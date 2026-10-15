Cultura

El cantante uruguayo Jorge Drexler y una defensa del reguetón: “Bad Bunny llevó el español a lugares donde no llegó el Quijote”

El músico reflexionó sobre las letras del género musical, la polarización global y las protestas que sacuden Madrid y París, entre otros temas

Primer plano de Jorge Drexler con cabello y barba gris, gafas negras y chaqueta rojiza. Su mano derecha, con anillo azul, toca su barbilla
El cantante uruguayo Jorge Drexler y una defensa del reguetón: “Bad Bunny llevó el español a lugares donde no llegó el Quijote”
Guardar

“París siempre es un reto”, aseguró el uruguayo Jorge Drexler, que presentó en la capital francesa su nuevo disco, Taracá, un salto internacional en un momento en el que “el español está de moda” gracias a figuras como Bad Bunny, al que dice admirar y del que sostiene que “ha llegado a lugares donde no llegó el Quijote”.

“A mí me gustan las letras que hace Bad Bunny. Se critica la hipersexualidad del reguetón. Pero el ser humano es sexual. Lo que ha hecho el reguetón es ampliar el campo semántico de la canción, incluir el lenguaje de alcoba que antes no se ponía en las canciones, decir cosas que solo se decían en la intimidad”, afirma el intérprete.

PUBLICIDAD

Siempre favorable a explorar nuevas cosas, Drexler considera “un logro literario” esa incorporación y recuerda que el arte “no está solo para poner las cosas fáciles, también está para remover”.

“La misoginia también estaba en el tango, en Police, en Sting, en el rock and roll, en la milonga... Que tire la primera piedra quien no tenga un pasado misógino”, agrega el cantante uruguayo, que no esconde que le encantaría subirse al escenario junto al puertorriqueño.

“A mí me gustan las letras que hace Bad Bunny. Se critica la hipersexualidad del reguetón", dijo ( REUTERS/Tomas Cuesta/Archivo)
“A mí me gustan las letras que hace Bad Bunny. Se critica la hipersexualidad del reguetón", dijo ( REUTERS/Tomas Cuesta/Archivo)

Drexler considera que “la desconfianza de lo nuevo es parte integral del ser humano” y se dice abierto a aprender de la música urbana.

“Sobre todo porque han abierto camino, han llegado a lugares donde no llegó antes el idioma español. Numéricamente, no llegó ni el Quijote”, asegura.

El español es el vehículo de comunicación de Drexler, lo que le ha limitado entrar en mercados como el francés, al que ahora llega con un disco lleno de ritmos iberoamericanos como el candombe, del que sale el título, un compendio que muestra bien su música.

PUBLICIDAD

“La música iberoamericana es fruto de muchas integraciones, es un laboratorio de la globalización 500 años antes de que existiera la palabra globalización”, afirma.

Pese a que reconoce haber bebido de referentes franceses, muy presentes en su Uruguay natal donde incluso los libros de anatomía que usó en sus estudios de medicina eran en francés, Drexler se reivindica como iberoamericano, un terreno donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera.

Jorge Drexler, hombre canoso con barba y gafas, agachado y mirando a la izquierda. Viste camiseta marrón, pantalones a rayas y zapatos bicolor
“La música iberoamericana es fruto de muchas integraciones, es un laboratorio de la globalización 500 años antes de que existiera la palabra globalización”, afirma

“Para mí es más natural tocar en Guadalajara de México que en Lyon, aunque lo tenga más cerca”, afirma el músico asentado en Madrid, que asegura conocer “mejor lo que pasa Colombia o Perú que en Francia”.

Un mundo más inhóspito

Desde un Madrid convulsionado por las protestas por el precio de la vivienda, Drexler llega a un París escalofriado por las manifestaciones estudiantiles, el síntoma de “una generación que se pensaba que estaba apática y que se ha levantado para reclamar cosas esenciales”.

“El mundo es ahora más inhóspito, más polarizado, más violento. Un montón de conquistas que logramos tras la caída del muro de Berlín, en unos años se han derrumbado”, afirma el autor de la canción ‘Todo tiempo pasado es peor’.

“No hay tiempo pasado peor que el perdido en añorar”, escribe en esa canción el autor uruguayo, que confiesa no ser un nostálgico y que vive con esperanza el presente.

“Cosas como las que están pasando en la Puerta del Sol (de Madrid) ayudan, mediante la participación popular, a ajustar los desbalances que se producen en las democracias”, señala (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)
“Cosas como las que están pasando en la Puerta del Sol (de Madrid) ayudan, mediante la participación popular, a ajustar los desbalances que se producen en las democracias”, señala (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

“Cosas como las que están pasando en la Puerta del Sol (de Madrid) ayudan, mediante la participación popular, a ajustar los desbalances que se producen en las democracias”, señala.

El uruguayo reconoce que sus canciones pueden hablar de cosas de la vida, pero afirma que, en contra de lo que le dicen algunos amigos, no se considera un cronista de la actualidad.

“Yo no soy un periodista con mis canciones. Mi trabajo es emocionar a través de la relación conmigo mismo y con el ser humano en general, con nuestra historia y con mi historia personal propia”, señala.

“Me encantaría escribir de otras cosas, pero uno no escribe de lo que quiere, escribe de lo que puede”, agrega.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Bad BunnyReguetónMúsica urbana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De Vargas Llosa a Javier Cercas y Manuel Vázquez Montalbán, el Premio Planeta cumple 75 años como el trampolín más codiciado de la literatura en español

Este jueves, en Barcelona, la editorial fundada en 1952 entrega la edición de diamante de un certamen que transformó la forma en que el mundo hispanohablante produce y consume literatura

De Vargas Llosa a Javier Cercas y Manuel Vázquez Montalbán, el Premio Planeta cumple 75 años como el trampolín más codiciado de la literatura en español

De Vermeer a Faulkner, de Bach a “El gran Gatsby”: David Byrne explica cómo las ideas olvidadas vuelven para transformar a la cultura

Un nuevo ensayo rastrea el camino de obras e inventos que pasaron décadas sepultados antes de regresar al primer plano. La pregunta que deja sin respuesta definitiva es la más inquietante: ¿cómo evitar que lo valioso desaparezca?

De Vermeer a Faulkner, de Bach a “El gran Gatsby”: David Byrne explica cómo las ideas olvidadas vuelven para transformar a la cultura

“La Argentina es también mi país”: una exposición revela cómo la infancia porteña marcó al creador de Asterix, René Goscinny

A cien años de su nacimiento, el guionista es homenajeado con una muestra que revive su paso por Buenos Aires, ciudad donde vivió hasta 1945

“La Argentina es también mi país”: una exposición revela cómo la infancia porteña marcó al creador de Asterix, René Goscinny

Murió el compositor del Teatro Colón y docente Claudio Alsuyet

Tenía 68 años. Su trayectoria incluyó obras para orquesta (como “He ahí la noche”, estrenada en 2023), coro y conjuntos de cámara, además de cargos como la dirección del Instituto Superior de Arte del Colón

Murió el compositor del Teatro Colón y docente Claudio Alsuyet

El Premio Planeta 2026 bate su propio récord con 1.424 novelas en su 75° aniversario

El galardón literario más longevo y mejor dotado en español, con un millón de euros para el ganador, celebra este jueves su 75° edición. La gala será presidida por los Reyes de España

El Premio Planeta 2026 bate su propio récord con 1.424 novelas en su 75° aniversario

DEPORTES

Asistencia, sociedad con De Paul y varios remates al arco: el partido de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City FC

Asistencia, sociedad con De Paul y varios remates al arco: el partido de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City FC

El compañero de Colapinto en Alpine en la F1 podría perder su licencia de conducir en Estonia: el insólito motivo

“Salí una vez”: el grito de Otamendi a Santiago Beltrán durante el empate de River Plate frente a Sarmiento

La tajante frase de Leonardo Ponzio ante los rumores de un posible regreso de Ramón Díaz a River

12 fotos del último adiós a Jorge Locomotora Castro

TELESHOW

El explosivo encuentro entre Sofía Gonet y Bad Gyal en el Palacio Duhau: “En el té de las cinco”

El explosivo encuentro entre Sofía Gonet y Bad Gyal en el Palacio Duhau: “En el té de las cinco”

Marcelo Tinelli confesó en Dale Match su sueño frustrado de ser futbolista: “Yo jugué contra Maradona”

La primera imágen de Mauro Icardi y la China Suárez en su llegada a Miami

Las perlitas de los Martín Fierro de la Música: del reconocimiento a Charly García a la distinción a Wanda Nara

Juana Repetto defendió a Sebastián Graviotto ante las críticas: “Lo matan por lo que él dice en sus propios posteos”

INFOBAE AMÉRICA

Intoxicación en una escuela de Santiago de Cuba deja 26 personas bajo atención médica

Intoxicación en una escuela de Santiago de Cuba deja 26 personas bajo atención médica

De Vargas Llosa a Javier Cercas y Manuel Vázquez Montalbán, el Premio Planeta cumple 75 años como el trampolín más codiciado de la literatura en español

De Vermeer a Faulkner, de Bach a “El gran Gatsby”: David Byrne explica cómo las ideas olvidadas vuelven para transformar a la cultura

Nuevo cargamento de ayuda de Estados Unidos llega a Cuba para asistir a 700 familias vulnerables

Estados Unidos destruyó un velero vinculado al régimen iraní que vigilaba a su Armada en el golfo de Omán