Comienza Pinta BAphoto, una celebración que recorre 200 años de fotografía y mira hacia el futuro

Pinta BAphoto, la única feria de fotografía de Latinoamérica, que reune en el Pabellón 8 de La Rural a galerías, artistas, curadores, coleccionistas e instituciones locales e internacionales.

Guardar

La nueva edición de Pinta BAphoto, que regresa por 22ª vez consecutiva a La Rural, da el inicio a la Semana del Arte porteña, con una programación cargada de historia, clásicos, rock y nuevos abordajes materiales, extendiendo el campo contemporáneo de la fotografía latinoamericana.

Luego de Pinta BAphoto —la única feria de fotografía de América Latina—, llegará el turno de arteba en su 35.ª edición en La Rural, AFFAIR en Galerías Larreta, que suman más de 130 galerías locales e internacionales, además del debuto de la feria Al Hueso, en Chacarita

PUBLICIDAD

La feria, que se desarrolla en el Pabellón 8, propone un recorrido por los 200 años de fotografía, con proyectos que enlazan tradiciones visuales regionales y desarrollos recientes, en una programación que incluye voces emergentes, trayectorias consolidadas y propuestas que revisan el lugar de la imagen en el siglo XXI.

Como en ediciones anteriores, la dirección artística y la curaduría global está bajo supervisión de Irene Gelfman, quien definió a la fotografía como una herramienta para pensar el presente: “La imagen contemporánea es uno de los lenguajes más potentes para pensar nuestro tiempo. Este año, la feria busca ampliar la mirada sobre las múltiples formas que asume lo contemporáneo, revelando su capacidad como un registro vivo del pasado, presente y futuro”.

PUBLICIDAD

Vista general del Pabellón Dr. Emilio Solanet de la Sociedad Rural, durante la feria Pinta BAphoto que se desarrolla del 23 al 25 de octubre

Por su parte, Diego Costa Peuser, director general de Pinta, sostuvo que la feria forma parte de una red de vínculos entre los distintos actores del sector: “Pinta BAphoto nunca fue solo una feria: es parte de un ecosistema Pinta que conecta galerías, artistas, coleccionistas e instituciones en un circuito vivo, en constante movimiento. Ahí está la mirada latinoamericana aplicada a la fotografía”.

La Sección Principal, bajo la curaduría de Gelfman, contiene 35 galerías nacionales e internacionales: AG Studio, Al Sur Gallery, ArtexArte, ATRIA, Biga Art Gallery, Cosmocosa, Centro de Edición, Espacio Foto Arte, Espacio Pinasco, Estudio A, Fotema arte fotográfico, Gachi Prieto Arte Contemporáneo, +GALLERyLABS, Henry Mitjans, Herlitzka & Co., Hilario. Artes Letras Oficios, Imaginario, Julia Baitalá - Galería de Arte, Merian & de Bingen, Oda arte, O M J Z - Observatorio de Medición y Jerarquía de Zonas, Ponce+Robles / Jorge López Galería, ROSEUM arte contemporáneo, Sasha D, STRUKA, Studio 7M, Studio Vivian Galban, Taquicardia, Tomas Redrado Art, Towpyha, Vasari, Viedma Galería de Arte y ZONA DE PHOTO.

PUBLICIDAD

Las galerías proceden de Buenos Aires, Punta del Este, Madrid, Valencia, Miami, Asunción y otras ciudades de la región. Ponce+Robles / Jorge López Galería participará desde España, Tomas Redrado Art desde Estados Unidos, Espacio Foto Arte desde Uruguay y Viedma Galería de Arte desde Paraguay.

"Charly García y su velador en Luna Park" (1983), por Gabriel Rocca, en Galería Towpyha

Entre otros artistas, en la Principal, se podrá ver obra de Gabriel Rocca, Flor Aprile, Guadalupe Miles, Laura Cordoner, Lucía Iurbe, Leandro Katz, Nicolás García Uriburu, Romani German, Martín Weber, Vivian Galban, Marcos López, Alejandro Kuropatwa, Facundo de Zuviría, Juan Travnik y Anatole Saderman, entre muchos otros.

PUBLICIDAD

La sección Cabinet, presentada por The Remax Collection, exhibirá proyectos individuales de Oda arte, Herlitzka & Co. y Towpyha, mientras que en NEXT estará dedicada a propuestas emergentes y será cocurada por Facundo Belén y Virginia Martín, artistas y gestores de La Plata. Acéfala Galería, ALMACÉN |arte contemporáneo|, FUTBOLITIS, Galería PHUYU, La Mesa, María Wonda, Moria galería, Oficina de Proyectos, Satélite y SUBTERRÁNEO GALLERY integran esa sección.

Martin comentó a Infobae Cultura que la sección “reúne obras del arte latinoamericano centradas en el presente, con proyectos que abordan desde los recursos naturales hasta las tensiones sociales, económicas y políticas de la región”, con una intención curatorial que “dejó en segundo plano la historicidad y las proyecciones futuras para atender lo que ocurre ahora”.

PUBLICIDAD

“Tiene que ver con los recursos naturales, la ecología, con la literatura, la poesía, con lo social, lo económico y lo político”, afirmó Martin.

Trabajos de Guillermo Srodek, Andrea Alkalay y Pablo Martínez en la sección "Next"

En ese sentido, destacó la incorporación de propuestas que desplazan los procedimientos tradicionales de la fotografía, como el trabajo de Pablo Martínez, presentado por Satélite de Córdoba, que emplea papel carbónico como recurso para construir imágenes mediante transferencias o The Walking Conurban, representado por Oficinas de Proyectos, el colectivo que “surgió en redes sociales a partir del registro de situaciones del conurbano, con una perspectiva atravesada por el humor, lo social y las imágenes tomadas con teléfonos celulares”.

PUBLICIDAD

O, entre otroa, a La Mesa, que llega con Cecilia Szalkowicz y Walter Arancibia, que funciona dentro de Las Deudas, una galería porteña gestionada por artistas que “combina un almacén de barrio con productos orgánicos y talleres de artistas”.

Para la sección Next, La Mesa llevó obras de Cecilia Szalkowicz y Walter Arancibia. Martin definió a Szalkowicz como una artista de la fotografía contemporánea que desarrolló durante años un trabajo dentro de las artes visuales y la ubicó como una referente del campo fotográfico.

Oficina de Proyectos recibe el Premio In Situ por su propuesta en NEXT, en una distinción que reconoce un proyecto presentado en el espacio destinado a nuevas miradas sobre la fotografía.

PUBLICIDAD

Obras de Agustín Puricelli, Florencia Blanco y Gonzalo Maggi en "Radar"

Por su parte, RADAR, curada por Mercedes Claus, reúne prácticas que amplían los límites de la fotografía mediante cruces con otros lenguajes y disciplinas. Participan El Espejo, Galería Cecilia Caballero junto con The White Lodge, HIPHiP junto con INTEMPERIE, Photogramas y Vermelho, de São Paulo.

“La sección RADAR reúne trayectorias consolidadas, en contraposición de NEXT o Fuera de Foco, que están más enfocada en las propuestas emergentes. En la propuesta de este año, las enlaza entre generaciones para apartarse de la imagen como mero registro. Está destinada a visibilizar distintas perspectivas de la fotografía contemporánea, exhibiendo artistas y galerías o proyectos que tienen ya cierta trayectoria”, comentó Claus.

PUBLICIDAD

Al enumerar los procedimientos presentes, Claus dijo: “Hay trabajos que recuperan técnicas analógicas, en desuso o antiguas, como Nicola Costantino con el Colodión húmedo, Pablo Cabado con el Platino paladio o Stanislao Florido y Gonzalo Maggi con sus exploraciones con nuevas tecnologías, digitalidad e inteligencia artificial”. El recorrido generacional, contó, va desde Claudia Andújar, con fotografías de los años 70, hasta Agustina Puricelli, una artista de alrededor de 30 años.

Así, la selección recupera géneros como el paisaje urbano, el paisaje rural, el desnudo y el retrato. Claus sostuvo que esas obras se alejan de la fotografía entendida como un medio transparente y se orientan hacia zonas de incertidumbre, opacidad e identidades en construcción.

Playa de Isla Isabela, Galápagos, de la serie "Lo nítido miente", de Flor Aprile

“Hay algunos artistas que trabajan con una aproximación a la fotografía más específica de lo fotográfico, más tradicional, y otros que trabajan con procedimientos más experimentales”, dijo Claus.

En ATLAS, a cargo del artista, editor y fundador de SED Editorial Martín Bollati, se juntan diez proyectos de editoriales y ediciones emergentes, con una amplia gama de fotolibros, ediciones de artista y publicaciones híbridas que proponen al libro como un soporte de exploración estética, conceptual y material.

Entre ellos se encuentran sellos internacionales como Nobody Books, Loose Joints, Mack Books, Outer Space Press, FW Books y Pseudo Editions. Desde América Latina participarán KWY, Lovely House, Buen Lugar, Selo Turvo y Ediciones Réplica; mientras que la representación argentina está integrada por Metaninfa, La Balsa, Asunción y SED Editorial.

También se exhiben obras de Henrik Malmström, Alejandro Cartagena, Celeste Rojas Mugica, Maximiliano Magnano y Ricardo Jiménez, junto con publicaciones de Ediciones Réplica, artistas y editoriales de Finlandia, México, Colombia, Chile, Argentina y Venezuela.

Alberto Goldenstein se presenta con "2001MDQ2026", donde reúne obras de Mar del Plata de distintas épocas

Los proyectos especiales tendrán dos grandes protagonistas. Por un lado, Alberto Goldenstein con 2001MDQ2026, una muestra curada por Gelfman sobre la producción del fotógrafo nacido en Buenos Aires en 1951, que pone en diálogo imágenes realizadas en los ‘90 y trabajos recientes sobre la vida cotidiana y el paisaje urbano de Mar del Plata.

Francisco Medail cura Alexander - Alexander, un homenaje a Abel Alexander, investigador y coleccionista de fotografía antigua, en una propuesta que recupera cuatro décadas de trabajo dedicado a preservar y difundir patrimonio fotográfico argentino del siglo XIX a partir de piezas de su colección privada, con imágenes cortesía de Hilario. Artes Letras Oficios.

“El special project consiste ennn recuperar y homenajear la figura de Abel Alexander como investigador de fotografía en el marco de los 200 años del descubrimiento de la primer foto, de Joseph Nicéphore. Entonces, el recorrido va desde el siglo XIX hasta acá. La idea es darle visibilidad a todo el trabajo que ha hecho Alexander como investigador de la fotografía antigua. Entonces, el proyecto consiste en poner en diálogo su producción como investigador, junto con la producción de sus antecesores como fotógrafos. Porque Abel en realidad tiene su tatarabuelo, que había sido Adolfo Alexander, un fotógrafo masón de Europa que viene a Argentina a mediado del siglo XIX, y tiene uno de los primeros estudios de daguerrotipos en Buenos Aires”, comentó Medail.

De "Alexander - Alexander", un homenaje a Abel Alexander, investigador y coleccionista de fotografía antigua

Y agrega: “Después todo el árbol genealógico siguió practicando la fotografía y Abel se da cuenta de eso de forma más tardía, cuando él ya estaba metido en la fotografía, pero no porque haya sido como una genealogía a seguir, sino que de grande descubrió que sus antecesores eran fotógrafos y él ya estaba metido en la pasión por la investigación. Entonces, el stand consiste en exhibir materiales fotográficos de sus antecesores, sobre todo retratos de estudio, muchas albúminas en formato carte-de-visite, y después, en vitrina, un recorrido por toda la trayectoria de Abel con sus libros, publicaciones, fotos de los congresos de historia de la fotografía que hizo durante 20 años”.

La artista panameña Sandra Eleta es homenajeada con Proceso Brujo, bajo la curaduría de Gelfman y con apoyo de Marjalizo. La muestra reconocerá una trayectoria centrada en comunidades, identidades culturales y realidades sociales de América Latina.

La fotógrafa (1942) es reconocida por reivindicar la mirada artística sobre la cotidianidad de los pueblos de origen afrocolonial e indígena de la zona atlántica de la República de Panamá.

La artista panameña Sandra Eleta es homenajeada con "Proceso Brujo"

Su interés por la fotografía surgió mientras estudiaba historia del arte en el Finch College de Nueva York. Después cursó fotografía en el Centro Internacional de Fotografía y trabajó con los fotógrafos Ken Heyman y George Tyce; también estudió investigación social en la New School of Social Research de Nueva York.

En otro proyecto especial, Sol Echevarría presentará una selección de obras del libro Imágenes Latentes, que reúne trabajos de Rosana Simonassi, Ananké Asseff, Nicola Costantino, Natacha Voliakovsky, Lucía von Sprecher, La Chola Poblete, El Pelele, Mauro Guzmán, Flavia Da Rin, Lux Valladolid, Alejandro Spano y Marisa Rubio

La publicación analiza una serie de fotos que trabajan con su propio cuerpo como imagen central de obra para problematizar las representaciones corporales hegemónicas de la cultura en un periodo de crisis que tuvo lugar entre 2000 y 2020.

Fotos de La Chola Poblete, Natacha Voliakovsky y Flavia Da Rin en "Imagenes Latentes"

“A partir de esta investigación, que le dio forma al libro, se presenta una selección de una obra de cada uno de los artistas que participan. Y el viernes 23, habrá una charla para pensar algunas problemáticas de la construcción subjetiva que se fueron generando, así como también para proyectar líneas de fuga hacia el futuro, del que van a participar Asseff, La Chola, El Pelele, Da Rin y Valladolid”, dijo Echeverría.

El Video Project está dedicado a Batato Barea con Clown travesti literario. Reconstruyendo a Batato, una retrospectiva, también curada por Gelfman, que repasa la obra del actor, poeta y performer nacido en Junín en 1961 y fallecido en Buenos Aires en 1991, quien se definía como “clown travesti literario”.

Barea fue una figura del circuito alternativo porteño de la posdictadura y se presentó en espacios como el Parakultural, Cemento y el Centro Cultural Rojas. Sus actuaciones combinaron poesía, humor y transformismo.

El Video Project está dedicado a Batato Barea con "Clown travesti literario. Reconstruyendo a Batato" (Gianni Mestichelli)

FORO reunirá a 56 participantes entre artistas, curadores, investigadores y profesionales del sector durante el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre: la agenda combinará conversaciones, presentaciones de libros, documentales y homenajes.

Además, Fundación Pinta desarrollará Open Files junto con Arte Al Día Internacional, una iniciativa editorial sobre prácticas y procesos creativos de artistas contemporáneos latinoamericanos. La propuesta estará dedicada a Sandra Eleta, Gonzalo Maggi, Alberto Goldenstein y Gabriel Miño.

CAF presentará en su espacio institucional Rascacielos, de Ainelén Bertotti Burket, una obra adquirida a la galería Subsuelo durante Pinta Miami 2025. La exhibición pondrá el foco en las adquisiciones como vía para ampliar la presencia de artistas latinoamericanos en colecciones.

FORO reunirá a 56 participantes entre artistas, curadores, investigadores y profesionales del sector

Fundación Pinta y URRA lanzarán el Premio de Residencia URRA, que seleccionará a un artista participante de Pinta BAphoto 2026 para realizar una residencia en Buenos Aires durante 2027. La iniciativa estará orientada a ampliar oportunidades de investigación, producción e intercambio con la escena local.

Las visitas guiadas se realizarán el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre a las 17 h, a cargo de Rosario Villani y Melisa Boratyn. El domingo habrá una actividad para niños y familias junto a Chicos al Arte, centrada en el juego, la exploración y el acercamiento al arte contemporáneo.

*Pinta BAphoto, del 23 al 25 de octubre, de 2 pm a 8:30 pm, en La Rural, Av. Sarmiento 2704. Entrada: 18.000; estudiantes y jubilados, 12.000.