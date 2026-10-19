“La ciudad de los 15 minutos”: el urbanista colombiano que transformó París y ahora quiere rediseñar el mundo

El libro del día: "La ciudad de los 15 minutos", el nuevo libro del urbanista franco-colombiano Carlos Moreno

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Un urbanista propone que escuelas, trabajo y comercios queden a menos de 15 minutos a pie de cada hogar como respuesta a la crisis ambiental y la pérdida de calidad de vida en las grandes metrópolis. Esa es la tesis central de La ciudad de los 15 minutos, el nuevo libro del urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, publicado por Taurus en 2026, que sistematiza un modelo de planificación urbana que ya influye en políticas de decenas de ciudades alrededor del mundo.

El concepto que transformó París llega a las librerías

Moreno —nacido en Tunja, Colombia, en 1959, y radicado en París desde hace décadas— acuñó el término “ciudad de los 15 minutos” a partir de una observación aparentemente simple: la distancia que un peatón promedio puede caminar en ese lapso equivale, en la práctica, a alrededor de un kilómetro cuadrado de territorio urbano. Si dentro de ese radio se concentran los servicios esenciales —comercios, educación, atención médica, espacios verdes y empleo—, los habitantes recuperan tiempo, reducen el uso del automóvil y mejoran su bienestar.

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El modelo encontró su laboratorio más visible en París, donde la entonces alcaldesa Anne Hidalgo adoptó el concepto en 2020 y lo integró a la política de movilidad y reordenamiento urbano de la ciudad. Desde entonces, la capital francesa redujo carriles vehiculares, amplió ciclovías y reorganizó servicios barriales. “Consiste en garantizar que el ciudadano tenga toda su vida organizada a 15 minutos de su hogar”, resumió Moreno en declaraciones a El Español.

El urbanista franco-colombiano Carlos Moreno

El libro analiza la herencia del funcionalismo y sus consecuencias urbanas

La obra, de 336 páginas, traza primero un recorrido histórico por la planificación urbana del siglo XX, con foco en el funcionalismo del arquitecto Le Corbusier, cuyo legado Moreno señala como uno de los factores que generaron ciudades diseñadas para el automóvil y no para las personas. A partir de ese diagnóstico, el autor desarrolla su propuesta alternativa, apoyada en investigaciones y casos concretos.

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El libro cuenta con un prefacio del urbanista danés Jan Gehl, referente mundial en diseño de ciudades a escala humana, quien subraya que el kilómetro cuadrado que puede recorrerse en 15 minutos “es una distancia que se puede hacer en, más o menos, 15 minutos”, y califica la propuesta de Moreno como un conjunto de nociones “fáciles de concebir” y aplicables en distintos contextos. La obra también suma contribuciones de Martha Thorne, experta en arquitectura y sostenibilidad.

Cuatro pilares y un objetivo: reducir la dependencia del automóvil

Moreno estructura su modelo en torno a cuatro ejes que, según el libro, deben repensarse de forma simultánea: el alojamiento, la vida en los barrios, el transporte y el trabajo. La reorganización del espacio urbano en función de la proximidad, y no de la velocidad de desplazamiento, es el hilo conductor de cada capítulo.

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Le Corbusier

El urbanista argumenta que la dependencia del automóvil privado no es solo un problema ambiental, sino también de salud pública y cohesión social. La contaminación del aire, el sedentarismo, el tiempo perdido en traslados y la fragmentación de los vínculos comunitarios son, en su análisis, consecuencias directas de ciudades diseñadas en función de las distancias largas.

Un modelo adoptado en todos los continentes

Aunque París concentra la mayor atención mediática, el libro documenta la adopción del modelo en ciudades de América Latina, Asia y Europa. Moreno, que se desempeña como director científico de la cátedra Emprendimiento, Territorio e Innovación del IAE París–Universidad Panthéon-Sorbonne, ha asesorado a gobiernos y municipios de distintos continentes en proyectos orientados a la sostenibilidad y la proximidad urbana.

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En 2019, la Academia Francesa de Arquitectura le otorgó la Medalla de la Prospective por sus aportes al urbanismo. La ciudad de los 15 minutos es su segunda gran obra de divulgación tras La revolución de la proximidad, y profundiza el marco conceptual que desarrolló en aquel volumen con nuevas evidencias y ejemplos de implementación.

La edición en español, traducida por Patricia Torres Londoño, está disponible en librerías de España y América Latina bajo el sello Taurus.