Fue a uno de los bodegones más destacados de Palermo, pidió un almuerzo para 6 y mostró cuánto gastó

Un ticket de almuerzo para seis personas en la Ciudad de Buenos Aires reflejó la composición del gasto gastronómico en octubre.

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Un almuerzo para seis personas en El Preferido de Palermo terminó con una cuenta de $ 477.000, según un ticket difundido en una reseña de Google Maps. El comprobante, emitido el 14 de octubre, permite poner una salida gastronómica concreta en perspectiva con la evolución de los precios de comer fuera de casa y con los últimos datos de actividad del sector.

El consumo incluyó cubiertos, bebidas, una tabla de embutidos, milanesas, ensalada, guarniciones, pollo asado y postre. El total equivale a $ 79.500 por comensal, sin considerar una eventual propina. Se trata de una operación puntual, determinada por la cantidad de personas y la selección de productos, por lo que no representa por sí sola el costo de una salida promedio en la Ciudad de Buenos Aires.

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La publicación que acompañó el ticket se limitó a describir el almuerzo y algunos de los platos pedidos. El documento, sin embargo, permite observar cómo se compone una cuenta en un restaurante y contrastarla con los índices oficiales que miden la variación de los servicios de comidas y bebidas preparadas fuera del hogar.

El comprobante identifica seis cubiertos, con un valor de $ 4.000 cada uno, y doce cervezas, además de tres gaseosas y una bebida sin alcohol. Entre los alimentos, aparecen una porción de embutidos artesanales, tres milanesas, una ensalada de rúcula, puré de papas, pollo asado, papas fritas y un sorbete de mandarina.

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Las milanesas y las cervezas concentraron los mayores montos dentro de la cuenta del establecimiento gastronómico.

Las tres milanesas fueron el ítem de mayor peso dentro de la cuenta: cada una figuró a $ 59.000, por un subtotal de $ 177.000. Las bebidas también tuvieron una participación relevante. Las doce cervezas sumaron $ 108.000, mientras que el pollo asado se ubicó en $ 46.000. El ticket no registró descuentos y cerró en $ 477.000.

La cuenta corresponde a octubre, mientras que los últimos indicadores disponibles para medir la evolución de precios son los de septiembre. Por esa diferencia temporal, el comprobante no permite establecer por sí mismo cuánto aumentó cada plato o bebida entre un mes y otro. Su utilidad está en exhibir el valor y la composición de un consumo específico dentro de un rubro que siguió registrando aumentos durante el año.

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Comer fuera de casa aumentó 32,2% en un año en la Ciudad

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) informó que los servicios de alimentos y bebidas preparados fuera del hogar subieron 2% en septiembre de 2026. La categoría acumuló un incremento de 20,6% desde diciembre y una variación interanual de 32,2%.

Ese aumento anual quedó apenas por debajo de la inflación general porteña, que fue de 32,9% en el mismo período. En septiembre, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) avanzó 1,8% y acumuló 23,7% durante los primeros nueve meses del año.

La comparación permite ubicar la evolución de las comidas y bebidas consumidas fuera del hogar frente al conjunto de bienes y servicios que componen la canasta relevada en la Ciudad. En los primeros nueve meses, los precios de ese segmento crecieron menos que el IPCBA general: 20,6% contra 23,7%.

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El costo de comer fuera del hogar en la Ciudad de Buenos Aires registró una suba interanual del 32,2 por ciento en septiembre.

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de septiembre fue de 1,9%. El Índice de Precios al Consumidor acumuló 23,6% desde enero y 33,4% en los últimos doce meses, una tasa superior a la registrada tanto por el nivel general de la Ciudad como por los alimentos y bebidas preparados fuera del hogar.

Los índices nacional y porteño no son idénticos, ya que utilizan canastas, coberturas geográficas y ponderaciones diferentes. Aun así, permiten observar que la variación anual de comer fuera de casa se mantuvo próxima a la inflación general, con un ritmo levemente inferior en la comparación interanual.

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Restaurantes y hoteles quedaron por debajo de la inflación porteña

Dentro del IPCBA, la división Restaurantes y hoteles aumentó 1,1% en septiembre. El registro fue menor al 1,8% del índice general de la Ciudad y también al 2% que mostró el conjunto de alimentos y bebidas preparados fuera del hogar.

En los primeros nueve meses de 2026, Restaurantes y hoteles acumuló una suba de 19,1%. Frente a septiembre de 2025, la variación fue de 30,1%, por debajo del 32,9% del IPCBA y también del 32,2% que midieron los servicios de comidas y bebidas fuera del hogar.

Las dos mediciones no abarcan exactamente lo mismo. El indicador de alimentos y bebidas preparados fuera del hogar se concentra en consumos gastronómicos, mientras que la división Restaurantes y hoteles incluye además servicios de alojamiento. Esa diferencia metodológica puede generar ritmos de variación distintos entre ambos registros.

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La división de restaurantes y hoteles de la Ciudad de Buenos Aires tuvo un incremento del 1,1 por ciento mensual en septiembre.

El ticket difundido no permite separar cuánto corresponde a cambios de precios y cuánto a las características del pedido. La cantidad de bebidas, los cubiertos, las porciones elegidas y el número de comensales forman parte de una cuenta particular. Los relevamientos del Idecba, en cambio, siguen una canasta de servicios a lo largo del tiempo.

Hoteles y restaurantes tuvieron una suba interanual de 2,5% en julio

La evolución de los precios es solo una parte de la situación del sector. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, la rama de hoteles y restaurantes registró una suba interanual de 2,5% en julio de 2026.

El EMAE mide el comportamiento de la actividad económica por sectores y ofrece una referencia sobre su desempeño, pero no releva precios ni determina la facturación de cada establecimiento. Por eso, su resultado debe analizarse de manera separada de la inflación: una suba de precios no implica necesariamente un aumento de la actividad, y una mejora de la actividad tampoco fija el valor de una comida puntual.

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El tradicional local El Preferido de Palermo reabrió en 2019 tras la adquisición de Pablo Rivero y Guido Tassi. (Matías Baglietto)

El dato de julio se suma al panorama de septiembre, cuando los servicios de alimentos y bebidas preparados fuera del hogar mostraron un incremento mensual de 2% en la Ciudad. Así, mientras los precios del consumo gastronómico mantuvieron una suba anual cercana al índice general, la actividad de hoteles y restaurantes exhibió una variación positiva en la última medición sectorial disponible.

El Preferido de Palermo reabrió en 2019 tras una reconversión

El ticket corresponde a El Preferido de Palermo, ubicado en la esquina de Jorge Luis Borges y Guatemala, en la Ciudad de Buenos Aires. El local nació en 1952 como almacén de ramos generales y fiambrería de una familia de inmigrantes asturianos, y con el paso de los años incorporó un comedor.

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En 2018, el establecimiento fue adquirido por Pablo Rivero, creador de la parrilla Don Julio, junto con el chef Guido Tassi. Tras una restauración, reabrió en 2019 con una carta centrada en preparaciones de cocina hispano-argentina, platos de bodegón, embutidos y productos elaborados en el propio local.

La propuesta conserva elementos del antiguo comercio, como la barra de estaño y los mostradores de madera, y combina esa estética con una cocina abierta. El consumo asentado en el ticket incluyó varios productos que forman parte de esa carta, entre ellos embutidos, milanesas, ensalada, guarniciones y postre.