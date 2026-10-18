Cultura

El Fondo Nacional de las Artes abrió el Concurso de Arte y Tecnología

La convocatoria, orientada a creadores de todo el país, busca impulsar la producción contemporánea, la experimentación y la innovación, con proyectos que podrán presentarse hasta al 5 de noviembre

El Fondo Nacional de las Artes abrió el Concurso de Arte y Tecnología
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El Fondo Nacional de las Artes (FNA) anunció la apertura del Concurso de Arte y Tecnología 2026, que busca impulsar la producción artística contemporánea, la experimentación y la innovación desde una perspectiva federal. La inscripción estará disponible del 9 de octubre al 5 de noviembre.

El jurado entregará tres premios: $3 millones para el primer puesto, $2 millones para el segundo y $1 millón para el tercero. Las obras premiadas y seleccionadas integrarán una muestra colectiva en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, cuya fecha dependerá de la disponibilidad del espacio; quienes sean seleccionados y no obtengan uno de los tres premios recibirán $600.000 por exhibición.

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Podrán participar artistas argentinos o extranjeros mayores de 18 años con residencia legal en el país, de forma individual o colectiva. Se aceptará una obra terminada después del 1 de enero de 2024 por postulante, y la convocatoria contempla trabajos realizados con inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, impresión 3D, robótica, instalaciones interactivas, composición generativa, videomapping y otras tecnologías.

Las postulaciones se realizarán exclusivamente mediante la Plataforma Digital del FNA, con una memoria descriptiva y un registro visual de la obra. La iniciativa también apunta a promover la reflexión sobre el impacto social y cultural de la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales, electrónicas, inmersivas o emergentes; los resultados se publicarán en la página web del organismo y serán comunicados por correo electrónico a los ganadores.

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