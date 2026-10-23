Colecciones Nacionales de Arte: las reservas del Bellas Artes y el Palais de Glace tendrán nueva sede en la exsede del Archivo General de la Nación

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, presentó el proyecto de una nueva sede para las Colecciones Nacionales de Arte este viernes al mediodía

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La Secretaría de Cultura de la Nación presentó este viernes el proyecto Colecciones Nacionales de Arte de la República Argentina, una iniciativa que destinará el edificio del antiguo Archivo General de la Nación (AGN), en avenida Leandro N. Alem 246 de la Ciudad de Buenos Aires, a la conservación, investigación y exhibición del patrimonio artístico de los museos nacionales. El anuncio estuvo encabezado por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

El inmueble, de propiedad del Estado Nacional, cuenta con más de 7.800 metros cuadrados distribuidos en 12 niveles —un subsuelo, planta baja, ocho pisos, entrepisos y azotea— con ingresos por la avenida Alem y por la calle 25 de Mayo. La construcción, de estilo academicista francés, fue diseñada por el ingeniero arquitecto Arturo Prins a comienzos del siglo XX como sede del Banco Hipotecario Nacional.

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Según informó la Secretaría de Cultura, el edificio albergará las reservas del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), del Palais de Glace y de otros museos nacionales, y se equipará con sectores de almacenamiento diferenciado por tipo de obra, laboratorios, talleres de restauración, espacios de investigación y salas de exhibición. “Este proyecto no consiste solamente en encontrar un lugar para guardar obras. Estamos pensando en un espacio que permita preservar, conservar, restaurar e investigar nuestro patrimonio artístico con las condiciones que merece”, afirmó Cifelli durante el acto.

El secretario de Cultura calificó la iniciativa como “un hito muy postergado” y anticipó que aspira a que el espacio cumpla con “los más altos estándares internacionales” para convertirse en “una referencia para la Argentina y para el mundo”. Cifelli señaló que resta un trabajo de adecuación del edificio y estimó que en 2027 podrían comenzar a verse las primeras piezas en el lugar.

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El acervo del Museo Nacional de Bellas Artes

El MNBA, que en 2026 cumple 130 años, posee una colección de cerca de 14.000 piezas de diferentes períodos y de autores nacionales e internacionales, lo que lo convierte en una de las instituciones culturales públicas más relevantes del continente. Cada año recibe a unas 800.000 personas entre visitantes, grupos educativos y turísticos. La colección abarca desde objetos de culturas antiguas asiáticas y europeas hasta arte prehispánico, piezas del medioevo, el Renacimiento, el barroco, el período colonial americano, obras maestras del impresionismo y todas las vanguardias del siglo XX —cubismo, abstracción, surrealismo, informalismo, arte conceptual—, de artistas argentinos y del exterior.

El museo exhibe al público entre un 10 y un 12% de su colección. El resto permanece en cinco reservas dentro de su sede de la avenida Del Libertador, que en conjunto suman 1.030 metros cuadrados, distribuidas entre el subsuelo y el primer piso. En la última década, el acervo creció con la incorporación de 2.100 obras de diversas disciplinas, producto de donaciones y del Premio Nacional a la Trayectoria Artística que otorga anualmente la Secretaría de Cultura.

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Imagen del interior del antiguo Archivo General de la Nación, futura sede de las Colecciones Nacionales de Arte de la República Argentina

La subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Barela, explicó durante el acto que conservar una colección “requiere mucho más que disponer de un espacio físico: hacen falta condiciones ambientales adecuadas, equipamiento, seguridad, recursos técnicos y profesionales especializados”. Según la funcionaria, una infraestructura común permitirá compartir capacidades entre instituciones y optimizar el uso de los recursos públicos.

El patrimonio del Palais de Glace

El Palais de Glace — Palacio Nacional de las Artes, cerrado al público hace casi una década, conserva un patrimonio de más de 1.250 piezas en diversas disciplinas: pinturas, dibujos, esculturas, grabados, fotografías, audiovisuales e instalaciones. Su colección se fue conformando a lo largo de más de un siglo a partir del Salón Nacional de Artes Visuales, el certamen artístico más longevo del país, que actualmente comprende diez categorías. Entre los artistas premiados que integran el acervo se encuentran figuras fundamentales como Lino Enea Spilimbergo, Raúl Soldi, Alfredo Gramajo Gutiérrez, Aída Carballo, Kenneth Kemble, Sarah Grilo, Liliana Porter, Diana Dowek y referentes contemporáneos como Nicola Costantino, Marcos López, Adriana Lestido y Eduardo Stupía, entre otros.

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Las reservas del Palais se encuentran actualmente en el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces. La institución conserva además un archivo histórico con más de 7.000 legajos de artistas —muchos de ellos con biografías manuscritas, cartas, retratos y fotografías de obras—, cintas magnetofónicas con discursos inaugurales del Salón Nacional y una biblioteca especializada en arte argentino con más de 3.000 volúmenes.

El secretario de Cultura conectó el anuncio con otro proceso en marcha: la licitación para recuperar y poner en valor el edificio del Palais de Glace, en la calle Posadas 1725, habilitada por decreto en septiembre pasado. “Son dos proyectos que responden a una misma decisión: poner en valor nuestro patrimonio, recuperar espacios públicos y generar mejores condiciones para que el arte argentino siga creciendo y llegue a más personas”, sostuvo. “Cuando asumimos dijimos que las promesas se cumplen. Este es un ejemplo concreto”, agregó el funcionario. “No siempre es fácil, pero cuando hay una decisión política, el respaldo del Gobierno Nacional y un equipo que trabaja para llevar adelante los proyectos, las cosas suceden”.

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La Secretaría de Cultura de la Nación presentó la futura sede de las Colecciones Nacionales de Arte de la República Argentina, para albergar y exhibir al público las reservas del Museo Nacional de Bellas Artes, del Palais de Glace y de otros museos nacionales

Durante la presentación se formalizó la cesión del edificio a la Secretaría de Cultura mediante la firma de un acta de entrega. El documento fue suscripto por Cifelli y la presidenta de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Tania Yedro.

La Secretaría de Cultura señaló que la ubicación del inmueble —próxima al Palacio Libertad y al Museo de la Casa Rosada— facilita la articulación con otras instituciones culturales del área. Las reservas, detalló el organismo, no se conciben únicamente como espacios de guarda, sino también como ámbitos abiertos a la investigación, la exhibición y la producción de conocimiento.

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Del acto participaron el director del MNBA, Andrés Duprat; la directora nacional de Museos, Paula Zingoni; el presidente del Fondo Nacional de las Artes, Tulio Andreussi; y el director del Teatro Nacional Cervantes, Gonzalo Demaría. También asistieron directores de museos nacionales, entre ellos Hugo Pontoriero, del Museo Nacional de Arte Decorativo; Horacio Mosquera, del Cabildo; Marcelo Franji, de la Manzana de las Luces; y Rocío Boffo, del Museo Nacional de Arte Oriental. Por el sector privado concurrieron representantes de la Fundación Santander, los galeristas Mauro Herlitzka, Máximo Jacoby y Sebastián Kalfun, y referentes de Meridiano y de la Cámara de Galerías de Arte. Los legisladores porteños Pilar Ramírez, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la Ciudad, y Nicolás Padjoks también estuvieron presentes.

Cifelli cerró el acto con un llamado a que el proyecto trascienda las diferencias políticas: “Confío en que los argentinos van a poder reconocer el valor de este paso histórico. La cultura y el patrimonio que conservamos forman parte de nuestra historia y nos pertenecen a todos”.

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