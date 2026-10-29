Cultura

Libros a precio “de oportunidad: lanzan una feria a cielo abierto con charlas, música y títulos en oferta

El microcentro porteño recibirá, este fin de semana, un encuentro gratuito con stands de editoriales, presentaciones de escritores y promociones en bares de la zona

avenida de mayo portada
La primera Feria de Libros de Oportunidad a Cielo Abierto se realiza el fin de semana en Avenida de Mayo con entrada libre y gratuita
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La Avenida de Mayo, entre Salta y San José, se convertirá este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre en el escenario de la primera Feria de Libros de Oportunidad a Cielo Abierto, un espacio donde más de 80 stands de editoriales, librerías y salderos venderán títulos discontinuados y saldos de catálogo a precios accesibles. La iniciativa, organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño junto a la Fundación El Libro, funcionará de 11:00 a 19:00, con entrada libre y gratuita.

Un canal directo para los libros que ya no están en las mesas de novedades

Detrás de la feria hay un problema puntual de la cadena editorial: qué destino darles a los ejemplares que salen de circulación o quedan como saldo de stock. El evento propone resolverlo con venta directa al público, en una modalidad que combina el circuito tradicional de librerías con la lógica de una feria callejera.

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Desde la Fundación El Libro, su presidente, Christian Rainone, destacó en declaraciones a Infobae Cultura el doble objetivo de la convocatoria. “En primer lugar, la idea de hacer esta feria es, a través de una experiencia diferente, generar un nuevo punto de encuentro entre el lector y el libro. Y en este encuentro, darle oportunidad al visitante de encontrarse con una diversidad de libros a un precio menor al de su publicación. También para el expositor, poder darle una segunda oportunidad a su catálogo”, señaló.

Por otro lado, Rainone subraya que debido a la realidad económica actual, muchos lectores tienen dificultades para acceder a los libros y por eso desde la Fundación pueden generar una oferta diferente, respetando siempre la ley de protección a la actividad librera, ya que estos libros se encuentran descatalogados. De esa forma continúan cumpliendo con su nuestro objetivo, que es el de poblar las bibliotecas de los hogares y promocionar el libro y la lectura.

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El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi, vinculó la propuesta con el peso del sector en Buenos Aires. “Los libros son parte de nuestra identidad, pero también representan una industria que genera trabajo y actividad económica”, sostuvo el funcionario, quien agregó que la feria busca transformar la Avenida de Mayo en un punto de encuentro entre cultura y comercio.

Nuevas autoridades Fundación El Libro
Christian Rainone remarcó que el evento dinamiza el trabajo de editores y libreros en la Avenida de Mayo

Autores y música, con una grilla distinta cada día

El sábado, la apertura institucional está prevista para las 12:30 y la jornada incluye paneles como “La ruta de las librerías”, con Marisa Barossi y Ariel Birencwaig; “La literatura de lo incómodo”, con Luis Mey y Martín Sancia; y “¿La política argentina es una novela negra?”, con Jorge Fernández Díaz. El cierre musical estará a cargo de la banda Bourbon Sweethearts.

El domingo, la grilla contempla encuentros como “El rastro de Borges en sus libros”, con Germán Álvarez y Laura Rosato; “¿Somos nuestro cerebro?”, con Diego Golombek; y “La vigencia de la novela romántica”, con Gloria V. Casañas. El cierre musical quedará en manos de Los Clappers.

El impacto se extiende al microcentro

La convocatoria no se limita a los stands de libros: el Ministerio de Desarrollo Económico la integró a una estrategia más amplia para reactivar el circuito comercial y gastronómico de la zona. Bares y comercios tradicionales de la Avenida de Mayo, entre ellos El Imparcial, El Globo, Plaza Asturias, La Tasca de Fosforito y La Panera Rosa, ofrecerán descuentos especiales a quienes visiten la feria durante el fin de semana.

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Feria de Libros de Oportunidad a Cielo AbiertoIndustriaLibrosFundación El LibroCiudad de Buenos Aires

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