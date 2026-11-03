El Coro Polifónico Nacional ofrece dos conciertos gratuitos en homenaje al papa León XIV en el Palacio Libertad

El Coro Polifónico Nacional rinde homenaje al papa León XIV con dos funciones gratuitas el 4 y el 5 de noviembre (Foto: Chiwi Giambertone)

Guardar

El Coro Polifónico Nacional presenta un concierto en homenaje al papa León XIV con un programa que reúne obras sacras de grandes maestros del repertorio coral sinfónico y piezas de compositores contemporáneos. Las funciones se celebran este miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre a las 20, con entrada gratuita y previa reserva.

Bajo la dirección del maestro Fernando Tomé, la velada convoca además a un conjunto de músicos invitados: el organista Sebastián Achenbach y el quinteto de vientos integrado por Ezequiel Orestes y Ramiro Especht en trompetas, Andrés Barolin en tuba, Rodolfo Roson en corno y Eduardo Ampuero en trombón. Los roles solísticos del coro estarán a cargo de Laura Delogu (soprano), Griselda Adano (contralto), Esteban Garreta (tenor) y Martín Caltabiano (bajo).

PUBLICIDAD

El programa recorre desde el barroco hasta obras del siglo XXI

La selección de obras abarca un arco histórico de varios siglos. El recital abre con el Grand Chœur dialogué de Eugène Gigout y continúa con Data est mihi omnis potestas, del escocés James MacMillan. Se suman el Ubi caritas de la compositora argentina Georgina Perazzo, el coral Es wird ein Stern aus Jacob aufgehn de Felix Mendelssohn y el Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré. La segunda mitad incluye I Saw the Lord de John Stainer, el Tollite hostias de Camille Saint-Saëns, el Gloria de la Christmas Cantata de Daniel Pinkham y el célebre “Hallelujah” del Messiah de Georg Friedrich Händel. El concierto cierra con la Toccata y fuga sobre Vater unser im Himmelreich de la Sonata para órgano n.º 6 de Mendelssohn.

La selección de obras sacras incluye el 'Hallelujah' de Georg Friedrich Händel junto a partituras de Gabriel Fauré y Felix Mendelssohn.

Fundado en 1966 y constituido formalmente en 1967, el Coro Polifónico Nacional realizó su debut oficial en el Teatro Nacional Cervantes el 2 de septiembre de 1968. A lo largo de su historia, el ensamble ha interpretado obras del repertorio sinfónico-coral, grandes piezas a cappella, coros de ópera y música de cámara, en salas de concierto, templos, universidades y museos de todo el país y el exterior.

PUBLICIDAD

En 1995, 1997, 1998, 2015 y 2023, la Asociación de Críticos Musicales de Argentina lo distinguió como Mejor Coro de la Temporada. Entre los directores que condujeron el elenco figuran Roberto Saccente, Antonio María Russo, Damián Sánchez, Julio Fainguersch, Carlos López Puccio, Roberto Luvini, Ariel Alonso, José María Sciutto y Antonio Domenighini.

Las entradas son gratuitas, con reserva previa

La actividad no tiene costo, aunque requiere entrada. La reserva virtual se habilita 48 horas antes de cada función, a las 14 h, hasta agotar el cupo disponible, con un límite de dos entradas por persona, incluidos menores de edad que deban ingresar acompañados por un adulto. Las entradas físicas se retiran en la boletería —mostradores de planta baja— desde las 14 h hasta el inicio de la función. También habrá un cupo de entradas presenciales disponibles en boletería el mismo día del evento.

PUBLICIDAD