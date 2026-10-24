Cultura

De Colombia y Galápagos a Buenos Aires, el recorrido visual de Flor Aprile desembarca en Pinta BAphoto

La artista visual presenta ‘Lo nítido miente’, un proyecto que conjuga fotografía analógica, una instalación y su primer cortometraje, bajo la curaduría de Joaquín Rodríguez

Una mujer con gafas de montura negra, cabello rubio ondulado y túnica estampada, situada al aire libre frente a colinas y casas.
La fotógrafa y artista visual Flor Aprile presenta el proyecto 'Lo nítido miente' en Pinta BAphoto 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La fotógrafa y artista visual Flor Aprile presenta Lo nítido miente, un proyecto representado por Estudio A y curado por Joaquín Rodríguez que reúne fotografías, una instalación y su primer cortometraje, en la Sección Principal de Pinta BAphoto 2026. La participación marca el debut de Aprile en una feria de fotografía latinoamericana y su primera muestra de gran escala en Argentina. “Me interesaba hacer algo distinto. No quería simplemente colgar fotografías en una pared. Me gusta trabajar con instalaciones, con el espacio, con la posibilidad de que una imagen genere algo más, y de ahí el formato en que diseñamos el stand y la propuesta de montaje. Es mi primera muestra importante en Argentina”, afirmó la artista.

La investigación visual de Lo nítido miente comenzó durante una residencia artística que Aprile realizó en Boyacá, Colombia, en 2025. Luego continuó en otros territorios latinoamericanos, entre ellos las islas Galápagos, en Ecuador, cuyas imágenes ocupan un lugar relevante en el cortometraje. “Hace un año y medio que estoy trabajando intensamente, recorriendo distintos territorios de Colombia, Galápagos y Uruguay”, señaló Aprile. La artista vinculó su práctica con la experiencia de los lugares que visita, los encuentros y la relación con la naturaleza. La obra se organiza alrededor de una pregunta sobre los límites de la percepción y las formas de observar el entorno. En ese marco, combina registros fotográficos, imagen en movimiento y una intervención espacial concebida para el stand P70 de la feria.

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La fotografía analógica es uno de los procedimientos centrales del trabajo de Flor Aprile. La artista utiliza película cinematográfica de 35 milímetros, que después digitaliza e imprime, junto con otros soportes y técnicas fotográficas. “Me gustan los velados, las luces inesperadas, las imágenes que no salen como supuestamente deberían salir”, explicó. Para ella, el accidente y la dificultad de controlar por completo el resultado forman parte del lenguaje de la pieza: “Me interesa la imperfección, la espera, la intuición. Me interesa que una fotografía me sorprenda a mí también”. El título del proyecto alude a esa posición frente a la imagen. La artista contrapone la incertidumbre del proceso analógico a un contexto en el que predominan la inmediatez y la producción de imágenes construidas digitalmente.

Fotografía con filtración de luz que muestra una palmera en la arena blanca de una playa, una persona sentada y el mar en el fondo
Playa de Isla Isabela, Galápagos, de la serie "Lo nítido miente", de Flor Aprile

El proyecto incluye el cortometraje Lo nítido miente, una pieza sensorial sin diálogos que vincula fotografía e imagen en movimiento. La música original fue compuesta y realizada por Juan Blas Caballero, y constituye uno de los componentes de la experiencia audiovisual.

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A sus 51 años, Aprile indica que atraviesa una etapa de ampliación de sus lenguajes de trabajo. “Estoy haciendo fotografía, instalaciones, también empecé a trabajar con el audiovisual, con cortometrajes donde la imagen y el sonido tienen un lugar muy importante”, sostuvo. La propuesta presentada en Pinta BAphoto evita el formato de una exhibición limitada a obras colgadas en pared. “Me interesaba hacer algo distinto. No quería simplemente colgar fotografías en una pared”, dijo la artista, que planteó el montaje como una relación entre las imágenes, la instalación y el espacio del stand.

Una imagen del proyecto llega a las calles de Buenos Aires

Como extensión de la muestra, una fotografía de un cielo se incorpora a la vía pública mediante una pegatina de afiches en distintos puntos de Buenos Aires. La imagen, de tonos celestes y rosas, sale del ámbito ferial y se instala sobre superficies urbanas. “Me entusiasmó tanto llevar uno de mis cielos a las calles de Buenos Aires a través de una pegatina de afiches en distintos puntos”, señaló Aprile. La intervención propone un contacto con transeúntes que pueden encontrarse con la obra antes de visitar la feria.

Parte del material exhibido había integrado la primera muestra individual de la artista, realizada entre enero y febrero de 2026 en Pueblo Garzón, Uruguay. Durante este año también participó de una exposición colectiva de fotografía en Ushuaia, Tierra del Fuego. Aprile estuvo además como invitada en el Festival Biarritz Amérique Latine – Cinémas & Cultures, en Francia, donde presentó el cortometraje en el Cinéma Le Royal e instaló obra fotográfica en la Gare du Midi.

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