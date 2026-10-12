La Feria del Libro de Rosario transita su tramo central con más de 350 actividades, autores, editoriales y propuestas para todas las edades

La Feria Internacional del Libro Rosario se desarrolla hasta el 18 de octubre en el Cultural Fontanarrosa, con entrada gratuita y más de 350 actividades

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El Cultural Fontanarrosa de Rosario es, hasta el 18 de octubre, el epicentro de la Feria Internacional del Libro Rosario (FILRos) 2026: once días de programación con entrada gratuita, más de 350 actividades y figuras de la literatura, el periodismo y la cultura de todo el país. La edición anterior superó los 350.000 visitantes, una marca que convirtió al encuentro en el más convocante de su tipo en el interior del país.

El evento se desarrolla en el edificio ubicado en San Martín 1080 y está organizado por la Municipalidad de Rosario, el Gobierno de la provincia de Santa Fe y la Fundación El Libro, con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). La programación abarca presentaciones de libros, charlas, talleres, lecturas y actividades especiales vinculadas a tecnología, actualidad, teatro, narrativa, historia, infancias y gastronomía, entre otros temas.

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El secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, Federico Valentini, sintetizó el espíritu de la convocatoria: “La alianza sostenida entre municipio y provincia demuestra, una vez más, la voluntad política de ir a contramano de la tendencia nacional. Rosario y Santa Fe han consolidado una de las agendas públicas y culturales más destacadas del país, y esta Feria lo refleja: once días de una feria plural, diversa, pública y gratuita, con más de 350 presentaciones y una fuerte presencia de editoriales, escritoras, escritores y librerías de la ciudad”. El funcionario también destacó la construcción colectiva con el sector: “Es fruto de un trabajo conjunto con las editoriales y los libreros, que son parte central de la propuesta y con quienes venimos construyendo, año a año, una feria cada vez más sólida.”

Entre los nombres confirmados figuran María Teresa Andruetto, Selva Almada, Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, María O’Donnell, Reynaldo Sietecase, Narda Lepes, Luis Novaresio, Charlie López, Guillermo Martínez, Rep y Saborido, Martín Kohan, Santiago Siri, Carlos Rottemberg, Marcela Ternavasio y Juan José Becerra. A ellos se suman referentes locales que participaron y participarán en mesas de debate, presentaciones y encuentros para distintos públicos.

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El evento reúne a editoriales independientes, grandes sellos y librerías de todo el país, con presentaciones de libros, charlas y talleres en distintos espacios del edificio

Uno de los ejes centrales de esta edición es el homenaje a Jorge Luis Borges, al cumplirse 40 años de su fallecimiento. La propuesta incluye tres charlas en la sala de 300 personas —el sábado 10, el domingo 11 y el lunes 12, a las 18:00—, tres jams en el entrepiso —en los mismos días, a las 20:00— y la presentación de tres libros sobre su obra: Borges y la política (Siglo XXI, 2026), de Nicolás Freibrun; Lo que entiendo por Borges (Ediciones Godot, 2026), de Kohan —ambos el martes 13 a las 16:30—; y Absolutamente principiantes. Borges y Bowie (Albura, 2026), de Daniel Mecca, el martes 13 a las 18:00.

La agenda del fin de semana y los días siguientes concentra buena parte de las figuras más convocantes. Reynaldo Sietecase, María O’Donnell y Luis Novaresio compartirán el sábado 17: el primero a las 19:30, la segunda a las 18:00 y el tercero a las 16:30, todos en la sala de 300 personas. Narda Lepes tendrá doble presencia: el jueves 15 a las 17:00 en el espacio de infancias y a las 19:00 en la sala grande. Selva Almada cerrará el miércoles 14 a las 20:00, mientras que María Teresa Andruetto lo hará el mismo día a las 18:00. Claudia Piñeiro, según la programación, estará el martes 13 o el miércoles 14 a las 18:00 en la sala de 300 personas.

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La FILRos también reserva un lugar central para las infancias. La planta baja del Cultural Fontanarrosa alberga más de 50 actividades que incluyen juegos, charlas y propuestas vinculadas a libros y cuentos, con libros disponibles para tocar, mirar y leer.

Además, cada día ingresan más de 700 chicas y chicos de escuelas primarias y secundarias de Rosario y la región, con recorridos diseñados para acercarlos a autoras y autores rosarinos y, en esta edición, también a la obra de Borges. Las visitas escolares incluyen actividades en el Teatro Municipal La Comedia y en la Sala Lavardén.

Esta edición incluye un homenaje a Jorge Luis Borges, con charlas, jams y la presentación de tres libros sobre su obra, a 40 años de su fallecimiento (Guillermo Turin Bootello/FILRO)

En el marco del Plan Mil65 —un programa de políticas públicas orientado a los primeros mil días de vida y a la etapa adulta mayor—, la feria cuenta con un espacio de mediación lectora para la primera infancia, con cuentos, canciones y juegos, y otro donde las personas mayores de 65 años pueden inscribirse en el Club de los Grandes, una red gratuita de actividades recreativas, culturales, deportivas y de formación.

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La presencia de librerías y editoriales es otro de los pilares del evento. Participan, entre otros, UNR, El Tilo (Beatriz Viterbo), Mal de Archivo, Baltasara, Mariscal, Libros Silvestres, Cúspide, Ponsatti Libros, El Aleph, Puerto Libros, Colihue, Homo Sapiens Editorial, Prometeo, El Ateneo, Casagrande / Último Recurso, Kel Ediciones, la Editorial Municipal de Rosario y títulos del Gobierno de Santa Fe, entre muchos otros sellos independientes y de alcance nacional.

El ingreso a la feria es gratuito y requiere un código QR personal e intransferible, que puede obtenerse en feriadellibrorosario.gob.ar. El acceso a cada presentación queda sujeto a la capacidad del espacio y es por orden de llegada.

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En cuanto a los horarios, la feria abre de lunes a miércoles de 13:00 a 21:00, jueves y viernes de 13:00 a 22:00, y los sábados de 10:00 a 00:00. El domingo 18, último día, el horario de 13:00 a 21:00. La programación completa puede consultarse en la página oficial del evento.