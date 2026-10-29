Tres décadas de tango con saxofones: Cuarteto D’Coté festeja sus 30 años con un show en el CAFF

La agrupación de tango con saxos Cuarteto D’ Coté celebra sus treinta años de vida con una presentación especial en vivo el viernes 30 de octubre en el CAFF (Foto: Daniela Haikins)

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Cuarteto D’Coté, la agrupación de tango que lleva tres décadas interpretando el género con cuatro saxofones, ofrece este viernes un concierto conmemorativo en el Club Atlético Fernández Fierro (CAFF), ubicado en Bustamante 772, barrio del Abasto, a partir de las 20. Para la ocasión, el grupo convocó a una lista de músicos de renombre: Gustavo Musso (integrante de Escalandrum) en saxofón, Mariana Diez en piano, Gerardo De Mónaco en contrabajo, Roberto Decarre en trompeta y voz, y la agrupación percusiva Siré Siré Escuela de Tambores. La velada también contará con una gran orquesta, en el marco de la propuesta que el grupo denomina D’Coté Orquesta, una versión expandida de la formación habitual que incorpora trompetas, trombón, saxos, piano y contrabajo.

Los cuatro integrantes estables de la banda son los saxofonistas Cecilia Dottore (saxo soprano, saxo alto y clarinete), Nicolás Porley (saxo alto y clarinete), Gustavo Hunt (saxo tenor, clarinete bajo y arreglos) y Martín Pantyrer (saxo barítono y clarinete bajo). Durante el concierto, el conjunto recorrerá su discografía completa, que comprende tres álbumes: Tango, Saludos y Briyo.

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Tres discos y cuatro giras europeas en treinta años

A lo largo de su trayectoria, Cuarteto D’Coté ha realizado cuatro giras por Europa, con actuaciones en Alemania, Suiza, Holanda, Polonia y Austria, y acumula presentaciones en escenarios de referencia del circuito porteño: el Festival Internacional de Tango de Buenos Aires, el Festival Internacional de Música de Buenos Aires (FIMBA), el Salón Dorado del Teatro Colón, el Hall del Teatro San Martín, la Sala AB del Centro Cultural San Martín, Notorious y Café Vinilo, entre muchos otros. La agrupación también lleva adelante charlas y masterclasses sobre la interpretación del tango con ensambles de vientos, con un eje puesto en los elementos técnicos del género y las posibilidades expresivas del saxofón.

El Cuarteto D’ Coté está integrado por los saxofonistas Cecilia Dottore, Martín Pantyrer, Nicolás Porley y Gustavo Hunt

Martín Pantyrer, también integrante del grupo de jazz Escalandrum que lidera Daniel “Pipi” Piazzolla, reflexionó sobre el proceso formativo del grupo: “Esto viene de una especie de intriga musical, que era tocar de un modo más camarístico y empezaron a aparecer los arreglos de Gustavo Hunt de tango. Con el pasar de los años, miro hacia atrás y veo todo ese laburo y siento un orgullo absoluto ser parte de D’Coté, que no es un cuarteto de saxofones haciendo tango, sino un cuarteto de tango con saxofones que sigue con la misma pasión del primer día”.

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La saxofonista Cecilia Dottore, la integrante más reciente del grupo, narró su entrada al proyecto: “He estudiado arreglos del grupo como referencia del tango con saxofón en Argentina y no pensé que tiempo después iba a estar en los ensayos cocinando ese mismo proceso creativo”. Dottore se sumó en noviembre de 2022 y realizó su primera presentación en vivo en febrero de 2023. Ocupa lo que los integrantes llaman, con afecto, el “puesto maldito”: el saxo 1, el más melódico y expuesto, que antes ocuparon músicos como Daniel Lifschitz, Sergio Palestrini, el propio Musso y Patricio Bottcher. “Es un rol muy cantor y muy expuesto, suelo tener casi todas las melodías de violín y gran parte de las variaciones de bandoneón. Es un desafío enorme a nivel interpretativo por la expresividad y la dificultad técnica”, describió.

Gustavo Hunt, a cargo de los arreglos del grupo, situó este aniversario en perspectiva personal: “Es particular pensar que uno pertenece a un proyecto musical por más tiempo que la mitad de su vida”. Para el concierto del CAFF, adelantó que la celebración incluirá invitados, un cantante y la reactivación del proyecto D’Coté Orquesta. Nicolás Porley, por su parte, subrayó el valor simbólico de la fecha: “Llegar a los 30 me da orgullo. Orgullo porque imaginamos algo que se materializó, perduró y deja un aporte que nos trasciende”. El saxofonista destacó que el proyecto atravesó ciclos de menor actividad y períodos de renovada energía, y consideró que hoy la agrupación se encuentra “en una buena mezcla de madurez y vitalidad”.

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