Cultura

Un mundo de misterio: la Biblioteca Británica recrea la vida y los viajes de Agatha Christie en una nueva exposición

La muestra reconstruye distintos episodios en la trayectoria de la escritora, desde su infancia en el suroeste de Inglaterra hasta el éxito teatral de ‘La Ratonera’, a través de objetos, cartas y fotografías personales

Muestra Agatha Christie
La Biblioteca Británica inauguró la exposición "Agatha Christie: Un mundo de misterio", que permanecerá abierta al público hasta junio de 2027
Guardar

La vida, los viajes y las aficiones de Agatha Christie centran una exposición de la Biblioteca Británica, que analiza cómo las distintas experiencias de la reina del misterio influyeron en la rica literatura que dejó la escritora.

Agatha Christie: Un mundo de misterio —que se inauguró este viernes 30 de octubre y estará abierta hasta junio de 2027— indaga a través de objetos, cartas y fotografías, el proceso creativo de la escritora más allá de la reputación alcanzada con sus libros, llevados con gran éxito al cine, la televisión y el teatro.

PUBLICIDAD

La muestra está dividida en cinco secciones, que arrancan en la infancia de la autora en una casa de campo en el suroeste de Inglaterra y culminan en una dedicada al teatro, más concretamente al éxito de La Ratonera, la obra que lleva más de setenta años en cartelera en el West End de Londres, tras su estreno en noviembre de 1952.

Estas secciones —’la casa de campo’, ‘la farmacia’, ‘el tren’, ‘la excavación’ y ‘el teatro’— ayudan a entender a una autora cuya vida personal fue tan fascinante como las tramas de sus libros.

Un gran mural con numerosos libros invita al visitante a sumergirse en la vida personal y literaria de esta prolífica escritora de misterio, nacida el 15 de septiembre de 1890 en Torquay, en el suroeste de Inglaterra, y fallecida el 12 de enero de 1976 en la localidad inglesa de Wallingford, a los 85 años de edad.

PUBLICIDAD

La primera sala refleja la calidez de una casa de campo, donde nació, recreada con adornos, como ventanas, por las que se observan jardines muy cuidados mientras se escucha el sonido de pájaros.

Entre fotografías en blanco y negro, cuadros y otros objetos que pertenecieron a Christie, esta sección rastrea sus orígenes literarios y su primera novela El misterioso caso de Styles (1920).

La influencia de la primera guerra mundial

El recorrido da un giro sombrío al adentrarse en la recreación de un dispensario de la Primera Guerra Mundial, ya que durante el conflicto, la escritora ejerció como voluntaria de enfermería, una experiencia que con el tiempo determinó su carrera como escritora.

Hay estanterías repletas de frascos de veneno, así como expedientes de 1917 y sus notas sobre toxinas. Este conocimiento técnico, plasmado en algunos libros, le sirvió para recrear crímenes de ficción.

El lugar más atractivo de la exposición se encuentra en la tercera sección, dedicada al mítico tren del Orient Express, parcialmente recreado con butacas, bares, compartimentos, así como el sonido del tren y de pantallas con imágenes de las películas que se hicieron del libro Asesinato en el Orient Express, uno de los más famosos.

Muestra Agatha Christie
La muestra distribuye el recorrido biográfico en cinco áreas dedicadas a la casa de campo, la farmacia, el tren, la excavación y el teatro

El espacio permite al visitante sumergirse en el glamour y la intriga de los viajes en tren de la década de 1920, una época dorada y que la escritora plasmó con gran maestría en sus novelas.

Permite así ver a aquella mujer de juventud aventurera, algo poco común en la Inglaterra de entonces. Se exhibe, por ejemplo, una réplica de la tabla de surf que utilizó en Hawaii en 1922.

Otro trayecto del recorrido es la dedicada a la excavación arqueológica de los pasados años 30, ya que fue una época marcada por el segundo matrimonio de la escritora con el arqueólogo Max Mallowan.

Sus cuadernos de notas, borradores mecanografiados y su propia máquina de escribir completan una exhibición donde se puede incluso jugar a los detectives buscando pistas ocultas repartidas por el recinto.

La última sección está dedicada al teatro y para ello se ha recreado una sala teatral, con escenario, telones y butacas.

El bisnieto destaca su talento para la trama

El bisnieto de Agatha Christie, James Prichard, estuvo presente este jueves en el pase de prensa de la exposición, donde destacó el “talento genial para la trama” de la escritora, de la que tiene un ligero recuerdo ya que era muy pequeño cuando ella murió.

Este talento “explica por qué es apreciada en todo el mundo y es lo que hace que siga siendo leída, ya sabes, cien años después de la publicación de sus primeras historias”, afirmó.

Al recordar a su bisabuela, Prichard dijo que piensa en ella como “dos personas distintas: está Agatha Christie la novelista, y está Agatha Christie la integrante de la familia. Era una persona encantadora en el ámbito familiar”.

“Fue una viajera increíblemente intrépida. Sé que hoy en día nos tomamos los viajes con mucha naturalidad, pero, obviamente, en aquella época era algo muy distinto. En la década de 1920, por ejemplo, realizó un gran viaje alrededor del mundo, tomó el Orient Express, que, como sabes, es algo muy especial, y viajó sola hasta Bagdad, allá por 1928. Era una persona sumamente aventurera, fascinante y llena de curiosidad”, subrayó el bisnieto a los periodistas.

Fuente: EFE

[Fotos: Biblioteca Británica; archivo Infobae]

Temas Relacionados

Agatha ChristieBiblioteca BritánicaLiteraturaGénero policialMisterio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De Pío XI a Francisco: la evolución del papamóvil que el Vaticano celebra en una nueva exposición

Los Museos de la Santa Sede exhiben ocho versiones de Mercedes-Benz utilizadas por los pontífices desde 1930, en una muestra que repasa casi un siglo de cambios en el emblemático vehículo

De Pío XI a Francisco: la evolución del papamóvil que el Vaticano celebra en una nueva exposición

El festival Literal vuelve a Buenos Aires con una grilla de bookfluencers y la visita de la mexicana Flor Salvador, autora de ‘Boulevard’

El sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, el Parque de la Estación será sede de una nueva edición del encuentro que reune a escritores, actores y poetas de una nueva generación literaria

El festival Literal vuelve a Buenos Aires con una grilla de bookfluencers y la visita de la mexicana Flor Salvador, autora de ‘Boulevard’

Picasso, Klee y Matisse llegan a Miami en una muestra que dialoga con el arte latinoamericano de Diego Rivera y Torres García

La colección del Museo Berggruen de Berlín desembarca en el Museo de Arte Pérez con un centenar de piezas de referentes europeos del siglo XX, junto a creadores de la región

Picasso, Klee y Matisse llegan a Miami en una muestra que dialoga con el arte latinoamericano de Diego Rivera y Torres García

Mircea Cărtărescu, el escritor rumano más famoso del mundo: “La literatura es como un vendaje sobre una herida en tiempos aterradores”

A sus 70 años, el novelista presentó en Bucarest su nueva colección de aforismos y advirtió sobre las guerras, la inteligencia artificial y la confusión ideológica que atraviesa al mundo actual

Mircea Cărtărescu, el escritor rumano más famoso del mundo: “La literatura es como un vendaje sobre una herida en tiempos aterradores”

Palacios, museos y un sitio arqueológico recuperado: la agenda de la Semana del Patrimonio en Buenos Aires

Del 2 al 8 de noviembre, se realiza la tercera edición del evento dedicado a preservar la identidad cultural porteña, con actividades gratuitas y la apertura al público de un espacio recuperado en el Casco Histórico

Palacios, museos y un sitio arqueológico recuperado: la agenda de la Semana del Patrimonio en Buenos Aires

DEPORTES

El lamento de Franco Colapinto tras clasificar 12° en México: el mensaje que le dio el Jefe de Alpine sobre la largada

El lamento de Franco Colapinto tras clasificar 12° en México: el mensaje que le dio el Jefe de Alpine sobre la largada

Franco Colapinto largará 12° el Gran Premio de México de Fórmula 1

En medio de una explosiva versión sobre la salida de Esteban Ocon, comenzó la danza de nombres en Haas rumbo al Gran Premio de Interlagos

Las sanciones que podría recibir el tenista argentino que abandonó un partido por el estado de la cancha

Vélez se enfrenta a San Lorenzo por la fecha 15 del Torneo Clausura

TELESHOW

Cande Vetrano se lució con un vestido turquesa en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Cande Vetrano se lució con un vestido turquesa en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El peculiar operativo en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat para no revelar la torta: así trasladaron el postre

El dolor de los famosos en la despedida a Marcela Giorgi: “Pura energía, pura luz”

El tenso cruce entre La Negra Vernaci y Marixa Balli por las notas en MasterChef Celebrity: “Me aburro”

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: quiénes son los invitados a la boda

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana registra 474 casos de dengue en lo que va de 2026

República Dominicana registra 474 casos de dengue en lo que va de 2026

En un ataque armado hieren a dos militares en el límite entre Ixchiguán y Tajumulco en Guatemala

“¿Bombas? Nuestra misión ni siquiera dispone de bombas”: Nayib Bukele

El FBI acusó al régimen de Corea del Norte por el ciberataque contra Binance que afectó activos por USD 6.300 millones

El fiambre de Guatemala, el banquete de Todos los Santos que une a vivos y muertos