Sobreseyeron al adolescente que mató a un compañero en un colegio de Santa Fe y la Fiscalía apeló parte del fallo

C.G., identificado como el tirador de San Cristóbal, aparece en esta imagen, con su rostro pixelado para proteger su identidad.

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El juez penal José Alberto Boaglio dictó el sobreseimiento de Gino C. (15), el adolescente que en marzo de este año disparó contra sus compañeros dentro de una escuela de la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, y mató a Ian Cabrera, un estudiante de 13 años. No fue lo único: el magistrado, además, remitió el legajo penal del acusado a los Tribunales de Familia, decisión que el Ministerio Público de la Acusación apeló, al considerar que su caso debe ser tratado en el fuero penal.

El joven tenía 15 años al momento del hecho, por lo que no se encontraba alcanzado por la normativa vigente que declara punibles a los menores desde los 14 años. La resolución -emitida el pasado 5 de octubre- se produjo tras el pedido de la defensa del joven, a cargo de los abogados Mariana Oroño y Federico Kiener, que solicitaron su desvinculación del caso.

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Fuentes judiciales aclararon a Infobae que si bien la decisión del juez Boaglio en cuanto al sobreseimiento se ajusta a la ley que regía en el momento del hecho, consideran que esa determinación debería haberse encauzado por otra vía procesal antes de derivar el expediente a un fuero distinto del penal.

En ese sentido, recordaron que Boaglio dio por acreditados todos los hechos que la Fiscalía atribuyó al tirador de San Cristóbal, lo que confirma su plena participación en el hecho y en los daños ocasionados a las víctimas. “De todos modos, la ley vigente en la Argentina al momento de los hechos, disponía que las personas menores de 16 años no eran punibles y, por lo tanto, debía dictarse su sobreseimiento”, remarcaron las fuentes.

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Sin embargo, la remisión del legajo penal, entienden desde el MPA, no es la correcta y por eso, el jueves 8 de octubre apelaron esa resolución.

Desde el organismo se sostiene que es el fuero penal, y no el de Familia, el que debe controlar las diligencias pendientes y las medidas que viene cumpliendo el autor de hechos de esta gravedad. “El Código Procesal Penal Juvenil de la provincia regula un procedimiento para menores de edad no punibles que debería haber sido tenido en cuenta por el juez de primera instancia antes de remitir el legajo al fuero de Familia”, indicó el Ministerio Público de la Acusación.

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La resolución de Boaglio no se encuentra firme. Por ese motivo, el MPA presentó el recurso de apelación ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Segunda Instancia de Rafaela. Será esa oficina la encargada de disponer el día y la hora en que se celebrará la audiencia en la que se tratará el planteo del organismo acusador.

El crimen

El ataque tuvo lugar la mañana del 30 de marzo en la escuela N° 40 “Mariano Moreno”, en San Cristóbal, un pueblo de 15 mil habitantes ubicado al norte de la provincia de Santa Fe. El tirador ingresó al establecimiento con una escopeta 12/70 escondida en una funda de guitarra, hirió a varios compañeros y mató a Ian.

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Una cámara de seguridad captó el momento en el que los alumnos del colegio comenzaron a huir cuando escucharon los disparos en la planta alta del establecimiento.

Luego de realizar cinco disparos, el tirador fue reducido por un asistente escolar que se abalanzó sobre él y pudo tomarlo del cuello. Finalmente, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. El ataque dejó un saldo final de un muerto y ocho menores heridos.

Poco después del ataque, se confirmó que el tirador formaba parte de una cultura digital creada tras la masacre de Columbine e investigan su vínculo con el movimiento Incels.

El trasfondo de la investigación se conoció en el marco de una conferencia de prensa encabezada este miércoles por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva y el gobernador de Santa Fe,Maximiliano Pullaro.

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“Quiero decir con claridad que no fue un brote psicótico de este adolescente y que no tiene que ver con el bullying que podría haber tenido o haber sido víctima, que tampoco eso está probado o materializado en la investigación”, aclaró el mandatario provincial al tomar la palabra.