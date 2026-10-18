“El otro Perotta”, una exhibición sobre el archivo desconocido del gran fotógrafo argentino (Autorretrato, c.1974)

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El Museo de la Ciudad abrirá el jueves 22 de octubre la exposición El otro Perotta, una retrospectiva sobre José Luis Perotta, fotógrafo argentino cuya obra abarcó la moda, el rock y distintos registros de la cultura popular. La muestra se inaugurará a las 17 en la sede Querubines, en Defensa 225, y permanecerá abierta hasta abril de 2027.

La propuesta reúne trabajos realizados entre 1965 y 1989 y se apoya en el fondo fotográfico que conserva el museo desde 1998. El archivo contiene más de 25.000 piezas, entre negativos, copias de época, hojas de contacto y documentos personales del artista.

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Anamá Ferreira, 1982 (José Luis Perotta)

Con curaduría de Paula Carrella, la exhibición organiza el recorrido en tres núcleos: Moda y publicidad, Música y cultura popular y Ensayos fotográficos. El conjunto busca ampliar la mirada sobre un autor asociado especialmente a los retratos de figuras del rock argentino.

Perotta nació en Tres Arroyos en 1948 y murió en Buenos Aires en 1989. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en la Escuela de Artes Gráficas Nº 31 de La Boca. Entre 1967 y 1971 viajó por Europa, donde trabajó para la televisión sueca, colaboró con las revistas Vogue y Popular Photography Italiana y produjo unas 12.000 imágenes sobre movimientos juveniles.

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Federico Moura, 1976 (José Luis Perotta)

De regreso en la Argentina, expuso en la Galería Lirolay, dirigió el área de fotografía de la revista Siete Días y desarrolló campañas publicitarias. Entre ellas figura el Almanaque Pirelli de 1975, concebido a partir del fileteado porteño.

Su producción también incluyó coberturas y ensayos de investigación social. Entre esos trabajos se encuentran registros del Noroeste Argentino y del terremoto que afectó a Perú en 1970. Esa diversidad atraviesa la selección que ahora presenta el Museo de la Ciudad.

Sandy: "On Stage", 1980-1981 (José Luis Perotta)

El otro Perotta se exhibirá en la sede Querubines, en Defensa 225, mientras que la otra sede de la institución funciona en Defensa 187. El museo abre lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19; sábados, domingos y feriados, de 11 a 20. Los martes permanece cerrado.

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La entrada general cuesta $ 10.000 y el acceso para residentes argentinos o extranjeros con DNI tiene un valor de $ 2.000. Los miércoles la entrada es gratuita para residentes argentinos. Jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios con acreditación, personas con discapacidad y un acompañante, menores de 12 años y grupos de escuelas públicas tienen ingreso sin cargo todos los días.