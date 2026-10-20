Cultura

La Noche del Diseño: arte, música y más de 90 locales en el Distrito Arenales

El circuito gratuito se realizará el 28 de octubre en Buenos Aires, con instalaciones, intervenciones y shows en vivo bajo la consigna “Folclore y Fantasía”

La Noche del Diseño: arte, música y más de 90 locales en la calle Arenales
La Noche del Diseño: arte, música y más de 90 locales en la calle Arenales
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El Distrito Arenales celebrará La Noche del Diseño 2026 con intervenciones artísticas en más de 90 locales el miércoles 28 de octubre, entre las 18 y las 21, en un circuito gratuito al aire libre de la ciudad de Buenos Aires. La edición tendrá como eje la consigna “Folclore y Fantasía”.

La programación abarcará los locales situados en las calles Arenales y Juncal, entre Montevideo, Cerrito y sus transversales.Habrá instalaciones, puestas escenográficas, música en vivo, degustaciones y acciones de artistas, diseñadores, fotógrafos, interioristas y performers.

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La curaduría estará a cargo de Vic Tolomei y Atlántico Estudio, que convocaron a duplas creativas para intervenir los espacios comerciales del distrito. Cada propuesta vinculará a los participantes con las firmas del circuito.

Entre las actividades anunciadas, Casa Quintana y la artista Agustina Leguizamón instalarán una gasa de gran tamaño en la fachada del edificio, desde el último piso hasta la vereda. La obra tomará referencias de la flora brasileña mediante colores y texturas aplicados a mano.

Distrito Arenales nuevas
Distrito Arenales

La firma La Feliz propondrá una instalación lumínica concebida como una procesión. “La puesta toma la forma de una procesión en la que cada lámpara deviene un altar contemporáneo”, señalaron Celeste Bernardini y Patricio Lix Klett. Los diseñadores indicaron que la intervención buscará rendir homenaje a los oficios y a los procesos artesanales e industriales vinculados a la producción nacional.

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En Agustina Cerato se montará un banquete escenográfico con fotografías de Inés Aramburú, obras de Mica Zapata y dirección escenográfica de Rocío Andulante. La instalación recreará un comedor con flores, hojas de libros antiguos, telas, telones, estampas y objetos suspendidos.

Vintage Girair exhibirá Transparencias de la Ironía, de Carlos Garaycochea, junto con una selección de centros de mesa de cristal. En la galería Praxis, Desirée De Ridder presentará un bosque de piezas cerámicas, mientras que Iluminación Agüero combinará luminarias diseñadas por Erwan Bouroullec con dispositivos del artista invitado Arturo Peruzzotti.

La Compañía instalará en su fachada una escultura de resina de Pablo Amoedo con forma de gorila de gran tamaño. En otros puntos del circuito, Mario Sespede expondrá su serie Montaña, Agua y Vacío en Le Muguet; Deyá Antiques & Art transformará su vidriera en un paisaje submarino; y Ruth Lustra presentará en Janeiro Casa una composición de paños textiles tejidos a mano.

Vintage Girair exhibirá "Transparencias de la Ironía", de Carlos Garaycochea (Foto: Revista Magna)
Vintage Girair exhibirá "Transparencias de la Ironía", de Carlos Garaycochea (Foto: Revista Magna)

Salazar Casa reunirá a la artista Eugenia Mendoza con esculturas de mimbre a gran escala en la propuesta Elemental. Josefina Estrella exhibirá piezas artesanales junto a obras de Catalina White. Por su parte, la librería Milia montará una instalación de flores argentinas con ceibos, jacarandás y lapachos, además de una intervención de fileteado porteño en su vidriera.

Elarq convocó a Hunter Douglas y a Sofía Willemoes para intervenir cortinas roller con Bruma, una propuesta que recreará un bosque mediante géneros escénicos. El programa completo y los materiales de prensa están disponibles en los canales del Distrito Arenales.

El presidente del Distrito Arenales, Gonzalo Gens, sostuvo que la asociación cumple 11 años de gestión de las empresas del barrio y que la edición sumará nuevas firmas locales y de mobiliario importado. “La Noche del Diseño es nuestra gran fiesta: una gran oportunidad para recorrer y descubrir la ruta del diseño desde una mirada distinta”, afirmó.

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