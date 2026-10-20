"Don Segundo Sombra" suma un capítulo inesperado: tras 50 años guardadas, salen a la luz las xilografías que Víctor Rebuffo creó y nunca vio publicadas

El Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes exhibe por primera vez veinticuatro estampas originales de la novela en San Antonio de Areco.

Guardar

En 1978, el editor y grabador Albino Fernández le hizo un encargo ambicioso al xilógrafo Víctor Luciano Rebuffo: ilustrar Don Segundo Sombra, la novela que Ricardo Güiraldes había publicado medio siglo antes. Rebuffo, con 75 años y más de cinco décadas dedicadas al grabado, aceptó. Talló 40 xilografías —tapas, viñetas, estampas firmadas con fragmentos manuscritos del texto— pero murió poco después de terminar el trabajo, en septiembre de 1983, a los 80 años, un mes antes de la vuelta de la democracia, sin ver la obra publicada. El libro nunca llegó a imprimirse. Las piezas quedaron apiladas en un taller del barrio porteño de Caballito y el proyecto se hundió en el silencio durante casi medio siglo.

Don Segundo Sombra Por Ricardo Güiraldes eBook Gratis Descargar

Hasta ahora. El viernes 16 de octubre, el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes (MGRG) de San Antonio de Areco inauguró la exposición Detrás de la estampa: Una lectura inédita de Don Segundo Sombra, por Víctor L. Rebuffo y Albino Fernández, con 24 de esas xilografías originales expuestas por primera vez al público. La apertura, impulsada por el director del museo, el licenciado Patricio Santos Ortega, coincidió con el 88° aniversario de la fundación del museo —creado el 16 de octubre de 1938 sobre un predio de casi 90 hectáreas al cruzar el Puente Viejo de Areco— y con el año del centenario de la novela de Güiraldes.

PUBLICIDAD

El plan era ilustrar todos los clásicos gauchescos

La idea de Albino Fernández (La Habana, 1921 – Buenos Aires, 2014) iba mucho más allá de un solo libro. El editor y grabador, fundador en 1965 del Club de la Estampa de Buenos Aires y figura central del grabado argentino de la segunda mitad del siglo XX, había concebido un proyecto ambicioso: publicar ediciones ilustradas de los grandes clásicos de la literatura gauchesca. Don Segundo Sombra sería el primer título de esa serie, y Rebuffo —con quien ya había colaborado en ediciones del Martín Fierro y de obras de Ramón Gómez de la Serna— era el artista elegido para inaugurarla.

Un grabado de Víctor Rebuffo recrea la pulpería La Blanqueada con caballos atados al palenque y parroquianos bajo el alero, como parte de una serie sobre Don Segundo Sombra.

Pero sin el grabador que lo había concebido con Fernández, la edición no llegó a concretarse y las piezas quedaron resguardadas en el Archivo Taller Albino Fernández.

PUBLICIDAD

Un grabador urbano frente al paisaje pampeano

Nacido en Turín en 1903 y radicado en Buenos Aires desde 1906, Rebuffo entró a los 17 años en la Academia Nacional de Bellas Artes —de donde egresó en 1926, el mismo año en que Güiraldes publicaba su novela— y arrancó como grabador autodidacta en 1927. De simpatías filoanarquistas, se alineó con artistas como Pompeyo Audivert, Demetrio Urruchúa y Lino Enea Spilimbergo en las filas del antifascismo. Sus trabajos nutrieron revistas político-culturales como Contra, Nervio y Signo, y su producción se entrelazó con la Guerra Civil Española: participó junto a Berni, Seoane y Juan Carlos Castagnino en la revista Unidad. Por la defensa de la cultura. Su obra más conocida, Contraluz —un libro compuesto por 130 xilografías hechas en los años 50 y publicado en 1979 por el propio Fernández—, retrata el mundo urbano, fabril y portuario con la crudeza de un Frans Masereel o una Käthe Kollwitz. A lo largo de su vida talló unas 2.500 xilografías, el mayor corpus realizado por un artista del género en el país.

El plan de Albino Fernández proyectaba una serie de ediciones de clásicos de la literatura gauchesca que quedó inconclusa tras la muerte de Rebuffo.

Sin embargo, la serie destinada a Don Segundo Sombra exhibe un registro diferente. Según el equipo curatorial del museo, las estampas revelan un dominio del claroscuro aplicado al paisaje pampeano y a la figura del resero con sobriedad, sin caer en el pintoresquismo costumbrista que suele acompañar las representaciones del gaucho. Rebuffo no era ajeno al mundo rural: en los años 40 comenzó una trayectoria como ilustrador que abarcó el Martín Fierro, el Fausto, Los Santos Evangelios y casi 150 títulos, además de su paso como director artístico de la Editorial Peuser y las obras que produjo tras su experiencia docente en la Universidad de Tucumán, adonde lo llevó Spilimbergo en 1948.

PUBLICIDAD

Albino Fernández, el hombre que creó una red para el grabado argentino

La otra mitad de la historia es Fernández, figura central en la promoción del arte gráfico en la Argentina durante la segunda mitad del siglo XX. En 1965 fundó el Club de la Estampa de Buenos Aires, una cooperativa de grabadores que editaba mensualmente una estampa en tiradas de 500 ejemplares numerados y firmados, distribuidos entre sus socios. La iniciativa apuntaba a democratizar el acceso al grabado original y a registrar los artistas activos en el país.

Las obras gráficas permanecieron archivadas durante casi medio siglo en el taller del editor en el barrio de Caballito.

Bajo ese impulso, organizó las tres primeras Bienales Internacionales de Grabado de Buenos Aires (1968, 1970 y 1972) y publicó ediciones ilustradas con xilografías originales de nombres como Luis Seoane, Américo Balán, Norberto Onofrio y el propio Rebuffo. Discípulo de Lino Enea Spilimbergo y Antonio Berni, Fernández fue también docente en la Universidad de Tucumán, la Escuela de Artes Gráficas dirigida por Benito Quinquela Martín y la Escuela Nacional de Bellas Artes.

PUBLICIDAD

Una galería contemporánea dentro de un museo gauchesco

En Areco, la puesta en escena rompió con los esquemas museográficos habituales del MGRG, un espacio conocido por sus figuras de cera y recreaciones de la vida rural del siglo XIX. La exposición se montó como galería de arte contemporáneo: recorrido ágil, textos reducidos al mínimo y alto impacto visual, con los tacos entintados y las gubias como elementos que evocan el taller del grabador.

Albino Fernández proyectó una colección de ediciones ilustradas dedicada a los clásicos de la literatura gauchesca argentina.

El trabajo de conservación y enmarcado fue realizado íntegramente por el equipo técnico del museo y sus asesoras, a partir de las piezas cedidas por la familia de Albino Fernández, que preservó el archivo durante décadas. La ceremonia de apertura convocó a miembros de la familia Güiraldes, descendientes directos de ambos artistas, autoridades municipales, paisanos, jóvenes músicos tradicionales y estudiantes de la Escuela de Arte de la localidad.

PUBLICIDAD

Un centenario activo en Areco y en Buenos Aires

La muestra se inscribe en el programa oficial Centenarios Güiraldeanos, que a lo largo de 2026 articuló actividades en torno al centenario de Don Segundo Sombra tanto en San Antonio de Areco como en la Ciudad de Buenos Aires. En julio, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSADA) presentó una edición facsimilar de la primera edición de 1926, con una sobrecubierta de la lingüista Ivonne Bordelois. En septiembre, la Academia Argentina de Letras se trasladó a Areco para un conversatorio en el propio museo. Y el mismo 16 de octubre de la inauguración, la Universidad del Salvador y la Academia Nacional de Ciencias organizaron en Buenos Aires una jornada académica con especialistas como Hugo Bauzá y María Rosa Lojo.

La museografía de la exposición incorporó tacos de madera entintados y gubias para evocar el trabajo en el taller.

La novela que Güiraldes publicó en mayo de 1926 —2.000 ejemplares que se agotaron en menos de tres meses— sigue convocando lecturas nuevas un siglo después. Segundo Ramírez, el gaucho nacido en Coronda, Santa Fe, que trabajó en la estancia La Porteña de la familia Güiraldes y le prestó su nombre al personaje, nunca pudo imaginar que su sombra seguiría proyectándose sobre el arte argentino en forma de tacos de madera tallados con gubia.

PUBLICIDAD

Ficha de la exposición

Muestra: Detrás de la estampa: Una lectura inédita de Don Segundo Sombra, por Víctor L. Rebuffo y Albino Fernández

Lugar: Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, Parque Criollo, San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires

Hasta: 28 de febrero de 2027

Horarios del museo: lunes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados, de 11:15 a 16:30. Cerrado martes y miércoles

Entrada: $6.000 (nacionales) / $20.000 (extranjeros). Gratis para residentes de San Antonio de Areco, menores de 12 años, jubilados, personas con discapacidad (más un acompañante) y grupos escolares en días hábiles

Visitas guiadas: sábados, domingos y feriados a las 11:30 y a las 15:00, sin reserva previa