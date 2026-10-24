Nicaragua: capturan a dos policías acusados de matar a un joven de 21 años en Managua

La Policía nicaragüense separó a los uniformados de su cargo para procesarlos por homicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Policía Nacional de Nicaragua informó este viernes que dos agentes fueron detenidos y dados de baja por su presunta responsabilidad en la muerte de un joven de 21 años en Managua, después de una persecución que comenzó cuando la víctima y otro adolescente no acataron una señal de alto.

Los detenidos son Humberto C. y Kenner D., quienes, según la versión oficial, serán puestos a disposición de las autoridades competentes por el delito de homicidio. El caso ocurrió la noche del jueves 22 de octubre.

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De igual forma, la institución indicó que los hechos comenzaron cerca de las 20:30 (hora local), en las inmediaciones de la rotonda Universitaria Rigoberto López Pérez, en el acceso al Estadio Nacional de Fútbol. Allí circulaban en una motocicleta Pedro Pablo Sevilla Vega, de 21 años, y Stiven Josué Guido Reyes, de 18, ambos con cascos de protección.

De acuerdo con la información oficial, los dos jóvenes viajaban a unos 200 metros al oeste de la rotonda cuando los agentes les hicieron una señal de detención.

La Policía Nacional de Nicaragua arrestó a dos agentes y los dio de baja por su presunta responsabilidad en la muerte de un joven en Managua. (Cortesía: Policía Nacional de Nicaragua)

La persecución terminó en el Distrito 1 de Managua

La Policía sostuvo que Pedro Sevilla Vega y Stiven Guido Reyes no atendieron la orden y escaparon del lugar. Los uniformados iniciaron entonces una persecución hacia el sector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua).

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El seguimiento concluyó en las cercanías de la ermita de Santo Domingo, en el Distrito 1 de Managua. Según el reporte de la institución, los policías alcanzaron a los dos jóvenes en ese punto y los agredieron físicamente.

La información oficial no precisa cuánto tiempo duró la persecución ni detalla las circunstancias en las que se produjeron las agresiones. Tampoco informa si los agentes portaban armas o si existieron otros policías presentes durante el operativo.

Tras el episodio, familiares de Pedro Sevilla lo trasladaron a un hospital, donde fue declarado fallecido. La Policía señaló que el cuerpo fue examinado por un médico forense del Instituto de Medicina Legal.

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El reporte oficial confirmó que los uniformados alcanzaron a los dos jóvenes en la vía pública y los agredieron físicamente. (Cortesía: Policía Nacional de Nicaragua)

Autopsia atribuyó la muerte a un trauma contundente

El dictamen forense determinó que la causa de muerte fue un trauma contundente, según el comunicado policial. Esa conclusión vincula el fallecimiento con un tipo de lesión provocada por el impacto de un objeto o por golpes, aunque el reporte no identifica qué habría causado las heridas.

El otro joven que viajaba en la motocicleta, Stiven Guido, también habría sido agredido, de acuerdo con la versión difundida por las autoridades.

La Policía Nacional afirmó que los dos agentes fueron separados de la institución tras conocerse el caso. La medida implica su baja deshonrosa, mientras avanza el proceso judicial por homicidio.

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Ambos enfrentarán las actuaciones de las autoridades correspondientes. El anuncio representa un reconocimiento oficial de que los agentes son señalados como presuntos autores de la agresión que terminó con la muerte de una persona.

El caso quedó bajo investigación y las investigaciones determinarán la responsabilidad penal de los detenidos, así como las circunstancias en las que ocurrió la persecución y la posterior agresión contra los dos jóvenes.