Más que entretenimiento: leer ficción reduce el deterioro cognitivo y alarga la vida

Una investigación de cincuenta años concluyó que los adolescentes que leían en su tiempo libre desarrollaron una vida social más activa de adultos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Leer ficción de manera habitual mejora la empatía, la salud cognitiva y hasta la esperanza de vida, según una revisión académica publicada en Current Opinion in Psychology. Los efectos van mucho más allá del entretenimiento.

Los lectores habituales de ficción narrativa tienen mejor dominio del lenguaje, mayor capacidad de ponerse en el lugar del otro, menos deterioro cognitivo en la vejez y, según al menos dos estudios de gran escala, viven más tiempo que quienes no leen libros. Esas son algunas de las conclusiones de una revisión científica reciente elaborada por Raymond A. Mar, Rebecca J. Dunk y Lilly H. Shoemaker, investigadores de la Universidad de York (Canadá), publicada en Current Opinion in Psychology en julio de 2026.

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El trabajo, titulado The benefits of reading narrative fiction, sintetiza la evidencia acumulada en los últimos años sobre los efectos de leer historias —novelas, cuentos, relatos sobre personas, sus metas, emociones y vínculos— y concluye que la ficción produce beneficios que la no ficción no logra replicar en varios dominios clave.

Uno de los hallazgos más contrarios a la intuición popular es el relativo al lenguaje. Aunque se suele asumir que leer ensayo, periodismo o manuales técnicos es más formativo, la investigación muestra lo contrario: la cantidad de ficción consumida predice las habilidades verbales con mayor precisión que la exposición a textos expositivos. La ficción, además, es el factor que explica por qué ciertas actitudes hacia la lectura —como leer por placer— se traducen efectivamente en mayor fluidez lingüística.

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El vínculo entre ficción y lenguaje no es anecdótico: opera a través de la motivación. Un lector que disfruta de una historia tiene más razones para seguir leyendo, y ese hábito sostenido es el que consolida las habilidades verbales.

La cantidad de ficción consumida predice la fluidez lingüística con mayor precisión que la lectura de manuales técnicos o ensayos -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las historias funcionan como práctica social, y sus efectos requieren tiempo

Los autores del estudio subrayan que la ficción actúa como una forma de práctica social: cuando los lectores imaginan las experiencias de personajes distintos a ellos, desarrollan herramientas para comprender mejor a otras personas. Ese proceso involucra empatía, perspectiva y conocimiento social concreto.

Un punto fundamental que emerge de la revisión es que estos beneficios no aparecen tras leer un único libro ni en una sola sesión de laboratorio. Se acumulan con el consumo habitual a lo largo del tiempo. Un estudio con casi 400 estudiantes españoles, en el que los docentes destinaron tiempo semanal a la lectura silenciosa de ficción durante dos años, registró un aumento significativamente mayor en la inteligencia emocional del grupo lector frente al grupo de control. Otro, con más de 700 niños suizos, demostró que debatir historias que promovían la inclusión generaba más sensibilidad ante la injusticia que un programa curricular estándar de lengua.

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Una revisión de 21 estudios de intervención con casi 2.000 participantes de alrededor de seis años de edad concluyó que los cuentos producen aumentos mesurables en la empatía infantil, con efectos más pronunciados cuando los niños leen solos que en grupo.

Una investigación de cincuenta años concluyó que los adolescentes que leían en su tiempo libre desarrollaron una vida social más activa de adultos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos perduran décadas: adolescentes lectores se vuelven adultos más conectados

La evidencia longitudinal es quizás la más llamativa del conjunto. Un estudio que siguió a más de 2.000 adolescentes durante cincuenta años encontró que quienes habían dedicado más tiempo libre a la lectura se convirtieron en adultos con mayor vida social: interactuaban con más frecuencia con familiares y amigos, incluso después de controlar variables como el nivel educativo, los ingresos y el estatus socioeconómico.

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En una muestra representativa de más de 5.000 niños alemanes, la lectura de ficción literaria entre los grados 5 y 8 predijo más conductas prosociales y menos conflictos con pares en el grado 9. El mismo efecto no se observó para la ficción popular ni para los cómics, lo que sugiere que el género importa.

Otro dominio de impacto documentado es el de las actitudes intergrupales. Al invitar a los lectores a habitar mentalmente la perspectiva de personajes de grupos distintos al propio —minorías religiosas, personas LGBTQ+, comunidades extranjeras—, la ficción puede funcionar como un sustituto del contacto directo entre grupos, con efectos similares de reducción de prejuicios.

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Un estudio con participantes chinos que leyeron literatura extranjera encontró que quienes se involucraron emocionalmente con las historias desarrollaron mayor empatía cultural y actitudes más favorables hacia grupos distintos al propio. La clave, según los autores, no fue la mera exposición, sino la identificación genuina con los personajes.

La lectura de novelas largas fortalece las conexiones neuronales y ralentiza el deterioro cognitivo durante la vejez - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leer libros se asocia con vivir más tiempo

La relación entre lectura y longevidad surge de dos estudios de gran escala. En una muestra representativa de más de 3.500 adultos mayores de Estados Unidos, quienes leían libros con regularidad vivieron en promedio 23 meses más que los no lectores, medido en el punto en que el 20% de cada grupo había fallecido. El efecto fue considerablemente más fuerte para los libros que para diarios o revistas. Aunque el estudio no distinguió entre ficción y no ficción, el 87% de los lectores de libros del grupo consumían ficción.

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Un segundo estudio con más de 6.500 adultos finlandeses, seguidos durante 19 años, encontró que leer literatura y escuchar música se asociaban con menor mortalidad, con un efecto más pronunciado en mujeres. Ambos estudios controlaron factores como edad, salud previa, nivel educativo y hábitos de vida.

Los investigadores postulan que parte de la explicación pasa por la cognición: la lectura estimula el cerebro de maneras que mantienen activas la memoria y las funciones mentales, lo que a su vez podría tener efectos sobre la salud física.

La ficción protege el cerebro del deterioro cognitivo en la vejez

El impacto cognitivo de la lectura tiene respaldo en neurociencia y epidemiología. Leer ayuda a reducir la atrofia cerebral y fortalece la conectividad neuronal. Estudios longitudinales muestran que los adultos mayores que leen con frecuencia experimentan un deterioro cognitivo más lento que los que leen poco, con independencia del nivel educativo, el historial de enfermedades y otros factores de confusión.

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Los autores de la revisión destacan que la ficción de largo aliento —una novela extensa con muchos personajes y tramas entrelazadas— impone exigencias cognitivas distintas y más intensas que los textos informativos breves. Recordar personajes, anticipar consecuencias y rastrear relaciones a lo largo de cientos de páginas es, en ese sentido, un ejercicio mental sostenido que los textos expositivos difícilmente replican.

Los datos sobre adultos mayores indican que la lectura diaria disminuye la presencia de cuadros depresivos y el sentimiento de soledad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bienestar y la felicidad también se ven favorecidos

La revisión cierra con un panorama que abarca el bienestar general. Entrevistas con adolescentes de entre 15 y 17 años revelan que muchos atribuyen a la ficción haberles ayudado a atravesar situaciones difíciles: las historias les ofrecieron marcos alternativos para interpretar sus propias experiencias y les dieron herramientas emocionales para enfrentar el estrés. En adultos mayores, un estudio longitudinal de seis años encontró que quienes leían libros casi a diario reportaban menos depresión, menos soledad y mejor funcionamiento cotidiano que los lectores infrecuentes.

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Los clubes de lectura suman beneficios propios: los participantes describen ganancias en comprensión emocional y un mayor conocimiento de sí mismos a partir de los debates grupales.

Mar, Dunk y Shoemaker concluyen que, dada la amplitud de los beneficios documentados y la escasez de efectos negativos identificados, promover el acceso a libros y fomentar el hábito de lectura de ficción entre niños y adultos de todas las edades debería ser una prioridad, tanto en el ámbito educativo como en las políticas públicas de salud.