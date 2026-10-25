Sociedad

Buscan a un hombre y a su hija que llevan desaparecidos casi dos semanas en Córdoba

La Fiscalía confirmó que Ángel Arrachel García Vázquez y Alisson Ross García Vázquez fueron vistos por última vez en la Terminal de Ómnibus de la capital

Un joven se toma un autorretrato junto a una niña que sostiene un envoltorio y hace el signo de la paz dentro de un autobús
Desde el 12 de octubre que no se tiene información del paradero de Ángel y Alisson (Gentileza: El Doce.tv)
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Este sábado, la Fiscalía de Instrucción del Distrito I, Turno 6, de Córdoba pidió la colaboración de la ciudadanía para localizar a un hombre y a su hija menor de edad que están desaparecidos desde el 12 de octubre. Se trata de Ángel Arrachel García Vázquez y Alisson Ross García Vázquez.

El último registro de ambos corresponde al lunes 12 de octubre de 2026, cuando ambos fueron vistos por última vez en la Terminal de Ómnibus de la capital cordobesa. Según el pedido difundido por el Ministerio Público Fiscal (MPF), al 25 de octubre, ya transcurrieron 13 días sin información sobre su paradero.

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Para poder facilitar la búsqueda, las autoridades difundieron una serie de imágenes de ambos. Asimismo, describieron a Ángel Arrachel García Vázquez como un hombre de tez trigueña, tiene cabello corto y ojos oscuros, mientras que la menor también posee tez trigueña, el cabello largo y castaño y ojos oscuros.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, quienes cuenten con información pueden comunicarse con la Unidad Judicial N.º 1 de Córdoba, ubicada en Balcarce 251, barrio Centro, de la ciudad capital.

Un joven se toma un autorretrato junto a una niña que sostiene un envoltorio y hace el signo de la paz dentro de un autobús
La Fiscalía solicitó la colaboración de quienes pudieran tener información de su paradero (MPF)

No obstante, también estará disponible el teléfono 4332647 y el correo electrónico ujudicial01-cba@justiciacordoba.gob.ar. Otra alternativa es acercarse a la dependencia policial más cercana. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene activo el pedido de colaboración para encontrar al padre y a su hija.

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Hay otras tres búsquedas activas en la provincia

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó colaboración de la comunidad para localizar a Ludmila Magalí Soaje, Rodrigo Adrián Martínez y Heves Mils Naish, tres personas buscadas en actuaciones distintas en las ciudades de Villa La Merced, Río Cuarto y Río Ceballos.

El pasado 7 de octubre, la Fiscalía de Instrucción del Distrito III, Turno 1, solicitó colaboración para establecer el paradero de Ludmila Magalí Soaje, una adolescente de 16 años con domicilio en Villa La Merced, ubicada en el oeste de la provincia.

Fotografía de un hombre con gorra hacia atrás y cadena en el cuello, vista a través de un cristal con grietas pronunciadas
Ludmila Magalí Soaje es menor de edad y desapareció el pasado 7 de octubre en Villa La Merced

Según indicaron, la joven mide 1,56 metros, tiene el cabello negro con flequillo y un lunar grande debajo de uno de sus ojos. Al momento de su desaparición, la menor vestía un jean negro, una campera negra y zapatillas blancas.

En caso de que contaran con cualquier información que permita localizarla, puede comunicarse a la Unidad Judicial 12, al teléfono (0351) 5642877, o de manera presencial en José Villegas 2100, barrio Patricios, ciudad de Córdoba.

El 19 de octubre, la Fiscalía de Instrucción de Cuarto Turno de Río Cuarto difundió el pedido de paradero de Rodrigo Adrián Martínez, de 46 años y domiciliado en esa ciudad. Al momento de su desaparición, vestía un buzo azul oscuro y un pantalón gris con líneas blancas, estilo jogging.

Fotografía de un hombre con gorra hacia atrás y cadena en el cuello, vista a través de un cristal con grietas pronunciadas
Rodrigo Adrián Martínez desapareció a mediados de octubre

Martínez mide aproximadamente 1,75 metros, usa barba y tiene tatuajes en el pecho. Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse con la Unidad Judicial 3 de Río Cuarto, situada en República del Líbano 158, barrio Banda Norte, a los teléfonos (0358) 4750061 o (0351) 4481016, internos 68841 y 68842.

Por otra parte, la Fiscalía de Instrucción de Distrito 4, Turno 4, solicitó el jueves pasado información para establecer el paradero de Heves Mils Naish, de 66 años, quien se encuentra desaparecido desde el 15 de octubre de 2026.

Fotografía de un hombre con gorra hacia atrás y cadena en el cuello, vista a través de un cristal con grietas pronunciadas
Heves Mils Naish lleva diez días desaparecido

De acuerdo con el MPF, Naish es de tez blanca, contextura delgada y mide 1,84 metros. Asimismo, señalaron que vestía un jean azul, una campera azul con una franja blanca a los costados de las mangas, zapatillas blancas y negras, y llevaba lentes.

Finalmente, comunicaron que los datos que puedan contribuir a esta búsqueda pueden ser informados a la Unidad Judicial de Río Ceballos o por medio del teléfono (0351) 4481016, internos 34631 y 34632.

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