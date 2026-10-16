Isabel Allende, premio Planeta 2026: “Si están esperando una continuación de ‘La casa de los espíritus’, se van a llevar un chasco”

La escritora Isabel Allende ofrece un discurso tras recibir el Premio Planeta 2026 por su novela "La hora antes del alba".

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Desde Barcelona. En la medianoche del jueves, ya viernes aquí en España, Isabel Allende respondió con calma, paciencia y no exenta de ironía, las primeras preguntas después del impacto que generó la noticia: su novela La hora antes del alba, presentada bajo el titulo Los que faltan y firmada por el seudónimo Luz Ventura, ganó el Premio Planeta 2026. En su discurso de agradecimiento, donde recordó que se cumplen 45 años de la publicación de La casa de los Espítus, su gran impacto literario que fue superproducción de Hollywood y este año, también se convirtió en serie para plataforma de streaming, destacó que en todo este tiempo había recibido muchos comentarios, pedidos de lectores, por saber cómo había seguido la historia de aquella familia.

Ahora bien, media hora después, en el encuentro con la prensa una vez concluida la ceremonia, aclaró sus palabras: “No es una continuación realmente. Si están esperando una continuación, se van a llevar un chasco. Como dije antes, cierra el universo de La casa de los espíritus, pero no es una continuación. Es una novela totalmente independiente, no necesitas leer La casa de los espíritus para para leer esta”.

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Fue una noche de superproducción del mayor grupo editorial de habla hispana y de ellos habla, entre otras cosas, su convocatoria política: más allá de la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz, reunió al candidato presidencia del Partido Popular Alberto Nuñez Feijó, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente de la Comunidad Catalana, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Un cuarteto de cuerdas que interpretó versiones adaptadas de clásicos pop como “Fix You” de Coldplay, “Bittersweet Symphony” de The Verve, “Bad Guy” de Billie Eilish o “Every breath you take” de The Police, amenizó la apertura de la ceremonia, previa a la cena y a los sucesivos anuncios de los resultados preliminares de las vocatorios.

Le siguieron los discursos del presidente del Grupo Planeta, José Creuheras Margenat, y el rey Felipe VI, quién pronunció una parte de sus palabras en catalán. Por cierto, más allá de las medidas de seguridad usuales en estos casos, como por ejemplo un escaneo de pertenencias a cada uno de los invitados, llamó la atención a este cronista el nivel de cercanía que, luego de concluida la ceremonia, tuvieron los reyes de España y también, mucho más inclusive, Nuñez Feijó, a quién una mayoría de encuestas y el clima político español -al menos hasta la irrupción del movimiento juvenil por la vivienda y la muerte de la septuagenia Maricarmen Abascal- señalan como posible futuro presidente de la Nación. Rodeados de gente, los reyes y Feijó, se pasaron un buen rato dialogando con sus conocidos y se fueron caminando como cualquier hijo de vecino.

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El Premio Planeta, que este año celebró su 75.ª edición, es desde 2021 el galardón literario mejor dotado del mundo: un millón de euros para la obra ganadora y 200.000 para el finalista. La ceremonia, presidida por los reyes de España, desbordó su sede habitual en la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya y se trasladó al Pabellón 1 de la Fira de Barcelona -por cierto, los separa una distancia de no más de 500 metros- para dar cabida a la gala más multitudinaria de su historia. Por el palmarés del certamen, fundado en 1952 por José Manuel Lara Hernández, han pasado plumas como las de Mario Vargas Llosa, Manuel Vázquez Montalbán, Javier Cercas y Camilo José Cela, pero con Allende el premio incorpora a la autora viva más leída en lengua española —más de 80 millones de ejemplares vendidos— y, a sus 84 años, a la ganadora de mayor edad en la historia del galardón.

Isabel Allende saluda luego de recibir el Premio Planeta 2026, rodeada y aplaudida por los reyes de España y el director del grupo editorial, José Creuheras (Foto: Lorena Sopeña / Europa Press)

Además, supone el pase editorial del año: histórica firma de Random House (antes Sudamericana), ahora Isabel Allende pasa a ser un activo de Planeta. Y para un premio que venía con baja de prestigio o lo que se entienda por él -con el caso del panelista televisivo Juan del Val, ganador en 2024, como símbolo- que en el 75° del galardón, sea nada menos que Isabel Allende supone una inyección de resonancia mundial y sello de calidad. El círculo se completa con que este año se cumplen -otro aniversario clave en términos numéricos- 45 años de la publicación de La casa de los espíritus. Tal vez por eso hablar de “continuación” sea un buen gancho, aunque la propia autora pareció desactivar la operación de marketing espontáneo amplificado por las primeras y urgentes crónicas de la prensa.

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En la rueda de prensa posterior, la jurado y escritora Carmen Posadas no ocultó su emoción: confesó que La casa de los espíritus figura entre las obras que más marcaron su oficio y que conserva su ejemplar “todo subrayado en casa”. Allende, con el humor que sostuvo toda la noche, atribuyó su decisión de presentarse al certamen a la influencia de su familia y de “mi tercer marido, que espero que sea el último, aunque quizá hay un cuarto”, antes de comparar el peso simbólico del reconocimiento con “ganarse el Nobel”.

Sobre la novela, la autora chilena residente en Estados Unidos describió un proceso creativo despojado de estrategia previa: “Nunca planeo nada, no tengo un bosquejo de lo que voy a hacer, sino que me lanzo de cabeza y por el camino vamos ordenando las cartas”. La hora antes del alba retoma a Alba Trueba —víctima de la represión, nieta del patriarca Esteban Trueba— y la sigue en su regreso, embarazada, a la casa familiar, donde pasa de víctima a cronista de una época convulsa. Allende vinculó la escritura de esta historia al clima político actual: “Cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo, el nacionalismo extremo, incluso el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir de mi país después del golpe militar de 1973”. Y reveló que el germen de la trama nació durante un viaje en ferry entre Montevideo y Buenos Aires, cuando el único personaje que tenía en la cabeza era un luchador mexicano enmascarado —el Ángel— inspirado en las tardes de lucha libre a las que la llevaba su abuelo de niña. “El Ángel lo tengo conmigo desde hace muchos años”, dijo esta mujer sin dudas dotada de lo que hoy tan livianamente se dan en llamar “aura”. Por si hacía falta, ahora tiene un premio Planeta y una novela que seguramente se venderá por millones de ejemplares en todo el mundo. Todo eso sucedió en una noche de otoño tropical en Catalunia.

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