva previa

La actividad no tiene costo, aunque requiere entrada. La reserva virtual se habilita 48 horas antes de cada función, a las 14 h, hasta agotar el cupo disponible, con un límite de dos entradas por persona, incluidos menores de edad que deban ingresar acompañados por un adulto. Las entradas físicas se retiran en la boletería —mostradores de planta baja— desde las 14 h hasta el inicio de la función. También habrá un cupo de entradas presenciales disponibles en boletería el mismo día del evento.

Temas Relacionados

Papa León XIVMúsica clásicaCoro Polifónico NacionalPalacio LibertadUltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Philippe Jaenada ganó el premio Goncourt por una novela sobre un crimen sin resolver de 1949, en una edición marcada por la polémica sobre el uso de la IA

El galardón literario más prestigioso de Francia distinguió al autor de 62 años por L’inconnue du quai de Javel", cuya trama reconstruye el crimen de Louise Cansot, hallada muerta junto al Sena

Philippe Jaenada ganó el premio Goncourt por una novela sobre un crimen sin resolver de 1949, en una edición marcada por la polémica sobre el uso de la IA

Una muestra antológica rescata la mirada feminista y literaria de Alicia D’Amico

El Teatro San Martín inaugura una retrospectiva que reúne retratos a Borges, Cortázar y Pizarnik junto a series inéditas sobre derechos humanos y el cuerpo femenino

Una muestra antológica rescata la mirada feminista y literaria de Alicia D’Amico

Los libros de no ficción de noviembre: del terror de Mariana Enriquez a un inédito de Foucault

Ensayos, biografías, memorias y divulgación integran una selección de novedades. Estos son los títulos que están llegando a las librerías

Los libros de no ficción de noviembre: del terror de Mariana Enriquez a un inédito de Foucault

Quino, dibujante argentino: “¿Y qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo”

A través de una de las reflexiones más conmovedoras de Mafalda, un recorrido por la filosofía existencial de su autor, el nacimiento de una antología indispensable y la vigencia de un humanismo que se rebela contra el desánimo contemporáneo

Quino, dibujante argentino: “¿Y qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo”

Tip de la RAE: Cumbre Iberoamericana, claves de redacción

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Tip de la RAE: Cumbre Iberoamericana, claves de redacción

DEPORTES

Masters 1000 de París: Tomás Etcheverry eliminó a Rublev y Francisco Cerúndolo abandonó por lesión cuando estaba cerca del triunfo

Masters 1000 de París: Tomás Etcheverry eliminó a Rublev y Francisco Cerúndolo abandonó por lesión cuando estaba cerca del triunfo

Los dos futbolistas de Boca Juniors que iban a ser convocados por Scaloni, pero fueron liberados por la definición de los títulos del Xeneize

Quién es Cecilia Dieleke, la nadadora argentina de 17 años que hizo historia al ganar dos medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Sorpresa en la Fórmula 1: pondrían a la venta a la escudería Cadillac en medio de su temporada debut

Con la vuelta de Montiel y dos sorpresas, se confirmó la lista de convocados de la selección argentina para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica

TELESHOW

Carla Pereyra, la esposa del Cholo Simeone, recorrió Jujuy con sus hijas: “Sentí a Dios muy cerca”

Carla Pereyra, la esposa del Cholo Simeone, recorrió Jujuy con sus hijas: “Sentí a Dios muy cerca”

El insólito accidente que sufrió Thiago Medina al regresar de un paseo con sus hijas: “¿Ustedes qué hubiesen hecho?"

Romina Richi sorprendió a Mario Pergolini con su talento para el taekwondo: “Creí que iba a hacer un papelón”

Lollapalooza Argentina 2027 anunció su grilla día por día para una nueva edición del festival

Con decoración de Toy Story, invitados famosos y pelotero: así fue el cumpleaños de Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

INFOBAE AMÉRICA

Consumo de arroz en Costa Rica alcanza su nivel más alto en más de 20 años: cada persona consume más de 50 kilos al año

Consumo de arroz en Costa Rica alcanza su nivel más alto en más de 20 años: cada persona consume más de 50 kilos al año

Panamá apunta a cerrar el año con 724 guardaparques para la vigilancia de las áreas protegidas

Honduras: destinarán $15 millones para fortalecer la alimentación escolar

Una joven cubana denuncia que la arrastraron, la amenazaron y le cortaron el cabello durante un asalto

Cómo los robos de carga en Costa Rica dejaron de ser delitos aislados para convertirse en un negocio regional con revendedores y vínculos con el narcotráfico