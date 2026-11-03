Cultura

Philippe Jaenada ganó el premio Goncourt por una novela sobre un crimen sin resolver de 1949, en una edición marcada por la polémica sobre el uso de la IA

El galardón literario más prestigioso de Francia distinguió al autor de 62 años por L’inconnue du quai de Javel", cuya trama reconstruye el crimen de Louise Cansot, hallada muerta junto al Sena

Philippe Jaenada
Philippe Jaenada obtuvo el premio Goncourt por su novela 'L’inconnue du quai de Javel'
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El premio literario Goncourt, el más prestigioso de Francia, recayó este año en Philippe Jaenada por L’inconnue du quai de Javel, sobre el asesinato de una mujer en París a mediados del siglo pasado, anunciaron este martes los organizadores, en una edición marcada por el debate sobre el uso de la inteligencia artificial.

En este libro, Jaenada, de 62 años, presenta la investigación sobre la muerte de Louise Cansot, una joven bretona de 29 años que se convirtió en modelo en París y cuyo cuerpo fue descubierto en 1949 a orillas del Sena.

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Para descubrir al culpable, algo que la policía no logró en aquella época, el autor aplica los métodos de pesquisas del comisario Maigret, el héroe de las novelas policíacas de Georges Simenon: se sumerge en los archivos de la policía y vuelve a los lugares donde vivió la víctima.

La historia “hace visible a una mujer que fue invisibilizada, a una víctima, a una joven víctima de la que la policía no se preocupó demasiado”, declaró a la prensa el presidente del Goncourt, Philippe Claudel, tras revelar el nombre del ganador.

Philippe Jaenada
La obra ganadora reconstruye el asesinato de Louise Cansot, cuyo cuerpo apareció a orillas del Sena en 1949

Este premio, de un valor simbólico de 10 euros (USD 11), supone un inmenso reconocimiento para el vencedor y tiene un impacto colosal en las ventas.

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Esta edición se vio empañada por la polémica sobre el uso de la IA, después de que el autor canadiense Thélyson Orélien, en la lista de los finalistas antes de ser retirado, fuera acusado de plagio y de usar abundantemente la IA para escribir C’était ça ou mourir.

Philippe Jaenada
Jaenada aplicó métodos de investigación inspirados en el comisario Maigret para indagar en los archivos del crimen

Orélien, que también tiene nacionalidad haitiana, desmintió estas acusaciones, aunque admitió los plagios que cometió en el pasado.

Antes de que surgieran estas sospechas, este escritor de 38 años se convirtió en el fenómeno literario de la temporada con esta primera novela, sobre el periplo de un migrante entre Haití y Canadá.

Esta controversia sacudió el mundo literario francés y planteó interrogantes en todo el mundo sobre cómo la IA afectará al sector del libro.

“Este tema tiene al menos la virtud de hacernos cuestionar el poder de la IA, especialmente el papel que desempeña y desempeñará en la producción de libros”, dijo Claudel a esta agencia hace unos días.

Philippe Jaenada
El premio Goncourt entrega una suma simbólica de diez euros pero asegura un fuerte incremento en las ventas de libros

La organización está planteándose “modificar levemente” su reglamento para “especificar de forma clara” que su premio “solo puede distinguir una obra escrita por un ser humano”.

En Francia, varias editoriales, como Gallimard, también decidieron someter los manuscritos a detectores de IA antes de su publicación.

Fuente: AFP.

Fotos: Joel Saget/ AFP; Thomas Samson/ AFP; Mehdi Fedouach/ AFP.

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