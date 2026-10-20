“No jueguen con fuego porque vamos a parar el subte por tiempo indeterminado”: la amenaza de Néstor Segovia al ser liberado

"No jueguen con fuego porque vamos a parar por tiempo indeterminado": la fuerte advertencia del metrodelegado Néstor Segovia tras ser liberado

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En medio del sorpresivo paro total que afecta este martes a todas las líneas del Subte y el Premetro, luego de que personal de la Policía de la Ciudad detuviera a tres metrodelegados en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B, Néstor Segovia, delegado de la Línea C y uno de los aprehendidos esta mañana, habló al recuperar la libertad y advirtió que el servicio continuará interrumpido si el Gobierno y la empresa Emova no cumplen con sus pedidos.

Durante una improvisada rueda de prensa que brindó a los medios de prensa que aguardaban su salida del Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte de Chacarita, Segovia vinculó las detenciones efectuadas esta mañana con el supuesto proprósito del Gobierno por “disciplinar” al movimiento obrero

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“No puede ser que por la suspensión de un compañero lleguemos a esto. El delegado empieza a abrir los molinetes y se lo llevan preso. Vengo yo, pregunto por qué lo detuvieron y me dijeron ‘resistencia a la autoridad’. Y me llevaron preso”, relató el referente de la línea que conecta las cabeceras de Constitución y Retiro.

Segovia no pudo ocultar sus nervios al dar su testimonio, pero finalmente convocó a una conferencia de prensa para esta tarde en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

“Si la fiscal Celsa Ramirez piensa que nos van a domesticar, se equivoca. Hoy me llevaron, me cagaron a palos, me tiraron al piso, pero no importa. Lo hago orgullosamente”, contó sobre su detención. Además, confirmó que los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia continuaban bajo arresto.

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Paro sorpresivo de Subtes y Premetro.

Luego, y con evidente malestar por haber sido detenido, advirtió: “Quiero decirle a la empresa y al Gobierno que si no levantan las suspensiones que tenemos en el subte, por más que suelten a los compañeros, el subte va a seguir parado. En 60 años por primera vez me ponen esposas en las manos”.

Segovia concluyó sus declaraciones con un mensaje dirigido a la compañía concesionaria de la red de subterráneos porteños. “Llamo a la reflexión a Emova. No jueguen con fuego porque vamos a pararle todo el subte por tiempo indeterminado. Saquen las tercerizadas del subte, les vengo avisando hace una semana. Basta de provocar a los compañeros”, cerró.

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Unas horas antes de que Segovia recuperara la libertad, conocedores de la operación de los subtes asociaron el conflicto a la interna gremial que tienen los propios delegados, que empiezan a medir fuerza de cara a las elecciones internas que se realizarán el mes que viene. Explicaron que el incidente empezó por una situación menor: un trabajador decidió levantar molinetes en la estación Rosas del subte B como respuesta a una sanción laboral que había sufrido por no cumplir con su horario.

La situación derivó en la intervención judicial, escaló con las detenciones y llegó a un límite inesperado, con los delegados amenazando con mantener las medidas de fuerza por varias horas.

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Las próximas elecciones por la conducción del sindicato del subte (Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro - AGTSyP) se llevarán a cabo el próximo 26 de noviembre.

Este proceso electoral cuenta con una fuerte particularidad: es la primera renovación de autoridades tras el fallecimiento de Roberto “Beto” Pianelli, histórico referente del gremio. La ausencia de Pianelli fragmentó al oficialismo, lo que derivó en la presentación de tres listas competidoras: Verde (encabezada por Segovia); Colorada-Violeta (Virginia Bouvet) y Bordó-Azul (Dellecarbonara).